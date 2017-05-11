Прием президентом США Дональдом Трампом главы МИД России Сергея Лаврова в Овальном кабинете стал актом уступки президенту России Владимиру Путину со стороны Трампа, нарушившего недавно устоявшийся прецедент избегать встреч с официальными лицами России в резиденции главы США, пишет Сьюзан Б. Глассер в статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Автор отмечает, что дружеский визит в Белый дом — фотографии президента в веселой компании с Лавровым и послом РФ Сергеем Кисляком были опубликованы российскими СМИ, поскольку ни одно СМИ США не было допущено к освещению визита — стало одним из пунктов, о которых попросил Путин в ходе своего телефонного разговора с Трампом. Как отмечает автор, ей об этом заявил 10 мая один из представителей Белого дома.

«Он [Трамп] решил принять его [Лаврова], поскольку его об этом попросил Путин», — отметил один из представителей Белого дома. «Об этом Путин попросил конкретно в ходе разговора, когда они говорили по телефону в последний раз».

По словам двух бывших высокопоставленных официальных лиц Белого дома, с которыми общался автор, встреча с Лавровым в резиденции главы США стала первой с 2013 года, после которого администрация Обамы напрямую отказывала российским представителям в аудиенции в Овальном кабинете.

«Русские на протяжении долгого времени просили нас об этом», — заявил один из них. «Они постоянно стремились к этому, однако мы постоянно им отказывали».

Фотографии того, как Трамп радушно кладет руку на спину Лаврову, а также последовавшее за встречей зачитка материалов встречи, в которой подчеркивалось желание Трампа построить более «надежные отношения между США и Россией», не могли появиться в более неудобное политически для президента-республиканца время.

Он сталкивается с волной критики со стороны обеих партий из-за своего решения уволить Коми. Более того, перед самой встречей глава российской дипломатии, стоя рядом со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, отпустил шутку о той сложной ситуации, в которой оказалась встречающая сторона, заявив также, что ему было неизвестно об увольнении Коми.

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Иными словами, Лавров получил то, что хотел: он стал насмехаться над США, пока в Овальном кабинете его принимал сам президент США.

Автор подчеркивает, что Лавров с 2004 года вместе с Путиным работал на достижение одной цели: возвращения величия России. И еще лучше, если эта цель будет достигнута за счет интересов США. Таким образом, для Лаврова и Путина состоявшаяся сцена стала не только странным моментом представления политического театра в Вашингтоне, в котором они сыграли статистов, но подтверждением того, что их крен в сторону Трампа после многих лет напряженных отношений с двумя подряд президентами может принести плоды.

В ряде ключевых аспектов, встреча уже и так стала платой за перезагрузку отношений с Россией, которую Трамп обещал вовремя выборов. Или по меньшей мере первый яркий шаг к обновленным отношениям с Москвой и потенциальной большой сделке с Путиным, от которой Трамп не откажется даже в условиях обостряющегося «Рашагейта».

"Факт состоит в том, что президент и госсекретарь неоднократно говорили о том, что отношения [США с Россией] находятся на самой низкой отметке, поэтому важно поднять их с пола, а для этого нужно общаться», — отметил в интервью автору Майкл Антон, глава стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, после «теплой» сессии Трампа с Лавровым и Кисляком. «Возможно, мы сможем стать свидетелями некого подобия сотрудничества по Сирии. Некого подобия взаимодействия по Украине. Мы точно не увидим какого-либо прогресса, если не будем говорить».

«Для Лаврова эта встреча и возможность попозировать для камер является яркой демонстрацией миру и российскому народу, что Россия вернулась, что изоляция провалилась, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение по какому-либо вопросу», — отметил Александр Вершбоу, бывший посол США в России при президенте Буше-младшем, после занимавший высокие посты в Пентагоне и НАТО.

В отличие от Генри Киссинджера, неожиданно оказавшегося в Овальном кабинете, Лавров считает себя реалистом в холодном мире международной политики. Он неоднократно говорил о том, что президенты США должны отказаться от наивных предприятий, вроде принесения демократии на Ближний Восток, и вместо этого сфокусироваться на более конкретных целях, таких как уничтожение исламизма или достижения новых соглашений по сферам влияния в Европе.

Такая риторика звучит очень по-трамповски, подчеркивает автор, поэтому она может быть важнее, чем его стремление к реальной политике, для понимания того, почему встреча с Трампом стала такой победой для России. Так, в интервью автору в 2013 году глава МИД России заявил, что его целью является продвижение российских интересов везде, где это возможно.

По словам большого числа официальных лиц США, с которыми автор общался о Лаврове, глава российской дипломатии является министром, который, во-первых, идеологически гибок, благодаря чему он может и обрушиться с критикой на США, и воздавать похвалы таким политикам, как Трамп, а во-вторых, он очень ценен для Путина, поскольку является пропагандистом и распространителем «фейковых новостей» мирового уровня, наравне с самим Трампом.

«Его цели всегда были одними и теми же: наложить на все вето для вящей славы России и унизить США, когда это возможно», — заявил бывший посол США в ООН Джон Негропонте, который добавил, что антиамериканская позиция Лаврова — это тактика, а не цель в себе.

«Если у него есть моральный компас, то мой счетчик Гейгера его не уловил», — отметил он. «Его мораль — это российское государство».

Такую точку зрения разделил и ряд бывших высокопоставленных официальных лиц из администрации Обамы. Более того, среди дипломатов США Лавров не пользуется большой любовью. Так, один из бывших членов администрации Буша-младшего назвал его «сволочью», тогда как еще менее приятную характеристику можно было услышать от дипломата, который выполнял свои обязанности при администрации Обамы.

«Он беспрестанно поносил и запугивал нас, прибегая к сарказму и оскорблениям. Его задача состояла в том, чтобы поносить, давить и травить нас и секретаря Керри, пока мы не согласны с точкой зрения России», — подчеркнул он.

Это качество является преимуществом для Лаврова при переговорах с Трампом, чья внешняя политика еще не сформировалась, помимо того, что он хочет заключать сделки. Ряд экспертов по России, с которым общался автор, выразили тревогу относительного того, что Трамп позволяет Лаврову — и Путину — устанавливать условия своих отношений по ключевым вопросам, таким как Сирия и Украина.

При этом тот факт, что Трамп может сталкиваться с определенным преградами тому, чтобы более открыто высказать свое стремление к примирению с Россией, еще не означает, что у него есть какая-либо стратегия по отношению к России.

При этом если у Трампа нет политики в отношении России, то у Владимира Путина точно есть курс в отношении США. Он включает в себя, как уверены эксперты, стремление заставить Трампа согласиться с планом Москвы на то или иное урегулирование гражданской войны в Сирии, в рамках которого под контролем России и ее клиента Асада останется значительная часть страны. В вопросе же Украины, с учетом того, что о снятии санкций против Москвы на Капитолийском холме никто даже говорить не будет, Кремль готов просто тянуть время.