



Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

Кандидаты на пост президента Ирана прошли уже половину агитационной кампании. До выборов, которые пройдут 19 мая, осталось всего одиннадцать дней. На минувшей неделе состоялись вторые телевизионные дебаты. Претенденты на должность главы иранского правительства обсудили вопросы культуры, внутренней и внешней политики.

Политические коалиции

Постепенно ключевые акторы политической системы ИРИ определяются со своими кандидатами на предстоящих выборах. С 1 мая в Тегеране заработал «Штаб консервативных сил» в поддержку Хасана Рухани. Его возглавил депутат парламента ИРИ Бехруз Немати, входящий в окружение спикера Али Лариджани. Сам председатель Меджлиса перешел к активной поддержке Рухани, обвинив в популизме его главных конкурентов, в отсутствии у них реальных возможностей выполнить свои обещания в социально-экономической сфере. Речь шла о повышении субсидий на различные социальные программы в три раза. По мнению Лариджани, подобные лозунги недопустимы и не реализуемы на практике.

В поддержку Рухани высказался также экс-спикер иранского парламента четвертого и пятого созывов Али Акбар Натег-Нури. После смерти Али Акбара Хашеми Рафсанджани его называли одним из претендентов на роль неформального лидера реформаторов. На встрече с преподавателями Кумского религиозного центра Натег-Нури заявил о своей поддержке Хасана Рухани.

У Натега-Нури сложная история взаимоотношений с консервативным лагерем. Еще на выборах президента Ирана 1997 года он был главным кандидатом от консерваторов против реформатора Мохаммада Хатами. Натег-Нури считался фаворитом президентской гонки, однако скандальный визит его помощника в Лондон и встреча с представителями министерства иностранных дел Великобритании нанесли серьезный репутационный удар по нему. В итоге Хатами выиграл выборы с значительным перевесом.

В 2005 году Натег-Нури входил в число лидеров консервативной коалиции. Он планировал объединить консерваторов вокруг одного кандидата, но попытка убедить Махмуда Ахмадинежада и Мохаммада Багера-Галибафа взять самоотвод в пользу Али Лариджани провалилась. После чего Натег-Нури покинул политику. Со временем он отмежевался от консерваторов, а в 2013 году оказал серьезную поддержку Хасану Рухани.

Экс-президент ИРИ Мохаммад Хатами также поддержал кандидатуру Рухани. «Поражение Рухани будет означать вероятную международную изоляцию и новые антииранские санкции. В интересах народа и страны поддержать правительство Рухани», — приводит слова экс-президента информационный портал Aftabir. Хатами сыграл важную роль на выборах 2013 года, когда убедил Мохаммада-Резу Арефа снять свою кандидатуру в пользу Рухани.

Эбрахима Раиси поддержало одно из самых влиятельных общественно-политических объединений ИРИ — Общество преподавателей-богословов Кума. Это стало сильным ударом по репутации Галибафа, который позиционировал себя главным консервативным кандидатом.

Теледебаты №2

Хасану Рухани, Эсхаку Джахангири, Мостафе Хашеми-Таба, Эбрахиму Раиси, Мохаммаду Багеру-Галибафу и Мостафе Мир-Салиму предстояло обсудить вопросы культуры и политики. Однако участники дискуссии не придерживались темы эфира и переходили на взаимную критику.

Все кандидаты сошлись во мнениях по главному внешнеполитическому вопросу — ядерному соглашению. Ни один из претендентов на пост президента не заявил об отказе от договора в случае победы на выборах. При этом оппоненты Рухани не преминули воспользоваться случаем и покритиковать правительство за отсутствие ощутимой выгоды Ирану от заключения соглашения.

Президент Хасан Рухани и первый вице-президент Эсхак Джахангири на этот раз придерживались стратегии, делая ставку на страх перед откатом в прошлое. Они говорили о том, что победа их соперников вернет страну во времена Махмуда Ахмадинежада. Это означает новую международную изоляцию и притеснения гражданских свобод.

По сравнению с предыдущими дебатами, речь Рухани стала яснее, обращался он напрямую к своим соперникам. Неделю назад президент избрал оборонительную позицию, отвечая на нападки соперников, критикующих политику правительства. На этот раз он перешел в наступление, задавая острые вопросы Галибафу и Раиси по их предвыборным программам и выступлениям в эфире.

Сменил свое поведение и Эсхак Джахангири. Если в первых дебатах он выглядел ярче всех кандидатов, то теперь первый вице-президент заметно снизил напор в своих выступлениях. После первых дебатов появились опасения, что продолжение столь убедительных выступлений Джахангири в телеэфирах может превратить его в реальную альтернативу Рухани. Поэтому Джахангири стал помогать президенту не только своими яркими выступлениями, но и (когда нужно) молчанием, не затмевая своего шефа.

Эбрахим Раиси был намного агрессивней, чем в предыдущей дискуссии. В целом же ему не хватило позитивной повестки. Продолжил критиковать правительство Рухани мэр Тегерана Мохаммад Багер-Галибаф. Он вновь транслировал идею 4% против 96%, то есть элита против народа. За это Рухани уличил его в копировании идеи Occupy Wall Street. Раиси и Галибаф выстроили свою предвыборную кампанию на критике правительства и популистских заявлениях о лучшем будущем.

Выступления двух оставшихся кандидатов ничем не запомнились. Мостафа Мир-Салим попытался реабилитироваться после первых дебатов. Он был более активен, умеренно критиковал правительство. Мостафа Хашеми-Таба остался в тени своих оппонентов, приводя цифры в поддержку правительства.

По итогам дебатов Рухани удалось укрепить свои позиции. Ему было что сказать своим оппонентам: успех в переговорах по ядерной программе, увеличение объемов экспорта энергоресурсов и несырьевой продукции, рост влияния Тегерана на Ближнем Востоке. Однако в предвыборной кампании Рухани есть ряд серьезных недочетов — отсутствие образа будущего Иран и программы развития.

Декларирование цифр, статистики и успехов в международной политике за прошедшие четыре года может оказаться недостаточным для победы. Хотя действующий президент пока сохраняет первую строчку в рейтинге кандидатов. Это подтверждает интернет-голосование, проведенное информационно-аналитическим порталом Entekhab. Оно закончилось победой коалиции Рухани — Джахангири, набравшей 77%. На втором месте Раиси — 6,8%, на третьем Галибаф — 5,4%. В опросе приняли участие 31 965 пользователей. Третьи и заключительные дебаты запланированы на 12 мая, на них обсудят экономические вопросы.

Корпус Стражей Исламской революции

Армия и политика

В ходе вторых теледебатов новый виток получило негласное противостояние правительства Рухани и КСИР. Иранский президент раскритиковал консервативную оппозицию за попытку сорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с мировыми державами и пообещал больше гражданских прав. Рухани довольно редко позволяет себе публичную критику КСИР. Президент Ирана вспомнил случай, когда во время заключительной фазы переговоров по ядерной программе по всем каналам и электронным медиа КСИР запустил трансляции из ракетных шахт с боеголовками, на которых были нанесены антиизраильские лозунги.

«Когда наши дипломаты вели переговоры, что вы делали здесь? Вы показывали ракеты в шахтах с написанными на них лозунгами, что могло сорвать сделку. Некоторые люди вели себя как противники иранского народа. Именно поэтому мы до сих пор не можем использовать ядерное соглашение на 100%», — заявил Рухани.

Президент напомнил, что его консервативные соперники напрямую связаны с теми силами, которые пытались сорвать СВПД. Учитывая антиизраильскую политику Тегерана, слышать из уст президента слова, которые косвенно защищают Израиль, — довольно странно. Получается, что без позиции Израиля никакого ядерного соглашения не было бы.

Заявление Рухани стало еще одним подтверждением тонкой дипломатической игры на Ближнем Востоке. Напомним, что 5 мая 2016 года телеканал Channel 2 опубликовал интервью экс-руководителя израильской службы внешней разведки «Моссад» генерал-майора Меира Дагана, в котором вскрылись новые нюансы СВПД. «Ядерная сделка с Ираном состоялась благодаря усилиям [Биньямина] Нетаньяху», — заявил Даган в беседе с ведущей Иланой Даян. На ответную реплику Даян о том, что премьер-министр боролся против сделки даже ценой разлада с США, Даган парировал: «Это неправда. Это просто неправда». По словам разведчика, «в определенный момент Нетаньяху начал грозить, что нападет на Иран». «Он и тогдашний министр обороны [Эхуд Барак] заявили, что единственный способ предотвратить получение Ираном бомбы — нападение. Они говорили о возможностях и готовности ЦАХАЛа, оповещая весь мир о том, что Израиль собирается пойти на этот шаг…» — заявил Даган, сославшись на отчеты разведки 2010 года, в которых говорилось о готовности еврейского государства ударить по Ирану, чтобы остановить развитие ядерной программы.

На критические замечания Рухани в адрес КСИР отреагировал заместитель начальника Генерального штаба армии Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери. «Мы уже предупреждали кандидатов в президенты, что не нужно вмешиваться в важные вопросы, касающиеся военной сферы и безопасности. Выступать с неточными данными и вводить иранский народ в заблуждение», — приводит слова генерала Tasnim News.

Это уже не первая публичная критика правительства и президента Рухани со стороны Джазаери. Ранее в присутствии журналистов Джазаери обратился к шести кандидатам в президенты. «Во время предвыборной агитации кандидатам и средствам массовой информации не следует вмешиваться в оборонные и военные дела, которые выходят за рамки президентских полномочий», — цитирует генерала агентство Defa Press. По словам Джазаери, развитие иранской ракетной программы ведется руководством исламской республики в соответствии со стратегическими планами и является «сдерживающим фактором для врагов ИРИ». Письмо с требованием воздержаться от обсуждения вопросов обороны и безопасности генерал направил в Штаб по проведению выборов.

У этого заочного противостояния есть предыстория. 1 мая во время выступления в Йезде Рухани заявил, что подписание ядерного соглашения «отвело от Ирана нависшую тень войны». «Иранский народ должен 19 мая решить, станет день выборов днем достоинства для страны либо приблизит тень зловещей войны?» — цитирует главу правительства агентство IRNA.

С утверждениями Рухани не согласился верховный лидер Ирана Али Хаменеи. «Время от времени мы видим и слышим, как некоторые политики говорят, что после занятия ими постов удалось отвести тень войны от Ирана. Это неверное утверждение. Только активное участие иранского народа в политике исламской республики сохраняет нашу страну от войны», — приводит слова рахбара ISNA.

Критику Рухани со стороны верховного лидера подхватили представители консервативных групп. Командующий воздушно-космическими силами КСИР Ирана Амир-Али Хаджизаде подчеркнул, что «все разговоры о том, что ядерная сделка спасла Иран от войны, — ложь». По мнению генерала, только укрепление военной мощи уберегает ИРИ от прямой агрессии. Не преминул воспользоваться возможностью ударить по Рухани и глава Судебной системы ИРИ Садег Лариджани. «Те, кто предполагает, что переговоры СВПД и другие помогли отвести от Ирана тень войны, ошибаются в своих догадках», — заявил глава судебной власти.

Все развороты, а тем более критика внешнеполитического курса президента в стране, где все ключевые решения принимает верховный лидер, выглядят как минимум странно. Любые внешнеполитические акции, включая подписание ядерного соглашения, невозможны без одобрения Хаменеи. Единственное, в чем можно упрекать в данной ситуации, — то, что Рухани удалось убедить рахбара в необходимости принять положительное решение по соглашению.

TBIT Контроль над интернетом

Интернет под контролем?

За время президентства Рухани количество интернет-пользователей в Иране увеличилось с 23 до 39 млн человек. На сегодня доступ к глобальной сети имеет практически половина страны. С момента запуска в 2013 году количество пользователей Telegram в Иране достигло 20 млн граждан. Именно мессенджер Павла Дурова превратился в центр оппозиционной политической жизни.

Пока кандидаты борются за голоса избирателей, иранские спецслужбы и судебные власти продолжают усиливать контроль над современными коммуникациями. Министр разведки Ирана Сейед Махмуд Алави, выступая перед имамом пятничного намаза в Тегеране, обратил внимание на тему кибербезопасности и информационной войны, развернутой против Ирана. «Контроль виртуального пространства позволяет нам обезопасить иранский народ от вражеского влияния и действий, нацеленных на подрыв общественной безопасности. Сегодня министерство разведки полностью контролирует интернет, социальные сети и мессенджеры. Мы будем пресекать деятельность любых антирелигиозных и антинравственных каналов и групп», — приводит слова Алави IRIB News.

17 апреля с.г. иранские власти заблокировали услугу голосового набора в Telegram. В марте 2017 года сотрудники КСИР и представители судебной власти арестовали 12 администраторов Telegram-каналов реформистского толка. Министерство разведки и президент Рухани заявили о своей непричастности к задержаниям интернет-активистов.

Активно пользуются новыми коммуникациями и сами кандидаты в президенты. У Telegram-канала Хасана Рухани — 13 тыс. подписчиков, у Раиси — 92 тыс., а на канал Галибафа подписано 118 тыс. пользователей. Каждое иранское СМИ имеет канал в Telegram. Значительное влияние на иранскую аудиторию оказывает и персидская редакция BBC. У канала британской компании — 782 тыс. подписчиков. Для сравнения: на официальный канал Гостелерадио ИРИ подписано всего 25 тыс.

Иранские власти опасаются, что новые технологии будут использованы оппозицией для организации протестов. Причем провокации могут исходить как от консерваторов, так и от сторонников Рухани. Все будет зависеть от итогов голосования.