История создания фильма «Искатели потерянного ковчега» восходит к майскому дню 1977 года, когда в одном из ресторанов на Гавайских островах раздался громкий смех Джорджа Лукаса. Режиссёру, который забрался в тропики, чтобы переждать провал «Звёздных войн», предрекаемый отовсюду, сообщили по телефону, что его картина собирает неслыханный кассовый урожай.

Лукас и маламут

Первым, кто поздравил Лукаса с победой, был Стивен Спилберг, поехавший на Гавайи, чтобы поддержать друга в минуты горести, но в итоге разделивший его радость.

Тем же счастливым вечером триумфатор поделился с коллегой новой идеей — создать серию фильмов о приключениях археолога. На эту мысль его натолкнули старые голливудские сериалы и не менее старые комиксы. Лукас обожал и то, и другое. Тогда Стивен Спилберг едва ли мог предположить, что автором этих картин станет он.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». реж Стивен Спилберг. 1981. США Находка

Через три года Лукас, поглощённый «Звёздными войнами», вверил ему своего героя. Сам же выступил лишь соавтором сценария «Искателей потерянного ковчега» и написал либретто двух следующих серий — «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Правда, была ещё одна причина, по которой Лукас распрощался с намерением самостоятельно ставить фильм. В конце семидесятых он охладел к режиссуре, заявив журналистам, что эта работа уничтожает его нервную систему, а в психопата ему превращаться не хочется. В то время его больше занимали кинематографические чудеса, которым быстро обучались сотрудники его фирмы «Индастриэл лайт энд мэджик». Все многочисленные спецэффекты в трилогии были созданы их руками.

Имя герою не сразу нашли. «Индианой» звали собаку Лукаса, аляскинского маламута. Считается, что это имя отражает яркий, нетривиальный тип личности, постоянно ищущей пути самовыражения и творческого развития. Пёс соответствовал кличке. Поэтому Лукас решил, что и человек с таким именем не подкачает. Поначалу он хотел назвать своего археолога Индиана Смит, чтобы подчеркнуть его глубинную связь с народом. Смит, как известно, самая распространённая фамилия в англоязычных странах. Но Спилберг посчитал, что это банально, и Лукас предложил «Джонса». Имя «Индиана Джонс» совпало с именем героя итальянского писателя Эмилио Сальгари, пишущего о приключениях на суше и море. Но об этом режиссёры узнали задним числом.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». реж Стивен Спилберг. 1981. США Доктор Джонс

По совету Лукаса на роль археолога-авантюриста был приглашен Харрисон Форд. В сознании зрителей тот неразрывно отождествлялся с образом Хана Соло, и Спилберг тревожился по этому поводу. Но когда вышел «Ковчег», образ обаятельного космического контрабандиста заметно потускнел, став бледной тенью нового супергероя.

Докапываться до смыслов в цикле об Индиане Джонсе — занятие неблагодарное. Это приправленная мистикой развлекуха, в которой привычно расставляются политические акценты. Сам Индиана, разумеется, представитель свободной страны и гуманист. А противостоят ему нацисты или жрецы безумного культа. Всем им нужны артефакты, обладающие магической силой, чтобы творить беззаконие.

Индиана Джонс — собирательный образ. Но чаще всего в качестве прообраза называют эсэсовского археолога и писателя Отто Рана, гностика, искавшего Святой Грааль. В сюжетах Лукаса и Рана есть совпадения. Но и Лукас, и Спилберг эту версию, разумеется, не поддерживали.

Трилогия об Индиане выглядела вполне завершённой, но в начале девяностых Лукас соблазнился идеей создать телецикл. С 1992 по 1996 год выходил сериал «Хроники молодого Индианы Джонса», где героя-мальчика играл Кори Каре, а героя-юношу — Шон Флэнери.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». реж Стивен Спилберг. 2008. США Силуэт

В 2008 году вдруг продолжился киноцикл. Вышел фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Спилберг объяснял это тем, что хотел отвести душу. Он только что снял тяжёлый, сложный и спорный «Мюнхен», и ему нужна была перемена — хотелось как-то развеяться. Сам режиссёр называл этот фильм «сладким десертом для тех, кто наелся горьких трав, на которых я настаивал «Мюнхен».

Здесь американскому герою противостоят советские агенты, руководимые верной сталинисткой Ириной Спалько. В 1957 году штате Невада и Южной Америке они ищут инопланетный хрустальный череп, чтобы с его помощью обрести тайные знания. Поскольку люди они жестокие и в чужие страны въезжают без визы, Индиана не испытывает желая им помогать. И советская девушка его не интересует по тем же причинам. Он там оказывается между двух огней — отбивается от вооружённой до зубов комсомолки и со своей дамой сердца разобраться не может. Очень смешное получилось кино.

Но оказалось, что и четвёртая часть — не последняя. На 2020 год назначены съёмки пятого фильма. Сюжет, как и полагается, держится в тайне. И шансов её разгадать на сегодняшний день нет никаких, потому что сюжет, по данным киноразведки, ещё не придуман.