За свои три месяца в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал очень многого сомнительного, необычного и граничащего, по мнению некоторых, с безумием. Так, он обрушился с критикой на союзников США за их нежелание тратиться на оборону, он обозвал Саудовскую Аравию слабаком, который без поддержки США не смог бы противостоять радикальному исламизму. Более того, Трамп имеет склонность тепло отзываться об «автократах».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Но ни одно из высказываний президента-республиканца не носило такой же характер, как заявление Трампа о том, что он рассмотрит возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого часто называют «наиболее гнусным человеком на земле», пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

«Если для меня было бы целесообразно встретиться с ним [Ким Чен Ыном], я бы точно встретился, я бы посчитал за честь», — отметил Трамп в интервью Bloomberg. «Опять же, при правильных обстоятельствах. Но я бы сделал это».

Подобные высказывания вызывали приступы гипертонии в Вашингтоне, где по-прежнему пытаются раскусить Трампа — загадку, обернутую в тайну.

«Я не понимаю этого, я не думаю, что президент отдает себе отчет в том, что подобными высказываниями он способствует престижу и репутации по-настоящему отвратительных диктаторов», — заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Не понравились подобные замечания и бывшей главе американской дипломатии Мадлен Олбрайт, особенно то, что слова «польщен» и «Ким [Чен Ын]» были использованы в одном предложении. С ней согласна и бывший кандидат на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон, считающая, что подобная станет катастрофой эпических масштабов.

Однако многие, похоже, упускают из вида — случайно или намеренно — оговорку Трампа, что он встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном «при правильных обстоятельствах». Это говорит о том, что Трамп понимает, что если просто полететь на главном борту в Пхеньян или пригласить Ким Чен Ына в Белый дом без какого-либо предупреждения или контекста, в сложившихся условиях его ждет PR-фиаско. Более того, подобная встреча вряд ли приведет к чему-либо ощутимому.

Глупостью тем не менее было бы исключать любую возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном в будущем. Шанс сфотографироваться, отмечает автор, с одним из наиболее могущественных людей на планете может оказаться прекрасной морковкой, которую Вашингтон может предложить, особенно непосредственно в ходе переговоров. Приглашение президента в комнату, где на мертвой точке застряли переговоры, может оказаться тем, что поможет добиться нужного результата. Поэтому у президента США должна как можно большая гибкость при достижении соглашений на пользу американского народа.

Поэтому если президент Трамп действительно готов разделить трапезу с «худшим в мире тираном», ему нужно проявить сообразительность. Саммит Трампа и Ким Чен Ина должен состояться только при соблюдении трех условий.

Во-первых, все граждане США должны быть освобождены из северокорейского заключения. Так, за последние 10 лет Пхеньян развил в себе привычку преследовать граждан США, которые учатся в КНДР или приезжают туда как туристы. Их обвиняют в заговоре с целью свержения власти, приговаривают к тяжелому труду и освобождают только тогда, когда высокопоставленное официальное лицо США посещает Пхеньян и поднимает вопрос их заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Так, президенты Джимми Картер и Билл Клинтон, а также бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер в тот или иной момент совершали визит в КНДР для освобождения граждан США.

За последние две недели северокорейские власти арестовали двух граждан США — профессоров Корейского происхождения — на основании того, что они представляют угрозу династии Кимов. На фоне того, что в КНДР под стражей находится четыре гражданина США, встреча Трампа с Ким Чен Ыном будет неуместна. Если они не будут освобождены, но встреча состоится, Трамп лишится образа человека, который может договориться обо всем, тогда как вся страна покроется позором в глазах международного сообщества.

Во-вторых, Пхеньян должен заморозить свою программу создания оружия массового поражения. Если общая стратегия США заключается в ядерном разоружении Корейского полуострова, тогда США еще очень, очень долго до достижения указанной цели. Пхеньян продемонстрировал полное отсутствие заинтересованности в том, чтобы путем переговоров отказываться от своего ядерного потенциала. КНДР также не проявила склонности к тому, чтобы прекратить испытания баллистических ракет, которые, как надеются в Пхеньян, однажды смогут достичь территории США.

Подобно тому, как Вашингтон считает учения вооруженных сил США и Южной Кореи крайне важными для взаимоотношений в области безопасности, так и Пхеньян рассматривает испытательные пуски ракет сигналом решительности, к которому прислушиваются по всему миру.

Если Трамп будет обсуждать детали ядерной физики с Ким Чен Ыном при таком развитии событий, встреча окажется тратой времени, которая грозит потерей всего и сулит лишь незначительные результаты. Так, президент Билл Клинтон подумывал о том, чтобы совершить поездку в Пхеньян только после того, как Ким Чен Ир согласился ввести мораторий на ракетные испытания, когда возможное соглашение уже было почти заключено.

Этим стандартом должен руководствоваться и Трамп: никаких встреч, никаких телефонных звонков, ни какого-либо контакта до тех пор, пока со стороны КНДР не будет отвветных шагов — моратория на ракетную программу, заморозки всех ядерных испытаний, приостановки наработки урана и плутония, остановки материалов, относящихся к производству ядерного оружия, допуска инспекторов МАГАТЭ. Если Ким Чен Ын стремится к связям с Трампом, он должен показать зрелость.

В-третьих, Трампу необходимо с самого начала разобраться с внутриполитической обстановкой в США. Так, введение санкций против КНДР стало уже традицией в Вашингтоне, поскольку только об этом и могут договориться республиканцы и демократы. За примерами этого не надо далеко ходить, поскольку только на прошлой неделе Палата представителей провела еще один законопроект о санкциях против Северной Кореи.

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Будучи главнокомандующим, Трамп может задавать тон и ход внешней политики США, что не означает, что с законодательной ветвью не надо консультироваться или держать её в неведении относительно выбранного внешнеполитического курса. Приглашение целого ряда членов Конгресса и получение от них поддержки как можно раньше играет крайне важную роль, если Трамп хочет вернуться с конференции с Ким Чен Ыном живым в политическом смысле этого слова.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР. Армия

Так, в ходе переговоров по иранской ядерной программе его предшественник, президент Обама совершил ошибку, сфокусировав свою стратегию исключительно на демократах, проигнорировав Республиканская партию, как бы призывая её членов к единогласному противодействию по сделке, когда она оказалась в Конгрессе для ратификации. Трамп не может позволить себе бросаться в омут прямой дипломатии с северокорейским режимом без хотя бы какой-нибудь поддержки со стороны обеих партий, поскольку никогда нельзя недооценивать способность Конгресса ставить крест на повестке дня.

Таким образом, полностью исключать возможности встречи Ким Чен Ына и Трампа нельзя, однако прежде, чем лидеры двух стран смогут попозировать друг рядом с другом на фотографии, должно произойти очень многое.