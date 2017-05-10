8 и 9 мая: смысл противостояния

Основным законом, который регулирует сегодня празднование 9 мая на Украине, а также его характер и риторику, является закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов». Уже из названия закона («Вторая мировая», «1939−1945») можно догадаться об основных его тезисах:

1. Законом устанавливается новый государственный праздник — т.н. День памяти и примирения. Отмечается 8 мая и является украинской адаптацией соответствующего праздника, установленного на эту же дату ООН (Time of remembrance and reconciliation, отмечается с 2005 года как день памяти всех жертв Второй мировой войны).

Украина адаптировала этот день под собственные потребности, поскольку советский День Победы противоречит официальному государствообразующему мифу о национально-освободительной борьбе как главном содержании истории Украины. Важная составляющая этой борьбы — первая половина XX века, а точнее 20−40-е годы — время активных действий Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её боевого крыла — Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Признать исторический факт, что ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — обычные пособники Третьего рейха, причём пособники активные, не гнушавшиеся самой грязной работой: охраной концлагерей и карательными акциями против партизан, причём не только на территории СССР, — значит автоматически сделать Украину нерукопожатной в современной Европе, где крайне правые партии имеют своё место во власти, однако нацизм и сотрудничество с нацистами — всё-таки табу и неприемлемо. Поэтому ещё на рубеже 1990−2000 годов была сформулирована концепция «Украинцы — жертвы войны двух тоталитарных режимов». Её суть: украинцам пришлось воевать по обе стороны фронта, однако, поскольку единственная ценность — самостоятельное украинское государство, то идеологические моменты 70-летней давности не имеют особого значения. И те, и другие украинцы так или иначе боролись за самостоятельность Украины. На Украине даже существует целый Институт национальной памяти, одна из важных задач которого — находить (в смысле конструировать) доказательства борьбы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с немцами. А раз и те боролись, и другие «боролись», то все герои Украины. Собственно, первым внедрять это «примиренчество» стал ещё Виктор Ющенко в 2005 году, специально устраивая встречи ветеранов Отечественной войны с боевиками УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

2. Многим до сих пор непонятно, но с точки зрения украинского государства именно День памяти и примирения является основным государственным праздником в память о победе над Германией. Собственно, закон именно это и фиксирует. День Победы отмечается, однако со временем его статус будет понижаться. Выходной со временем перенесут на 8 мая — такая инициатива была озвучена директором Института национальной памяти Владимиром Вятровичем в колонке для издания «Апостроф»:

»Мы должны понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине. Мы быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом. 8 мая теперь по всей Украине отмечается День памяти и примирения», — заявил чиновник. Он рассчитывает, что рокировку удастся провести уже к следующему году. Символика Дня Победы прямо запрещена уже сегодня, на государственном уровне разработана и поддерживается символика, связанная исключительно с 8 мая: красный мак, слоганы «1939−1945. Никогда снова», «Помним, побеждаем (отсылка к т.н. «АТО»), фотографии пожимающих руки ветеранов и «ветеранов» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сначала боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили этот статус исключительно на Западной Украине, а затем, в том же 2015 году, Верховная рада приняла общий закон «О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в двадцатом столетии».

3. Очевидный вывод: пафос о победе над нацизмом от конструкторов 8 мая направлен исключительно на внешних наблюдателей: мол, это у нас тут Victory Day такой, не обращайте внимания. Реальный же смысл Дня памяти и примирения вовсе не в увековечивании победы над нацизмом, а в идеологическом обеспечении украинского государственнического мифа.

Программа мероприятий

Впрочем, всё это не означает, что к 9 мая киевские власти относятся несерьёзно. Как раз наоборот. Об этом говорит хотя бы количество полицейских, которых планируется привлечь для обеспечения порядка. По словам представителей Нацполиции, в этом году их будет не менее 12,5 тыс. «…По предварительной информации, 8 мая по случаю Дня памяти и примирения по всей стране запланировано проведение более 400 мероприятий. Участие в них примут около 60 тыс. граждан… 9 мая по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне будет проведено более 1,2 тыс. мероприятий по всей стране с участием почти 400 тыс. человек», — сообщается в пресс-релизе Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Руководство Украины традиционно примет участие в церемонии возложения цветов в парке Славы к Могиле Неизвестного Солдата. Отказаться от этой традиции пока что не рискнули ни Виктор Ющенко, ни его «любый друзь» Пётр Порошенко, ставший президентом 10 лет спустя. Более того, Порошенко уже великодушно исключил возможность того, что на Украине будет официально отменен День победы.

«Речь идет о вещах, которые ничем невозможно вытравить из памяти народа, а особенно того поколения, которое не с чужих слов, не из учебников знает суровую правду о войне. Очевидно, что эти дни навсегда высечены в украинском календаре. И очевидно, нет веры тем, кто говорит, что кто-то где-то когда-то собирается их повычеркивать. Не родился еще тот человек, у которого поднялась бы на это рука и которому бы позволили это сделать», — заявил он.

Однако в дальнейшем протокольная часть проводится с, так сказать, украинским колоритом. Так, поминальный реквием, богослужения и молебен за мир на Украине будет проводить глава раскольников из т.н. Киевского патриархата Филарет.

Если посмотреть на мероприятия, запланированные в регионах Украины, можно заметить общую концепцию: к традиционной программе Дня Победы (шествия к главным городским мемориалам, парады, полевые кухни для ветеранов) как бы прицепом добавились акции с уже новым политическим содержанием. 8 и 9 мая — дни с абсолютно разным смыслом, однако власти совсем не акцентируют на этом внимание, наоборот: сделано всё для убеждения граждан в том, что 8 мая — европейско-украинский формат Дня Победы.

Так, в Днепре (бывший Днепропетровск) в эти дни проходит фестиваль «Спасибо за жизнь», в Харькове — фестиваль творчества «Поклонимся великим тем годам» и пара оркестров, в Николаеве — художественная акция «Первая минута мира» с участием творческих коллективов области и т.д. Однако все мероприятия начинаются теперь 8 мая, а их риторика значительно осовременена войной, которую Украина якобы ведёт с РФ. Лучше всего это иллюстрирует программа Киева: мемориала Николаю Ватутину до сих пор в списке мест, к которым планируется возложение цветов к Дню Победы. Притом, что украинские националисты уже не раз его оскверняли. Эта шизофреничность лучше всего описывает официальное отношение Украины к празднику. Впрочем, есть ещё и народное.

Выплаты к Дню Победы

Выплата денежной помощи к празднику ветеранам — то немногое, от чего пока что не отказывается даже нынешняя украинская власть. Скорее всего, потому, что негативный политический эффект от такого шага превзойдёт экономию — ветеранов, к сожалению, с каждым годом всё меньше.

Ветераны, даже если они находятся в одном статусе, но живут при этом в разных регионах Украины, могут получать к 9 мая разные суммы. Государственная денежная помощь предусмотрена законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», однако её конкретный размер определяется правительством ежегодно. Кроме того, местные советы вправе назначать выплаты самостоятельно, из средств местных бюджетов. Так, в Запорожской области депутаты облсовета приняли решение добавить к государственной помощи 1000 грн, в Харьковской — 1500, в Николаевской — 3000 грн.

«У нас было предусмотрено, что участники войны к празднику получат по 170 грн. Мы считаем, что мы можем увеличить эту цифру, мы нашли соответствующие резервы. Я просил бы, чтобы правительство поддержало сегодня предложение, чтобы каждый ветеран, участник войны получил по 400 грн, а семьи погибших получат по 500 грн», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 3 мая. Резервы нашли, конечно же, заранее — до 5 мая все ветераны уже должны были получить причитающееся.

Больше всего положено инвалидам войны I группы и лицам с особыми заслугами (3500 грн), участникам боевых действий — 1200 грн. Всего же на Украине свыше 817 тыс. семей должны получить помощь к празднику (около 600 тыс. участников войны и боевых действий и 217,8 тыс. членов семей погибших участников войны). Впрочем, из этих сумм ещё удержат 15% налога.

По словам министра социальной политики Павла Розенко, выплаты обойдутся бюджету примерно в 1 млрд грн.

Новация этого года — помощь выплатят не только ветеранам Великой Отечественной войны. «К 9 мая денежную помощь получат те, кто встал на защиту Родины. Это не только ветераны Второй мировой войны, но и участники «АТО». В целом — более 94,5 тыс. человек. На это из госбюджета область уже получила почти 75 млн грн. Помощь выплатим до 5 мая», — сообщал журналистам в ходе пресс-конференции глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Несмотря на то, что в статусе ветеранов советской армии и «ветеранов» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уравняли ещё в 2015 году (кстати, автор закона — Юрий Шухевич, сын «генерала» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича), вопрос выплат на государственном уровне не решён до сих пор. На Западной Украине выход из положения нашли давно — там бывшим боевикам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доплачивают из областных и районных бюджетов. Так, в Ивано-Франковской области они ежемесячно получают по 1000 грн доплаты — 500 грн от областного и 500 грн от районных бюджетов. 1000 грн доплачивает и Львовская область. Однако вскоре вопрос будет решён и на общегосударственном уровне: соответствующий законопроект внесён в парламент Украины тем же Юрием Шухевичем в апреле этого года. Так что к следующему маю, скорее всего, закон примут. Впрочем, документ направлен не столько на то, чтобы «ветераны» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли получать праздничные выплаты к Дню Победы, сколько на выплату им компенсаций за время нахождения в ИТУ Советского Союза.

9 мая как повод переписать историю

Что для ветеранов и нормальных граждан Украины — праздник, для националиста — суровые трудовые будни. Именно в эти дни им следует особенно трудиться на ниве переписывания истории. Надо отметить, упорства им не занимать. 8 мая в Киеве открылась выставка, на которой её посетители смогут узнать о вкладе Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в победу над нацизмом. Организаторам (а это, конечно же, Институт национальной памяти, известный запретами праздников, борьбой с советской символикой и апологетикой бандеровских преступлений) стоило бы переформулировать название. Ну какая, собственно, может быть победа над нацизмом от армии, политические лидеры которой (Организация украинских националистов, ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) сами являлись чисто нацистской организацией и как раз на этой почве сошедшимися с режимом Третьего рейха и его спецслужбами «…в победу над Германией/вермахтом», да и просто «…в победу», в конце концов?! И неважно, что немецкие историки неоднократно заявляли, что в их архивах не содержится свидетельств о боестолкновениях частей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с подразделениями вермахта. Просто «УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против нацизма» — это ещё смешнее.