Европейские СМИ, на протяжении двух недель, лежавших между первым и вторым туром французских президентских выборов, накачивавшие себя и своих читателей жаждой победы над «пророссийским кандитатом», празднуют викторию Эммануэля Макрона настоящими туземными плясками у костра. Барабаны прессы в каком-то отрешенном исступлении выбивают ритм: «Ле Пен не прошла, это реванш за победу Трампа в Америке». Если попытаться охарактеризовать ситуацию одним словом, то самым точным будет «эйфория».

Interessant.ru Эммануэль Макрон

Испания

"После десятилетия, в течение которого один кризис в Европе плавно перетекал в другой, пока не закончился Брекситом, наконец, мелькнул просвет, — пишет брюссельский корреспондент испанского издания El Confidencial Мария Техеро. — Макрон в качестве нового президента Франции — это та самая опора, которая нужна была Евросоюзу. Европа может облегченно выдохнуть: у нее появился реальный шанс на перезагрузку».

Новый французский лидер журналистке представляется неким всепобеждающим монстром, который «демонстрацией огромного доверия электората просто-таки похоронил планы откровенных еврофобов из Национального фронта, стремившихся разрушить проект европейского единства».

То, что на протяжении всей предвыборной кампании кандидат, ставший теперь президентом, так и не представил внятной экономической программы, обещающей вывести Францию из застоя, корреспондента испанского издания не настораживает.

«Франция подтвердила приверженность своему знаменитому лозунгу «Свобода, равенство, братство» и сказала «нет» тирании фейковых новостей», — вслед за председателем Европейского совета Дональдом Туском с упоением произносит Техеро.

«Брюссель вчера не хотел скрывать свой восторг, — констатирует корреспондент еще одного испанского издания La Razón Миренчу Арроки. — Победа проевропейски настроенного Макрона и полный провал врагов Евросоюза — это гарантия реанимации франко-германского союза, который поднимет ЕС на новую высоту. В столице Европейского Сообщества царит всеобщая эйфория: после того, как люди балансировали две недели на краю пропасти, они вдруг почувствовали твердую почву под ногами. Европа избежала катастрофы».

«Реакция Брюсселя неудивительна, отмечает автор. — Никогда раньше кандидат на высший пост во Французской Республике еще не получал столь мощной поддержки из столицы ЕС накануне выборов. Макрон — самый проевропейски настроенный «арендатор Елисейского дворца» со времен Фрасуа Миттерана. Ни непосредственный предшественник победителя вчерашних выборов Франсуа Олланд, ни руководивший страной ранее Николя Саркози не давали Франции такого мощного импульса, подталкивающего страну к укреплению единства ЕС».

Корреспондент завершает свой репортаж из Брюсселя осторожной фразой «Макрон — тот, кто говорит именно то, что в руководстве ЕС хотят услышать», останавливаясь на запятой или многоточии и не рискуя портить праздничное настроение победителям демонстрацией сомнений в способности нового президента реализовать то, что он пообещал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пьедестал

Португалия

«Макрон пришел, чтобы объединить Францию и объединить Европу, пишет португальская Publico. — Это было так дерзко с его стороны — вмешаться в процесс, будучи малоизвестным и практически нераскрученным политиком. Но Франция была его настоящей болью, и он пришел спасать свою страну. Он выиграл гонку, образно говоря, просто уничтожив своих соперников».

«Эммануэль Макрон откроет новую страницу в истории Франции, превратив ее в сердце Европы, — с пафосом восклицает другое португальское издание Diario de noticias. — Он пообещал защищать Европу, отметив, что «наша цивилизация находится под угрозой, потому что под угрозой находится само наше право быть свободными. Теперь, как заметил сразу после оглашения результатов выборов глава немецкой дипломатии Зигмар Габриэль, мы можем вздохнуть с облегчением».

Германия

Германская Die Ziet приветствует победу французского центриста пламенным восклицанием «Добро пожаловать в пробуждающуюся Европу!», в качестве музыкального сопровождения к которому слышится не то бетховенская «Ода к радости» (гимн Евросоюза, между прочим) не то «Аллилуйя» в исполнении Уитни Хьюстон, подталкивающая приплясывать в такт и кричать что-то вроде «мы сделали это!».

Немецкая газета называет Макрона не иначе, как «абсолютным националистом» и выражает уверенность в его готовности к «столкновениям на международной арене с двумя противниками-националистами — Путиным и Трампом».

«Новый глава Франции должен инициировать и затем стимулировать обсуждение процесса обновления Евросоюза, которое необходимо альянсу как воздух, — считает корреспондент издания Штеффен Добберт. — Макрону придется поработать, засучив рукава, чтобы «склеить» страну, расколотую на два лагеря выборами. 10 миллионов французов голосовали за Марин Ле Пен. Ему придется трудно, ведь пока у него нет даже большинства в парламенте. Реформы в такой обстановке проводить будет крайне сложно».

Последняя фраза у Добберта звучит как индульгенция: Европа готова заранее простить «самому молодому президенту Франции, восторженно воспринимающему европейскую идею», любые грехи и ошибки, лишь бы страна не покидала «Содружество 27-ми».

Германская радиостанция Deutsche Welle, публикуя на своей веб-странице размышления о Макроне как политической фигуре и государственном деятеле, которому предстоят великие свершения, не забывает сесть на своего любимого конька антироссийской риторики, заявляя, что новый президент Франции «занимает внятную антикремлевскую позицию» и, по всей видимости, «продолжит политику оказания давления на Россию» с целью добиться решения конфликта на Украине таким путем, каким это видят на Западе. По мысли Deutsche Welle перед Макроном стоит и задача убедить Москву в необходимости отказаться от поддержки Башара Асада.

Франция

«В воскресенье российским проправительственным средствам массовой информации пришлось, наконец, смириться с поражением всячески продвигаемой ими Марин Ле Пен, и с нескрываемой досадой сообщить о победе ее соперника», — не стремится сдерживать радости московский корреспондент французского издания Le Mond Изабель Мандро.

В качестве подтверждения «расстройства и досады», испытываемых российской прессой, журналистка приводит цитату из твиттера сенатора Алексея Пушкова: «В любом случае во Франции победила женщина. Этой женщиной является Ангела Меркель».

«Нет сомнения, что Владимир Путин направит в ближайшие часы, как того требует политический этикет поздравления новому французскому президенту. Но телеграмма российского лидера, накануне выборов принимавшего в Кремле Марин Ле Пен, наверняка будет лишена теплоты», — прогнозирует Мандро, с удовольствием, напоминающим мазохистское, вываливающая на страницы Le Mond все отрицательныо-уничижительные характеристики Макрона, которые ей удалось наскрести по сусекам российской прессы.

По словам журналистки «они называли кандидата номер один на главное кресло в Елисейском дворце «куклой Ротшильда», «типичным психопатом», «человеком с веселыми телячьими глазами» и нападали на Макрона в приступе злобы, не особенно стараясь этот симптом скрывать».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ле Пен

Великобритания

«Центрист-аутсайдер, бывший инвестиционный банкир, который до сих пор ни разу не пробовал себя в выборном соперничестве, легко взял высоту, отталкиваясь от проевропейской платформы, созданной для того, чтобы не прошла кандидат от ультраправых Ле Пен. Европа изначально рассматривала победу Макрона, как реванш за поражение в референдуме по Брекситу. Хотя Юнкер и Туск, комментируя результаты выборов во Франции, называют их «приятным сюрпризом», никого нельзя обмануть этими словами, — считает британская The Telegraph. — Новоявленный президент еще в январе нынешнего года поклялся быть сторонником жестких переговоров с Британией об условиях ее выхода из ЕС. Сегодня Жан Пизани-Ферри, его старший советник немного снизил градус напряженности, заявив, что Макрон поведет себя жестко, но это не будет выглядеть сведением счетов».

«Несмотря на огромную разницу в итоговых цифрах, нельзя не отметить, что французский электорат оценил кандидата от крайне правых выше, чем когда бы то ни было. И это после провального выступления Марин Ле Пен в телевизионных дебатах, — обращает внимание The Guardian. — Она набрала около 11 миллионов голосов — почти вдвое больше, чем ее отец в 2002, когда он баллотировался в президенты».

«Марин Ле Пен невообразимо быстро оправилась после поражения, которое многие называют сокрушительным, — заключает парижский корреспондент издания Анжелика Крисафи. — Она на самом деле считает, что выиграла — ведь ей удалось сделать своим больше трети населения страны. Марин пообещала перестроить свою партию, чтобы победить в будущем. А вот что получится у Макрона, пока неизвестно — ему еще предстоит заручиться поддержкой большинства в парламенте, выборы в который состоятся в июне. Без опоры на большинство все обещания Макрона останутся просто красивыми словами».