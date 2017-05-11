Создание киноленты — заслуга американского комика Джордана Пила, выступившего режиссером и сценаристом проекта. У телезрителей на родине он снискал популярность как участник скетч-шоу «Key & Peele», где на протяжении пяти сезонов травил шутки с расовым оттенком. Пил иногда изображал Обаму, а президент отмечал, что ему понравилась одна из сценок, и ее потом разыграли перед журналистами на развлекательном мероприятии в Белом доме. Теперь комик снял полнометражную картину, которая стала первым в истории дебютом режиссера-афроамериканца, с кассовыми сборами более 100 миллионов долларов. Уже в самой формулировке этого рекорда можно разглядеть расовую подоплеку, и такой подход является хорошей иллюстрацией к содержанию «Прочь». Любое упоминание о цвете кожи, любое действие в отношении цветного может рассматриваться как пережиток сегрегации и возврат к темным временам.

Цитата из к/ф «Прочь». реж Джордан Пил. 2017. США Отчаяние

Цитата из к/ф «Прочь». реж Джордан Пил. 2017. США Мрак

Формально «Прочь» является комедийным хоррором, но в фильме не так много контента, пугающего зрителя. Молодая белая женщина встречается с темнокожим парнем и хочет познакомить его со своей семьей. Мужчина интересуется: а сказала ли она своим родным, что он черный? У смотрящих кино в этом месте может возникнуть вопрос: кто из двух персонажей больше расово озабочен? Но на самом деле, в фильме проблема американского рабовладельческого прошлого волнует всех. К сожалению, пережитки не дают белым американцам непринужденно общаться с цветными — в фильме-то все беседуют непринужденно, но это режет слух! Например, главному герою-афроамериканцу говорят, что с его телосложением нужно заниматься определенным видом спорта. Был бы он белым с особенным строением тела, разговор бы не имел скользкой подоплеки, но в данном случае ситуацию можно интерпретировать через вековые представления черных как атлетической расы. Можно ли вообще беседовать разнокожим американцам без боязни подспудно быть обвиненными в расизме? «Прочь» хотя и затрагивает расовую проблему в комедийном ключе, но это единственно возможный прием в данном случае, чтобы безболезненно переходить границу политкорректности.

Цитата из к/ф «Прочь». реж Джордан Пил. 2017. США Натянутая улыбка

Джордан Пил хорошо ориентируется в теме межрасовых отношений: его отцом был афроамериканец, мать — белая. Комик не так давно женился, и его избранницей стала коллега по профессии — потомок итальянских иммигрантов. «Прочь» следует относить к т.н. черному кино, несмотря на то, что большая половина действующих лиц в ленте за исключением главного героя — белые. Режиссер говорит в интервью, что ориентировался на хорроры в стиле «блэксплотэйшн», такие как «Кэндимэн» и «Блакула», связанные с проблематикой афроамериканцев.

По сути, «Прочь» — это малобюджетная страшилка для черных, которая, на первый взгляд, стала хитом из-за популярности телешоу с участием Пила. Особенно обличительно смотрятся персонажи, которые на словах готовы голосовать за Обаму третий раз, но являются потомками бегуна, проигравшего афроамериканцу Оуэнсу на Олимпиаде в фашистской Германии. Однако в США невозможно собрать под две сотни миллионов долларов со зрителей на простой ностальгии по телешоу, закончившемуся полтора года назад. Комедийный скетч-сериал в свое время смотрело максимум два миллиона человек, что плохо соотносится с нынешними высокими кассовыми сборами. Американский кинопрокат устроен так, что, прежде чем фильм попадет в кинотеатры, на его рекламу нужно потратить десятки миллионов долларов, иначе киносети не станут связываться с продуктом из-за его слабой медийной раскрученности. То, что кинокомпания «Юниверсал» поучаствовала в создании и раскрутке «Прочь», указывает на то, что студийные боссы не просто увидели в проекте коммерческую жилку, но еще и согласились быть связанными с политическим бэкграундом картины.

Производителем фильма Джордана Пила стала киностудия Blumhouse Productions, деятельность которой преимущественно строится вокруг создания хорроров. Но перед «Прочь» эта же компания выпустила документальную картину для телевидения про день президентских выборов. Чуть ранее Blumhouse Productions сняли политически заряженную ленту «Судная ночь 3», про отважную кандидатку на пост главы государства, за которой легко угадывалась Хиллари Клинтон. Фильм сопровождался рекламой, пародирующей лозунги Трампа, а в самой картине действовали страшные русские туристы-убийцы. Над «Прочь» и «Судной ночью 3» работали трое одних и тех же продюсеров, что можно объяснить единой киностудией-производителем. В целом можно говорить в обоих случаях о политически мотивированном контексте преподнесения кинопродукции зрителям.

Цитата из к/ф «Прочь». реж Джордан Пил. 2017. США Знакомство с родителями

Когда Джордан Пил задумал свой будущий проект, к власти только пришел Обама. «Прочь», по словам режиссера, был адресован «либеральной элите эпохи Хиллари Клинтон», для изживания проблемы расизма. Однако когда картина была снята, наступило время того, кого на вершине власти совсем не ожидали увидеть. И контекст «Прочь» сразу поменялся. Теперь фильм можно было адресовать более широкому зрителю, уповая на материализовавшийся древний расизм, олицетворением которого стал Трамп. Фильм Пила стал сразу актуальным и заработал высочайшие оценки у либерально настроенных кинокритиков. Группа Funny or Die, на чей видеоканал подписано 2 миллиона человек, сделала псевдотрейлер, в котором сюжет «Прочь» представлен так, будто главный герой попадает в семью Трампа. Общий девиз ролика звучит: «Прочь из Белого дома!».

В общем, страшилка для черных стала страшилкой для всех, кого запугали расизмом новоизбранного президента. А ведь картина изначально высмеивала политиков, которые лицемерно пытаются использовать в своей риторике интересы избирателей с черным оттенком кожи… Как ни странно, под такое определение подходит даже Обама, который, будучи наполовину белым, изучал культуру афроамериканцев по книгам, вдали от родины. Но пугать Трампом как-то политически прозорливее и, главное, страшнее!