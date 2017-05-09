Польша вместе с Европой праздновала окончание Второй мировой войны, 8 мая. Как это было, рассказывала польская региональная пресса на неделе со 2 по 8 мая.

Sławomir Mielnik / nto.pl Молиться за мир. Помнить, кто его принес

6 мая 1945 года пала крепость Бреслау, пишет на страницах Gazeta Wrocławska (Вроцлав) член Национального совета Польского союза левых демократических сил (SLD) Чеслав Цируль. В город вошла Красная армия, а два дня спустя Германия капитулировала. Сегодня об этих юбилеях не рассказывают в эфире, а если рассказывают, то так, будто из одного рабства мы попали в другое, и это другое было горше первого. Такова сегодня политическая концепция. Игнорируется тот факт, что немцы хотели нас вырезать под корень, а оставшихся в живущих превратить в дешевую рабочую силу. Но сейчас во Вроцлаве рекламируются «проклятые солдаты», роль которых в освобождении города была никакая. Снимают уличные таблички с названиями прежних «неправильных героев» и вешают с именами «проклятых солдат», объявляют конкурсы на памятники им. Нижнесилезская земля заселялась после войны демобилизованными солдатами I и II армий Войска Польского, а также переселенцами с Волыни, Виленщины и так далее. Это они полонизировали эти земли и восстанавливали Польшу. Это они являются настоящими героями на этих землях. Однако сегодня они зачастую сами не знают, как потребовать уважать их и помнить о тех временах. Их дети тоже забывают, откуда приехали родители, какую роль они сыграли в полонизации. Военные кладбища Второй мировой войны выглядят все более и более заброшенными. Они как бельмо на глазу для нынешней власти, потому что показывают настоящую историю этой земли, несовместимую с нынешней пропагандистской версией. После 1989 года все наши партии делали «большие успехи», но ныне правящая «Право и Солидарность» (PiS) превзошла своих предшественников. Будем надеяться, что детям в польских школах все-таки не будут преподавать «обновленную» версию освобождения Вроцлава в 1945 году якобы силами «проклятых солдат» от русских солдат. Будем надеяться, что так далеко подделка не зайдет.

В Ополе прошла очередная молитва о мире в канун окончания Второй мировой войны, рассказывает Nowa Trybuna Opolska (Ополе), но в этом году она впервые стала экуменической. У памятника погибшим советским солдатам и доски с именами немецких солдат вместе молились католические отцы Юзеф Миколаец и Кристиан Зая и православный Евстахий Станислав Страх. «Бог не есть Бог мертвых, но живых, — подчеркнул отец Евстахий. — Мы не вдаемся сейчас в рассмотрение, кто воевал за правое дело. Мы молимся за солдат с обеих сторон конфликта, чтобы испросить прощения их грехов и за их спасение». Как отметила Роза Малик, мэр Прушкува, сейчас много говорят о ликвидации советских памятников, но у нее в городе все иначе. Когда возле памятника советским воинам становится намусорено, люди сами звонят мэру. Роза Ярош преподает в школе в Жимницах, которая носит имя ксендза Кароля Броммера, убитого красноармейцем. «То время помнит и эмоционально переживает моя мама, — говорит пани. — Ее отец, а мой дед умер от голода в Сибири. Но сюда мы приходим молиться за мир». Анджей Майстренко родом с Украины, последние 20 лет живет в Жлиницах. Он сообщил, что «пришел, чтобы помянуть солдат, погибших с обеих сторон. Мы знаем, как вели себя россияне в Богущицах. Мы помним, что творили некоторые немцы на Востоке, но здесь не исследуем преступления, только просим Бога спасти нас от войны».

Przemysław Zieliński / dziennikbaltycki.pl

Тем временем пикет в Тчеве против дискриминации и фашизма закончился дракой, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Его организовали члены коалиции «Тчев без ненависти». По словам представляющего коалицию Каетана Голицкого, «мы собрались для того, чтобы протестовать против всяких форм ненависти и возрождения в Польше фашизма в лице экстремистских организаций правого толка, которые эффективно маскируют свою идентичность». Между тем в нескольких метрах напротив пикета расположились сторонники Всепольской молодежи, Национально-радикального лагеря и футбольные фанаты с транспарантами против абортов. «Мы здесь потому, что хотим показать: дискриминация затрагивает не только геев или людей с другим цветом кожи, главная дискриминация и Холокост — это аборты», — пояснил Бартош Пекарский из Всепольской молодежи в Тчеве. Пикетчики со временем перешли к словесным оскорблениям друг друга, переросшим в драку. Один из националистов попытался вырвать флаг у девушки из противоположного лагеря. Завязалась потасовка, в которую вступили с десяток демонстрантов с обеих сторон. Ранения получил по меньшей мере один человек — ему подбили глаз и пустили кровь из носа. Однако присутствовавшие на месте сражения полицейские предпочли не вмешиваться. Как заявили журналистам в полиции, «из-за опасений за свою безопасность».

Это точно — в подкарпатском городе Кольбушова улицы Народной гвардии больше не будет, сообщают Super Nowości (Жешув). Переименовать в рамках декоммунизации обещал муниципалитет, но сделать они это решили только после вмешательства Института национальной памяти. А ведь Народная гвардия — это вооруженная коммунистическая организация, которая воевала с «патриотами, нападала на гражданских лиц, разбойничала, насиловала и убивала». В свое время городские власти переименовали три улицы и на этом успокоились. Вопрос об улице Народной гвардии поднимал на сессии член муниципального совета Павел Михно, однако ответа сразу не получил. Только потом ему письменно сообщили, что муниципалитет не предпринимает каких-либо усилий для смены названия. Однако ситуация изменилась после того, как один из горожан привлек внимание к этому вопросу Института национальной памяти. По словам руководителя городского департамента сельского хозяйства и управления земельными ресурсами Тадеуша Серафина, в настоящее время идут консультации. А если они снова ничем не завершатся, то после 6 сентября дело будет передано на рассмотрение воеводы Подкарпатья.

4 мая комитет Европейского парламента по петициям рассматривал обращение Социал-культурного общества немцев в Ополе (SKGD), передает Wochenblatt (Ополе). Немецкое меньшинство жаловалось на нарушения своих прав. Комитет ЕП не принял какого-либо конкретного заявления, но и не отказал заявителям. По словам председателя SKGD Рафала Бартека и депутата Сейма Польши от немецкого меньшинства Рышарда Галла, они изначально не рассчитывали, что будет какое-то прорывное решение, слушания в комитете по петициям — это первый шаг. Как говорит Бартек, просто еще раз было заявлено, что расширение города массово нарушает права немецкого меньшинства (как ранее писало ИА REGNUM, кабинет министров Польши принял в июле 2016 года постановление о включении в состав Ополе четырех соседних муниципалитетов, где проживает немецкое меньшинство (до 20% жителей поселений). В результате немецкоязычные граждане утратят возможность обращаться в органы власти на родном языке и будут ликвидированы двуязычные указатели улиц, так как в самом Ополе слишком мало этнических немцев). Председатель SKGD подчеркнул, что все законные возможности опротестовать правительственное решение, включая Конституционный трибунал, были исчерпаны, и теперь одна надежда на институты Европейского союза.

Sławomir Miszczuk / dzienniklodzki.pl

Министерство обороны Польши с сентября этого года приступает к реализации пилотной программы в военизированных классах страны, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Программа предполагает дополнительное финансирование из бюджета министерства, единую программу обучения и облегченное поступление выпускников в военные академии и в армию в целом. Правда, военное командование Лодзи пока не может сказать, какие школы будут включены в пилотный проект. В настоящее время военные классы готовят специалистов в сфере информатики и мехатроники при содействии Военно-технической академии имени Ярослава Домбровского. Чисто военное обучение занимает 3 часа в неделю, 5 часов отводится на тренировки по оказанию неотложной медицинской помощи. В конце учебного года школьники военных классов принимают участие в тактических занятиях в поле, изучают сборку и разборку оружия, а также организацию связи. Военруки надеются, что министерство обороны в рамках новой программы возьмет на себя централизованную закупку обмундирования, сейчас родители это делают за свой счет, форма стоит около 900 злотых. В настоящее время в Лодзинском воеводстве в военизированных классах проходят обучение около 1800 школьников, треть из них — с военным уклоном, остальные — с полицейским и пожарным.

Поляки пока еще готовы принимать иммигрантов из числа своих ближайших соседей — украинцев, чехов, словаков и литовцев — однако все с меньшим удовольствием, сообщает Express Ilustrowany (Лодзь). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Союза предпринимателей и работодателей компанией Maison & Partners. Украинцы лучше, чем сирийцы (более вежливые, добрые, честные, изобретательные и образованные). В глазах поляков украинцы есть те, кто легко ассимилируются, с ними нет проблем, они сами учат язык и добросовестно выполняют порученные им работы. Однако при этом, если сравнивать результаты нынешнего опроса с аналогичным прошлогодним, то получается, что открытость поляков в отношении мигрантов уменьшается. В случае украинцев с 33% в 2016 году до 26% в 2017 году, чехов с 24% до 19%, а белорусов с 14% до 9%. Но все лучше, чем к «южным соседям», чье пребывание в Польши поддержали по части африканцев 7% опрошенных, а Ближнего Востока (включая Сирию и Ирак) — всего 5%.

Это случится в начале осени, предупреждает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Может состояться эксгумация Кристины Бохенек, вице-спикера Сената Польши, жертвы авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года. Мнение ее семьи и в этом случае не собирается принимать во внимание государство «Права и Справедливости». Муж покойной, профессор Анджей Буханек не может себе простить того, что не принял тогда, во время похорон, решения о кремации жены. «Но кто бы мог представить, что дойдет до такой подлости», — бессильно спрашивает он. В прошлом году Национальная прокуратура приняла постановление о повторном выкапывании из могил 96 жертв смоленской катастрофы. Однако 17 семей подали жалобы и заявили, что не хотят, чтобы тревожили прах их родных. Позиция прокуратуры ясна: Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает возможности опротестовывания решения об эксгумации. Семьи обратились в Окружной суд Варшавы, который переадресовал иск в Конституционный трибунал. Вердикт пока не вынесен. Конечно, есть те семьи, которые не против эксгумации, надеясь на то, что останки будут более точно идентифицированы. Но муж погибшего депутата Сейма Йоланты Шиманек-Дереш набрался смелости сказать то, что понятно, — полный комплект собрать невозможно. И если на останках двадцати жертв во время повторной экспертизы не было найдено следов взрывчатых веществ, то их не будет и на остальных. Так может уже хватит? Решение о закрытых гробах, возможно, способствовало тому, что россияне могли допустить беспечность, смешав части разных тел и ошибочно идентифицировав какие-то из них. Но можно ли назвать это профанацией погребения? Нет. Хотя хочется услышать мнение Католической церкви, чтобы успокоились те, которые терзаются сомнениями и все еще страдают.

POSG / poranny.pl

Подляшские пограничники задержали группу чеченцев, которые пытались незаконно пересечь границу, передает Kurier Poranny (Белосток). Группу из трех граждан России чеченской национальности взяли при переходе польско-литовской границы, а до этого четырех мужчин задержали в Пласке. У семьи из трех человек — отца, матери и ребенка — не было документов, дающих право на пересечение границы, только справка из центра для беженцев в Литве. Их пытались провезти в своей машине двое белорусов. По словам пресс-секретаря Подляшского отделения Пограничной службы майора Катажины Зданович, после проведения соответствующих процедур чеченцы будут переданы литовской стороне, белорусы заплатят штраф в размере 500 злотых. Что касается задержанных ранее в Пласке четырех чеченцев, то у двух из них были документы, дающие право искать получения убежища в Австрии, куда им было предписано вернуться. У двух других аналогичные документы оказались подделкой, мужчины признались, что купили их в Австрии. За это они получили наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, после чего их вернули литовской стороне в рамках реадмиссии.