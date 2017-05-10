День Победы предсказуемо стал на Украине днем разделения. Разделения на тех, для кого это праздник, и тех, для кого нет. Разделения на большинство, которое празднует, и меньшинство, которое борется с их праздником. Разделения на большинство, которое вынуждено оглядываться на пропитанную нацистской пропагандой безумную молодежь, и меньшинство, у которого эйфория от вседозволенности смешивается со страхом от силы оппонента.

Советские войска форсируют Днепр. 1943

Чтобы понять, до какой степени «народный» День Победы 9 мая важнее искусственного и официального «дня примирения» (с кем?) 8 мая, достаточно взглянуть на фотографии одних и тех же мемориалов в эти два дня. Из Одессы, Харькова, Киева. На снимках 8 мая — немногочисленный официоз с желто-синими флагами. На фотографиях 9 мая — тысячи людей с символами победы и фотографиями героев.

В России пойти на парад или выйти на шествие «Бессмертного полка» — это обычный человеческий жест, за которым не скрывается ничего, кроме памяти и благодарности. А в тех городах, которые все еще входят в состав Украины, участие в таком шествии — пусть маленький, но подвиг. Те, кто вышли, не стали оглядываться ни на государственную ложь, ни на националистскую агрессию.

Такая ситуация прискорбна, но в определенном смысле в ней есть и плюсы. Люди проявляют сплоченность, мужчины становятся кольцом вокруг ветеранов, защищая их от невменяемых нацистов. В городах, которые все еще входят в состав Украины, те же проблемы с разобщенностью граждан, что и в России. (Именно это в конечном счете и сделало возможной победу майданного меньшинства). Опыт сплочения и помощи полезен для будущего.

Другой плюс состоит в количестве молодых лиц на Дне Победы. Он вовсе не был шествием старших поколений: там была и молодежь, и люди среднего возраста. В условиях, когда действующая власть изобретает альтернативную историю, особую важность вновь обретает передача правды из уст в уста, от родителей — детям. Такое удивительное свойство эпохи повсеместного распространения интернета.

В целом ряде городов произошли стычки. Где-то «смелые» националисты ударили ветерана, где-то сами получили. Уже на следующий день, 10 мая, в Днепропетровске лишили финансирования ветеранские организации, а в Николаеве совершили нападение на офис «афганцев». Майданному меньшинству, увидевшему, в каком оно меньшинстве, очень страшно.

День Победы еще раз продемонстрировал основные тенденции украинского общества. Политическим установкам власти симпатизирует явное меньшинство. Явное большинство не изменило свои взгляды по принципиальным вопросам. Они по-прежнему за георгиевские ленточки и 9 мая, а не за «день примирения» (с кем?) и странный символ, вызывающий двусмысленные ассоциации.

Но большинство не имеет полноценного политического представительства. В стране, управляемой полудесятком олигархов, не так сложно перекрыть нужные краны. А представители большинства, будучи вменяемыми людьми, нехотя идут на прямые столкновения: их, в отличие от нацистов, дома ждут дети.

Одновременно с этим все понимают: бессмысленно ждать реальной смены власти на Украине в результате выборов. Выборы могут повлиять только на внутреннее распределение финансовых потоков внутри консолидировавшегося майданного меньшинства. Реальная смена власти может произойти только вследствие ее захвата — либо в масштабах всей страны, либо в конкретных регионах. Но тут на помощь большинству приходит майдан, который сам роет себе яму.

Социально-экономическая политика майдана заключается в максимально быстром извлечении (из западных кредиторов и отечественных граждан) максимально большого количества денег с их дальнейшим максимально быстрым исчезновением в неизвестно-офшорном направлении. На правила приличия и осторожности все давно махнули рукой: слишком много уже наделано, от ответа уже не уйти, можно вести себя по хардкору.

Скорость воровства прямо пропорциональна скорости взвинчивания антирусской и антисоветской истерики. Но это, как показал День победы, не работает. День, когда кредитов уже не дадут, когда платить будет нечем, а продавать нечего, уже недалек. В этот день экономика начнет трескаться параллельно с выдуманной незалежной историей.

И в этот самый день жителям городов, которые все еще входят в состав Украины, понадобится опыт шествий Дня победы: опыт единения большинства. В этот раз галичинский нацизм должен быть выкорчеван уже под корень.