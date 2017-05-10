Нацбанк Украины

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики

Украинская банковская система доживает последние дни с нынешним председателем НБУ Валерией Гонтаревой, которая еще месяц назад объявила о своем ухода с поста 10 мая. Уже объявлен её сменщик — нынешний глава правления «Райффайзен банк Аваль» Владимир Лавренчук согласился возглавить НБУ, остаётся только получить одобрение Верховной рады. Однако именно в эти последние дни Гонтареву догоняют самые крупные скандалы, по сравнению с которыми недавние обыски Национального антикоррупционного бюро в офисе Нацбанка — мелкая неприятность.

«Как известно, Валерия Гонтарева сегодня [20 апреля] в Вашингтоне собирается рассказать о своём успешном опыте по реформированию украинской банковской системы и в частности национализации Приватбанка, — пишет экономический журналист Александр Дубинский в своём Facebook. — Специально к этому мероприятию, «дабы дурость каждого видна была», публикую проект аудиторского заключения компании Ernst&Young, которую «национализаторы» [речь о национализации «Приватбанка» в декабре 2016 года, которая повлекла огромные затраты госбюджета — Ред.] наняли для того, чтобы получить оправдание своей схемы по краже из бюджета 125 млрд гривен». В документе, который опубликовал журналист, аудиторы не подтверждают убытков, под которые в конце 2016 года в банк закачивали свыше 4,5 млрд долл. «…сформированные банком резервы под «инсайдерскую задолженность» взяты из воздуха. Нарисованы, для того, чтобы Гонтарева могла оправдать проект по отжиму банка у его владельцев и параллельно создать условия для выкачки из бюджета колоссальной суммы средств, которую «реформаторы» намереваются разворовать», — утверждает журналист.

Отметился и бизнесмен Сергей Тарута, у которого с Гонтаревой давний конфликт: ещё осенью 2016 года он с трибуны парламента призывал Генпрокуратуру открыть против неё уголовное дело. В этот раз он обвинил председателя НБУ в работе на Януковича: «Она была участником этой схемы [Речь о пресловутых «1,5 млрд долл Януковича», в конце апреля их с помпой вернули в бюджет. Однако, по словам экономиста Охрименко, большая их часть — облигации НБУ, т. е. государство попросту само себе погасит долги, не говоря уж о том, что доказать связь этих денег с Януковичем так и не удалось — Ред.]. И прекрасно понимала, как эти средства конвертировались в ценные бумаги. Гонтарева создавала эти схемы для Януковича даже в тот момент, когда он убегал с Украины».

И если доказать причастность Януковича не удалось, то саму Гонтареву все эти скандалы вполне могут «утопить»: вне поста председателя НБУ она автоматически лишится покровительства Петра Порошенко.

Хроника банкопада

Согласно сообщению пресс-службы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вынесено предварительное решение о признании банкротом ещё одного банка — «Финансовый партнёр» (недостаток уставного капитала банка составляет 125 млн грн.). Окончательное решение по вопросу будет принято в начале июня, однако вряд ли оно будет иным.

Более громкая история произошла в апреле с «Диамантбанком». Украинские журналисты, в частности Александр Дубинский, ранее заявляли, что у банка имеются проблемы. Тем не менее банк успешно пережил 2015−2016 гг. — период наиболее активной чистки банковской системы и даже планировал весной увеличить капитал на 750 млн грн., чтобы соответствовать требованиям регулятора. Подкосил банк арест одного из акционеров — Николая Мартыненко. Именно он и должен был влить в капитал те самые миллионы гривен. В настоящее время в «Диамантбанк» уже введена временная администрация.

Впрочем, оба банка были небольшими (77 и 56 места по уставному капиталу на 1 января 2017 года) и их ликвидация не окажет существенного влияния на банковскую систему и лишь демонстрирует её нестабильность.

Иван Шилов ИА REGNUM Приват Банк

Ставки

По результатам мониторинга портала «ЛИГА. Новости», доходность по депозитам (3−12 месяцев) в настоящий момент составляла: 13,35−13,85% (гривна), 3,22−3,92% (доллар), 2,44−3,13% (евро). Таким образом, ставки продолжают снижаться, хотя измеряется эта динамика уже даже не десятыми, а сотыми частями процентного пункта.

Одним из следствий «банкопада» на Украине, как считают эксперты, станет дальнейшее снижение депозитных ставок, в результате чего доход по депозиту перестанет компенсировать даже инфляцию гривны, не говоря уж о каком-то доходе. Логика проста: нестабильность системы и постоянное сокращение количества банков формируют ситуацию, в которой стабильными будут считать от силы десяток финансовых учреждений. Государственные при этом уже задают общий тон: и правительство, и НБУ однозначно дали сигнал на снижение ставок. Так, «Приватбанк» уже снизил ставки на 0,5 п.п. в гривне, 1 п.п. в долларах и 2 п.п. в евро (до 16,5%, 5% и 3% соответственно), а новый глава НБУ однозначно продолжит принуждать госбанки снижать и дальше: «Райффайзен банк Аваль», которым он ранее руководил, известен одними из самых низких ставок по рынку.

Снижению ставок способствует и население. В марте объём депозитов вырос на 4,7% и 2,4% у бизнеса (гривневые и валютные депозиты) и на 1,9% в гривне у населения. Объём валютных депозитов населения сократился на 0,7%, что согласуется с фиксируемой уже с февраля динамикой постепенного проедания валютных сбережений гражданами Украины (продажа валюты населением вот уже несколько месяцев стабильно превышает покупку, и разрыв увеличивается).

Дальнейшему уменьшению ставок по депозитам будет способствовать и очередное снижение учётной ставки Нацбанком: в середине апреля регулятор понизил её с 14 до 13%.

Зампред правления «Мегабанк» Наталья Погорелова в своём материале для finance.ua также перечисляет все три фактора снижения ставок (политика правительства и НБУ, приток депозитов в банки, учётная ставка) и прогнозирует, что уже в мае большинство банков снизят предлагаемые проценты по депозитам еще на 1−2 п.п.

Однако тут возникает любопытная проблема. Государство само активно привлекает средства на внутреннем рынке заёмного капитала под немалые проценты. И лишь частично заинтересовано их уменьшать (заработок банкиров на кредитовании государства под высокий процент — старый как мир приём обогащения как их самих, так и заинтересованных чиновников). В начале лета прошлого года эксперты возлагали большие надежды на снижение учётной ставки, связывая с ней надежды на возобновление активного кредитования бизнеса и, как следствие, экономического роста. Тогда ожидалось, что на это уйдёт примерно год, т. е. к июню-июлю 2017 года кредитование заработает. Однако они не учли, что кредиторам государства выгодно давать в долг под высокие проценты и ради этого они могут поддерживать высокий уровень депозитных ставок. На проблему уже обратили внимание и в ЕБРР. Его управляющий директор в Восточной Европе Франсис Малиж утверждает, что нормальной работы банковской системы на Украине не стоит ждать ранее чем через 2 года. Он отмечает, что «…сегодняшний украинский банковский сектор мало кредитует. Проблема в слишком высоких ставках по госбумагам и депозитным сертификатам Нацбанка. Если НБУ будет продолжать взвешенную монетарную политику в течение ближайших года-двух, то ставки по госбумагам упадут, после чего автоматически банки начнут кредитовать частный сектор».

Bank.gov.ua Наталья Гонтарева

Об этом же в интервью порталу «Обозреватель» говорит и экс-замминистра финансов Игорь Уманский: «…сейчас банки практически не кредитуют реальный сектор. Им это неинтересно. И причин тому много. Начиная от тотальной закредитованности, заканчивая отсутствием ликвидности. Но особенность последних лет в ином. Последние два-три года основной инструмент, куда банки вкладывают свою ликвидность, не поверите, это сертификаты Национального банка. То есть, это даже не ОВГЗ. Нет смысла выходить на рынок, искать клиента, и иметь дело с определённым хозяйственным, коммерческим риском, если у тебя под рукой прекрасный инструмент с достаточно вменяемой доходностью в виде депозитных сертификатов НБУ».

Схему заработка на гособлигациях недавно комментировал и генпрокурор Украины Юрий Луценко: «Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств. Берешь ворованные средства, покупаешь украинские ценные бумаги, имеешь 8% годовых в валюте, а потом еще чистые деньги на руки», — заявил он на брифинге, посвящённом конфискации 1,5 млрд долл., связываемых с окружением экс-президента Виктора Януковича. Однако при новой власти ведь ничего существенно не изменилось.

Иными словами, одной рукой НБУ понуждает банки снижать ставки по депозитам для возобновления кредитования экономики, а другой предлагает банкам такой инструмент доходности, с которым мало кто способен конкурировать — поскольку кредитоваться правительству Украины попросту негде (транши МВФ и редкие подачки от США и ЕС не в счёт).

Фонд гарантирования вкладов

Активы Фонда в апреле 2017 года выросли на 9%, до 12,96 млрд грн., в сравнении с мартом, однако сократились (с 15,3 млрд грн.) в сравнении с началом года. Сумма вкладов, выплаченных вкладчикам ликвидированных банков достигла 86,4 млрд грн. (+5,54 млрд в сравнении с началом года). Участниками ФГВФЛ на 1 апреля были 93 банка (-6 банков с начала года), к следующему месяцу, вероятнее всего, их число сократится ещё на 2.

Активы Фонда сокращаются, даже несмотря на анонсированную ранее продажу имущества ликвидированных банков через систему «Prozorro» (система электронных торгов, используется в основном для госзакупок). Новый канал не привёл к качественному ускорению реализации имущества. Из-за чего Фонду приходится пополнять свои активы за счёт кредитов Минфина (те самые облигации НБУ, о которых говорилось выше).

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить систему работы ФГВФЛ, а также, за счёт этого, существенно нарастить объём депозитов. Авторы предлагают увеличить предельный размер средств, возмещаемых Фондом до 3 млн грн., при этом вклады до 1 млн грн. возвращаются полностью, до 1,5 млн грн. — в размере 90% от суммы, до 3 млн грн. — 75%. Однако главная особенность законопроекта даже не в этом, а в переходном периоде, который предлагается установить до 2025 года. Авторы предлагают в течение этого времени возмещать любые вклады в полном объёме. С первого взгляда предложение, конечно, фантастическое — 100-процентная гарантия государства по обязательствам банкиров. Однако не следует забывать, что свыше половины этих обязательств за госбанками. И, учитывая общую нестабильность, она будет расти: госбанки на Украине пока ещё не разорялись. Т. е. определённая логика в предложении авторов проекта есть.

Между тем ликвидируемые банки с помощью украинских судов ведут свою атаку на Фонд. 21 апреля украинские СМИ сообщили о решении Киевского апелляционного административного суда: признать незаконным постановление НБУ об отнесении банка «Хрещатик» в категории неплатежеспособных. Такое решение в НБУ приняли ещё в апреле прошлого года, а ФГВФЛ уже успел начать выплаты вкладчикам банка (на 1 апреля 2017 года возмещено вкладов на 2,7 млрд грн.). «Велика вероятность, что именно желание снять с себя ответственность и избежать предусмотренного законом наказания объясняются попытки отменить решение об отнесении «Хрещатика» к категории неплатежеспособных. Поскольку ни о возобновлении работы банка, ни о возвращении средств вкладчикам и кредиторам речь не идёт», — комментировала решение суда пресс-служба ФГВФЛ, отметив, что Фонд будет оспаривать решение суда.

Это менее заметный, но тоже важный вектор дестабилизации банковской системы, причём количество таких «банков-зомби», по словам экспертов, будет расти: «Сегодня суды признают тот факт, что так называемые временные администрации были введены в банки вне закона. Сейчас таких банков около 10, по которым имеются соответствующие решения. То есть эти банки могли бы еще работать. И сколько таких ещё банков будет, мы не знаем [В настоящее время аналогичного решения суда пытаются добиться акционеры банка «Михайловский», признанного неплатежеспособным прошлым летом — Ред]… Таких прецедентов на Украине ещё не было, поэтому, что сейчас будет с коммерческими банками, по которым есть решения, не знает никто. В других странах такое было, и там убытки возмещали за счёт бюджета», — рассказал в комментарии АСН руководитель Украинского банковского портала Алексей Лупоносов.

Как будет — показывает пример «Укринбанка», который добился опротестования своей ликвидации одним из первых, ещё прошлой осенью. В настоящее время банк добился ареста своего главного офиса в Киеве, который вместе с прочим имуществом перешёл Фонду гарантирования вкладов. Если его акционерам удастся добиться хотя бы частичного отъёма активов у Фонда, их коллеги по несчастью получат готовый алгоритм действий и начнётся любопытное соревнование: кто быстрее (вкладчики или банкиры) сумеет выбить у ФГВФЛ деньги и активы. Учитывая, что вышеупомянутым законопроектом предлагается ввести переходный период задним числом (с вкладов, размещённых с 2016 года), скучать в банковской системе не придётся никому.

Российские дочерние банки на Украине

10 и 18 апреля в НБУ получили два пакета документов, подтверждающих факт продажи украинского «Сбербанка России» новым покупателям — латвийскому Norvik Banka и бизнесмену Саиду Гуцериеву. При этом первоначально заявленные доли были пересмотрены: 22,5% и 77,5% (ранее планировалось, что латвийский банк купит 45%, а Гуцериев — 55%). Однако ближе к концу месяца всё снова переигралось: в Norvik Banka заявили, что отказываются от участия в покупке.

«Думаю, им [Norvik Banka — Ред.] это было сложно оформить, поскольку, когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки был исключен», — предположила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью интернет-изданию «Минфин». Таким образом, Гуцериев пока что является единственным покупателем.

Обстановка вокруг банка не меняется — активисты «Национального корпуса» в течение апреля продолжали блокаду отделений в ряде городов Украины. Тем не менее 18 апреля в банке сняли установленные в марте суточные ограничения на выдачу денег с банковских карт.

Кроме националистов, банку приходится выдерживать юридическую осаду: 18 апреля стало известно о решении Хозяйственного суда Киеве, которым было признано недействительным право банка на торговую марку «Сбербанк». Тут дело в том, что в 2015 году, после того как «Сбербанк России» сменил название на «Сбербанк», государственный «Ощадбанк» подал соответствующий иск о нарушении прав интеллектуальной собственности.

«Мы отстояли законные интересы «Ощадбанка», а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка «Сбербанк» принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось чётко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов», — заявил в комментарии глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный. Он несколько преувеличил — во время распада Советского Союза Сбербанк СССР был разделён на 15 банков-правопреемников, ни один из которых не имеет монополии на это название (скажем, в Казахстане есть «Народный сберегательный банк Казахстана» и дочерний банк АО «Сбербанк России», похожая ситуация и в Белоруссии).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Этим же решением «Сбербанк» лишился права на доменное имя sberbank.ua (впрочем, по состоянию на 10 мая сайт банка работает в обычном режиме на прежнем домене).

Несмотря на то, что новый собственник скорее всего и сам сменит название, «Сбербанк» подал апелляцию на решение Хозяйственного суда.

И в завершение уж совсем неожиданная новость на фоне идиотических решений украинских судов и бесчинств националистов: по результатам I квартала «Сбербанк» показал прибыль в размере 44 млн грн.

Глава ВЭБ Сергей Горьков, общаясь с журналистами во время Красноярского экономического форума заявил, что переговоры о продаже украинских активов (Проминвестбанк) вышли в финальную стадию. По его словам, сегодня банк имеет 4 предложения, однако окончательное решение будет принято после майских праздников. Екатерина Рожкова в том же интервью «Минфину» подтверждает эту информацию, уточняя, что сегодня потенциальные покупатели есть практически на все российские банки.

Также она намекнула, что НБУ со своей стороны готов содействовать уходу российского банковского капитала из Украины: «…мы, как регулятор, считаем, что выход с рынка должен быть цивилизованным. Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники».

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