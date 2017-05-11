



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Государственная идеология запрещена в России Конституцией. Но свято место пусто не бывает. Пресловутый «плюрализм мнений» или по-старинному «терпимость веры» открыл широкие ворота потоку идеологических концепций самого разного направления. Наиболее модными среди прочих являются идеи либерального, антисоветского толка и предвзятая ревизия русской истории. Все они направлены на размывание национальной и гражданской идентичности и по каким-то скрытым причинам преобладают почти на всех телеканалах и других СМИ либерального направления.

На пути к глобальному стаду

Населению предлагают под предлогом примирения эпох и классов либо выхолостить историю, либо воспринимать некоторые ее события как субъективное недоразумение или злой умысел кучки авантюристов, результат стихии. Вместо осмысления исторических событий и их причин, что крайне необходимо любому обществу, нам под видом сокровенной правды навязывают исключительно негативные оценки и образы русского прошлого. Но негативные образы и оценки не могут способствовать никакой идее примирения. Все как раз наоборот. Таким способом насаждается и закрепляется комплекс национальной, гражданской неполноценности в российском обществе, особенно в его юной части.

Кому оказывается выгодной такая ситуация в массовой информации? Прежде всего, сторонникам глобализма — транснациональным или мировым финансовым и биржевым спекулянтам, если говорить проще. Глобализм напрочь отрицает такие понятия, как нация и национальные интересы. Глобалисты сформулировали лукавое понятие «открытое общество» как универсальный способ реализации весьма размытых гражданских свобод и свободы личности. На самом деле, это изощренное вероломство финансовых мошенников, рвущихся к ресурсам и финансам национальных государств или наций. Ведь государство без границ и идеологии, культурных и нравственных ценностей — это черепаха без защитного панциря. Государство превращается в территорию, заселенную стадом потребителей, приносящих доход спекулянтам и пастырям мирового стада.

Тема эта достаточно острая, злободневная. Оппоненты тут же начнут громко доказывать неизбежность прогресса, не определяя сути самого прогресса. И кивая на «цивилизованные страны», обвинят в ретроградстве, косности, невежестве, разжигании какой-либо розни и прочем. Ну, а в «плюрализме мнений» можно утонуть, как в болотной трясине: нет тут ни дна ни берегов. Потому что очень мало самих мнений как таковых на основе знаний и опыта, часто вместо них предлагаются личные заблуждения и даже намеренные искажения в пропаганде новой разрушительной идеологии — культе потребительства, которому претит всякая духовность. У потребителя один бог — деньги.

Alexander Nemenov Женщина копается в сумке на поваленном серпе и молоте на улице в Москве в 1991 году

«Не сыпь мне соль на рану…»

Очень опасной для России является идеология непререкаемого антисоветизма. Отрицая советский период истории как закономерный и состоявшийся в рамках эволюции государства, мы тем самым отрицаем себя, базовую основу современной Российской Федерации. Чтобы убедиться в этом выводе, не надо многословных дискуссий — достаточно посмотреть на ситуацию в бывших союзных республиках с их реакционной десоветизацией и декоммунизацией. Разрушение остатков советской экономики в угоду политическим амбициям этнократии, антисоветская идеология, переросшая в русофобию, привели не только к политическому кризису, но и демографическому: молодые поколения безвозвратно покидают свою страну, потерявшую для них привлекательность.

Антисоветизм — тема в России болезненная. Причины могут быть разными. Суждения антисоветчиков часто доходят до крайностей. Но для русского человека очень важным является не то, что сказано, а то, кем это сказано. Поэтому можно считать положительным факт исключения из публичных речей официальных лиц государства антисоветской политической риторики, которая могла бы способствовать необратимому расколу общества.

Антисоветизму партийных конъюнктурщиков в народе особого значения не придают, и просоветские настроения нарастают вопреки политикам. Зато весьма острые чувства неприятия вызывают антисоветские высказывания религиозных деятелей, как и их вмешательство в политическую идеологию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В качестве недавнего примера можно взять проповедь патриарха Кирилла после литургии в Александро-Невской лавре в неделю памяти жён-мироносиц 30 апреля. Рассказывая о подвиге жен-мироносиц во имя Христа Спасителя, Его Святейшество не преминул в очередной раз усугубить отрицательный образ советской власти. По его словам, в советское время всех верующих преследовали чуть ли не уголовно, запрещали обряды и ограничивали в правах. И вот в таких условиях наши стойкие бабушки сохранили православную веру, как жены-мироносицы сохранили веру в Господа в древние времена гонений христиан. Получилась то ли хвала бабушкам, то ли обличение советской власти.

Среди прихожан во время проповеди были и ровесники патриарха, и люди старше его, и те юные души, которые уже не знают, кто такой генерал Карбышев и красноармеец Матросов, чем знамениты Жуков и Рокоссовский. Проповедь транслировалась по телевидению на всю Россию и страны СНГ. Для всех прихожан слово патриарха — истина. Однако ровесники и старшие могут знать, что история РПЦ в советское время была не такой простой и наглядной, а вина советской власти не настолько однозначной. Люди крестились, и молились, и соблюдали христианские обряды. Храмов и священников было меньше. Приходы победнее. Но кто хотел, тот находил путь к алтарю. А в самой церкви было немало своих внутренних разногласий. Такое церковь переживала в своей истории не единожды.

Власть и церковь

Со времен Петра I и до Февральской революции 1917 года главой православной церкви или Московской митрополии, так называлась тогда РПЦ, был лично сам российский император по английскому или датскому примеру. Патриаршество было упразднено Петром после 1700 года, и начался так называемый синодальный период в истории РПЦ. Царь-реформатор, таким образом, подчинил себе самого большого в стране землевладельца с крепостными крестьянами, каким была в то время церковь, и занял место своего духовного соперника во власти, защищавшего интересы бояр-латифундистов и монастырей, то есть основу феодального землевладения. Капитализация страны по примеру Европы диктовала ломку старых земельных отношений. То есть Петр продолжил в экономике то, что помешали сделать землевладельцы-бояре Ивану IV Грозному — развитие промышленного и торгового капитала, и что было приостановлено при его отце Алексее Михайловиче Романове.

Валентин Серов. Портрет императора Николая Второго. 1900

Синодальный период продолжался до отречения Николая II в марте 1917 года, обусловленного разложением феодализма после известных реформ Александра III. Православная церковь оказалась на некоторое время обезглавленной, во всяком случае до восстановления патриаршества в августе 1917 года. В русском державном православии возник очередной раскол на патриаршую и на так называемую обновленческую церковь, просуществовавшую до смерти лидера обновленцев в 1947 г.

В 1918 году был принят закон об отделении церкви от государства и церковь лишилась дотаций из государственного бюджета, которые продолжались даже после Октябрьской революции при большевистской власти. Не это ли стало началом тяжелых времен для всех приходов и монастырей РПЦ, потерявших былую поддержку за счет государевой казны? Не все прихожане соглашались содержать клириков и монахов за свой счет, которые больше походили на чиновников от идеологии с мирскими пороками, чем на духовных пастырей и блюстителей божьих законов.

Конституция РСФСР 1918 года еще до Сталина провозглашала в основе государства диктатуру пролетариата и рабочего класса. С немцами был заключен Брестский мир с большими уступками. Разгоралась Гражданская война. Пролетарская власть была полуграмотной, и потому категоричной, радикальной в тех условиях. Соперников идейных не терпела, что отразилось на судьбе священников и монахов, оказавшихся на грани выживания и осуждавших новые порядки. На саботаж буржуазии, видевшей в комиссарах узурпаторов, власть так же отвечала репрессиями. Ничем исключительным в мировой истории и в истории нашего государства подобная политика на рубеже радикальных перемен не была.

Вынужденная новая экономическая политика (НЭП) от голода 20-х годов не спасла, но ввела в заблуждение обывателей сёл и городов относительно перспективы хозяйственного устройства страны. Отмена НЭП в 1931 году и коллективизация усилили протестные настроения масс, включая священников и церковных служителей, характерные для России любой эпохи. Это было время падения надежд. Одной из мер по борьбе с голодом и разрухой стало решение пролетарского правительства об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. По стране прокатилась вторая волна репрессий против священнослужителей. Но разве только против них?

Были взорваны и снесены сотни и сотни православных храмов, тысячи отданы под склады и сельские клубы, многие были заброшены и разрушались от непогоды — у приходов не было средств на их содержание. Да и прихожане стали другими. Воинствующий атеизм царил повсюду, и меньше всего он насаждался большевиками, советской властью. Извращенное понятие свободы таким способом самоутверждалось в новой жизни. Нравственные нормы отвергались вместе с религиозной культурой. Трудно себе представить даже сейчас, что в те далекие времена брак мужчины и женщины, семья стали считаться пережитком буржуазного прошлого. Подобных примеров «свободы совести» можно привести немало, одной статьи не хватит. Полезно в наше время оглянуться вокруг, посмотреть на «европейские ценности» и поискать аналогии. Власть другая, а пороки духовной извращенной свободы в обществе те же. Кто мешает свободе души? Конечно же церковь! И тогда, и сейчас. Бунтари и атеисты по-иному не мыслят.

Конечно, были тогда силы, которые боролись именно с православием как идейным стержнем русскости, русской идентификации. Не случайно в декабре 1931 года был снесен храм Христа Спасителя, памятник героям Отечественной войны 1812 года. Перед тем, как дать команду на подрыв величественного здания храма, московский секретарь Лазарь Моисеевич Каганович произнес: «Ну, матушка Россия, задерем-ка мы тебе подол». Каганович намеревался снести и памятник покорения Казани собор Василия Блаженного, но Сталин не позволил. А вот великолепный по архитектуре собор святого князя Александра Невского, тоже памятник русской истории, был снесен московской партийной властью без колебаний. В «колыбели революции» Ленинграде такого буйства русофобии не было, Казанский и Исакиевский соборы были сохранены как памятники своей эпохи и музеи.

Александр Герасимов. «Доклад Сталина на XVI партсъезде» (фрагмент). 1931

Современные антисоветчики с легкостью сваливают вину за «жертвы репрессий тоталитарного режима» на Ленина, Дзержинского, Сталина, Берию, по-своему модифицируя советскую историю под свои же понятия и представления тех событий. Но это в политике, потому что там особая правда, легко деформируемая под заказ. А вот православным было бы неплохо напомнить, что преследование священнослужителей за их религиозные убеждения были ослаблены и прекращены при Сталине, что патриаршество в РПЦ как институт церковной иерархии было восстановлено при нем в 1939 году, а в 1943-м архиереями был избран патриарх. В том же 1939 году НКВД возглавил Берия, начавший свою деятельность на этом посту с массовой амнистии. Из заключения вышли 30 000 священников и служителей церкви. Имея высшее техническое образование, в отличие от своих коллег по партии, и обладая высокими организаторскими способностями, нарком Берия по поручению Сталина решил ряд стратегических задач в промышленности и в обеспечении ядерного паритета СССР и США. Причем всё это происходило в годы тяжелейших испытаний для нашей страны.

С 1939 по 1952 год не было ни одного партийного съезда, зато в военное время было созвано три поместных собора РПЦ. А после войны при содействии Сталина было проведено совещание представителей православных церквей всего мира, названного неофициально его участниками Вселенским собором православных церквей, хотя формально собор не состоялся из-за отказа от участия в нем некоторых восточных православных церквей. Почему об этом не говорят? Зато без оглядки повторяется преднамеренная ложь и клевета на Сталина и Берию, созданные их посмертным оппонентом, безбожником и ярым богоборцем Хрущевым, который возобновил разрушение храмов и атаки на православие в 50−60-е годы. Этот полуграмотный партократ возомнил себя лидером мирового коммунистического движения с правом поучать. Его политика привела к ухудшению отношений с Югославией и Китаем, обострению конфронтации с США на грани ядерного конфликта. И всё это нам преподносят как оттепель? После каких холодов? После тех, которых нельзя было избежать в силу их природы? В нашем случае — природы политической власти.

После погрома православия в хрущевскую «оттепель» в СССР стали плодиться секты, прежде всего, британского и американского происхождения: баптисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня… А в горбачёвско-ельцинскую «оттепель» к старым сектам прибавились сайентологи и псевдорелигии типа «белого братства», «аум-сенрикё», какая-то секта родноверов на основе местных мифов о славянском язычестве. Откуда берутся средства на их организацию и содержание?

Говорят, что Сталин после войны стал менять свое отношение к РПЦ и притеснение церкви советской властью стало усиливаться. Мол, в годы войны он прагматически использовал православие для укрепления своего авторитета среди верующих в ответ на возрождение приходов на оккупированных территориях. А разве могло быть иначе в один из самых критических моментов в истории страны? И почему никто из критиков не коснулся темы обострения внутриполитической борьбы в самой ВКП (б) после войны? Влияние Сталина в партии при всех его заслугах перед государством и политическом авторитете в мире стало ослабевать. Здесь есть некоторая аналогия с президентом США Франклином Рузвельтом, так же скончавшемся после войны при загадочных обстоятельствах на восемь лет раньше Сталина.

Война с мертвыми

Когда мы слышим антисоветские высказывания в интервью американского хасида Берла Лазара, каким-то чудом ставшего главным раввином России, то относимся к ним так же, как к антисоветизму американского журналиста, постоянного героя ток-шоу на телевидении Майкла Бома, то есть с некоторой иронией: ну что взять с американца, для которого русская культура, история и сама ментальность русских народов — темный лес, уравнение с многими неизвестными? Немного любопытно поначалу, но не существенно для политической жизни. Потом их антисоветизм надоедает и даже раздражает.

Свой переезд в Россию из США Берл Лазар объяснил в первом телеинтервью двумя причинами. Первая — остановить ассимиляцию евреев в России, укрепляя иудаизм и еврейские общины. Вторая — способствовать участию американских финансов в российской экономике. Через несколько лет мы увидели, что ребе хочет порулить не только американскими финансами, но и российской внутренней политикой, причем на уровне идеологическом. Вот тут он и прибегает к антисоветизму.

Например, в Бутырской тюрьме главный раввин России открыл памятную доску евреям — жертвам большевизма с именем Льва Давыдовича Бронштейна-Троцкого, одного из самых жестоких большевистских лидеров, ставшего военным наркомом РСФСР. По жестокости с ним мог бы сравниться его молодой соратник Яков Свердлов, которого якобы отравили в 1919 году по приказу Ленина. Свердлову приписывают инициативу в расстреле царской семьи и расправу с казачеством.

За антисоветскую деятельность в эмиграции Лев Троцкий был ликвидирован агентом НКВД. Публика по поводу освящения памятной доски сделала вывод, что ребе Лазар, и не только он, привержен троцкизму, отношение к которому в России среди большинства образованных людей весьма отрицательное. Троцкий был главным оппонентом Сталина, когда выбирали генсека РКП (б) вместо умирающего Ленина. Тогда считалось, что Сталин на этом не самом важном посту в партии фигура временная. Может, память о Троцком — это напоминание современным троцкистам об упущенных политических возможностях?

Совсем недавно главный раввин предложил от имени всех верующих перезахоронить Ленина и всех советских политиков и героев, покоящихся у Кремлевской стены и в Кремлевской стене, в другом месте. Зачем? Мало наломали дров с памятниками в перестройку? Очевидно, здесь тоже причина идеологическая, антисоветская.

Владимир Ленин

Один из распространенных аргументов перезахоронения Ленина и сноса Мавзолея заключается в том, что вождь пролетариата похоронен якобы не по христианскому обряду и вопреки его завещанию. Но весь фокус как раз в том и заключается, что Ленин похоронен по высшему христианскому обряду как святой. Нетленные мощи святого революционера находятся в специальной раке в склепе. И такие захоронения в России не редкость. Например, в Печерской лавре в Киеве, в других православных монастырях России таких захоронений десятки, и их посещали люди. Наши предки знали обычаи не хуже нас. Несоблюдение христианского обычая может быть лишь в том, что лицо святого не закрыто плащаницей или саваном. Но это сделано намеренно, чтобы Ленин был «живее всех живых». Кроме того, Мавзолей и весь некрополь были и остаются сакральным местом многих поколений советских людей. Перед Мавзолеем произносили клятву воины, уходившие на фронт, к подножию Мавзолея победители принесли знамена и штандарты побежденного врага. Победителем был Советский Союз — и народ, и власть. Как с этим быть? Для главного раввина из Америки это пустячок, а для остальных граждан России?

Патриарх Кирилл сдержанно высказывается по поводу идей перезахоронения и сноса Мавзолея, полагая, что время само расставит всё на свои места. С этим нельзя не согласиться. Но антисоветизм в патриарших проповедях все-таки больно задевает. Нет в антисоветизме даже намека на историческое и социальное примирение. Образ врага даже на событиях прошлого создается не для того, чтобы примиряться, а для борьбы и подготовки к борьбе. Это далеко от осмысления и переосмысления нашей истории, которая останется такой, какой состоялась и какая есть. Другой уже не будет.

По большому счету пропагандировать антисоветскую идеологию — это лить воду на мельницу врагов России, уравнивающих Сталина с Гитлером, выставляющих гитлеровскую Германию и Советский Союз агрессорами, развязавшими Вторую мировую войну, а США и Великобританию — победителями в той войне, освободившими мир от фашизма и коммунизма. Из этой логики западной историографии следует, что Россия сохраняет свою наследственную агрессивность, поскольку она не следует глобальным установкам «самой передовой демократии мира», то есть интересам американских и европейских финансовых спекулянтов с их глобальными претензиями на мировое господство. Россия мешает их реализации, пока помнит свою историю и «хранит любовь к отеческим гробам».

Novgorodmuseum.ru Новгородский детинец

О ереси жидовствующих и её уроках

Распад СССР и ельцинские реформы 90-х многие историки и политологи сравнивали с процессами Смуты в Москве на рубеже XVI и XVII веков. Но системно близким историческим прецедентом надо бы считать более раннее событие XV века — ересь жидовствующих или новгородскую ересь. Об этом времени наши историки избегают говорить подробно, видимо, опасаясь оскорбить евреев. Но евреи тут ни при чем. Жидовствующими еретиками были православные священники, иноки, богатые и именитые прихожане, а уже им следовал простой приходской люд. Прозвище жидовствующих они получили за ревизию православного учения и православных обрядов по образцу ветхозаветных иудеев как наиболее древнего и верного, по их мнению, вероучения.

Ересь возникла в Новгороде Великом, в том самом, в котором поздние историки обнаружили признаки вечевой республики, напоминавшей им порядки в Речи Посполитой. Практиковавшиеся тогда открытые и свободные богословские дискуссии между представителями разных религий привели к тому, что часть православных склонилась к отрицанию Нового Завета, то есть христианства, и занялась уничтожением икон, поруганием Иисуса Христа и Богородицы, откуда и пошла русская матерная брань. Еретики утверждали ветхозаветные обряды, отвергали назначение попов иерархами. В конечном итоге это стало как бы результатом своеобразного «плюрализма мнений» и бунтарских настроений того времени в элитарных слоях древнего Новгородского княжества.

Ересь перекинулась на Москву и прижилась при дворе великого князя московского Ивана III, претендовавшего на царство. В кремлевские храмы настоятелями назначались еретики по указу и при благоволении им самого князя. Даже московский митрополит Зосима оказался из стана еретиков, занявший митрополичью кафедру с их руки. Создавалась угроза русскому православию — объединительной идеологии русских княжеств. А это означало, что объединенного русского царства-государства — России — могло бы и не быть.

Иосиф Волоцкий

Первыми тревогу забили монастыри — игумены и иеромонахи. Лидером борьбы с ересью стал игумен Волоколамского монастыря преподобный Иосиф Волоцкий. По настоянию монастырей и верных православных архиереев был созван церковный собор 1504 года, который осудил еретиков и принудил великого князя принять жесткие меры против зачинщиков ереси, так как только великий князь имел право судить и казнить. Несколько именитых непримиримых еретиков были казнены, остальных предали анафеме, отправили в заключение под присмотром монахов. Покаявшихся простили. Митрополита Зосиму лишили сана и отослали в монастырь замаливать грехи.

Однако ересь искоренить до конца не удалось, и с ней боролись на протяжении десятков лет вплоть до царствования Ивана IV Грозного, внука Ивана III.

Аналогии с ересью жидовствующих, то есть опасной сменой идеологии без осмысления цели перемен и их последствий, можно найти и в Смутное время, и в революционных событиях 1917 года, и в перестройку 90-х годов. Что общего? Прежде всего, слабая либеральная власть, допускающая размывание объединительной идеологии или национальной идеи. За этим следует деградация общественного сознания, потеря национальной и гражданской идентификации. И, как реакция на это, распад государства или жесткая диктатура новой власти во спасение государственности.

Сам алгоритм подобных процессов известен очень давно. Он использовался при создании империй и колонизации мира. Сначала насаждается нужное концептуальное сознание в элите колонизируемой страны, затем взращивается новая элита по мере изменения общественного сознания, создается новая государственная система с колониальной армией и полицией, зависимая от метрополии, формируется новая идеология. Примеров в мировой истории много. Одним из показательных примеров в этом контексте было превращение в колонию огромной Индии маленькой и далекой островной Британией, а точнее её Вест-Индской компанией в XVIII веке.

Для истории России характерно следование чужим европейским примерам. Русь крестилась Византией в Х веке и переняла ее христианскую культуру. Затем подражала римлянам и полякам в государственном строительстве, а в средине XVII века при Алексее Михайловиче Тишайшем церковная реформа по новогреческому образцу привела к церковному расколу. По свидетельству историков, по указу царя из монастырей и церквей были собраны противоречащие реформе исторические документы, то есть еретические книги, по разумению патриарха Никона, и сожжены. Так были утрачены многие подлинные документальные и литературные источники русской истории.

Потом из русских стали делать немцев, французов, снова немцев и вот, наконец, в перестройку либералы взялись за американскую версию реформ СССР — России, что привело к распаду и американизации, читай колонизации иностранным финансовым капиталом, бывшей Российской империи по частям. Либералы называют это продвижением демократии в условиях глобализации как объективного процесса мирового развития.

Что получается в результате? Это вечная роль плестись в хвосте западной цивилизации, то есть тех стран, кому подражаем, следуя исключительно их коммерческим интересам. Страна подстраивалась под Европу с экономическими потерями и колоссальными людскими жертвами. Это при том, что огромная по территории Россия самодостаточна и богата талантами. Любая попытка России стать на самостоятельный путь развития была чревата войной, блокадой, санкциями, новым «железным занавесом» со стороны Европы и хозяйки мира Америки. И такое положение не меняется веками. Русская история переживает очередной виток ереси: тупиковый спекулятивный рынок и монетаристские манипуляции экономикой.