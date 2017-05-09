9 мая одним из самых значимых и самым масштабным мероприятием в Карелии стало шествие «Бессмертного полка» в Петрозаводске. По проспекту Карла Маркса с портретами героев Великой Отечественной войны прошли около 17 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году «Бессмертный полк» собрал 10 тысяч участников. По всей Карелии в «Бессмертном полку» прошли 38 тысяч человек.

Александр Батов ИА REGNUM Участники Бессмертного полка

Александр Батов ИА REGNUM Герой Бессмертного полка

Практически каждый 15-й житель столицы Карелии с фотографией своего героя поддержал «Бессмертный полк». В руках петрозаводчане несли портреты дедов, отцов, матерей. У каждой семьи есть свой герой.

Александр Батов ИА REGNUM Врио главы Карелии Артур Парфенчиков

«У каждого из нас своя история войны, поэтому это объединяет всех людей, — рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, пришедший на акцию со своими детьми. — Ее мы узнаем через наших родителей, через бабушек, которые не дождались своих мужей. И, конечно, это важно для наших детей, для молодого поколения, потому что через это они понимают всю глубокую духовность отношения в семье к этому празднику, к истории рода».

«Константин Антонович Скубов, дедушка по папиной линии, — рассказала петрозаводчанка Ольга Скубова. — Начал свой военный путь в 19 лет, на первом курсе Фрунзенского военного училища города Новочеркасска Ростовской области. Прошел всю войну, весь 2-й Белорусский фронт, за свои подвиги награжден орденами Красной Звезды, Красного знамени, орденом Александра Невского. Брал много фашистов в плен, был разведчиком, десантником. Закончил войну комдивом. Всегда чтим его память. Вот его правнучка Виктория идет рядом».

Александр Батов ИА REGNUM Виктория Плешкова

«Я знаю, что он был героем, мой самый любимый его орден — Красной Звезды, потому что там нарисована звезда и боец какой-то. Мне рассказывали мама с папой, что он воевал много лет и прошел всю войну. Я им горжусь», — поделилась правнучка Виктория Плешкова.

Александр Батов ИА REGNUM Сергей Гатаулин и Андрей Соколов

Среди участников шествия были ветераны других войн, прошедших позже Великой Отечественной. В таких семьях память о своих героях хранится особенно бережно.

«Это дядя моего зятя, который прошел финскую войну, горел в танке, Герой Советского Союза, стал им уже в Великую Отечественную войну. Участник Курской битвы, — рассказал ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Гатаулин. — Мы, когда в Афгане были, конечно, вспоминали Великую Отечественную — на этом и воспитаны».

«Несу портрет моего отца, Соколова Александра Евстафьевича. В 17 лет прибавил год себе, ушел на курсы младших командиров в 1943 году. Три месяца отучился и начал воевать. С войны пришел в звании капитана, закончил воевать в Праге, участвовал во взятии Берлина, в боях за Будапешт. В «Бессмертном полку» принимаю участие во второй раз, человеку, который это придумал, нужно памятник поставить. Посмотрите, сколько народу, люди должны помнить — без прошлого нет будущего, — отметил ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Соколов».

Александр Батов ИА REGNUM Флаг 150 стрелковой дивизии ордена Кутузова во главе Бессмертного полка

«Бессмертный полк» проходит по центру Петрозаводска четвертый год подряд. С 2014 года во главе шествия несут огромную копию флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Настоящее знамя 1 мая 1945 года водрузили на крыше рейхстага Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

«В этом году в первый раз прошли вместе с «Бессмертным полком». На самом деле, это достаточно волнующий момент, потому что внутри участников чувствуется настоящая гордость, настоящее людское понимание — люди чтят своих предков и безумно им благодарны за нашу нынешнюю мирную жизнь. Поэтому принимать участие в «Бессмертном полке», храня память о своих предках — это честь», — отметил Вадим Плешков.

«Это моя мама. Она была минером. В 16 лет разминировала Медвежьегорский район Карелии. Вообще, женщин-минеров как-то очень незаслуженно забыли, о них очень мало говорят, — рассказала Людмила Афонина. — А они в таких страшных условиях работали — когда читаешь документы, просто волосы встают дыбом. Когда неодетые, необутые молоденькие девчонки в лесах практически босиком таскали на себе тяжелые мины, гибли. Всего 72 часа они обучались, из них только 20 часов практических занятий. И после этого их отправляли на фронт».

Александр Батов ИА REGNUM Людмила Афонина

Праздничная программа 9 мая рассчитана на весь день и завершится в 21:00 традиционным салютом на главной городской площади имени С.М. Кирова.