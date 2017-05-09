В мае нынешнего года исполнилось 70 лет со дня официального вступления в силу послевоенной конституции Японии, которую нередко называют «мирной». Именуется конституция так из-за наличия в ней уникальной в истории государств 9-й статьи, торжественно провозглашающей отказ японского народа от обладания вооруженными силами и права ведения войны. Статья гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров.

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Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Роль японской конституции как символа в борьбе за предотвращение новой войны признается мировой общественностью. Одним из подтверждений этого явилась номинация в 2014 году 9-й статьи конституции Японии на Нобелевскую премию мира.

Считается, что конституция была составлена и чуть ли не навязана японцам оккупировавшими страну американцами. В известной степени это так. Однако в те годы исстрадавшиеся от агрессивных войн своей страны японцы восприняли антивоенную конституцию как благо, гарантию от возврата к мрачным временам милитаризма и близкой по идеологии фашизму националистической доктрины так называемого японизма. Конечно, были и несогласные, в первую очередь уже в послевоенные годы помышлявшие о восстановлении Японии как мощной в военном отношении державы реваншисты различных мастей. Кстати, среди них был и осужденный судом Токийского трибунала как военный преступник дед нынешнего премьера Синдзо Абэ — Нобусукэ Киси, сменивший тюремную камеру на резиденцию главы японского правительства. Однако настроения в народе в те годы были не в их пользу — в стране ширилось антивоенное движение, протесты против вовлечения Японии в войну в Корее, превращения Японских островов в нацеленный против СССР и КНР «непотопляемый авианосец» США. Да и американцы, помнившие милитаристскую Японию, соглашались лишь на ограниченное восстановление армии оккупированной страны.

В июле 1950 года директивой штаба оккупационных войск США в Японии правительству Японии было разрешено создание «резервного полицейского корпуса» численностью 75 тысяч человек. В директиве подчеркивалось, что «корпус» создается для «обеспечения безопасности и независимости Японии против возможной угрозы как косвенной, так и прямой агрессии». Не приходится говорить, что никакой «косвенной или прямой угрозы» Японии ни от кого не исходило. Соседние с ней СССР и КНР были заняты послевоенным восстановлением своих стран и в военном строительстве придерживались сугубо оборонительных доктрин.

Превращая Японию в «бастион против коммунизма» в Восточной Азии, американцы не пренебрегали услугами своих недавних злейших врагов — на командные должности в «корпус» назначались офицеры бывшей императорской армии.

Война в Корее побудила американское руководство рассматривать Японию уже как военного союзника. После заключения с Токио сепаратного мирного договора и военного союза — «договора безопасности» — с согласия США в августе 1952 года «резервный полицейский корпус» был преобразован в «корпус безопасности», численность которого была доведена до 110 тысяч человек. А через два года 1 июля 1954 года в стране были фактически воссозданы вооруженные силы в полном объеме. Дабы обойти конституционный запрет, насчитывавшие 130 тысяч человек новые формирования сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил получили наименование — «силы самообороны». Выполнявший роль военного министерства административный орган руководства новой армии так же был прикрыт эвфемизмом — «управление обороны». Генштаб по аналогии с США был назван «объединенным комитетом начальников штабов».

За прошедшие десятилетия японские вооруженные силы доведены по численности до 247 тысяч солдат и офицеров. При этом следует учитывать, что японские части и соединения можно назвать кадрированными, то есть в них заполнены офицерские и сержантские должности при неполном наполнении по штату рядовым составом.

U.S. Army Японские и амерканские солдаты

Хотя до последнего времени существовали ограничения военного бюджета в пределах 1 процента ВВП страны, для имеющего третью по мощи экономику в мире государства это весьма серьезные суммы, составляющие на сегодняшний день около 50 млрд долларов в год. Достаточно сказать, что это около двух третей военного бюджета такой огромной страны, как Россия. Определение рейтинга Японии среди крупнейших армий мира затруднительно из-за различия затрат разных стран на персонал, закупку вооружений, военную инфраструктуру и т.д. Однако такие попытки предпринимаются. Например, существуют данные о том, что японские вооруженные силы занимают 6-е место в табеле о рангах, опережая по совокупным показателям такие крупные страны, как Великобритания, Франция, Германия, Турция. Заметим, что в их число входят и ядерные державы. В Тихоокеанском регионе Япония по численности вооруженных сил занимает 4-е место. Япония уже имеет серьезные военно-воздушные силы, сухопутные войска и внушительный военно-морской флот, который считается одним из сильнейших в мире. У Японии более 1600 боевых самолетов, 678 танков, 16 подводных лодок, 4 вертолетоносца.

Наличие столь мощных вооруженных сил находится в глубоком противоречии с положениями конституции. А это в известной степени препятствует реализации принятых в последние годы по настоянию кабинета Абэ законов о праве использовать армию, авиацию и флот не только для защиты метрополии, но и для участия в вооруженных конфликтах в горячих точках планеты, причем в тесной коалиции с США. Для устранения этого противоречия Абэ вознамерился к 2020 году изменить конституцию, включив в ее текст признание законности существования японских вооруженных сил.

При этом Абэ дает понять, что речь не идет о покушении на всю 9-ю статью, а он хочет-де лишь превратить Японию в обычную страну, обладающую армией и флотом для своей защиты. «Я хочу сделать 2020 год датой вступления в силу новой конституции», — сказал премьер в интервью газете «Иомиури». Он отметил, что год будет значимым для Японии, в том числе из-за плана провести в Токио Олимпийские игры. Неясно, правда, какая связь пересмотра конституции с Олимпиадой в японской столице.

Toshi Aoki — JP Spotters Японский вертолёт

Рассчитывая получить поддержку народа, Абэ считает, что 9-я статья конституции должна сохранить мирные принципы, но в основном законе необходимо прописать статус «сил самообороны», которые, по его мнению, полностью выполняют свой долг и пользуются доверием более 90 процентов населения. При этом премьер-министр лукавит, умалчивая, что одобрительно о японских «силах самообороны» большинство японцев судят, имея в виду их использование для ликвидации последствий частых в Японии стихийных бедствий. Ибо в условиях, когда военнослужащие «сил самообороны» за годы своего существования никого не убили и не понесли боевых потерь, японская армия воспринимается населением как подразделения, наподобие наших МЧС. Что же касается направления «сил самообороны» за рубеж для участия в боевых действиях, то с этим соглашается гораздо меньшее число японцев.

Немало разночтений выявляется и при опросах общественного мнения по поводу изменения конституции, ибо ответы во многом зависят от того, как задать вопрос. Если половина японцев с пониманием относится к тому, чтобы внести некоторые дополнения и поправки в остающийся без каких-либо изменений на протяжении 70 лет основной закон страны, то при прямой постановке вопроса об устранении из конституции «мирной» 9-й статьи большинства не набирается. Согласно проведенному в апреле сего года авторитетной японской газетой «Майнити симбун» опросу, на сегодняшний день 46% избирателей Страны восходящего солнца не желают расставаться с пацифистскими принципами конституции, согласных же их пересмотреть — 30%. При этом 48% ответивших допускают возможность модернизации послевоенной конституции, а 33% — выступают против любых изменений.

В комментариях по поводу замыслов премьер-министра Абэ упускается важная экономическая цель воссоздания в стране вооруженных сил не только де-факто, но и де-юре. Дело в том, что теряющая конкурентоспособность мирная продукция японских производителей уже в гораздо меньшей степени, чем ранее, позволяет удерживать на плаву огромный экономический корабль. Среди капитанов крупного японского бизнеса уже давно вынашивается мысль о том, чтобы в полном объеме воссоздать в стране военно-промышленный комплекс. После признания вооруженных сил конституционными милитаризация экономики будет осуществляться резче, потому что это один из способов выхода Японии из затянувшейся экономической рецессии. Этот процесс уже начат. По конституции и по законодательству, Япония ранее не имела права экспортировать вооружения. Теперь этот запрет кабинетом Абэ снят, и стало возможно заниматься торговлей оружием. И высоко технологически развитая Японии может быстро занять свою нишу в такой торговле. Правда, при этом есть «ограничитель», и это в первую очередь США. Соединенные Штаты будут позволять Японии расширять такую торговлю лишь дозированно — то есть до той степени, которая не создаст угрозы уже самим американцам. Не выгодно американцам и развитие новых отраслей японской военной промышленности для нужд своей армии, например, авиастроительной. Как известно, японцы вынуждены оснащать свои ВВС американской авиационной техникой, выкладывая за нее немалые средства. Хотя президент Трамп призывал японское правительство меньше полагаться на США и больше заботиться о безопасности самим, согласятся ли с этим американские поставщики вооружения — большой вопрос.

White House Синдзо Абэ

В любом случае вопрос об отказе от пацифистской конституции должен решаться на всеобщем референдуме. Пока больших шансов у Абэ добиться своего нет. Но он рассчитывает, что, оставаясь, по крайней мере, до 2021 года у власти, ему удастся осуществить задуманное. Ради продления политической жизни Абэ замышляется после очередного его избрания председателем ЛДП сразу распустить парламент и провести внеочередные всеобщие выборы, дабы обеспечить максимальный срок премьерства этого амбициозного политика. Однако властные перспективы японских политиков нередко непредсказуемы и зависят от множества факторов. К тому же политическая культура Страны восходящего солнца такова, что избиратель не привык десятилетиями видеть у власти одного и того же лидера. А потому выдаваемые на несколько лет вперед авансы не всегда оправдываются.