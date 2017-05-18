Индиана Джонс. И это всё о нём…
История создания фильма «Искатели потерянного ковчега» восходит к майскому дню 1977 года, когда в одном из ресторанов на Гавайских островах раздался громкий смех Джорджа Лукаса. Режиссёру, который забрался в тропики, чтобы переждать провал «Звёздных войн», предрекаемый отовсюду, сообщили по телефону, что его картина собирает неслыханный кассовый урожай.
Первым, кто поздравил Лукаса с победой, был Стивен Спилберг, поехавший на Гавайи, чтобы поддержать друга в минуты горести, но в итоге разделивший его радость.
Тем же счастливым вечером триумфатор поделился с коллегой новой идеей — создать серию фильмов о приключениях археолога. На эту мысль его натолкнули старые голливудские сериалы и не менее старые комиксы. Лукас обожал и то, и другое. Тогда Стивен Спилберг едва ли мог предположить, что автором этих картин станет он.
Через три года Лукас, поглощённый «Звёздными войнами», вверил ему своего героя. Сам же выступил лишь соавтором сценария «Искателей потерянного ковчега» и написал либретто двух следующих серий — «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
Правда, была ещё одна причина, по которой Лукас распрощался с намерением самостоятельно ставить фильм. В конце семидесятых он охладел к режиссуре, заявив журналистам, что эта работа уничтожает его нервную систему, а в психопата ему превращаться не хочется. В то время его больше занимали кинематографические чудеса, которым быстро обучались сотрудники его фирмы «Индастриэл лайт энд мэджик». Все многочисленные спецэффекты в трилогии были созданы их руками.
Имя герою не сразу нашли. «Индианой» звали собаку Лукаса, аляскинского маламута. Считается, что это имя отражает яркий, нетривиальный тип личности, постоянно ищущей пути самовыражения и творческого развития. Пёс соответствовал кличке. Поэтому Лукас решил, что и человек с таким именем не подкачает. Поначалу он хотел назвать своего археолога Индиана Смит, чтобы подчеркнуть его глубинную связь с народом. Смит, как известно, самая распространённая фамилия в англоязычных странах. Но Спилберг посчитал, что это банально, и Лукас предложил «Джонса». Имя «Индиана Джонс» совпало с именем героя итальянского писателя Эмилио Сальгари, пишущего о приключениях на суше и море. Но об этом режиссёры узнали задним числом.
По совету Лукаса на роль археолога-авантюриста был приглашен Харрисон Форд. В сознании зрителей тот неразрывно отождествлялся с образом Хана Соло, и Спилберг тревожился по этому поводу. Но когда вышел «Ковчег», образ обаятельного космического контрабандиста заметно потускнел, став бледной тенью нового супергероя.
Докапываться до смыслов в цикле об Индиане Джонсе — занятие неблагодарное. Это приправленная мистикой развлекуха, в которой привычно расставляются политические акценты. Сам Индиана, разумеется, представитель свободной страны и гуманист. А противостоят ему нацисты или жрецы безумного культа. Всем им нужны артефакты, обладающие магической силой, чтобы творить беззаконие.
Индиана Джонс — собирательный образ. Но чаще всего в качестве прообраза называют эсэсовского археолога и писателя Отто Рана, гностика, искавшего Святой Грааль. В сюжетах Лукаса и Рана есть совпадения. Но и Лукас, и Спилберг эту версию, разумеется, не поддерживали.
Трилогия об Индиане выглядела вполне завершённой, но в начале девяностых Лукас соблазнился идеей создать телецикл. С 1992 по 1996 год выходил сериал «Хроники молодого Индианы Джонса», где героя-мальчика играл Кори Каре, а героя-юношу — Шон Флэнери.
В 2008 году вдруг продолжился киноцикл. Вышел фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Спилберг объяснял это тем, что хотел отвести душу. Он только что снял тяжёлый, сложный и спорный «Мюнхен», и ему нужна была перемена — хотелось как-то развеяться. Сам режиссёр называл этот фильм «сладким десертом для тех, кто наелся горьких трав, на которых я настаивал «Мюнхен».
Здесь американскому герою противостоят советские агенты, руководимые верной сталинисткой Ириной Спалько. В 1957 году штате Невада и Южной Америке они ищут инопланетный хрустальный череп, чтобы с его помощью обрести тайные знания. Поскольку люди они жестокие и в чужие страны въезжают без визы, Индиана не испытывает желая им помогать. И советская девушка его не интересует по тем же причинам. Он там оказывается между двух огней — отбивается от вооружённой до зубов комсомолки и со своей дамой сердца разобраться не может. Очень смешное получилось кино.
Но оказалось, что и четвёртая часть — не последняя. На 2020 год назначены съёмки пятого фильма. Сюжет, как и полагается, держится в тайне. И шансов её разгадать на сегодняшний день нет никаких, потому что сюжет, по данным киноразведки, ещё не придуман.