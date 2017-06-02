Закон «О коллекторской деятельности» и сопутствующий ему закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» приняты в Казахстане: Нурсултан Назарбаев подписал их 6 мая. Это крайне важная веха в истории финансовой системы страны и большое событие для населения. О том, почему это так — в этой статье.

Казахстан

Хронология разработки и принятия закона

Закон разрабатывался почти два года:

31 декабря 2014 года был утвержден План законопроектных работ правительства, где указан данный закон;

21 августа 2015 года концепция законопроекта одобрена на 372-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при правительстве Республики Казахстан;

1 сентября 2015 года законопроект был размещен на сайте Национального банка;

30 декабря 2015 года законопроект постановлением правительства был направлен в Мажилис (нижнюю палату парламента);

8 января 2016 года по законопроекту был установлен срок выдачи заключения профильным комитетом Мажилиса;

5 апреля 2016 года в Мажилисе проводилась презентация законопроекта Национальным банком;

28 апреля 2016 года был проведен в Мажилисе круглый стол по обсуждению законопроекта;

20 сентября 2016 года было проведено открытое заседание по обсуждению поправок в законопроект;

22 февраля 2017 года в Мажилисе во втором чтении законопроект был принят;

6 апреля 2017 года на заседании Сената (верхняя палата парламента) были предложены поправки к законопроекту, а затем сенаторы вернули его в Мажилис;

19 апреля 2017 года после внесения поправок, внесенных Сенатом, законопроект был одобрен Мажилисом и отправлен в Сенат во второй раз;

6 мая 2017 года закон был подписан президентом.

Как видно, в отличие от многих других законов, принятых в последнее время в Казахстане, этот принимался во вполне разумные сроки.

Чем важен данный закон для простых граждан

Данный закон важен хотя бы потому, что в стране много должников — заемщиков банков, да и сами банки все никак нормально не разберутся со своими долгами.

Но ситуация становится еще интересней после знакомства с одним из депутатских запросов: 16 марта депутат Мажилиса Артур Платонов вместе с депутатами Гульжаной Карагусовой, Татьяной Яковлевой и Глебом Щегельским отправили запрос в Национальный банк касательно кредитной задолженности населения перед микрокредитными организациями, осуществляющими свою деятельность по системе онлайн. 24 апреля Национальный банк ответил на запрос и в нем дал немного данных по должникам, иллюстрирующих ситуацию.

Таким образом, в Казахстане сейчас:

около 12,5 млн человек старше 18 лет, которые в теории могут брать кредиты в разных финансовых организациях;

должников банков и других финансовых организаций около 5,5 млн человек;

проблемных плательщиков около 1,07 млн человек;

согласно информации банков второго уровня, сейчас уже 53% от числа должников или более 567 тысяч человек скрываются от банков либо предоставляют недостоверные сведения о контактных данных, месте жительства, индивидуальных доходах и имуществе;

при этом 232 тысячи должников скрывают информацию о своей платежеспособности и наличии у них доходов;

из указанного количества более 162 тысяч человек, несмотря на наличие доходов, так и не осуществляют платежи по погашению задолженности.

Для сравнения и понимания порядка цифр: население Джамбульской области 1,111 миллиона человек на начало 2016 года, население Северо-Казахстанской области — 569 тысяч человек, население Атырау — 217 тысяч человек. В общем, несостоятельные должники банков — это очень и очень большая группа населения.

А о каких суммах идет речь? Если мы посмотрим статистику Национального банка в бюллетене № 3 за март 2017 года, то выяснятся следующие цифры:

в настоящее время объем кредитов банков физическим лицам 4,038 триллиона тенге (734 миллиарда рублей);

просроченная задолженность банкам физических лиц 368,6 миллиарда тенге (67 миллиардов рублей);

объем кредитования банками населения на потребительские цели 2,526 триллиона тенге (459 миллиардов рублей);

просроченная задолженность населения банкам по кредитам на потребительские цели 186 миллиардов тенге (33,8 миллиарда рублей).

И это только банки, а ведь есть еще ипотечные организации, микрокредитные и микрокредитные организации, дающие деньги в кредит онлайн. То есть должников и их задолженностей может быть еще больше.

Опять же для сравнения: все вклады населения в банках составляют сейчас 7,572 триллиона тенге (1,377 триллиона рублей), фонд заработной платы всех работников страны за 1-й квартал 2017 года составил 1,462 триллиона тенге (266 миллиардов рублей). То есть казахстанцы должны банкам больше половины всех своих депозитов или две трети годовой зарплаты всей страны.

В общем, у нас и должников много, и долги у них довольно приличные.

Обоснование разработки закона и его первоначальный вариант

Согласно концепции закона, принятой 21 августа 2015 года, основной целью разработки законопроекта является решение задачи проблемной задолженности финансового сектора путем урегулирования взаимоотношений по взысканию просроченной задолженности, возникающей в секторе банковского кредитования и микрофинансирования, а также усиления прав должников и механизмов их защиты, с целью недопущения роста социальной напряженности среди населения, в особенности должников — физических лиц.

Разработчики считали, что к отрицательным моментам коллекторской деятельности, в отсутствие законодательного регулирования коллекторских агентств, могут быть отнесены:

отсутствие правовых положений, регламентирующих деятельность по взысканию возникающей в сфере банковского кредитования и микрофинансирования задолженности;

присутствие коллекторских агентств, действующих на незаконных основаниях и незаконными способами;

злоупотребление служебным положением, а также совершение преступления, мошенничества, незаконного вмешательства в личную жизнь граждан (должников);

отсутствие аккредитации (либо лицензии) коллекторских агентств и их государственного регулирования;

отсутствие квалификационных требований к руководящему составу и риск проникновения в коллекторские агентства лиц с уголовным прошлым;

отсутствие возможности воздействия на коллекторские агентства со стороны уполномоченного государственного органа.

Принятие закона, по мнению Национального банка, приведет к следующим положительным результатам:

повышение прозрачности деятельности коллекторских агентств;

совершенствование механизма правовой защиты участников гражданского оборота и повышение ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан;

развитие порядка, условий, принципов и форм взыскания задолженности;

очищение ссудных портфелей банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организаций в связи с продажей проблемных активов;

минимизация рисков неплатежей, а также уменьшение негативного влияния данных рисков на финансовую систему Казахстана;

досудебное урегулирование гражданско-правовых споров, способствующее разгрузке работы судов;

развитие коллекторской деятельности в рамках конкурентного рынка как необходимое условие существования современной финансово-кредитной системы Казахстана;

укрепление финансовой дисциплины.

В сентябре 2016 года городской филиал правящей партии «Нур Отан» направил законопроект в Общественный совет города Алма-Аты для экспертизы. На этот вариант я дал свое заключение, которое было опубликовано на сайте Общественного совета города Алма-Аты 1 ноября 2016 года. В ходе экспертизы я остановился на следующих замечаниях, которые касаются основных положений законопроекта:

В мировой практике принято, что вопрос взимания долгов идет вместе с вопросом банкротства, то есть данный закон должен рассматриваться и приниматься вместе с разрабатываемым Министерством финансов законом «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан». Однако тот будет разработан согласно плану законопроектных работ правительства только к ноябрю 2017 года. Временной разрыв примерно в 10 месяцев между законом о коллекторах и законом о банкротстве физических лиц при масштабах закредитованности населения может привести к весьма плачевным социально-политическим последствиям и повторению аналога земельных митингов.

В статье № 1 законопроекта в пункте один говорится о том, что «должник — физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, имеющий перед кредитором задолженность по договорам банковского займа или предоставления микрокредита». Данное определение противоречит статье 268 Гражданского кодекса, где говорится, что «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». В законопроекте намеренно сужается понятие должника до должника банка или микрокредитной организации, однако долги бывают и между юридическими лицами, не являющимися финансовыми организациями. В таком определении должника видно неприкрытое лобби финансового сектора.

Аналогично дело обстоит и с понятием кредитора в той же статье № 1 законопроекта — «кредитор — банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, или микрофинансовая организация…».

В мировой практике коллекторами могут быть как физические, так и юридические лица, имеющие лицензию на данную деятельность. В статье № 1 законопроекта дается другое определение: «коллекторское агентство — юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, официальный статус которой определяется государственной регистрацией в органах юстиции и прохождением учетной регистрации, осуществляющее коллекторскую деятельность». Тут есть даже противоречие с тем же духом предлагаемого законопроекта — ведь если коллекторы работают сугубо с долгами финансовых организаций, то они сами должны стать финансовой организацией. Непонятно, почему коллекторами не могут быть физические лица, причем тем же адвокатам, нотариусам, оценщикам, медиаторам можно выдавать такую лицензию на упрощенной основе.

В законопроекте слишком много отсылок к другим законам — например, «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О микрофинансовых организациях», но нет ответа на следующие вопросы: виды задолженностей; когда долг передается коллектору и на каких условиях; как должник извещается о том, что его долг продан коллекторам; как передаются и хранятся персональные данные должников; как коллекторы будут устанавливать местонахождение должника; гражданская ответственность коллекторов и ее страхование; в каких случаях задолженность не может быть взыскана; как могут защищаться коллекторы в случае нападений на них; в каких случаях коллекторы переходят уже к судебному решению вопроса; может ли совмещаться работа коллекторов и частных судебных исполнителей.



Учитывая серьезность вышеобозначенных замечаний, более детальное рассмотрение законопроекта я посчитал ненужным. Таким образом, рекомендации мои тогда были следующие:

вернуть законопроект на доработку и учесть мировой опыт, а также мнение всех участников рынка, а не только банков;

разработать сразу же законопроект «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан»;

подать данные законопроекты в парламент одновременно после завершения разработки.

Но сделали все не так, и закон о физическом банкротстве будет готов только в ноябре. Однако над законом «О коллекторской деятельности» все же поработали и внесли в него исправления, о чем я расскажу далее.

Как поработали над законом в парламенте

Основные изменения в законопроект были внесены в Мажилисе парламента, во время работы над ним профильного комитета — комитета по финансам и бюджету. Туда входит 14 депутатов из разных фракций. Подробней о нем можно прочитать тут. Главой рабочей группы по законопроекту была депутат Татьяна Яковлева.

Депутаты переработали законопроект, по сравнению с первоначальным вариантом, процентов на 80−85, как я могу судить, сравнив два текста. Это огромная работа, но я остановлюсь на основных моментах, которые важны для населения:

подробно расписано (14 пунктов) содержание договора о взыскании долга между коллектором и кредитором;

установлен срок взыскания задолженности — от 6 месяцев до 5 лет;

внесено важное исключение — «не допускается осуществление коллекторской деятельности в отношении должника — физического лица, задолженность которого обеспечена залогом в виде жилища», то есть ипотечниками коллекторы не будут заниматься;

выделена отдельная статья «Правила осуществления коллекторской деятельности» — самая важная статья в данном законе; в ней расписано, как именно должны работать с должником коллекторы, установлены пределы взаимодействия и ограничения, какие действия коллекторов запрещаются;

существенно повышены требования к работникам коллекторских агентств;

расписан подробно механизм досудебного решения споров по кредиту;

установлены обязанности должника — что он обязан соблюдать в рамках прозрачности и взаимодействия с коллекторами.

В общем, если первоначальный вариант в основном сосредоточился на взаимоотношениях Национального банка как регулятора и коллекторских агентств как регулируемых, то депутаты сосредоточились на взаимодействии должника и кредитора, что политически и экономически гораздо важнее. Закон после их работы стал ощутимо лучше, правда, сохранив опять же направленность в определениях на субъектах финансового рынка — видимо, разработчик в этом вопросе стоял насмерть.

Что данный закон будет значить для казахстанца

Прочитать итоговый текст закона можно тут. Я же остановлюсь на том, что ждет обычного казахстанского должника — все же их гораздо больше, чем потенциальных работников коллекторских агентств.

Итак, для граждан Казахстана — должников ситуация может развиваться следующим образом, допустим:

Вы не платите банку или микрокредитной организации платежи, в итоге просрочили платеж на 30 дней; Вы не сходили к кредитору и не написали заявление с объяснением просрочки и с предложениями по изменению графика выплат; Раз вы не платите и не идете объясняться с кредитором, то кредитор заключает с коллекторским агентством договор о взыскании, то есть передает право взыскать долг с вас ему; Коллекторы вас находят и делают первое сообщение — по телефону, интернету или лично. Они вам сообщают информацию о следующем:

наименовании коллекторского агентства и номере учетной регистрации в реестре коллекторских агентств;

месте нахождения коллекторского агентства;

фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должности лица, которое осуществляет взаимодействие с должником;

наименовании кредитора;

передаче кредитором задолженности в работу коллекторскому агентству;

структуре задолженности, остатке просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита;

ответственности и иных обязательствах должника, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита, законами Республики Казахстан, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита.

Коллекторы должны предложить новые условия взимания долга — с другим графиком или суммой выплат. Затем они начинают вам напоминать о том, что вы должны платить. Напоминания идут по следующей схеме:

только с 8:00 до 21:00;

3 раза в неделю лично, не более 1 раза в день;

3 раза в день по телефону.

Процесс личной встречи коллекторы обязательно должны снимать на видео, также процесс встречи имеет право снимать должник. Это сделано, чтобы не было противоправных действий. Коллекторам нельзя делать следующее:

распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

вводить лицо, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;

требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

В свою очередь, должник обязан делать следующее:

извещать коллекторское агентство об изменении своего места жительства (юридический адрес), о перемене имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), фамилии, замене документов, удостоверяющих личность (в случае истечения срока, утраты), об изменении контактной информации, используемой для связи с ними, и способа связи и взаимодействия коллекторского агентства с ними;

по запросу коллекторского агентства раскрывать достоверную информацию об уровне доходов и расходов, месте жительства (юридический адрес), наличии имущества, на которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан может быть обращено взыскание для погашения задолженности;

осуществлять взаимодействие по урегулированию задолженности с коллекторским агентством в соответствии законом;

в течение пятнадцати рабочих дней рассмотреть предложенные кредитором условия погашения задолженности и сообщить коллекторскому агентству либо кредитору условия, подходящие для должника.

Если вы упорно не платите и не хотите урегулировать долг, то они подают в суд и взыскивают с вас долг в судебном порядке.

Как видно, это довольно цивилизованная и хорошая схема взаимодействия должника и кредитора. Она является продуктом длительной работы как депутатов Мажилиса, так и Национального банка, а также привлеченных экспертов. Насколько она работает на практике — увидим в ближайшее время.