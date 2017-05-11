Сегодня, 11 мая, суд приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. Также ему предписали удалить собственные видеоролики и запретили участвовать в митингах.

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Определенная часть интернет-аудитории (руководствующаяся тезисом «во всем виноват Путин») пересказывает эту историю следующим образом: блогер ловил покемонов в храме, и ему дали три с половиной года. Склонность передергивать и врать на ровном месте когда-нибудь лишит несистемную оппозицию последних приверженцев, а проблема с Соколовским действительно есть, только вот она совсем в другом.

Carnby Храм-на-Крови и Патриаршее подворье со стороны Вознесенской церкви. Екатеринбург

Некий молодой человек, не обремененный ни излишками образования, ни излишками воспитания, пользуется благами технического прогресса и записывает самодовольные, неграмотные и оскорбительные ролики, аудитория которых благодаря «попсовости» темы (церковь + покемоны) измеряется сотнями тысяч человек. Развязный тон соседствует с полным отсутствием знания матчасти. Оскорбления наносятся и православным, и остальным христианам, и верующим вообще, а кроме них — родителям детей с особенностями в развитии. И сделать с этим как будто ничего и нельзя.

«Проблема Соколовского» вызвала общественный резонанс по многим причинам. Занятость родителей, круглосуточный интернет и чувство виртуальной вседозволенности приводят к тому, что многие юные граждане не считают нужным никого слушать, имеют свое мнение по всем вопросам (включая те, о которых ничего не знают) и вместе с тем легко подвержены простейшим манипуляциям. К чему это приводит, ярче всего продемонстрировал Киев, хотя дело отнюдь не исчерпывается ни политикой, ни тем более Украиной.

Так и здесь: молодой человек самым явным образом не понимает, почему нельзя сравнивать Христа с «зомби», почему не надо ловить покемонов на месте убийства императора и почему не надо называть свой ролик «Патриарх Кирилл, ты п…». Он не понимает, не считает нужным понимать, и он ничего не боялся — до начала судебного процесса.

Здравомыслящая часть публики в качестве приемлемого и адекватного наказания для неграмотного хама чаще всего поминает отцовский ремень. Но, формально говоря, видеоблогер Соколовский является совершеннолетним и имеет полное право покупать алкогольную продукцию, голосовать на выборах президента России и записывать идиотские видеоролики.

Другие наблюдатели предлагают просто игнорировать творчество недоросля, который сам себя торжественно именует «публицистом» и «критиком». В таком подходе есть смысл. Однако в сегодняшней реальности, где моральные авторитеты регулярно проигрывают конкуренцию технически грамотно составленным мемам, эта позиция грешит излишним благодушием.

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

Вместе с тем справедливо и то, что не следует судить по уголовному законодательству за невоспитанность и некультурность. Наказание должно быть соразмерным совершенному деянию и, по возможности, способствовать устранению причины совершенного деяния. Причиной является сочетание абсолютного незнания предмета с абсолютным неуважением к людям. Блогера Соколовского следовало приговорить к общественным работам с указанием, что таковой работой должно быть мытье полов в Храме-на-Крови.

Проведя таким образом несколько сотен часов, блогер, с одной стороны, получил бы шанс отключиться от интернета и подумать своей головой. С другой, он обрел бы возможность познакомиться с реальным миром христианства, который весьма далек от его (Соколовского) представления об этом мире. Тревоги прихожан и заботы батюшек, а также их совместная работа и совместная молитва серьезно расширили бы картину мира молодого человека, которая сейчас, судя по всему, сложена из репостов и мемов.

Из храма он вышел бы другим человеком, а обществу вышла бы выгода в виде чистого пола. «Проблема Соколовского» — еще одно напоминание о том, что на сложности диалога отцов и facebook-детей пора обратить самое серьёзное внимание.