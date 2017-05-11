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9 мая 2017 года Россия отмечает 72-ю годовщину победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Победа СССР над фашистской Германией продемонстрировала силу оружия, жизнеспособность экономики, сплоченность многонационального советского народа. История не знала таких примеров массового героизма и самопожертвования, стойкости и организованности, какие были проявлены им в годы войны на фронте и в тылу. Об исторической Победе, Вооруженных силах России, миротворческих миссиях российских войск рассказывает Герой России, генерал-майор Геворк Исаханян.

— Геворк Анушаванович, в канун празднования 9 мая нельзя не вспомнить о вкладе армянского народа в Победу. В едином строю с другими братскими народами СССР воевали полмиллиона армян, каждый второй не вернулся с фронта. 106 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза, 27 воинов были награждены орденами Славы. Армяне-военные остаются в строю Российской армии?

— Великая Отечественная война была огромным горем для всего советского народа. Весь многонациональный Советский Союз в едином порыве поднялся на борьбу. Великая Победа — историческая заслуга всего народа страны. Армянский народ, как все народы СССР, внес свой вклад в Победу и на фронте, и в тылу. Армяне шли на фронт не только из своей республики, но и из всех других республик Советского Союза.

Не было межнациональных распрей, люди понимали друг друга, нуждались в братском плече. Многострадальный армянский народ жил практически во всех республиках Советского Союза, в том числе и мусульманских. И везде наши соотечественники проявляли дружелюбие и человечность, честно трудились, воспитывали детей в духе патриотизма. Армяне научились впитывать традиции тех народов, среди которых живут, смогли найти себя на чужбине, интегрироваться, став своими, сохраняя при этом национальную идентичность.

Сегодня, к большому сожалению, мы наблюдаем тенденцию переписать историю, ее героические страницы. Нас пытаются убедить в том, что великого единения народов Советского Союза не было, не было единого героического порыва, и на фронт шли «по принуждению». Причем это утверждают те, кто и на фронте-то не был, и о войне знает только из книг. Для наших фронтовиков, а я с ними общаюсь постоянно, эти домыслы являются величайшим оскорблением. Пытаются также преувеличить роль союзников в победе над фашизмом. Но хорошо известно, когда союзники вступили в войну — летом 1944 года, когда советские войска уже перешли границу СССР и исход войны был предрешен. Союзники вступили в войну из-за страха перед тем, что «ростки коммунизма» взойдут по всей Европе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Днем Победы!

Наша задача сегодня в том, чтобы донести правду, рассказывать о героизме отцов и дедов. Выше правды из уст ветерана нет ничего. Народы Советского Союза, в том числе армянский, ценой своей жизни отстояли мир. Слава ветеранам-фронтовикам! Слава героям тыла, в голоде и холоде ковавшим Победу!

Сегодня в Российской армии на различных должностях, в различных родах и видах вооруженных сил служит много наших соотечественников. И не только в вооруженных силах, но и в силовых структурах — МЧС, ФСБ, МВД, Национальной гвардии. Служат хорошо, достойно выполняют свои профессиональные обязанности, приумножая тем самым успехи армянского народа и любовь к нему.

— Как Вы оцениваете боеспособность российских воздушно-десантных войск сегодня?

— В воздушно-десантных войсках я прослужил 32 календарных года, уволился в запас в 2009 году. Но не отошел от дел и поддерживаю с войсками тесные контакты. Воздушно-десантные войска — резерв Верховного главнокомандующего, их профессиональный уровень очень высок, как и боеготовность.

Мне хорошо известны все те положительные события, изменения, которые происходят в войсках. За последние десять лет, а в особенности последние пять лет, существенно возросло количество новой техники и вооружений в воздушно-десантных войсках. Идет их мощное оснащение новым оружием. И те задачи, которые перед войсками ставятся, выполняются успешно.

«Мы были первыми, кто начал борьбу с террористами»

— За доблесть и профессионализм, проявленные в Афганистане, вы были награждены двумя боевыми орденами. Какие задачи решали советские войска в этой стране?

— В Афганистане я находился в 1987—1989 годах в должности командира 2-го парашютно-десантного батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии. Нашей главной задачей было оказание помощи правительству Афганистана в борьбе с террористами. Сегодня мы хорошо знаем, что скрывается за этим понятием, а в те времена это слово даже не было в ходу. Можно сказать, мы были первыми, кто начал борьбу с террористами, с которыми сегодня борется уже весь мир.

Что касается событий в Афганистане, есть военная составляющая и политическая составляющая. Последняя — прерогатива политиков. Они принимают решения, а военные выполняют задачу. Заканчивают ту или иную военную операцию также политики. Все военные задачи, которые были перед нами поставлены в Афганистане, были выполнены. Там находилась хорошо обеспеченная, профессиональная и боеспособная группировка войск.

Командование воздушно-десантных войск в Афганистане проводило мудрую линию, стремясь «прокрутить» в боевых условиях офицеров и прапорщиков методом замены. Таким образом, командиры различных степеней, ступеней получали в ходе службы в Афганистане бесценный опыт. Кроме того, вводилась и апробировалась в боевых условиях новая техника. Исходя из опыта ведения боевых действий, вносились необходимые изменения в руководящие документы вооруженных сил — уставы, инструкции, наставления и т.д.

Между всеми военнослужащими, кто служил в Афганистане, существовала «боевая спайка», взаимовыручка, поддержка. Я со стопроцентной уверенностью могу сказать от их имени, что братство, дружба, взаимопомощь сохранились и по сей день. Мы ушли из Афганистана почти 30 лет тому назад, но и сегодня поддерживаем теплые дружеские отношения. Война сплачивает, потому что цена жизни и смерти как на ладони, эту цену на войне знают все. Каждый понимает, что в одиночку не выжить.

Отношения подчиненных и командира — важнейшая составляющая на войне. Основная масса командиров в Афганистане бережно, по-отцовски относилась к своим подчиненным, хотя разница в возрасте была не существенной, а порой подчиненный был старше своего командира. Такое отношение подчиненные замечали моментально и соответствующим образом воспринимали. Говорят, чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли, на войне пуд соли не нужен, достаточно одной военной операции, сразу видно, кто есть кто. Приведу только один пример. Когда начался вывод наших войск из Афганистана и на определенном этапе нужно было произвести замену — отслужившие должны были демобилизоваться, а вместо них прибыть молодые, необстрелянные, с которыми и нужно было выходить к границе, — командование решило обратиться к заканчивающим службу солдатам с предложением на некоторое время остаться. В моем батальоне было 138 человек, 137 согласились. Все понимали, что, возможно, выходить придется с тяжелыми боями и случиться может все…

— Запад критиковал СССР за ввод войск в Афганистан. Участие Советского Союза было оправданно с геополитической точки зрения, на ваш взгляд?

— С геополитической точки зрения ввод войск в Афганистан был не только необходим, но вынужденно необходим. И если бы мы опоздали, там незамедлительно оказались бы американцы, они и пришли в Афганистан сразу после нашего ухода.

История не любит сослагательного наклонения, но все здравомыслящие люди понимают, что ввод советских войск в Афганистан в то время был необходим. Благодаря этому Советский Союз задержал на определенный период наступление на страну терроризма и наркотрафик. И те жертвы, которые стране пришлось понести в Афганистане, были не напрасны. Это была цена, хотя и высокая, спасения народа от страшной угрозы.

— За мужество и героизм в борьбе с террористическими группировками на Северном Кавказе вам присвоено звание Героя Российской Федерации. Как победить террористов?

— Борьба с террористическими группировками на Северном Кавказе велась в два этапа: с 1991 по 1997 год и с 1998 года до 2001-го. Я принимал участие в обеих войнах и поэтому четко вижу границу между событиями первого и второго этапов. Мы имели дело с международным терроризмом, подчеркиваю, международным терроризмом, потому что в бандитские группировки входили не только выходцы с Северного Кавказа, но и со всего Ближнего Востока.

Самым тяжелым ударом для нас на первом этапе борьбы с террористами на Северном Кавказе была команда «стоп» политического руководства страны в самый ответственный момент выполнения боевой задачи, когда противник был окружен и его можно было уничтожить. Вспомним события в Первомайском, по политическому приказу боевикам позволили выйти из нашего окружения и скрыться. Военные рисковали жизнью, были потрачены материальные средства, затрачено столько сил и энергии, а в результате террористам позволили спастись. К сожалению, нам пришлось это испытать на себе.

На втором этапе нашей борьбы стало проще выполнять боевые задачи в том смысле, что команд «стоп» мы больше не получали. Мы окружали бандитов, били артиллерией на поражение и уничтожали. Военная и политическая составляющие совпали, и борьба с террористами стала эффективной. Результаты увидели и военные, и гражданское население, а ведь террористы постоянно использовали мирных граждан в преступных целях.

Я убежден в том, что разговаривать с террористами нельзя. Их нужно уничтожать.

«Пока Европа не слышит Россию»

— А что делать Европе, которую террористы атакуют сегодня?

— Европе нужно прислушаться к России в этом вопросе и сделать выводы. Пока Европа не слышит Россию. По моему ощущению, ситуация в Европе в плане угрозы терроризма, к сожалению, будет усугубляться, и существенно. Создается впечатление, что Европа масштабов этой угрозы в полной мере не представляет. Реакция Европы на предложение России объединить усилия в борьбе с терроризмом схожа с выражением «Назло маме отморожу уши».

— Может быть, дело в том, что Европа не понимает всей опасности?

— Те, кто должен понимать, прекрасно понимают. Между тем простые люди на Западе находятся под огромным влиянием средств массовой информации, которые проводят определенную линию и выполняют определенный политический заказ, преподнося информацию в искаженном виде. А прогрессивно мыслящие люди, в особенности те, кто приезжает в нашу страну и видит все своими глазами, понимают, на чьей стороне правда.

А «кукловоды» ведут свою игру. Наглядный пример — события в Ираке и Сирии, Мосуле и Алеппо. Когда российские войска помогали освобождать Алеппо, реакция Запада была крайне негативной, со всех сторон раздавались возгласы: «Что творит Россия!» Сегодня мы видим, как ежедневно гибнут сотни мирных жителей Мосула в результате так называемой антитеррористической операции Запада, а Европа и США молчат. Хочется задать вопрос: «Почему?»

»В интересах нашей страны»

— Расскажите о миротворческих операциях, в которых вы участвовали. Какие вопросы решают российские миротворческие силы?

— В 1997 году я участвовал в миротворческой операции в Боснии и Герцеговине. Наша бригада наряду с бригадами других стран входила в состав миротворческих сил. Мы располагались блокпостами вдоль линии разграничения между мусульманской частью и сербской. Обеспечивали безопасность обеих территорий, следили за тем, чтобы ни с одной, ни с другой стороны не было тяжелого вооружения, столкновений, притеснения мирного населения. В это время проходили выборы в местные органы власти, и они должны были состояться в спокойной обстановке. А ситуация была накалена, определенные силы были заинтересованы в дестабилизации ситуации. В Боснии и Герцеговине было много террористов, и они там находились с другой целью.

— В миротворческой операции участвовали также американцы?

— Да, но мы по-разному видели свои задачи. Российские миротворцы лояльно относились к обеим сторонам конфликта, и к сербам, и к боснийцам. Американцы так же относились к ним на словах, но на деле работали против сербов. Мы убедились в этом некоторое время спустя, когда Сербия подверглась бомбардировкам. Такой же сценарий мы наблюдаем сегодня в Ираке.

— Как вы оцениваете деятельность российских миротворцев в Сирии?

— В Сирии российское политическое и военное руководство последовательно реализует задачи в интересах и нашей страны, и Сирии. Если бы российские вооруженные силы не пришли вовремя в Сирию, то сегодня этой страны не было бы. В свое время Муаммар Каддафи четко описал сценарий того, что может произойти после уничтожения Ливии. И мы видим сегодня, что этот катастрофический сценарий реализован на практике один в один. Мы хорошо понимаем, что борьба с террористами в Сирии — в интересах России. Там воюют 7−8 тысяч, а по данным спецслужб, и все 10 тысяч террористов с территории бывшего Советского Союза. И достаточное количество их уже уничтожено.

Российские военнослужащие выполняют задачи в Сирии сверхпрофессионально. И возмущение, нервные возгласы, не побоюсь слова, «визг» Запада являются своего рода высшей оценкой профессиональных действий российских военных в этой стране. Мы никому не даем ни малейшего повода усомниться в целенаправленности наших действий в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Многих военных, которые сегодня воюют в Сирии, я знаю лично. Для меня как военного человека профессионализм их действий очевиден. Важно также, что сегодня в Сирии происходит «обкатка» российской современной высококачественной военной техники, которой оснащаются Вооруженные силы России. Новое вооружение не просто осваивается военными, но и применяется на практике. Конечно, не всем по душе, что наша авиация за короткий промежуток времени произвела больше боевых вылетов и с большей эффективностью.

«Не дать оторвать молодежь от истоков»

— Какую работу ведет Российская ассоциация Героев, членом которой вы являетесь?

— Ассоциация Героев России — общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в 55 субъектах Российской Федерации. В России Героев РФ 1100 человек, живых героев — 468 человек, из них 25 человек — дважды Герои. Ассоциацию возглавляет Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов, депутат Государственной думы РФ, председатель Комитета по обороне.

Ассоциация ведет большую военно-патриотическую работу, главным образом среди молодежи. С 2012 года мы реализуем программу «Вахта Героев Отечества», в различных регионах России прошли уже 42 акции — встречались со школьниками, студентами, участвовали в региональных патриотических мероприятиях. В рамках акции «Беседа с Героем» побывали во многих городах, в том числе в Пскове и Великом Новгороде, где встречались со школьниками, проводили патриотические уроки.

В 2015 году мы присутствовали на параде в Самаре, который стал большим событием, ведь Куйбышев был второй столицей страны и парад 7 ноября 1941 года проходил также и в этом городе.

География мероприятий ассоциации обширна, мы пытаемся охватить все регионы России. Посетили Ингушетию, Осетию, Алтайский край, Чувашию, Карелию. Побывали в Екатеринбурге, Омске, Смоленске, Калуге, Рязани, Саратове, Ульяновске, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

20 марта исполнилось 25 лет со дня установления звания Героя Российской Федерации. Праздничная акция прошла на Поклонной горе в Москве, торжественное мероприятие состоялось в Театре Российской армии.

— Что бы вы пожелали армянской молодежи?

— Определенные политические силы пытаются сегодня «раскачать» республику, стремятся оторвать молодежь от истоков. Если бы Россия в свое время не взяла Армению под свое крыло, как, кстати, и Грузию, то ее сегодня не было бы. И если кто-то думает, что, оторвавшись от России, Армения выживет, он глубоко заблуждается. Мусульманское окружение «проглотит» Армению сразу. Мне бы очень хотелось, чтобы молодежь не оторвали от России. Молодое поколение армян должно понимать, кто друг, а кто враг.

Мне бы хотелось также, чтобы забота о государстве, о своем народе стала для руководства Армении высшей целью, глобальной миссией, чтобы благополучие республики и нации были у власти на первом месте. Армения должна стать процветающей, сильной, развитой во всех областях, и тогда такой ее будет воспринимать мир.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM