Цитата из к/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Серафима Бирман в образе Ефросиньи Старицкой

Владимир Станулевич Воскресенский Горицкий женский монастырь

Все помнят мужественное лицо Ефросиньи в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» (первая серия 1945 год, вторая 1958 год), который был пронизан Старицкими как примером необходимости репрессий против врагов государства. Потом та же история стала примером негуманной деятельности кровавого Ивана Грозного. Нынешние настроения ближе ко второй версии. Но судьба Старицких — пример длительного приятия Иваном IV влиятельности элит и попыток компромисса с высшими родами, считавших Владимира Старицкого противовесом Ивану и вариантом на смену власти в Кремле. Лишь когда ситуация заставила выбирать — или Иван или Владимир, лишь тогда произошла кровавая развязка, так привлекающая читателей и историков.

История мятежного рода Старицких, это история перехода от элитной вольницы XV-начала XVI веков к консолидации государства во второй половине XVI века. Ефросинья из рода Гедимина в Литве, в которую в XV веке бежало много представителей русской элиты недовольных усилением Великого князя Московского. Владимир Старицкий был двоюродным братом Ивана, и имел основания претендовать на престол. Его отец, Андрей Старицкий (1490−1537), под влиянием сильного характера жены и не сильного собственного, поднял в 1537 году восстание, но под Новгородом сдался, скончался в темнице, но был похоронен с почестями в Архангельском соборе Кремля. В заключении на три года оказалась и семья Андрея, что не добавило Ефросинье любви к Ивану Васильевичу и высшей власти. Собственно Старицкие и считали себя высшей властью.

Почти ровесники Иван (род.в 1530 г.) и Владимир (род. в 1533 г.) до последнего сохранялись родовой элитой как некое равновесие. Владимир в силу характера и влиятельной матери, традиционных взглядов на баланс знати и государства, был более приемлем элите. Под ее давлением Иван вернул Владимиру отнятые у мятежного отца вотчины. Когда Иван собрался во второй поход на Казань 1549 года Владимир остался «на хозяйстве» в Москве — вдруг Великий князь погибнет, что не было исключено. Владимир был назначен командовать царским полком в третьем походе на Казань 1552 года, первым ворвался в город и отнял у Ивана часть победных восторгов. Легко отделался опалой, когда во время тяжелой болезни Ивана в 1553 году, колебался в присяге его малолетнему сыну Димитрию, а Ефросинья дважды отказалась присягать. В сочетании с колебаниями высших родов страны, налицо признаки государственного переворота. То есть по выздоровлении Ивана должно произойти следствие и казни. Но не произошло — Владимир назначается опекуном сына царя в случае кончины Ивана и регентом государства. Куда уж большее доверие!

Желанием сохранить Владимира Старицкого в высших эшелонах и вывести из-под влияния матери, становится насильственное пострижение Ефросиньи (в монашестве Евдокия) в монахини Горицкого монастыря в 1563 году — с сохранением двора и доходов. В 1569 году Владимир назначается командующим большим войском, направленным на защиту Астрахани. Неизменное доверие со стороны Ивана, или вопреки его недоверию — даже после очевидной измены Старицких в 1553 году. Закончилась доверие и прощения тогда, когда горожане Костромы стало чествовать Владимира как царя, а тот принял такие почести. Недопустимая ситуация для высшей власти. На дворе уже была опричнина с ее резкостями по отношению к уважаемым фамилиям, и форма устранения опасности была выбрана непубличная — Иван не был готов обвинять в государственной измене, а выбрал двусмысленности. Владимир Старицкий с женой были отравлены.

Владимир Станулевич Река Шексна у монастыря — здесь затонуло судно с самым последовательным врагом Ивана Грозного

Рациональным, по логике власти тех времен действием, предотвращающим месть со стороны влиятельной матери Владимира, стало ее устранение. Тут Иван проявил еще большее нежелание вступать в конфликт с боярством — публичное обвинение привело бы к широкому разбирательству, пришлось бы назвать изменой поведение многих влиятельных людей. Способ казни Иван, похоже, выбрал лично — совпадение с действиями императора Нерона при попытке убийства его матери полное. Только начитанный древнеримскими книгами царь мог придумать такое. Сразу после отравления Владимира Старицкого посланцы царя «подготовили» на Шексне судно, набив его камнями, и прорубив в дне пробоину, задраенную до поры. На борт были приглашены Ефросинья с игуменьей монастыря, корабль отошел от берега, «кингстоны» открылись и судно утонуло вместе с пассажирами. Несмотря на похожесть на несчастный случай, никто не испытывал иллюзий. Но открыто назвать убийство убийством решились только иноземные опричники Таубе и Крузе после бегства из Московского царства. Он же привели детали убийства близких к Владимиру Старицкому и Ефросинье людей — их расстреляли из самопалов. Насколько это правда неизвестно, так как бывшие опричники уже находились за границей, и социальный заказ очернить царя понимали.

Для сравнения — английский король Генрих VII еще в 1488 году провел закон «о государственной измене», по которому были казнены 8000 человек, число казненных при Генрихе VIII, по мнению историков Холиншеда и Харрисона, составило 72 000 человек, значительная часть которых была представителями знатнейших родов. Это число в 1,5 раза превышает население Лондона в 3 миллионной Англии той поры. При нем были осуждены канцеры Томас Вулси, Томас Мор, Томас Кромвель. Все они, кроме Вулси умершего под следствием, были казнены. Древние роды Куртенэ и Поли в 1538 г. были полностью уничтожены, поводом стало обвинение, что они хотели возвести на престол кардинала жившего в Риме. В 1541 и 1542 гг. такому же избиению подверглись родственники пятой жены Генриха VIII, королевы Екатерины Говард. По обвинению в измене королю она была казнена вместе со своими двумя любовниками, бабкой, отцом, матерью, дядей, теткой и многими другими родственниками. И так далее и так далее. Что не помешало сделать Генриха героем западного искусства — как минимум 14 фильмов, свыше 30 романов и повестей!

Если Иван действовал в условиях реальной угрозы убийства и переворота, то Генрих VIII уничтожал оппонентов своей политики во власти и элите, не готовящих заговор для смены курса. Сменить курс оппоненты предлагали самому Генриху. Поэтому сравнение действий Ивана IV и Генрихов VII и VIII скорее в пользу Ивана. Но большой вред принес выбранный им способ внесудебной расправы, в то время как широкие репрессии в Англии проводились по законам «о государственной измене» и «о бродяжничестве». Расправы вне правого поля были попыткой не вступать в конфликт с повязанным родственными и заговорщическими связями высшей родовой элитой, так как суд вывел бы на свет многие скелеты в шкафах, и пришлось бы «реагировать» и на них. В итоге «подковерность» больше повредила Ивану, чем помогла. Действуйте по закону!

Владимир Станулевич Троицкий собор, где обнаружено захоронение с предполагаемыми останками Ефросиньи Старицкой

Тело утонувшей Ефросиньи-Евдокии плывшее «чудесным образом» против течения Шексны выловили и захоронили в ограде Горицкого монастыря, поставили на этом месте часовню, а потом и Троицкий собор. Трагедия основательницы монастыря привлекала все больше верующих, признавших ее местночтимой святой. В 2007 году по время его реставрации были обнаружены женские останки, объявленные останками монахини-княгини.

А памятник Ивану Васильевичу, уже поставленный было на пожертвования в подмосковном Александрове в апреле 2017 года, по звонку из высших сфер через час (!!!) демонтировали и открытие отложили на неопределенный срок. По соображениям примирения боярства и государственности перед выборами, вероятно.