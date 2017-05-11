



Киргизия

Выступая 9 мая в Бишкеке на митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обрушился с критикой на отдельных политиков и общественных деятелей в России, якобы нагнетающих «истерию» по отношению к мигрантам из Киргизии.

Дословно, в частности: «Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия — 1», призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что киргизы — чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России». Президент Киргизии, нисколько не стесняясь, предположил, что предки обвиненных им Михаила Веллера и Константина Затулина, «прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы».

Вот что считает нужным сказать по этому поводу депутат Государственной Думы России и многолетний руководитель Института стран СНГ Константин Затулин:

Достойно сожаления, что глава союзного России государства использует трибуну в День Победы для сведения каких-то пропагандистских счетов. Сам ли он или его подсказчики передернули, переврали мои высказывания и поводы к ним, — не так уж важно. Важно, что приписанные мне слова и намерения пытаются выдать за свидетельство неуважения представителей российского общества к киргизскому народу и его участию в общей победе над врагом в Великой Отечественной войне. Это ложь. И от того, что она произнесена из уст самого Президента Республики, она не перестает ложью быть.

Передача Владимира Соловьева, на которую ссылается господин Атамбаев, вышла на канале «Россия» 15 марта с.г. Никто не знал тогда, что через две с лишним недели, 3 апреля, гражданин России — выходец из Киргизии взорвет бомбу в санкт-петербургском метро. Соответственно, в дискуссии у Соловьева не было никакого повода к истерии, в развязывании которой меня обвиняет Алмазбек Атамбаев. Передача, между прочим, была посвящена обсуждению внесенных мной в Госдуму законопроектов, направленных на упрощение получения российского гражданства «носителями русского языка», — той людской категории, которая появилась в нашем законодательстве о гражданстве по инициативе Президента России Владимира Путина.

Очевидно, что многие киргизы могут претендовать на этот статус и, в последующем, на гражданство России. И они претендуют. Не могу сказать, что всем в России это нравится, — есть люди, считающие, что на пути выходцев из Средней Азии нужно ставить заслон. Как раз я против любой такой дискриминации, — она не в русской традиции, тем более, что с Киргизией и Казахстаном мы вовлечены в общий интеграционный проект — Евразийский союз. И об этом я говорил в передаче у Владимира Соловьева.

Другое дело, что с распадом прежнего Союза — Союза ССР — мы со многими советскими народами оказались в разных государствах, в разных отечествах. И российский Закон «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом» не касается, по моему мнению, тех наций — киргизской, казахской, таджикской, туркменской, латышской, эстонской и др., которые обрели после 1991 года свое национально-государственное самоопределение и не относятся, как правило, к числу народов, исторически проживающих на территории современной Российской Федерации. Подчеркну — народов, а не отдельных их представителей, которые вправе добиваться гражданства РФ как носители русского языка, выходцы с территории Российской Империи или Советского Союза, члены семей или выпускники российских вузов, желающие остаться в России. Обо всем этом я тоже сказал в передаче у Владимира Соловьева и не вижу, в чем я погрешил против соотечественников господина Атамбаева и его самого. Кличка «чужаки», а тем более призыв к «жестким мерам» в отношении каких-либо наших бывших советских сограждан начисто отсутствуют в моем лексиконе, в политической и научной практике. Откуда это взял господин Президент Киргизии?

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

На следующий день после теракта 3 апреля в передаче «Первая студия» на Первом канале, когда наше общество было так взбудоражено вопросом «почему?», именно я говорил о том, что невозможно представить, чтобы кто-нибудь из киргизских ветеранов Великой Отечественной войны, которых мы приветствовали на трибунах праздничного Парада на Красной площади, мог бы оказаться как-то причастен к злодеянию, которому нет имени. Что у русофобии в Средней Азии нет исторических корней.

Не думаю, что разговоры в московских студиях телевидения в те дни прошли мимо властей Киргизии или Узбекистана, — при таком-то поводе к интересу ко всему произносимому на российском телевидении. Меня тем более оскорбляет публичный донос на неуважение к ветеранам и памяти о Великой Отечественной войне, который прозвучал только что из Бишкека.

Как раз к памяти уважаемого Президента Киргизии у меня возникают вопросы. Не так много лет прошло с тех пор, когда Алмазбек Атамбаев был в оппозиции и преследовался действовавшей властью Республики. Когда стало совсем плохо, по его просьбе мы пригласили его в Институт стран СНГ в Москве, чтобы фактом публичной встречи подтвердить уважение, которым он пользуется в России. А когда решался вопрос «или — или», — в ходе достигшей кульминации борьбы между прежним Президентом Бакиевым и его политическими противниками, — именно ко мне, чьи «предки вышли из лесов Европы», обратился земляк господина Атамбаева Андрей Бельянинов — чтобы забить тревогу и не дать репрессировать своего друга. Что я и сделал.

А может быть, «главный этнограф» Киргизии думает, что это мои предки вышли из «песков Палестины»? Как, например, предки армянского рода Кара-Мурза — из Алтая?

Жду новых откровений.

Константин Затулин — депутат Государственной Думы Российской Федерации