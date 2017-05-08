



Иван Шилов ИА REGNUM Новая реальность в Средней Азии

Толчея у престола?

Американо-китайские отношения идут в гору. Примечательно, что динамика наблюдается не только во внешней и международной политике, но и в финансовой сфере. Так, например, Николь Кушнер Мейер, сестра старшего политического советника президента США Джареда Кушнера, провела 6 мая в Пекине благотворительное мероприятие под девизом «Инвестируй $500 тысяч в США и эмигрируй», призвав респектабельных толстосумов КНР вкладывать в недвижимость штата Нью-Джерси. И дело здесь не только в том, что Дональд Трамп и его семья занимаются строительным бизнесом. Вашингтон стремится наладить стратегический диалог с Пекином, покупая лояльность китайских буржуа с помощью инвестиционной визы «EB-5», которая позволит привлекать капиталы и вовлекать США в проект «Шелкового пути».

Хотя далеко не все высокопоставленные сотрудники администрации США разделяют рвение Кушнера в азиатских делах. Достаточно обратить внимание на разоблачения редактора правоконсервативного издания Breitbart News Питера Швейцера, обвинившего зятя главы Белого дома в сотрудничестве с миллиардером Джорджем Соросом и инвестиционным банком Goldman Sachs, который известен давними связями с лондонским Сити. Интересно, не так ли? Тем более что возглавивший казначейство США Стивен Мнучин сам некогда трудился в совете директоров Goldman Sachs. Но тут вопрос ещё вот в чём — основателем Breitbart News является главный стратег избирательной кампании Трампа и его ближайший советник Стивен Бэннон. Так что политический водораздел обозначен. Впрочем, борьба за преобладающее влияние на первое лицо — дело обычное. На то Трамп и президент, чтобы на него влияли.

Guillaume Jacquet Статуэтка западного купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

Транскаспийский маршрут без России

Электоральная риторика Трампа давно обратилась в прах. А это значит, что широкий консенсус между США и Китаем становится делом ближайшего будущего. Он уже отчётливо просматривается на постсоветском пространстве. Поэтому оставим пока в стороне вашингтонскую политическую кухню и перенесемся поближе к границам России. Речь пойдет о Казахстане и Туркменистане, которые 18 апреля с.г., впервые после развала Советского Союза, подписали соглашение о демаркации государственной границы двух стран. По словам президента Нурсултана Назарбаева, «между двумя государствами есть солидная договорная база — более 50 документов». «Среди них особо хочу выделить два документа: Договор о стратегическом партнерстве и соглашение о демаркации государственной границы между нашими странами. Таким образом, Казахстан и Туркменистан — единственные два государства в регионе, которые решили все вопросы, касающихся границ. Подписав соглашение о демаркации, мы еще раз подчеркнули дружественность и доверие между нашими странами, завершили юридическое оформление этих вопросов», — цитирует Назарбаева ИА REGNUM .

Прорыву в отношениях Астаны и Ашхабада предшествовали несколько событий. Рассмотрим их по порядку: 11 апреля с.г. (спустя 4 дня после агрессии ВМФ США в отношении авиабазы САР) руководители железнодорожных администраций Казахстана, Украины, Азербайджана и Грузии встретились в Киеве для обсуждения вопросов наращивания грузопотоков между странами Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). «Стороны договорились продолжить работу по расширению географии сотрудничества в рамках проекта ТМТМ для продления маршрута и выхода в страны ЕС», — сообщает агентство «Деловой Казахстан», отмечая, что участники переговоров намерены «предоставить перевозчикам комплекс услуг в режиме «единого окна», расширить спектр предложений для них, оптимизировать и унифицировать обязательные процедуры при транспортировке грузов». Говоря о географии торговых потоков, очевидно, что за основу берутся маршруты через Турцию, где в июне с.г. планируется запустить железную дорогу «Баку — Тбилиси — Карс», и через украинскую Одессу.

Ну, а теперь, что называется, «следите за руками». 12 апреля, на следующий день после заседания железнодорожников в Киеве, газета «Егемен Казахстан» опубликовала статью Нурсултана Назарбаева под названием «Курс на будущее: духовное возрождение», где казахстанский лидер объяснял, почему страна должна к 2025 году перейти с кириллицы на латиницу. «Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», — поясняет Назарбаев.

Китайский фактор даёт о себе знать. Отныне он проявляется и на глобальной политической площадке — ООН. Примечательно, что 13 апреля, то есть за пять дней до визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Астану, Казахстан и Китай воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН, когда Великобритания, Франция и США предлагали принять резолюцию для расследований «инцидентов с химоружием» в сирийском Хан-Шейхуне. Белый дом праздновал тактическую победу. «Очень важно, что Китай воздержался, также важно, что воздержался Казахстан, вследствие его близкого расположения и (общей) истории с Россией. А здесь он отошел от России и поддержал позицию, которую разделяют не только США, но и остальной мир», — заявил пресс-секретарь президента Шон Спайсер.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Лояльность Пекина и Астаны в отношении Вашингтона обусловлена тем, что за минувший год Пентагон не предпринял решительных мер, которые бы ограничивали объемы грузопотоков из Поднебесной в Старый Свет. По итогам 2016 года объемы контейнерных перевозок из Китая в Евросоюз составили 104,5 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — прим. ред.), что в два раза больше, чем в 2015 году. А к 2020 году планируется увеличить планку до 800 тысяч ДФЭ. Что касается перевозок между Казахстаном и КНР, то в 2016 году их объём превысил 8 млн. тонн грузов, что на 16,6% больше аналогичного показателя в 2015 году. Уже в 2017 году планируется выйти на целевой показатель в 10 млн. тонн грузов. Так что Астане сейчас явно не до Москвы. Не случайно Казахстан строит новые терминалы в Актау.

Впрочем, как и Ашхабаду, который возлагает особые надежды на прокладку Транскаспийского газопровод. 6 мая агентство Reuters сообщило об обнаружении вблизи туркменского побережья Каспия крупного месторождения природного газа, расположенного в районе Узунада (Uzunada) на глубине 7 километров. По предварительным оценкам, ежедневная добыча на объекте может достигать до 500 тысяч кубометров газа и 150 тонн конденсата.Тем более что инфраструктура тому благоприятствует: власти Туркмении ещё с 2009 года строят на Каспийском море терминалы отгрузки СПГ, а в начале 2017 года власти республики выделили $1,5 млрд на строительство международного порта в г. Туркменбаши, который предполагает наличие паромного, пассажирского и контейнерного терминалов. В перспективе это позволит Ашхабаду сократить или вовсе отказаться от услуг магистральных трубопроводов «Транснефти», через которые нефть перекачивается в Новороссийск.

Marco Cabazal BP

Азербайджан + BP — Россия

Астана и Ашхабад возлагают надежды на Баку, который с начала 1990-х годов пытается замкнуть на себя Транскаспийские маршруты поставок углеводородов в Западную Европу. Главным оператором данного проекта выступает корпорация BP, которая планирует к середине 2018 года завершить строительство грузинского участка для Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов. Интерес к проекту проявляют и американцы в лице ExxonMobil и Chevron. Ожидается, что Транскаспийский газопровод позволит вывести углеводороды из Туркмении в страны ЕС именно через Азербайджан. Тем не менее в Лондоне предпочитают не упоминать Ашхабад,чтобы и далее усыплять бдительность Москвы. Но фактор туркменского газа читается между строк — ВP ожидает, что проектируемый «Южный газовый коридор» позволит на начальных порах поставлять в Старый Свет до 16 млрд кубометров газа в год.

С учётом того, что производство газа в Азербайджане с 2015 по 2016 годов упало с 29,2 млрд кубометров до 23,1 млрд кубометров, вряд ли британцы делают ставку только на Баку. Не случайно 19 апреля президент Бердымухамедов выразил надежду на то, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет подписана на саммите прикаспийских государств, который пройдет в 2017 году в Астане. 6 марта с.г. схожую точку зрения высказал и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. И здесь нет ничего нового, поскольку ещё в июле 2016 года министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов говорил о готовности участников переговорного процесса заключить конвенцию по Каспию. Что дальше?

В нынешней конфигурации проигрывает только Россия, которую США и Китай выдавливают из Сирии в угоду турецкому транспортному коридору. Оставлять данные процессы без внимания — непозволительная роскошь для Москвы. Это очень опасно.