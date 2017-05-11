Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 8 мая составляли порядка 8,828 млрд кубометров. Таким образом, за минувшую неделю в ПХГ Украины закачано 393 млн кубометров природного газа. В компании отмечают, что на второй неделе мая они вышли на ежедневную закачку 50 млн кубометров газа в сутки.

В текущем году Украина более активно покупает природный газ, чем в прошлом: в январе-апреле импортировано 4,762 млрд кубометров, что на 66% (+1,87 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным поставщиком (3,9 млрд кубометров) газа для Украины была Словакия, хотя, как напоминает в комментарии порталу «Голос.ua» директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, это самообман: «Мы все равно используем российский газ по реверсу. И достаточно проверить состав газа, который поступает, чтобы убедиться в том, что никаких контрактов с немцами, швейцарцами, французами, американцами мы не имеем. Мы имеем реверсные поставки, откачиваем из транзитной трубы тот газ, который перепродан нам немцами, французами, и прочими странами. С политической точки зрения мы можем заявлять, что в России мы никакой газ не берем. Но мы всего лишь не имеем прямых контрактов с «Газпромом».

Напомним, примерно год назад на Украине вышла целая серия материалов о том, что да, действительно, газ всё равно российский. Что не мешает правительству и руководству компании «Нафтогаза Украины (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) отмечать смешные юбилеи «N дней без российского газа». На поверку же оказывается, что не только наоборот, но и куплено уже почти на 2 млрд кубометров больше, чем годом ранее.

Издание «Зеркало недели» в редакционном материале приводит любопытную статистику: за пять лет (2012−2017) промышленное потребление природного газа на Украине упало почти втрое — с 15,88 до 5,53 млрд кубометров. При этом лишь 1 млрд этой «экономии» приходится на предприятия теплокоммунэнерго, остальные 9 млрд — это остановленная химическая промышленность Украины.

«Цена должна быть не выше 200 долларов за 1000 кубометров. Тогда наша химическая промышленность может быть конкурентоспособна, однако при нынешних ценах она не может работать, что и демонстрирует», — комментирует ситуацию для «Голос.ua» экономический эксперт Всеволод Степанюк. Эксперт высказывается за снижение внутренней цены на газ до 100−150 долл за 1 тыс. кубометров, чтобы гарантировать стабильную работу производителей удобрений. Для чего предлагает изменить формулу расчёта стоимости — уйти от понятия «зарубежный паритет», введённого этой весной. Напомним, эта норма прямо запрещает продавать газ украинской добычи дешевле, чем он торгуется на европейских энергетических биржах. А там цены ближе к осени будут расти, поскольку как раз сейчас цены на газ начинают испытывать влияние повышения цен на нефть в 2016 году (стоимость природного газа обычно рассчитывается на базе стоимости нефти с лагом в 9 месяцев). Чуть менее года назад нефть отыграла падение и подорожала с 30−35 до 50, а затем и до 60 долл. И теперь это напрямую влияет на стоимость газа.

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Пока же директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский прогнозирует незначительное сезонное снижение стоимости газа: «Сегодня существуют предпосылки к снижению цен на газ на европейских хабах. Это сезонный фактор, да и стоимость нефти будет оставаться примерно на том же уровне. Поэтому есть основания полагать, что конечная стоимость газа для Украины на момент закачки его в ПГХ, составит около 230 долларов за тысячу кубических метров. То есть на хабах это около 180 долларов за тысячу кубометров, плюс транспортировка и налоги. На выходе получаем около 230 долларов за тысячу кубометров». Впрочем, это никак не скажется на стоимости газа для населения. По прикидкам Землянского, такой уровень цены будет давать стоимость для конечного потребителя на уровне 6,5−7 тыс. грн. — т. е. примерно столько же, сколько и платит сегодня житель Украины.

«Укргаздобыча» (компания, управляющая добычей природного газа на месторождениях, подконтрольных государству) опубликовала данные аудиторской оценки себестоимости добычи природного газа на Украине. Она составляет всего 1223 грн. (около 46 долл.) за 1 тыс. кубометров, даже притом, что в 2016 году компания резко, более чем в 17 раз увеличила ежемесячные затраты на оплату труда топ-менеджмента — в среднем до 522, 7 тыс. грн. Это «голый» тариф, без НДС, расходов на транспортировку и т.п. Если включить все переменные, то выходит, что при стоимости 1 тыс. кубометров газа в пределах 2840 грн. государственная компания полностью покрывает свои расходы на добычу, транспортировку и выплаты в бюджет. Это примерно 105−110 долл., т. е. в пределах, о которых говорил Всеволод Степанюк. Населению же приходится платить за газ примерно в 2,4 раза больше (около 6880 грн. за тыс кубометров, а в будущем сезоне тариф увеличится до 9500 грн.). Это позволило компании увеличить чистую прибыль по итогам прошлого года до 11,9 млрд грн., тогда как в 2015 году она составляла всего 0,2 млрд грн.

Неудивительно, что у населения попросту нет денег оплачивать такую разницу, что приводит к «эффекту домино». В начале мая «Киевгаз» прекратил подачу газа в 40 котельных, находящихся в ведении «Киевэнерго». Причиной послужили долги в размере 200 млн грн., в результате чего 189 многоквартирных домов (примерно 1,7% жилого фонда Киева) оказались без горячей воды. Суммарные же долги украинцев за газ к началу апреля достигли 7 млрд грн., плюс ещё 10,4 млрд за отопление и горячее водоснабжение — такие данные приводит Госстат.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 9 мая составляли 2,183 млн тонн, из которых 1,572 млн тонн — угли газовых марок и 440 тыс. тонн — антрацит. Удивительно не само по себе увеличение запасов антрацита (+47 тыс. тонн в сравнении с 29 апреля), а его динамика. Так, это точно не африканский уголь, не морская поставка — запасы росли в течение мая в среднем на 5,2 тыс. тонн в сутки (выгрузка балкера в порту дала бы более резкий и единовременный скачок). Таким образом, наиболее вероятно, что это железнодорожные поставки. Выросли и запасы газовых углей — сразу на 171 тыс. тонн.

По всей видимости «виновник» пополнения запасов — «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова. Его пресс-служба сообщает о том, что поставила на Украину партию угля со своей шахты в Ростовской области. В компании уточнили, что завезли на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС 22,5 тыс. тонн угля в период 3−5 марта — что вполне совпадает с данными Единого реестра.

В энергосистеме Украины по состоянию на 10 мая во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 3497 МВт (примерно 24,8% от общей мощности украинской тепловой генерации).

Raimond Spekking ТЭС. Украина

Проблемами украинской энергетики решили заняться и в министерстве по делам «оккупированных территорий». Там предлагают наладить доставку антрацита на последнюю работающую антрацитовую ТЭС автотранспортом. Дело в том, что подвоз топлива на станцию со стороны Украины невозможен: станция всегда снабжалась топливом с шахт и по железным дорогам, которые сегодня находятся на территории республик Донбасса. Правда, предложенный выход имеет свои негативные стороны: «…такое решение может привести к тому, что грузовики испортят дорожное покрытие области. При этом вынужденный ремонт дорог будет дополнительной нагрузкой на бюджет области. Сейчас Украина должна определиться может ли она привлечь дополнительные источники финансирования ремонтных работ данных автодорог», — предупреждают в министерстве. Да и не только дороги. Доставка угля на ТЭС — одна из многих составляющих тарифа. Если везти автотранспортом, она получится «золотой»: для замены одного поезда с углём необходимы 200 40-тонных грузовиков. Кто будет покрывать этот убыток?.

Феноменальные рост прибыльности показала в 2016 году компания «Центрэнерго» (государственная генерирующая компания, 3 ТЭС в центральной части Украины). Чистая прибыль выросла до 386 млн грн., что почти в 18 раз больше, чем в 2015 году. Таких результатов, вероятнее всего, удалось достичь за счёт сочетания двух факторов: дешёвого угля с неконтролируемых территорий и формулы «Роттердам+», с учётом которой производители электроэнергии могли закладывать в затраты гораздо большую стоимость угля и получать затем соответствующее возмещение от оператора энергорынка. Однако, как неоднократно сообщалось, в середине марта правительство окончательно прикрыло эту схему, установив режим торговой блокады с республиками Донбасса. Поэтому в 2017 году таких показателей энергетикам достичь уже не удастся.

Валентин Землянский считает, что украинцам не следует опасаться масштабных перебоев с электроснабжением из-за остановки антрацитовых ТЭС: «Летом, во время пика нагрузки на электросети, Украина не столкнется с блэкаутом. Да, нагрузка на электросети безусловно повысится, но она будет равномерно распределяться. Кроме того, мы находимся в ситуации профицита мощности [Из-за стагнации экономики Украина действительно производит и может производить больше, чем в состоянии потребить. Как раз с этим связаны планы оператора украинских АЭС — компании «Энергоатом» выйти на экспортные рынки — Ред]. Соответственно из-за низкого потребления электроэнергии, у нас не может быть блэкаута. Поэтому пока никаких предпосылок для него нет», — утверждает он в комментарии для «Голос.ua».

О профиците мощности говорят также планы Минэнерго: там на май планируют экспорт 583 млн кВт•ч, что в 2,1 раза больше, чем в мае 2016 года. Около половины этого объёма (272 млн кВт•ч) планируется поставить в Молдавию, куда Украина возобновила экспорт совсем недавно (в начале весны). В предыдущие 4 месяца экспорт также вырос, хотя и не столь значительно — на 16,6% (+191 млн кВт•ч), до 1,35 млрд кВт•ч. Экспорт электроэнергии позволил Украине заработать почти 82 млн долл. (63,6 млн — от поставок в Венгрию, 16,2 млн — в Польшу).

Как утверждает вице-президент «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Юрий Саква, долги неконтролируемых Украиной территорий, Крыма, а также зоны т.н. «АТО» за поставленную электроэнергию суммарно превысили 5,3 млрд грн. Причем почти 3 млрд из этой суммы висит на потребителях зоны т.н. «АТО». В своём комментарии корреспонденту информагентства УНИАН эксперт высказал мнение, что Украине вряд ли удастся когда-либо вернуть эти деньги.

Уголь

За период январь-апрель Украина импортировала энергетического угля на сумму 771 млн долл. Интересно, что 56,3% этих поставок приходится на Россию. Это более чем на 66% превышает сумму импорта угля за аналогичный период прошлого года (463 млн долл), хотя это частично объясняется подорожанием угля.

Добыча энергетического угля на Украине в январе-апреле выросла на 3,2% (+329 тыс. тонн), до 10,756 млн тонн — в основном за счёт увеличения добычи газовых углей на шахтах «ДТЭК-Энерго». А вот добыча коксующегося угля для металлургии упала на 25% (-769 тыс тонн), до 2,309 млн тонн: добычу потерянных на Донбассе шахт компенсировать нечем. Как и раньше, добыча на госшахтах падает опережающими темпами. По энергетическому углю за I квартал в Минэнерго зафиксировали снижение добычи на 16,9%, по коксующемуся — на 17,9% (до 1,261 млн тонн и 345 тыс. тонн соответственно).

Raimond Spekking Уголь

Эксперт-энергетик Сергей Дяченко в эфире радио «Голос Столицы» утверждает, что проблемная ситуация с антрацитом вполне разрешима — если Украина полностью решится перейти на уголь газовой группы: «Это вопрос пары лет. По всей видимости будут заниматься, потому что выхода другого нет. Но эти два года надо будет как-то прожить. Все-таки, я думаю, что логика должна быть такой, что пока мы латаем, так сказать, прореху, путем импорта угля. Но должны уже графики быть составлены. Есть еще проблема электростанций компании ДТЭК. Формально же государство не может требовать от частного собственника модернизации и смены вида топлива. Но вообще говоря, тут нужно как-то договариваться».

Т. е. речь идёт о том, что Украине придётся как-то договориться с энергохолдингом Рината Ахметова. А с ним нынешний режим скорее воюет, чем договаривается. «ДТЭК-Энерго», впрочем, уже самостоятельно начал перевод энергоблоков на своих ТЭС на уголь марки «Г» (подробнее см. предыдущий обзор), а также расширение добычи газового угля. Однако компания лишь частично переводит свои мощности на другой тип углей. В своё время холдинг Ахметова довольно много инвестировал в покупку шахт и добычу антрацита и вряд ли они добровольно откажутся от этих денег.

Нефть

Очередная партия азербайджанской нефти прибыла в Одессу 3 мая — греческий танкер привёз 83 тыс. тонн сырья, которое после перевалки будет направлено на Кременчугский НПЗ.

«Укртранснафта» (оператор украинских нефтепроводов) отчиталась о снижении чистой прибыли в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 336 млн грн., до 300 млн грн. Между тем компания в январе-апреле нарастила прокачку нефти в ЕС на 8,8% (+359 тыс. тонн) — до 4,434 млн тонн.

В правительстве активизировали работы по созданию Госрезерва нефти и нефтепродуктов. Напомним, идея активно обсуждалась осенью прошлого года. Финансировать проект Украина рассчитывала из двух источников: целевого финансирования ЕС и за счёт автомобилистов (дополнительный акциз на топливо).

В правительстве Украины рассчитывают принять закон «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов» уже к концу текущего года. Это означает, что уже с 2018-го на него могут начать собирать деньги — т. е. введут новый топливный налог.

Известно, что добыча нефти на Украине сокращается в среднем на 5−7% в год. В этом году этому активно содействует само государство, а точнее Госслужба геологии и недр Украины. Ранее мы сообщали о том, что она отказалась продлевать компании «Нафтогаз-Украины» 8 лицензий на добычу нефти. В ведомстве эту практику решили углубить: пресс-служба Госгеонедр сообщила о том, что собирается аннулировать эти лицензии через суд: «Собственники спецразрешений («Нафтогаз» и собственники еще восьми спецразрешений, подлежащих аннулированию) систематически нарушали требования законодательства. Решение… принято согласно статье 4 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» в связи с неустранением причин, ставших основанием для остановки действия разрешений». Также в госслужбе уточнили, что давали «Нафтогазу» 30 дней на устранение всех замечаний, однако их требования не были выполнены.

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