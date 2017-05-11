



Иван Шилов ИА REGNUM

8 и 9 мая во многих городах и селах Украины кто-то изображал траур, а кто-то радовался Дню Победы. О том, как это было, украинская региональная пресса писала на неделе с 4 по 10 мая.

Dv-gazeta.info

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск): «8 мая в 11.00 колонна в несколько сотен человек двинулась от площади Героев Майдана к Парку памяти и примирения (бывший парк Калинина). Среди участников марша были дети из скаутских организаций Днепра и Никополя, а также представители общественно-политических организаций. Возглавляли колонну патриоты с портретами вождей украинских националистов, которые скандировали: «Бандера та Шухевич — герої України!»… Однако, как оказалось, далеко не все марширующие были радикальными националистами. «8 мая — это общепризнанная в Европе дата победы над нацизмом, — отмечает днепровский общественный деятель, кандидат философских наук Людмила Кострюкова. — Сегодняшняя наша демонстрация в Днепре — это наша поддержка Европы в этом отношении. Как я отношусь к тому, что в нашей колонне несут портреты Бандеры и Шухевича? Это позиция определенной политической группы. Думаю, не все в этой колонне полностью разделяют эти взгляды. Однако нас объединяет любовь к Украине!»

«Таймер» (Одесса): «Активисты праворадикальных организаций не ослабляют накал борьбы: так, в ночь с 9 на 10 мая они победоносно замазали краской постамент памятника Маршалу Жукову на одноименном проспекте в Одессе. Об этом сообщил активист организации «Уличный фронт», уроженец Кировоградской области Демьян Ганул. «Неизвестные патриоты на самое 9 мая поиздевались над маршалом Победы», — пишет Ганул… А в ночь на 8 мая в Южном неизвестные уничтожили 48 молодых берез, высаженных местными жителями 2 мая в память о жертвах массовых беспорядков в Одессе в 2014-м году».

«Житомир.info» (Житомир): «9 мая на площади Победы, возле танка, собралось несколько сотен житомирян, ветераны и общественные активисты: одни, держа в руках красные флаги, поют песню «День Победы», другие, с голубовато-желтым флагом, исполняют гимн Украины и выкрикивают патриотические лозунги. Несмотря на запрет флагов с советской символикой, некоторые ветераны таки разворачивают флаги с изображением серпа и молота и пятиконечной звезды. Однако долго простоять с такими флагами ветеранам не удается: активисты требуют свернуть знамя с запрещенной символикой. «Пусть исполняют закон, так как запрещена символика тоталитарных режимов: флаги с молотками, серпами, звездами. Поэтому мы реагируем нормально, адекватно, подтягиваем полицию, которая где-то бездействует, а где-то деятельна, и указываем на недостатки», — говорит общественный активист Павел. В ходе словесной схватки между активистами и ветеранами возникла незначительная давка. После вмешательства полиции запрещенное знамя в конце концов свернули. Однако через несколько минут тот же самый ветеран снова развернул красное знамя, только уже с красной звездой. «Этот флаг имеет звезду, сворачивайте. Предупреждаем, есть 466 статья, прим. 1, сверните, пожалуйста, флаг», — обратился к ветерану начальник сектора управления превентивной деятельности Главного управления национальной полиции в Житомирской области Александр Господарчук… Тем временем 9 мая глава Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич поехал в райцентр Хорошев (бывший Володарск-Волынский) открывать памятник «погибшим героям «АТО».

Real-vin.com

«Реал» (Винница): «Свыше трех тысяч винничан собрались утром 9 мая, чтобы почтить память погибших на фронтах Второй мировой войны и тех ветеранов, которые с оружием в руках боролись с нацизмом… В некоторых городах Украины на День Победы над нацизмом пророссийским силам удалось организовать провокации. Но не в Виннице. С 9.30 на площади Европейской собрались винницкие журналисты, активисты «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «атошники», студенты, представители УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нескольких других организаций с флагами Украины. Акцию «Победили Гитлера — победим и Путина» поддержало свыше 150 человек. Выступающие у Вечного огня говорили о том, что события Второй мировой перекликаются с нынешними, когда Украине приходится противостоять агрессии РФ, и проводили параллели между тоталитарными диктаторами Гитлером и Путиным. Сторонники этой акции развернули баннеры с соответствующими надписями. Выступали глава ОО «Спільнота Журналістський майдан» Игорь Заиковатый, «киборг» Леонид Гуменный, защитник «32 блокпоста» Андрей Липский, представитель «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Яковлев, переселенец из Луганщины Владимир Грищенко, депутат Бельцского горсовета (Молдова) Андрей Черный и другие. Чуть позже — вдалеке от Мемориала — несколько десятков сторонников пророссийских и левых сил провели акцию «Никто не забыт, ничто не забыто»… Сторонники пророссийских и левых сил хотели провести свое шествие, но так получилось, что его возглавили журналисты, которые несли баннеры «Путин капут!» и «Україна переможе», а остальные сторонники проукраинской акции фактически преобладали в общей колонне».

«Час» (Черновцы): «Враги украинской нации не дают покоя нашей земле. Оправившись от страха, который им несла Революция Достоинства, регионалы и их прихвостни поняли, что толерантная нация снова простила им их грехи и их ненависть к Украине… И уже 9 мая они вышли на Соборную площадь. С красными лентами, с портретами ветеранов. Это так называемый российский проект несения по улицам портретов ветеранов под названием «Бессмертный полк»… Накануне этого действа и шабаша злых черных сил депутат областного совета от «Оппозиционного блока» Болтунов в соцсетях поиздевался над памятью тех, кто положил свои жизни на полях Второй мировой войны. Поиздевался над теми, кто своей кровью сохранил мир на Украине. Бросая вызов мертвым, унижая живых, этот региональный выкормыш написал: «Не забывайте, 8 мая скорбят проигравшие, 9 мая празднуют победители». И опять же этот выпад против прогрессивного человечества, против Украины не был должным образом «оценен» ни властью, которую он унизил, ни правоохранительными органами и Службой безопасности Украины, деятельность которых он свел к нулю, ни патриотическими активистами. Последние, опять же, реагировали на это словами в соцсетях. Но слова на подонков уже не действуют. Думаете, они не понимают, что пишут, что говорят, какие идеи и лозунги провозглашают?! Понимают. И делают это умышленно. Они продолжают разжигать костер вражды на Украине. Они оправдывают Россию и ждут, чтобы она решилась на широкомасштабную войну с Украиной. Они провоцируют сепаратизм. Чувствуя свою безнаказанность, эта антиукраинская гидра снова подняла голову».

«Херсонцы» (Херсон): «1 мая херсонцы столкнулись с рядом провокаций, были избитые. Главные события ожидались 9 мая… Откуда дует ветер, все знали: депутат областного совета, комментировавший пост губернатора с фотографией избитого в кровь мужчины: «У нас сьогодні було тренування. 9-го буде бій!!!», удостоился особой похвалы первого лица, так что на чьей стороне власти, погруженные с головой в борьбу с коммунистическим прошлым (явно в ущерб строительству прекрасного будущего!), ни для кого не было секретом. Да вот, незадача, перегнули палку. Стали жертвой закона «угол падения — равен углу отражения». Первомайская провокаторская шпана, кидавшаяся на стариков и скандировавшая «москаляку — на гилляку!» — не испугала херсонцев. Скорее, наоборот: вызвала злость и желание показать, что в родном городе хозяева — не внуки полицаев и двурушников, а наследники творцов Великой Победы. И показали. Если у Мемориала погибшим в АТО, где собирался херсонский официоз, которому, видно, претила близость с простой, не впавшей в глубокий национализм публикой, было 200−300 человек, в том числе целое воинское подразделение, то на Площади героев Сталинграда собралась буквально масса людей. Даже в какой-то момент показалось, будто мы вернулись лет на 10−15 назад, когда еще были живы многие ветераны. Там каждый нашел себе место. Одни направились к красным знаменам. Другие, держа в руках портреты героев, которых уже нет, организовались в «Бессмертный полк», ненавидимый нацистами, деды которых тоже бились за Украину, но только с другой, как оказалось, проигравшей стороны… Полиция была на высоте. Учитывая, что красные флаги, без какой-либо символики, законом не запрещены, они надежно окружили приверженцев красного цвета. Гопники оказались перед непростым выбором. Броситься на краснофлажников — отмудохает противная полиция… Но отработать свое надо, и они жалкой группкой устроились впереди, и бойкая дама с крашеными волосами возбуждала общество через мегафон, выкрикивая заученные наизусть кричалки. Красно-черных флагов на этот раз не было. Похоже, их свезли в Киев, где благородные оуновцы устроили веселуху типа мастер-класса толерантности, бросая из окон своего офиса на головы прохожих банки с краской, картошку с яйцами и дымовые шашки, видимо, оставшиеся с Майдана. А теперь краткие выводы. В животном мире есть понятие «стая». Стаи хищников обычно нападают на тех, кто слабее, или берут их количеством. В человеческом обществе происходит подобное. Шпана — храбра перед слабыми и труслива — перед сильными. Хорошо организованное общество всегда даст достойный ответ любой шайке-лейке».

«Новости N» (Николаев): «Праздник Победы в Николаеве в нынешнем году выдался куда более напряженным, чем в минувшем: конфликтов было больше, они были более яростными и бескомпромиссными. По сути, праздник вылился в череду больших и малых стычек, которые продолжались безостановочно как минимум полдня. Началось все еще утром, со стычки с «афганцами»… Произошло сразу два инцидента. Первый возник на углу Адмиральской и Соборной (Советской), возле Главпочтамта. Десяток молодых радикалов, в числе которых, как утверждают, были активисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попытались атаковать колонну — бросили «дымовуху», затем петарду. «Афганцы» быстро ринулись в наступление, и если бы не подоспевшая полиция, дело закончилось бы большой дракой. А так молодежи просто слегка намяли бока… Этим однако дело не закончилось. Буквально через пару минут, когда «афганцы» подходили к Дому творчества учащихся, произошел еще один инцидент. Начался он из-за того, что в колонну как-то незаметно проник человек в камуфляже с красно-черным флагом УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Увидев «враждебное» знамя, участники «афганского» шествия немедленно вытолкнули «знаменоносца» вместе с флагом из колонны, да так, что тот покатился по асфальту. На помощь к нему подскочило несколько человек, завязалась короткая потасовка, в которой принял участие лично глава Николаевской областной организации ветеранов Афганистана Юрий Соловей. В этой стычке «афганцы» вновь вышли победителями — их оппонентам крепко досталось. Именно в этой стычке появились пострадавшие. До серьезных травм дело не дошло, но были и разбитые в кровь носы, и выбитые зубы, и даже переломы… Шествие «Бессмертного полка» превратилось в сплошное противостояние. Во-первых, из-за нестыковки организаторов шествий «Бессмертного полка» оказалось сразу два… И сразу сюрприз: в противовес «Бессмертному полку» появился своеобразный «Антиполк». Более сотни человек с портретами бойцов и руководителей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировались в колонну под руководством лидера николаевской «Свободы» Демида Губского… Колонна под командой Губского встала впереди «Бессмертного полка» и в таком порядке противоборствующие стороны двинулись по Советской. Стоит ли говорить, что весь их путь превратился в попытку доказать «кто сильнее», точнее, «кто громче». Колонна «Бессмертного полка» была куда более многочисленной — в ней насчитывалось около 500 человек. Однако их оппоненты оказались более организованными и подготовленными — особенно в плане речевок… В целом, сегодняшний праздник наводит на невеселые размышления. Он наглядно продемонстрировал, что наше общество расколото — глубоко, всерьез и надолго. Никакого единства, о котором так любят говорить высокие чины в Киеве, нет и в помине. Общество разделено на две большие группы, у которых разные герои, различные ценности, диаметрально противоположные взгляды на положение дел в стране и дальнейшие пути ее развития. И никаких оснований думать, что в ближайшее время эта ситуация изменится, нет. Подобное противостояние длится годами, а то и десятилетиями. Самое печальное, что ни одна из сторон не только не готова ни к каким компромиссам, но не желает своих идеологических оппонентов даже слышать… Многие пытаются свести существующее противостояние к конфликту поколений — дескать, все дело в «стариках», которые цепляются за «старые» ценности… Точка зрения столь же распространенная, сколь и ошибочная. Чтобы усомниться в ее истинности, достаточно посмотреть на сегодняшнюю колонну «Бессмертного полка»: в ней лица молодого и среднего возраста встречались гораздо чаще, чем старики. А раз так — то общественному конфликту в нашей стране уготована долгая жизнь… А что будет дальше? Ведь путь радикализации не нов и хорошо известен: сегодня просто бьют носы, завтра в ход идет слезоточивый газ и дымовые шашки, а послезавтра начинают бросать гранаты и стрелять. Именно так и бывает при нарастании противостояния. А с учетом того, какое количество оружия сегодня бесконтрольно гуляет на руках у населения, такое развитие событий практически неизбежно».