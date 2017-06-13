ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в апреле 2017 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Югасов Владимир ИА REGNUM Средняя Азия под влиянием КНР

Казахстан и Китай

Обещать не значит жениться. Планам экспортировать мясо в Китай исполняется год

Об очередных переговорах по поставкам мяса в КНР рассказал зампредседатель правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Альтаев по итогам визита казахстанской делегации в КНР.

«Ожидается, что во втором полугодии по баранине будет подписан протокол, и рынок откроется. Мы планируем где-то 160 тысяч тонн баранины экспортировать туда. Вслед за бараниной будет поставлен вопрос по говядине, там тоже уже работа идет, в ближайшее время приедут соответствующие инспекции, и если рынок говядины для нас откроется, это будет серьезный прорыв», — заявил Альтаев.

Конкретных сроков начала поставок чиновник не озвучил. Это не первое заявление Астаны «об удачных переговорах» с КНР. По факту, снятие ограничений на экспорт животноводческой, мясной и растительной продукции постоянно откладывалось. Получение разрешения на ввоз животноводческой продукции в Китай планировалось на апрель 2016 года, затем на май. Одним из последних «окончательных сроков» называлась осень прошлого года.

Мясной союз Казахстана надеялся за счет поставок 500 тысяч тонн говядины в Китай в 2017 году выручить 300 млн долларов.

Allurauto.kz Производственные линии

Китай покупает акции казахстанского автопроизводителя

Соглашение с китайской государственная компанией СМС подписала казахстанская группа автопроизводителей Allur Group.

Новые владельцы 51% акций хотят усовершенствовать производство, внедрить новые технологи и добиться снижения затрат.

Китайская госкомпания СМС является международным проектировщиком, подрядчиком по оказанию услуг в управлении проектами и поставщиком услуг в автомобильной отрасли. Allur Group — казахстанская компания, которая производит легковые автомобили: SsangYong Nomad, Toyota Fortuner, Peugeot, JAC, Hyundai.

Одной строкой:

КНР планирует увеличить грузоперевозки по железнодорожному маршруту Европа — Китай транзитом через Казахстан. В 2017 году страны хотят перевезти более 10 млн тонн грузов. По статистике, в 2016 году объем перевозок увеличился на 16,6% по сравнению с 2015 годом и составил более 8 млн тонн.

Киргизия и Китай

«Зоны свободной торговли между КНР и ЕАЭС не будет»

На экономическом форуме «Развитие Экономического пояса Шелкового пути» в Бишкеке стороны озвучили несколько моментов:

Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Китаем и ЕАЭС в ближайшем будущем не будет. Идею создания ЗСТ активно продвигает Пекин. Приграничные страны — Казахстан и Киргизия идею поддерживают. Москва против.

На стадии экспертизы находятся более 100 совместных проектов ЕАЭС и Китая.

Киргизские власти успокаивают граждан, говоря, что возможный перенос на свою территорию предприятий из КНР не отразится на экологии страны.

Бишкек будет рад и зоне свободной торговли (это позволит ему отчасти вернуть роль реэкспортера), и переносу предприятий из Китая и хотя бы части из 100 китайских проектов. Проблема в том, что значительная часть озвучиваемых инициатив остается на бумаге. Так, идея переноса избыточных производств в Киргизию обсуждается с января 2016 года. В СМИ нет упоминания о начале работы ни по одному из 42 предполагаемых объектов. Аналогичные переговоры Пекин проводит с Астаной и Душанбе.

Без объяснения причин: Китай не выдает визы бизнесменам из Киргизии

Предприниматели и дальнобойщики не могут получить разрешения для въезда в КНР. В МИД Киргизии предполагают, что «ужесточение визовой политики КНР в отношении граждан Центральной Азии обусловлено определёнными причинами, одна из них — «рост террористической и экстремистской активности» […] Власти КНР серьёзно озабочены угрозой со стороны радикальных экстремистов, действующих на территории Центральной Азии».

По информации ИА REGNUM, граждане Казахстана, Таджикистана и Узбекистана с начала года не сталкивались с серьезными препятствиями при получении туристических, рабочих и учебных виз.

Для киргизстанцев трудности с разрешениями возникают не в первый раз. Например, с 2015 года и по сей день не выдаются индивидуальные туристические визы. В сентябре 2016 года в связи с терактом в посольстве КНР в Бишкеке Китай временно приостановил оформление учебных виз.

Сложности с получением виз породили черный рынок услуг посредников, предлагающих за плату «посодействовать решению проблемы».

23yy.com Юань

Миллион юаней на безопасность: Китай беспокоится за свои границы

Пекин выделит Бишкеку военно-техническую помощь на миллион юаней (около 8,2 млн рублей). Соглашение подписали пограничные службы двух стран.

Стороны договорились о совместных антитеррористических учениях. Китай в очередной раз подтвердил готовность повышать подготовку кадров пограничного ведомства Киргизии.

В 2016 году Бишкек получил военную помощь более чем на 860 млн рублей. Оснащение, техника и оборудование поступают в киргизскую армию из России, Китая, Турции, Казахстана и США.

Ударными темпами: Китайскую школу в Бишкеке построили за 19 месяцев

Оплаченная Китаем школа на 600 детей построена в Бишкеке. Ученики распределены на 24 класса: 15 обычных и 9 специальных. Последние будут изучать предметы: ремесленный труд, вычислительные машины, фонетика, музыка, изобразительное искусство, физика, химия, биология. Обязательным предметом для всех будет китайский язык.

Возрастающее присутствие Китая в регионе и усиливающиеся экономические и культурные связи стали причиной растущего в Киргизии спроса на специалистов со знанием китайского языка. Его преподают в семи государственных вузах страны. В республике действуют 65 языковых курсов, 37 из них находятся в Бишкеке.

Кроме того, в Киргизии действуют не менее трех институтов Конфуция и классов Конфуция при государственных вузах. В 2014 году по всему миру насчитывалось 465 институтов и 713 классов Конфуция.

Одной строкой:

Пекин и Бишкек снова не договорились об условиях строительства железной дороги на территории Киргизии. Стороны не могут найти компромисс по трем вопросам: ширина колеи, маршрут железнодорожного полотна и источники финансирования. Обсуждение проекта длится более 10 лет.

Зять мэра Бишкека стал новым послом Киргизии в КНР. Азамат Усенов ранее был атташе консульско-правового отдела Департамента консульской службы. А с января 2016 года занимал позицию заместителя министра иностранных дел Киргизии. Мэр Бишкека Албек Ибраимов считается одним из ближайших соратников нынешнего президента Киргизии Алмзбека Атамбаева.

Таджикистан и Китай

Товарооборот между Китаем и Таджикистаном упал на 61%

За три месяца текущего года объем торгового оборота двух стран составил чуть более $84 млн (4,72 млрд рублей).

Показатели торговли с основным партнером — Россией выросли на 3,4% и составили более $221 млн (12,4 млрд рублей). Аналогичная динамика наблюдается и в отношениях с Казахстаном.

В целом же объем внешнеторгового оборота Таджикистана в первом квартале года снизился на 11,3% и составил $775,7 млн (43,6 млрд рублей).

Нужно больше золота: Китай увеличивает добычу драгметалла в Таджикистане

Корпорация China Nonferrous Gold Limite начала очередной этап работ на месторождении золота Пакрут в Вахдатском районе Таджикистана.

На этот раз китайская сторона инвестирует еще около $256 млн (14,5 млрд рублей). После модернизации и улучшения инфраструктуры с 2017 года предполагается увеличение объема добычи до 1,32 млн тонн руды ежегодно. Сейчас добыча колеблется в районе 660 тыс. тонн. Предполагаемые запасы золота на месторождении до одного млн унций.

Предполагалось, что бюджет республики, на первом этапе работы рудника, будет пополняться на $6 млн в год (около 342 млн рублей).

Компания «Пакрут» с 2004 по 2014 год принадлежала британской компании Kryso Resources Plc. С 2014 года и по настоящее время акциями владеет китайская корпорация China Nonferrous Gold Limited.

КНР активно разрабатывает другие золоторудные месторождения в стране. Например, на долю предприятия «Зарафшан» приходится более 60% от общего объема добычи золота в республике. 75% акций компании принадлежат китайской стороне.

Одной строкой:

Душанбе и Пекин продолжат укреплять региональную безопасность. Об этом на встрече с делегацией министерства общественной безопасности КНР заявили представители МВД Таджикистана.

Сотрудничество в основном состоит из получения военно-технической помощи от КНР, проведения совместных учений и обучения таджикистанских военнослужащих. За 21 год Поднебесная помогла Душанбе с военно-техническим оснащением на сумму более чем 490 млн юаней (75 млн долл.)

Узбекистан и Китай

Ташкент хочет построить логистические центры на границе

Узбекистан и Китай обсуждают создание двух логистических центров, сначала для автомобильного, а затем и для железнодорожного транспорта. Об этом рассказал первый зампредседателя верхней палаты парламента Узбекистана Содик Сафаев.

По его словам, Узбекистан «провел успешные переговоры с Азербайджаном и Грузией по вопросам использования Транскавказской автомагистрали и выхода к портам Румынии, Болгарии, России».

Сроки следующих переговоров и реакция Китая в СМИ не публиковались.

Обмен туристами: Пекин просит Ташкент упростить оформление виз

Впервые в Международной узбекской туристической выставке участвовала компания из Китая.

Тема туризма поднималась и на встрече узбекских и китайских чиновников в Пекине. КНР озвучила несколько предложений, которые «должны способствовать развитию туристической отрасли». Среди них: упрощение оформления узбекских виз для китайцев, создание условия для использования банковских карт китайскими туристами на территории Узбекистана, увеличения количества гидов со знанием китайского языка и открытие телеканала на китайском языке.

Гражданам Узбекистана, в отличие от казахстанцев и киргизстанцев, пока выдают индивидуальные туристические визы в КНР.

Одной строкой:

Ташкент рассчитывает подписать около 20 коммерческих контрактов и соглашений с КНР. Предположительно, это произойдет в мае во время визита президента Шавката Мирзиёева в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь».

в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». В СМИ до сих пор отсутствует информация о подписании нового соглашение об автомобильном сообщении между Китаем и Узбекистаном. Ташкент анонсировал принятие документа на конец 2016 года.

Туркмения и Китай

Не газом единым: Туркмения хочет поставлять минеральные удобрения в КНР

Ашхабад объявил тендер на строительство второго калийного горно-обогатительного комбината на Карабильском месторождении. По предварительным оценкам, запасов хватит на 50 лет при ежегодной выработке продукции в 1,4 миллиона тонн. Стоимость проекта — $1,4 млрд.

После запуска первого в Средней Азии калийного комбината на месторождении Гарлык прошло меньше месяца. Строительство комбината, дата завершения которого неоднократно откладывалась, обошлось в $1,1 млрд.

Покупателями удобрений для нужд сельского хозяйства станут Китай и Индия. Если Ашхабад осилит заявленную выработку в 1,4 млн тонн готовой продукции в год, то может стать конкурентом Москвы и Минска.

Китайская компания наняла коллекторов для взыскания долга с «Туркменгаза»

Государственный концерн не может выплатить китайской компании CSR Ziyang Co., Ltd. $2,45 млн. Долг возник после покупки двух маневровых локомотивов в 2015 году. Представитель китайской компании заявил, что в «Туркменгазе» их требования о выплате денег «игнорируют».

"Мы будем обращаться в туркменские диппредставительства за рубежом, через страховую компанию и банк-кредитор, а если и это не поможет, то дело, возможно, дойдет до международного арбитража».

«Туркменгаз» поставляет голубое топливо в Китай. До разрыва соглашений с Россией в начале 2016 году часть газа покупала компания «Газпром».

Выводы.