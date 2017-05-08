Завтра, 9 мая, в России снова отпразднуют День Победы. Отношение к этому празднику в нашей стране духовное, религиозное. Духовное в том смысле, что понимается исключительно как победа над злом. Религиозное в том, что освящается жертва всех отдавших свою жизнь ради этой победы, цена которой — миллионы погибших от оружия и голода, страдание всего народа.

Евгений Халдей

Советские граждане роют рвы, чтобы предотвратить въезд танков (вокруг Москвы — во время Битвы под Москвой)

Люди всю свою историю борются со злом, с самыми «яркими» его проявлениями. Любая война находится на пике проявления зла. И не надо думать, что злу противостоит какое-то «системное» добро. Злу противостоит жизнь, на которую оно посягает, то есть добро в своей основе, потому что какие бы политические столкновения политические системы между собой ни устраивали в виде «конкуренции» с использованием «идеологического» или «экономического» оружия или прочего, рано или поздно для утверждения собственного превосходства кто-то непременно идет на сделку с неприкрытым злом, пуская в ход уже не метафорическое оружие. Думая, что, быстро решив с его помощью свои проблемы, он после оправдается, очистит свое имя. «Историю пишут победители». Посягает же зло всегда на самое святое, на жизнь. И нет у него другого, кроме жизни, «конкурента», и по этой причине оправданий от жизни зло не получит никогда.

Никакая политическая государственная система не является носителем исключительного добра, да и не может таковой являться, но частенько хочет представлять себя в подобном виде, прикинуться им. Идеология помогает вычленять некие системные особенности, выставляя их «добрыми», тем самым внушая своим приверженцам мысль о собственной исключительности, которая имеет в конечном итоге право на то, чтобы претендовать на чужое жизненное пространство. И нет государств, народов, которые свои интересы соблюдали бы исключительно мирными средствами. «С волками жить — по волчьи выть». В нашей стране люди достаточно самокритичны, чтобы не понимать того, что далеко не все наши действия с соседями были справедливы, что применение оружия всегда было оправдано. Войны в мире идут не переставая, кажется, нет этому конца. Однако все же не в нашем характере оправдывать войну тем, что мы — самые лучшие, самые просвещенные. Нет нужды изображать из себя «архангелов Михаилов», которые расчищают во тьме путь к свету, разрубая на куски орды темных нелюдей, «орков», которым не то что жить, но и рождаться бы не следовало.

Подобное расистское религиозное сознание нам все же не свойственно, чуждо. И священность войны в России понимается как нескончаемая гражданская оборона. Понимание того, что со стороны Запада на нас смотрят одновременно с чувством превосходства и страха, слишком отчетливо. Страха, потому что превосходство ничем, кроме кривлянья, пока не доказано даже самим себе, а, напротив, многократно опровергнуто. Превосходства же потому, что таково до сих пор не истребленное мифологическое сознание. Не значит, что все так смотрят. Люди в большинстве своем повсюду в мире имеют простые желания — спокойно жить и работать, растить детей. Но у элит свой взгляд на то, какое место в мире им уготовано и как нужно поддерживать население в тонусе, чтобы в очередной раз внушить им необходимость сбегать куда-нибудь с ружьишком быстренько «посеять добро». То есть закрепить повсюду самые отсталые обезьяньи инстинкты «умелого предпринимательства» — кожура банана тебе, а банан мне — которые по сию пору и называются высшими достижениями цивилизованного мира.

Объявляя о создании «церкви Своей», Христос имел в виду преодоление именно такого религиозного мышления, когда подлинные нужды становятся метафорой, а второстепенное и вредное возносится в ранг первейших задач. Когда люди оправдывают унижение других людей какими-то высшими мотивами. И это может быть не только война, зло высовывает себя повсюду разными способами. Война середины XX века была по всем признакам войной религиозной, даже духовной со стороны всех воюющих сторон. Каждая из них обнажила, явила свой дух, даже если он доселе был скрыт. Не самый, прямо скажем, гуманный советский режим, оказался, между тем, на передовой войны с откровенным духовным злом, питаемым самыми отборными мифами религиозными, главным из которых был миф о собственной расистской исключительности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сейчас в мире создается похожая ситуация, в чем-то она даже хуже, поскольку господствующая в мире идеология, перевалившая пик своего развития и склоняющаяся к закату, позволяет считать себя идеологически продвинутыми, то есть исключительными и таким народам, которым бы мирно пасти своих коз, ловить свою кильку сачками, трясти свои яблони под окном, то есть заниматься теми полезными вещами, на которые они способны безо всякого о себе возвышенного мнения. В то время как «прогрессоры» их прислонили к каким-то исключительным «ценностям» (ради удержания то ли самих ценностей, то ли самих прислоненных), на которые идет посягательство с «темной стороны». Мифы о собственной высокой значимости совершенно религиозного свойства охватили целые народы, правители которых изрекают откровенные глупости на весь белый свет и даже встречают отклик у своего населения. То есть духовная война уже в самом разгаре, уже во многих местах планеты происходит совсем не духовное обнажение зла.

Наш завтрашний День Победы во многом напоминание себе какого мы духа (Лк. 9:55). Он еще недостаточно зрелый, чтобы развивать вокруг себя добро, но он достаточно развит, чтобы угадывать зло, определять лукавство его идеологической обработки и, если потребуется, противостоять злу. При этом трезво оценивать свои возможности, понимать, что важнее не выпустить зло, не подпустить его к себе, не дать ему повода, чем потом с ним долго и утомительно сражаться. Знанию о том, какого мы духа, предшествует знание того, что зло не способно на окончательную победу над жизнью. И это укрепляет народный дух, делая его непобедимым.