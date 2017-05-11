Когда смотришь «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, не покидает ощущение, что это — другой кинематограф, базирующийся на других принципах, чем тот, который мы видим сейчас. Неверно было бы использовать градации лучше-хуже, он именно другой. Не пафосный — и при этом глубоко эмоциональный. Не развлекательный — но дающий зрителю возможность от души посмеяться. «Они сражались за Родину» считается одной из лучших отечественных военных лент — этот фильм, захватывающий с первых минут, динамичный, тяжелый и в то же время жизнеутверждающий, показывает войну глазами простого солдата.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Они сражались за Родину

Яркие типажи персонажей концентрируют в себе образ человека, несущего на своих плечах огромное, как застилающий реку туман, горе народа.

Цитата из х/ф «Они сражались за Родину». реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР Вячеслав Тихонов

Каждый переживает это горе по-разному: Николай Стрельцов (Вячеслав Тихонов) — подавлен катастрофой, но, осознавая весь ее ужас, не сдается, не опускает руки и возвращается в строй после ранения, которое лишило его слуха.

Анатолий Ковтун Василий Шукшин на съемках фильма «Они сражались за Родину».

Петр Лопахин (Василий Шукшин) — выговаривает товарищу за мрачность и сам от души балагурит. По ходу фильма он не раз дает понять, что не выставляет напоказ гнетущее его общее горе, но жизнь все чаще заставляет его прорываться наружу. Та трагическая песнь без слов, поминальный плач, которым провожает Лопахин погибшего соратника, храброго и совсем молодого парня, говорит больше, чем любой пространный и глубокомысленный «проблемный монолог».

Анатолий Ковтун Сергей Бондарчук на съёмках фильма «Они сражались за Родину»

Другой персонаж, Иван Звягинцев (Сергей Бондарчук), в начале фильма знакомит зрителя с целой философской системой собственного производства относительно «баб», о которых он говорит одновременно насмешливо и снисходительно, но совершенно беззлобно, отдавая дань невероятному женскому упорству — качеству, которое позволяет женщинам в любых условиях добиваться того, что они решили сделать. Его, раненного осколками, вытаскивает на себе с поля боя медсестра — даже нет, медсестричка, вчерашний подросток, тоненькая, маленькая, плачущая своими детскими серыми глазами над израненным бойцом и гневно выговаривающая ему, когда он предлагает его оставить: вечно мужчины городят всякую чушь! По изрытой воронками земле она дотащила его до госпиталя — и он выжил. Они оба оказались мастерами обобщений относительно противоположного пола, которые встретили друг друга в один из главнейших моментов своей жизни.

Анатолий Ковтун Михаил Шолохов, Юрий Никулин и Сергей Бондарчук на съёмках фильма «Они сражались за Родину».

Снятый с невероятной художественной достоверностью, этот фильм позволяет зрителю переживать каждую секунду действия как глубоко затрагивающее лично его событие, а эпизоды боев словно переносят зрителя туда же, в окопы, вырытые в сухой земле, перед надвигающимися танками, под самолеты противника. Один политолог говорил, что чем больше документальных фильмов о Великой Отечественной войне он смотрит, тем больше понимает, насколько она была крестьянской: в ней воевали и упрямо шли вперед люди, рожденные русской деревней, не боящиеся труда, не пасующие перед физической нагрузкой. В этом фильме такие люди держатся, словно столпы, в союзе с рабочими, и видно, что именно это — лучшие люди страны, это — солдаты народа, который победил зверя. Это их портреты несут в шествии «Бессмертного полка» по всему миру, они — прообраз памятника Воину-Освободителю. Растворилось ли это племя, задаются вопросом современники, и кто вытащил бы страну на своих плечах «в случае чего»? Нет, не растворилось. Просто оно не играет в игры новых и старых аристократов, а выполняет свою работу — ту, что уместна в мирное время.

Цитата из х/ф «Они сражались за Родину». реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР В окопе

Фильм начинается со слов: «Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом». Не просто «Посвящается тем, кто…» — а «Во имя». Не банальная надпись на обложке, а почти молитвенное воззвание. И сразу становятся ясны приоритеты: жизнь человека — превыше всего, и где, как не на войне, со всей очевидностью проступает ее ценность. Вопрос о том, как ее прожить, фильм напрямую не ставит. В решающий момент роли жизнь расставляет сама.