По поводу устранения директора ФБР Джеймса Коми СМИ США голосят весьма сильно:

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Нет, это похоже на нападки не только на наши правоохранительные органы, но и на нашу возможность защититься от иностранной кибератаки — и на американские демократические процессы».

«Наступает час испытаний. Будет ли этому противостоять американская система? Или ее купят?»

«Вопрос должен быть решен самими республиканцами — членами Конгресса: разрешите ли вы президенту вашей партии подрывать ФБР? Вы выгнали Билла Клинтона за ложь о сексе. Вы будете теперь потворствовать и защищать республиканскую администрацию, находящуюся под следствием из-за шпионажа?»

«Каждому должностному лицу из национальной безопасности можно задать один вопрос: если вы знаете больше правды, чем все мы, почему вы держите это в секрете? Ваша клятва была дана Конституции, а не скомпрометированному президенту… Если Трамп просто посмеет объявить о замене [директора ФБР] — верховенство права начнет рушиться. Закон станет подотчетен президенту, а не президент закону. Вы примете это?»

— спрашивает американских граждан издание Atlantic.

Во-первых, как-то странно, что Дональд Трамп забыл о том, что Коми фактически помог ему выиграть выборы. Род Розенштейн, заместитель генерального прокурора, систематически жаловался на то, что Коми разглашает информацию во время расследования о личном почтовом сервере Хиллари Клинтон: «Коми нарушил давнюю традицию — мы воздерживаемся от публикации непубличной информации» — речь идет о письме от 28 октября 2016 года в Конгресс. Клинтон говорила потом, что это стоило ей выборов. Трамп в то время был полон радости и хвалы в адрес директора ФБР.

«Директору Коми потребовалось смелость, чтобы пойти на этот шаг, в свете оппозиции в ФБР, где они пытаются защитить ее [Клинтон] от уголовного преследования… Ему потребовалось большое мужество, — говорил Трамп на митинге 31 октября 2016 года. — Я не был его поклонником, но я скажу вам: он вернул себе репутацию. Он вернул ее».

Federal Bureau of Investigation Джеймс Брайан Коми

Еще одним поклонником этого решения был Джефф Сешнс. «У него был долг, по моему мнению, — 11 дней на то, чтобы выступить с новой информацией, которая у него была, и дать народу Америки право знать об этом», — говорил Сешнс в интервью Fox Business. Однако теперь в своем письме Генпрокуратура США пишет Трампу, что «по причинам, изложенным заместителем Генерального прокурора в прилагаемой записке, он рекомендовал уволить Коми, чтобы подтвердить приверженность Департамента юстиции многолетним принципам, обеспечивающим честность и справедливость федеральных расследований».

Еще неделю назад Трамп упоминал о Коми в своем твиттере и заметил: «Директор ФБР Коми — лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон…»

Теперь Трамп говорит об увольнении «из-за плохой работы»; если принять это за чистую монету, то нужно поверить и в то, что президент США изменил свое мнение в течение всего лишь недели. У Трампа до этого, конечно, были «отклонения от программы», но все-таки не настолько топорные. «Он плохо справлялся. Все очень просто. Он плохо справлялся», — сказал президент журналистам.

«Учитывая внезапность увольнения, трудно получить полную картину… Похоже, что даже некоторые сотрудники Белого дома были удивлены этой новостью; и даже, как сообщается, Коми, который был в это время в офисе ФБР в Лос-Анджелесе, когда впервые о ней услышал, счел новость шуткой.

Демократы уже прямо называют это «конституционным кризисом». Сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь говорит: «Президент Трамп скомпрометировал себя в ходе расследования ФБР его связей… с Россией». Республиканцы также выразили это беспокойство. Джон Маккейн, частый критик Трампа, заявил: «Я давно призывал специальный комитет Конгресса провести расследование вмешательства России в выборы 2016 года. Решение президента сместить директора ФБР только подтверждает необходимость и неотложность [создания] такого комитета». Сенатор Боб Коркер из штата Теннесси был несколько более лояльным, сказав: «Важно, чтобы проводимые расследования были полными и без политического вмешательства до их завершения». Ричард Барр — сенатор из Северной Каролины, который возглавляет комиссию по разведке, изучающую вмешательство России в выборы, добавил: «Меня беспокоит момент увольнения и аргументы в пользу увольнения директора Коми. Я считаю директора Коми государственным служащим самого высокого уровня, и его увольнение еще больше затрудняет и без того трудное расследование Комитета».

Ни для кого не секрет, что Трамп явно был разгневан «российским расследованием» ФБР. Он неоднократно писал об этом в твиттере и называл его «шарадой». Обвинение в связях с Россией были последовательной стратегией демократов еще задолго до выборов. Но показания Коми от 20 марта перед Комитетом разведки были поворотным моментом: руководитель ФБР объявил членам комитета не только то, что ФБР расследует вмешательство России, но также и то, что будет расследоваться и причастность к фальсификациям кампании Трампа.

Трамп провел любопытную параллель между «российским расследованием» в своем письме к Коми. «Хотя я ценю, что вы трижды информируете меня о том, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с решением министерства юстиции о том, что вы не можете эффективно руководить Бюро», — написал Трамп.

Многие СМИ США не стесняются прямо связывать «российское дело» с увольнением Коми. «Трамп сильно разозлился на бюро… в частности, когда признался перед Сенатом, что ФБР расследует дело о его кампании, и что директор ФБР не поддержит его заявления о том, что президент Барак Обама прослушивал его телефоны в Башне Трампа», — пишет журналист издания Politico Джош Доуси. Майкл Шмидт из The New York Times пишет, что это генпрокурор Сешнс «придумал причину для увольнения». Напомним, что сам Сешнс недавно признал, что он скрыл от общественности встречу с российским послом.

The Times также сообщило 10 мая о том, что за несколько дней до увольнения Коми попросил «значительного увеличения денежных средств и персонала для расследования вмешательства России в президентские выборы».

Журналистка CNN Глория Боргер также сообщает, что Роджер Стоун, старый друг Трампа, который также попал под расследование ФБР, призвал президента уволить Коми. 10 мая Трамп опроверг это сообщение.

9 мая вечером на канале Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс потребовала прекратить расследования о связях с Россией. «Это продолжается уже почти год, — сказала она. — Честно говоря, это похоже на абсурд. Там ничего нет. Мы слышим это снова и снова… Пришло время двигаться дальше, и, честно говоря, пришло время сосредоточиться на вещах, которые волнуют американцев».

«Во-первых, расследование Конгресса в отношении вмешательства России практически еще не началось. Во-вторых, широко распространена его поддержка среди населения. В-третьих, темпы [новых] откровений о России, по-видимому, будут ускоряться.

Во власти Трампа уволить Коми. Но есть разница… насколько разумно это делать. Если цель устранения, как свидетельствуют косвенные улики, состояла в том, чтобы заглушить расследование по России, Трамп вместо этого обратил на него еще больше внимания», — пишет Atlantic.