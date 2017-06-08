Политическая и бизнес-элита Ярославской области в целом определилась с отношением к команде внешних управленцев, пришедших в регион вместе с назначенным в июле 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым. Для этого отношения характерна высокая степень негатива и недовольства действиями «варягов». При этом элита признает, что не может доступными ей средствами как-либо повлиять на ситуацию и не видит политических сил, способных в ближайшее время что-либо противопоставить административному давлению новой власти.

Pixabay.com Трещина

Одним из последних сигналов представителям местных элит стало показательное изгнание из политического пространства председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина, который был лишен статуса депутата и смещен со своего поста в начале мая. Зарубин не был неформальным лидером, объединяющим ярославские элиты, скорее, наоборот. Именно с его именем связывают серьёзные трансформации во власти в период 2012—2016 гг., когда при откровенно слабом губернаторе Сергее Ястребове большое влияние на принятие практических решений получила узкая группа политтехнологов и представителей бизнеса.

Лишение Зарубина депутатского статуса не вызвало всплеска радости даже у его старых врагов, долгое время боровшихся против него. Скорее, в нем почувствовали угрозу собственной безопасности: теперь и высокий политический статус не является защитой в случае конфликта с «москвичами». До Зарубина по похожему сценарию был смещен со своего поста председатель комитета по законодательству Ярославской облдумы Андрей Крутиков. Крутикова не спасло даже то, что он являлся одним из основателей «Единой России» в Ярославской области — он был изгнан из фракции.

Кадровые перемены, начатые командой Миронова сразу же после прихода, не закончились до сих пор. При этом они продолжаются на всех уровнях и во всех ветвях власти. Были заменены большинство региональных руководителей федеральных ведомств, департаментов и управлений регионального правительства, главы городов и районов. На место уволенных в основном пришли люди из Москвы, Подмосковья, соседних областей. При этом уровень их компетенции вызывает вопросы.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Особенно показательна ситуация с главами местного самоуправления. За время работы Дмитрия Миронова поменялись руководители Ярославля, Переславля, Тутаевского, Угличского, Некрасовского, Ярославского районов. Мэр Переславля был арестован по так называемому «делу Роснано». Накануне подал в отставку глава администрации Ростовского района Владимир Гончаров, недавно назначенный на этот пост решением районной думы. В добровольность такой отставки поверить крайне сложно. Неофициальные источники связывают этот уход с нежеланием Гончарова участвовать в операциях с землями муниципального сельхозпредприятия «Киргизстан», куда должны прийти инвесторы из Подмосковья.

Подобным образом лишились своих постов и многие другие руководители в регионе. Реализация целого ряда планов команды Дмитрия Миронова связана с разного рода пограничными ситуациями с точки зрения закона: это и перевод коммунальных платежей в единый расчетный центр, и объединение водоканалов. Руководителям на местах в этих процессах команда губернатора отводит роль исполнителей, которые должны беспрекословно подчиняться распоряжениям сверху. Такая практика не устраивает многих, они боятся, что отвечать за «пограничные» действия придется именно им, а не людям, отдающим приказы.

Ситуация с кадровыми переменами в регионе мало похожа на формирование единой команды и, вероятно, более обусловлена ситуативными причинами. Человек, ставший по каким-то причинам неугодным, увольняется, а на его место приходит либо человек из другой области, либо ярославец, готовый выполнять любые распоряжения руководства.

Большого оптимизма у местной элиты не вызывает даже приток в регион федеральных средств накануне выборов (область получила серьезный транш на ремонт дорог, реконструкцию моста через Которосль в Ярославле, Газпром возобновил социальную программу). Местный бизнес полагает, что вряд ли будет допущен до освоения этих средств, что уже происходит с ремонтом дорог.

Особое отношение к притоку федеральных денег у представителей второго по величине города области — Рыбинска. В отличие от Ярославля, ему не досталось сколько-нибудь серьезных траншей в этом году. Строительство биатлонного стрельбища в лыжном центре Дёмино вряд ли может считаться таковым, так как соревноваться там будут спортсмены общероссийского уровня. Рыбинская элита полагает, что денег городу не дают по причине того, что мэр города Денис Добряков — чужой для московской команды. Добряков был избран прямым голосованием жителей Рыбинска в 2016 году, и заменить его сложнее, чем других глав городов и районов. Надо отметить и то, что Добряков имеет достаточно серьёзный уровень федеральной поддержки. В этих условиях Рыбинск, давший региону трех последних губернаторов (Лисицын, Вахруков, Ястребов) чувствует себя в новой политической ситуации ущемленным. Кроме того, обостряется внутриполитическая ситуация внутри самого города: противники мэра Добрякова пытаются обвинить его во всех возможных грехах перед региональной властью.

Rybinsk.ru Денис Добряков

Бизнес-элита опасается, что вслед за политической экспансией начнется и передел собственности и сфер влияния. Этот процесс уже начат в жилищно-коммунальной сфере, а также в сфере розничной торговли. Один из представителей бизнес-элиты в беседе с корреспондентом ИА REGNUM деятельность управленцев охарактеризовал как «нашествие». Между тем как-либо бороться с «нашествием» бизнес пока не планирует. В среде местных элит существует убеждение, что «москвичи» пришли в регион ненадолго, не собираются здесь жить, а цели их работы здесь — карьерные либо коррупционные. В связи с этим бизнес надеется это время «переждать» по принципу «и не такое переживали».

Представители деловых кругов не видят смысла в политической борьбе с «варягами», предпочитая «не лезть на рожон». В этой связи весьма девальвировался статус депутата областной думы либо депутата местного самоуправления. Фактически представительные и законодательные органы утратили какую-либо возможность реально влиять на ситуацию. В связи с этим на праймериз «Единой России» в муниципалитет Ярославля практически не заявились сколько-либо серьезные фигуры бизнеса, если не считать действующих депутатов, желающих сохранить статус-кво. Сами же выборы стремительно превращаются в формальную процедуру. Никто из серьезных политиков не собирается составить конкуренцию Дмитрию Миронову на губернаторских выборах, аналогичная ситуация наблюдалась на «выборах» мэра Ярославля, которого «избирали» депутаты представительного органа.

При этом желающие работать и сотрудничать с «варягами», безусловно, есть и среди местной политической и бизнес-элиты. Спектр мотивов такого сотрудничества достаточно широк — от карьерных до патриотических, ожидания от действий Дмитрия Миронова по-прежнему весьма высоки. Активность новой команды в регионе заметна. Накануне губернаторских и муниципальных выборов органы власти работают в усиленном режиме. При этом скептики полагают, что градус этих действий снизится после завершения выборов губернатора, поток федеральных средств прекратится, а «скамейка запасных» в регионе слишком коротка, чтобы на смену уволенным «несогласным» пришли действительно профессиональные управленцы.

Представители «обиженной» части элиты региона считают, что после избрания Дмитрия Миронова начнется тихий саботаж большинства начинаний «варягов», а эффективность их собственных управленческих действий окажется низкой. В качестве примера приводится ситуация с внедрением единого расчетного центра за услуги ЖКХ («ЯроблЕИРЦ»). По первоначальным планам он должен был заработать в Ярославле уже в марте, но этого не произошло — управляющие компании отказываются заключать с ним договор, а попытки силовым путем заставить их это сделать пока безрезультатны.

Так или иначе, но разделение элиты на «своих» и «чужих» произошло, при этом команда внешних управленцев объединена вертикалью власти, а местные элиты не имеют общего организационного центра. Стоит отметить, что среди попавших в опалу местных представителей элит выделяются три основные группы: бизнес, обладающий финансовыми ресурсами, публичные политики, имеющие серьёзную электоральную поддержку и профессиональные политтехнологи.

И если в краткосрочной перспективе команда «местных» вряд ли может представлять какую-либо угрозу в силу своей разобщенности, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе такое разделение представляется весьма опасным для политической стабильности в Ярославской области.