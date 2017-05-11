Вчера грузинская газета «Хроника+» вышла с пространной статьёй о мерцающих следах российского влияния на местную политику. Там сообщалось о встрече бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили с Владиславом Сурковым незадолго до его отставки полтора года назад.

Грузия

Согласно версии редактора газеты Элисо Киладзе, в закулисных контактах участвует бывший первый секретарь Компартии Грузии Нугзар Попхадзе. Если верить опубликованному, то Гарибашвили хочет вернуться в политику на гребне противления попыткам узаконить ЛГБТ в Грузии. Молодой политик действительно зарекомендовал себя традиционалистом, стремящимся к укреплению консервативных устоев. При том, что некоторые грузинские политики пытаются укрепить позиции в Западной Европе и США посредством поддержки чаяний ЛГБТ.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

«Хроника+» утверждает, что план возвращения в большую политику Гарибашвили после полутора лет просиживания на скамье для запасных был дезавуирован и сорван. И все по причине якобы прочных связей с Москвой. В кулуарах уже второй день говорят о том, что Гарибашвили якобы регулярно контактировал с Владиславом Сурковым и его приближенными.

Это пример конспирологии, направленной на срыв восстановления дружественных уз между Россией и Грузией. Ушедший недавно из жизни Евгений Евтушенко писал: «О Грузии забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно». Даже в самом кошмарном сне он не мог себе вообразить, когда писал это, что Россия и Грузия окажутся в состоянии разрыва дипломатических отношений. Даже при нынешней власти в Грузии слухи о контактах с Российским государством могут стать причиной ослабления позиций того или иного политика.

Российские обозреватели обычно объясняют это явление американским давлением на грузинских лидеров. При том, что фактов такого рода шантажа никто никогда не приводил. Сами американцы всегда отрицали, что мешают грузинскому руководству договариваться с северным соседом. Конспирологические слухи о внешних помехах подогревались обычно грузинскими политиками. Дескать, они уже сами готовы к конструктивному диалогу, однако главный стратегический партнер не поймет их.

Однако при изучении реального положения дел мы убедимся, что «растленное влияние Запада» сильно преувеличено, когда речь идет о причинах антироссийского затворничества со стороны Тбилиси. (Оглашаемый порой довод о том, что диалог с Россией невозможен по причине невозврата Грузии ее утерянных территорий, — не может быть воспринят всерьез. Если Грузия бы рьяно стремилась к возвращению беженцев и возвращению ее территорий, то она бы как раз вела активный диалог с Россией, ибо только таким путем она могла бы вернуть себе утраченные позиции.)

Oxu.az Георгий Квирикашвили

Вся многослойность грузинской политики проявилась в ходе недавнего визита премьер-министра Георгия Квирикашвили в Тегеран. Он полетел туда с делегацией, в которую вошли вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Гигла Абулашвили, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр спорта и по делам молодежи Тариэл Хечикашвили, а также советник премьера по внешней политике Тедо Джапаридзе.

Этому царственному визиту со знатной свитой предшествовало посещение Грузии министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 18 апреля. Он предложил тогда Тбилиси важную роль в иранском проекте, соединяющем Персидский залив с Черным морем.

Железнодорожные пути

В ходе переговоров в Иране был достигнут прогресс в вопросе реализации планов по совместной эксплуатации грузинской железной дороги. Речь идет о путях из Ирана в Турцию через Азербайджан и Грузию, а также через Армению и Грузию. Более того, премьер-министр проговорился недавно, что для улучшения экономического положения Грузии он готов продать 25% акций железных дорог страны. Таким образом, Иран сможет взять под частичный контроль важнейший стратегический ресурс страны. Уже говорят о поставках газа из Ирана и широком спектре возможностей для совместного сотрудничества.

А как на это смотрит администрация Трампа? Как отнесутся к этому те, кто якобы был главным препятствием для восстановления грузино-российской оси?

Не надо быть экспертом по США со стажем, чтобы представить себе немало скривленных носов в Вашингтоне при виде грузинского премьера, рассуждающего вслух о многовековом союзе Грузии с Ираном. Однако вмешательства не будет. Американский интерес к Грузии простыл и сменился равнодушием. Вашингтон сокращает свою экономическую помощь и теряет интерес к политическому сотрудничеству с Тбилиси. Поэтому роман с Ираном не вызывает никакой серьезной озабоченности.

А российским экспертам урок. Нет, не дурная воля США была причиной конфликта с Грузией. Для понимания того, что свершилось, и для нахождения подходящего снадобья следует начать с обновленного и углубленного взгляда. Может, грузинская диаспора сможет построить долгожданный мост? Хочется верить, что усталый пессимизм в адрес Грузии в Вашингтоне не внедрится в вельможные кабинеты в Москве.