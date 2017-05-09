На «Бессмертный полк» в Белграде вышло около трёх тысяч человек
9 мая 2017
В столице Сербии прошло масштабное шествие «Бессмертный полк». На шествие вышло около трёх тысяч человек. Возглавлял колонну посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца — Ивана Чепурина. Колонну сопровождали сербские байкеры.
Юлия Алексеева ИА Красная Весна
«Бессмертный полк». 9 мая 2017. Белград. Сербия
Шествие проходило под советские песни военных лет и сербские песни. Своё шествие «Бессмертный полк» завершил в центре Белграда у здания городского совета Белграда