



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 1 — 7 мая стали: папа Франциск принял представителей Восточных церквей; в Ираке политики снова дерутся за право представлять интересы христиан; католикос всех армян Гарегин II рассказал австрийским католикам о Нагорном Карабахе; Совет конференций католического епископата Европы обвинил ЕС в нарушении собственного обязательства защищать религиозную свободу; украинские греко-католики в Боснии ждут новой войны; в Польше учреждена организация по сносу незаконных памятников бандеровцам и другое.

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в ватиканском Зале Консистории общину Папской Румынской коллегии, передает Radio Vaticana (Ватикан). В стенах этого учреждения, основанного 80 лет назад в Риме, проживают будущие священники Румынской греко-католической церкви. На встрече с понтификом присутствовали также семинаристы-копты из Египта, сирийские католики, халдеи из Ирака и Сирии, мелькиты и марониты из Ливана и Палестины, которые при поддержке Святого престола учатся в римских университетах и проживают в Румынской коллегии. Обращаясь к арабоговорящим студентам, папа отметил, что ему очень близка ситуация их земляков, многих семей, которые вынуждены становиться беженцами, спасаясь от насилия и страданий. Франциск подчеркнул, что история Папской Румынской коллегии хорошо помнит обстоятельства атеистических преследований, великолепного возрождения и в последние годы — открытости новым вызовам, стоящим перед Церковью и обществом. Знать свою историю — это прекрасно, отметил понтифик, однако нельзя оставаться в прошлом: нужно жить тем, что предлагает каждая эпоха, при поддержке живой евангельской памяти, которая всегда открыта деяниям Святого духа.

Конгрегация Восточных церквей и Папский Восточный институт в Риме отметили свое столетие международным симпозиумом, участники которого размышляли об истории и пастырских вызовах, стоящих сегодня перед восточными католическими Церквами. В симпозиуме принимал участие архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций на Украине. В интервью радиостанции он поделился своими мыслями по поводу миссии Конгрегации Восточных церквей и рассказал об обстановке на Украине. «Конгрегация родилась как аванпост восточного присутствия в Католической церкви, но в конце концов ее стали считать тылом и своеобразным историческим обломком того, что уже не является реальным, — пояснил монсеньор. — Такое крупное направление мысли существует внутри Католической церкви, а часто и в восточных православных Церквах, которые, занятые возвращением к собственной самоидентификации — истинной или предполагаемой — видят в восточных католических Церквах своего рода грубую ошибку по отношению к тому, чем являются они, чем хотели быть в прошлом и чем хотят быть сегодня. В этом смысле, восточные Церкви служат целебным «жалом в плоть» для того, чтобы наконец оставить исторические упрощения и взглянуть на вещи во всей их сложности, чтобы избавиться от критерия «мы были правы, а вы ошибались». Архиепископ рассказал об обстановке на Украине. «В стране, где конфессиональные разделения значительны, глубоки и часто связаны с разнообразными политическими факторами, — сказал нунций, — существует непростая проблема: определить, кто является в настоящий момент твоим собеседником, с кем можно говорить, с кем тебе дано вступать в диалог, если кто-нибудь вообще хочет тебя слушать. Большая задача Украины заключается в национальном примирении, в восприятии внутренних различий как богатства, а не как противоположностей, примкнувших к мировым и внешнеполитическим конфликтам». Монсеньор перечислил основные трудности, заставляющие страдать местное население: это «холода, отсутствие доступа к образованию, нехватка лекарств, намеренные и узаконенные препятствия, создаваемые коммуникации». Он подчеркнул, что мы видим перед собой еще один народ, «вынужденный поплатиться практически собственным истреблением за игру власть имущих». В итоге «ситуация на Украине трагична, она рискует превратиться в систематическое подавление одной части народа и культуры на фоне молчания, как в молчании произошли и другие подобные события в истории человечества».

Иван Шилов REGNUM Владимир Путин

Недавний опрос, проведенный ASDA’A Burson-Marsteller на Ближнем Востоке, показывает, что арабская молодежь считает российского президента Владимира Путина и Москву самым ценным международным союзником, а доверие к Соединенным Штатам падает, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Опрос был проведен на основе личных интервью с 3500 респондентами в возрасте от 18 до 24 лет в 16 странах Ближнего Востока. Поддержка США упала с 25 до 17%, а России поднялась на 12%, достигнув первого места с 21%. Арабская молодежь испытывает пессимизм в отношении американского президента Дональда Трампа. 64% опрошенных использовали в его описании отрицательные слова — обеспокоенность, страх или гнев. Только 19% респондентов назвали позитивные характеристики — возбуждение, оптимизм или подающий надежду. Что касается России, то ее больше склонны критиковать молодые арабы из Саудовской Аравии и Катара, сторонники сирийской оппозиции. Респонденты из других стран Персидского залива, в частности Кувейта более открыты в отношении Москвы. Объединенные Арабские Эмираты укрепили свои позиции в качестве страны, в которой хочется жить — в этом году об этом заявил каждый третий (35%) опрошенный, что на 13% больше, чем в прошлом году. Безработица остается главной заботой для арабской молодежи (35%), наряду с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (35%) и терроризмом в целом (34%). Если в Ираке 82% респондентов считают, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ослаблено, то молодые арабы в Ливии, Йемене и Саудовской Аравии думают, что джихадисты стали сильнее. Наконец, впервые более половины опрошенных (54%) заявили, что в прошлом году они использовали английский язык больше, чем арабский. А Facebook стал преимущественным источником ежедневных новостей для арабской молодежи на фоне падения популярности других онлайн-изданий, газет и телевидения.

Делегация христианских политиков, представляющих различные иракские партии, проводит встречи с руководством страны в рамках консультаций по вопросу восстановления районов, освобожденных от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и обсуждают будущее административного устройства провинции Ниневия, информирует Agenzia Fides (Ватикан). 3 мая группа из пяти христианских политиков, в том числе депутата Йонадама Канна (генеральный секретарь Ассирийского демократического движения) и Ромео Акари (президент партии Бетнахреин), были приняты президентом Ирака Фуадом Масумом и спикером парламента Салимом Абдуллахом аль-Джабури. Христиане передали своим собеседникам список просьб относительно реализации политических директив, одобренных иракским парламентом в 2014 году и направленных на предоставление большей административной автономии Ниневии, где издавна проживают христианские общины. Среди прочего, выдвинуто предложение о лоббировании принятия международной резолюции, которая гарантирует соблюдение демографического равновесия в провинции и дает обязательство защищать население этого района от сектантского насилия. На этом фоне, как передают местные издания, снова активизировались лидеры так называемых «Вавилонских бригад» — военизированной группировки, которая сама себя презентует как «христианское ополчение», участвующее в боевых действиях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Бригадисты» оспаривают полномочия делегации во главе с Канна и Акари как представителей иракских христиан. «Похоже, начался конкурс на политическое представительство христиан в связи с парламентскими выборами 2018 года», — замечает глава Халдейской католической церкви патриарх Луис Рафаэль Сако. Его приоритетом сегодня является другое: поддержка процесса возвращения беженцев, восстановление городов и деревень, разрушенных войной. По словам патриарха, сейчас, безусловно, не нужно упускать из вида крупные проекты, но они пока что выглядят мало реалистичными, находятся на неопределенной стадии и будут соотноситься с процессом создания автономного государства, которое преследуют курды.

О ситуации в Турции в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) рассказал Лоренцо Пиретто, архиепископ Измира. Турция очень отличается от арабских стран, заметил монсеньор, турецкий ислам более терпимый и гостеприимный. Здесь вражда, если и бывает, то не религиозная, сколько межнациональная. У турок есть сильное чувство идентичности, это нужно уважать. Они имеют за плечами историю, более богатую, чем у иных народов, история является частью настоящего этих людей. Христианская община в Турции за последние годы изменилась. Снижается «европейское» присутствие, их место занимают филиппинцы и прочие мигранты, прибывающие в страну в поисках работы. Вымывание прежних средневековых европейских коннотаций приводит к тому что турецкая христианская община постепенно инкультурируется в местное сообщество. И в этом смысле ключевой фигурой для диалога является Дева Марии, Богородица, мост единения между исламским и христианским миром. Как говорит архиепископ Пиретто, в доме Марии в Эфесе он встречает не только христианских паломников со всего мира, но и мусульман.

Группа австрийских журналистов побывала в конце апреля в Армении, где была принята на высшем уровне, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Церковь рассматривается здесь как хранительница национальной идентичности. Это подтверждает разговор с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, который подчеркивает, что «религия всегда была частью нашей традиции», а в отношениях государства с Армянской апостольской церковью царит «полная гармония», ибо Церковь — «сердце и средоточие» армянского народа. Католикос всех армян Гарегин II отмечает, что ААЦ является «национальной Церковью», но это «не имеет ничего общего с национализмом». Для армян христианство не одежда, которую можно снять и положить в шкаф, это кожа, которая всегда с тобой, если ее содрать, то умрешь. Католикос выразил благодарность Австрии за признание Геноцида армян. Он напомнил, что кроме миллиона погибших были утрачены многие объекты культурного и религиозного наследия Западной Армении. Есть опасность, что со временем разрушатся и тысячи других армянских церквей, монастырей и памятников в Турции, к которым представители Армянской апостольской церкви не имеют доступа. Отдельно Гарегин II прокомментировал нагорно-карабахский конфликт. Церковь, конечно, выступает за мирное урегулирования его, такова и позиция правительства Армении. Но Азербайджан до сих пор думает, говорит католикос, что решение может быть только военным. Народ Нагорного Карабаха имеет право свободно жить. Католикос, выступая перед журналистами, привел в пример ситуацию с Нахичеванью, которая в 1921 году была передана советским руководством Баку. В то время армяне составляли 60% населения этого региона, подчеркнул Гарегин II, однако сегодня там армянского следа больше нет. И та же участь грозила Нагорному Карабаху, останься он после распада Советского Союза в составе Азербайджана, убежден католикос.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Совет конференций католического епископата Европы (CCEE) выступил с критикой Европейского союза за отсутствие приверженности делу религиозной свободы, передает Crux (Денвер, США). Как заявил генеральный секретарь CCEE монсеньор Дуарте да Кунья, Совет разочарован отсутствием действий. «Когда официальные лица говорят о религиозной свободе, они обычно выражаются абстрактно и, кажется, стыдятся назвать общины, которые действительно страдают, особенно на Ближнем Востоке, — сказал да Кунья. — Свобода религии является абсолютным принципом, для ее защиты необходимо использовать дипломатическое и экономическое давление. Но меры, принятые четыре года назад, остались просто словами на бумаге, несмотря на рост преследований. Евросоюз должен перестать лицемерить, говоря публично одно, а за кулисами делая другое». Руководящие принципы по поощрению и защите свободы религии и убеждений были приняты Советом министров иностранных дел ЕС в июне 2013 года. В них говорится об обеспокоенности Европейского союза тем, что нарушения религиозных прав стали широко распространяться «во всех частях мира, включая Европу», это может вызвать в ответ со стороны ЕС «прекращение сотрудничества, особенно в отношении финансовой помощи». Однако в этом году Брюссель проигнорировал просьбу предоставить отчет о выполнении руководящих принципов за 2016 год, говорят в Ватикане. По словам да Кунья, определенные надежды возлагались на Яна Фигеля, которого в прошлом году решением Европейской комиссии назначили на пост первого Специального посланника по содействию свободе религии за пределами Евросоюза. Но есть опасения, что Фигель останется «просто именем» без поддержки и помощи со стороны институтов ЕС. «Мы все еще ждем, появится ли у посланника аппарат и бюджет, будет ли у него какое-либо реальное влияние на политику Евросоюза, — сказал генсек Совета конференций католического епископата Европы. — Сегодняшние массовые преследования и нарушения прав человека требуют от ЕС и его стран-членов сделать нечто, и я думаю, что политическое и торговое давление могут быть справедливо использованы для улучшения ситуации».

Украинцы в Боснии живут как на пороховой бочке, рассказал журналисту портала Католицький Оглядач (Львов, Украина) отец Мирослав Крнешин, викарий украинских греко-католиков в Боснии и Герцеговине, настоятель храма Царя Христа в Баня-Луке. Трудно ли сохранять украинский язык в окружении славянского языка, который очень схож с украинским? Да, говорит отец Мирослав, трудно. Большинство людей его поколения разговаривает на суржике — старогалицком диалекте с привнесенными сербскими словами. По официальной статистике, в Боснии сейчас немногим более трех тысяч греко-католиков. «Мы тут живем в специфических условиях, — говорит викарий. — Сегодня многие украинцы теряют свою национальную и религиозную идентичность, ассимилируются с балканскими славянами. Мол, зачем мне ехать в Баня-Луку, если у меня под боком Сербская православная церковь. Смешиваются с сербами, например, если один из родителей серб, то ребенок утрачивает украинский язык, соответственно, теряется и религиозная идентичность. Первые переселенцы здесь появились еще в конце 1890-х годов. В начале 1900-х созданы первые приходы. Украинцы пережили разные режимы: Австро-Венгрию, Югославскую монархию, Хорватское государство, югославский коммунизм. Нас никто, так сказать, не жалел. В королевские времена пытались перевести в православие. Австро-Венгрия заманивала на эти территории людей различными методами, однако не спешила выполнять обещания. Проблема Балкан в том, что здесь каждые 20−30 лет случается какой-либо конфликт, начинается война. И людям каждый раз надо начинать все с нуля. Жизнь здесь — как на пороховой бочке. Проблема с сербами в том, что они еще ментально не распрощались с имперским прошлым, чувствуют предвзятость ко всем другим народам. Такие люди часто воспринимают других так: если ты не «свой», то значит хорват. А с хорватами у них давняя вражда. Здесь странные люди. Они могут с вами есть, пить, дружить, но как наступит война, то пойдут на вас с оружием. Думаю, без нового конфликта не обойдется. Вопрос лишь во времени. Мудрые украинцы отсюда убежали. Пожалуй, правильно сделали, потому что когда дерутся «большие», то маленькие всегда страдают».

3 мая был официально создан Общественный комитет по удалению мест памяти бандеровцев в Польше, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). О его учреждении объявили патриотические организации Подкарпатья. По их словам, работа Комитета будет завершена тогда, когда с польской земли исчезнет последний незаконно установленный памятник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В руководящие органы организации вошли 17 человек, еще 4 состоят почетными членами. Председателем совета Комитета избран Марек Кульпа, глава Национального движения Подкарпатья. «Мы уже начали собирать сведения о незаконных памятниках УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше. Комитет будет накапливать эту информацию и исследовать правовые возможности для сноса отдельных объектов», — заявил Кульпа, поскольку незаконные памятники УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «уродуют окружающую среду и даже могут угрожать жизни или здоровью людей».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.