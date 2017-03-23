Важные события проходят на международной арене в последние дни: это и соглашение в Астане между Россией, Ираном и Турцией при участии сторон конфликта в Сирии и американского представителя о зонах безопасности в Сирии. Внимание ЕС приковано и ко второму туру президентских выборов во Франции, результаты которых могут серьезно повлиять на дальнейшую судьбу объединённой Европы.

Blogger.com Файез Саррадж

Ливия в этом ряду событий находится не топах заголовков СМИ, но между тем, в последние дни там происходили достаточно важные для этой страны события.

Пока Первого мая все прогрессивное человечество праздновало день международной солидарности трудящихся, сопровождавшееся серьезными стычками в Париже демонстрантов с полицией, в ОАЭ состоялись два независимых визита ливийских политиков «неожиданно» совпавших по времени. В понедельник в ОАЭ прибыл премьер-министр поддерживаемого ООН правительства национального согласия и глава президентского совета Файез Саррадж, чтобы встретиться с официальными лицами Эмиратов, сообщает сайт новостей Bawabet Al-Wasat.

Саррадж прибывает в тот же день, когда Халифа Хафтар, командующий Ливийской Народной Армии, прибыл в Абу-Даби. «Маршал Халифа Хафтар прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с шейхом Мохаммедом Бен Заидом по его приглашению», — пишет в понедельник издание «Libyan Express». Согласно многим источникам, это «явно заранее спланированное» совпадение может означать, что ОАЭ сумели добиться того, что не удалось ранее в начале февраля в Каире президенту Египта: два ливийских чиновника, находящихся в очень натянутых отношениях, сели за один стол и начали диалог о примирении и урегулировании спорных вопросов.

Более того, правда, по сообщению непроверенного источника издания «Libyan Express», пока не получившего подтверждения, Файез Саррадж и Халифа Хафтар не только договорились о создании каналов связи между Правительством Национального согласия, возглавляемого Сарраджем и Ливийской Народной Армией, руководимой Хафтаром, но и было заявлено о предстоящем участии в качестве кандидата в президенты Халифой Хафтаром в выборах 2018 года. В марте 2018 года состоятся объединенные выборы президента страны и ливийского парламента. По словам источника, Файез Саррадж горячо поддержал идею выдвижения Хафтара кандидатом в президенты. Так ли это, покажет ближайшее будущее.

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Учитывая последующие события, стороны действительно договорились о совместных действиях.

Так, Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в пятницу, 5 мая, в Тобрук на востоке Ливии, чтобы встретиться со спикером Палаты представителей Акилой Салехом после встречи в четверг, 4 мая, с должностными лицами Правительства Народного согласия в Триполи. Джонсон и должностные лица Востока и Запада Ливии обсудили поддержку Соединенного Королевства в Ливии и то, как стороны поддерживают новые усилия по достижению решения нынешнего политического кризиса в Ливии.

А на следующий день, 6 мая, Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано провел в Триполи переговоры с главными ливийскими должностными лицами о мирных усилиях в отношении страны, охваченной войной, и о путях пресечения незаконной миграции в Европу.

Господин Альфано встретился с главой правительства Национального единства Файезом Сарраджем и его вице-президентом Ахмадом Мейтигом, для обсуждения «усилий по достижению национального примирения», говорится в заявлении ПНЕ.

Италия также приветствовала встречу между Хафтаром и Сарраджем. Министерство иностранных дел заявило, что визит Альфано был направлен на возобновление поддержки Италией мирных усилий по обеспечению стабильности в Ливии.

Все происходящее в последнее время, как и события, произошедшие несколько ранее, такие, как межпарламентская конференция по общей внешней политике и политике безопасности ЕС (CFSP) и общей политике безопасности и обороны (CSDP), проходившая в конце апреля на Мальте, позволяют осторожно оптимистически прогнозировать, что мирный выход из ливийского кризиса возможен и не за горами. После конференции, указанной выше, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела заявил, что Мальта, вместе со своими средиземноморскими и европейскими партнерами, готова в рамках консультаций и сотрудничества с ливийскими властями предпринять все, что в ее силах, для содействия восстановлению фундаментальных компонентов ливийского государства, сообщает Malta Today.

Libya Herald сообщает, что по словам Йенса Столтенберга, Генерального секретаря НАТО, организация направляет команду в Ливию, чтобы помочь восстановить государственные институты. Поддержка направлена на создание современного министерства обороны, и разведывательных служб. Эти действия названы Столтенбергом как «решающие» для стабилизации Ливии.

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Российский МИД, на первый взгляд, не принимает активного участия в последних событиях, но активно наблюдает за развитием ситуации. Так, 3 мая вышел комментарий Департамента информации и печати МИД России о развитии ситуации в Ливии. «В Москве приветствуют проявленную властями в Триполи и военно-политическим руководством в Тобруке готовность к конструктивному диалогу для поиска взаимоприемлемых решений по ключевым вопросам внутриливийской повестки дня, призванных вывести страну из затянувшегося политического кризиса. Надеемся, что достигнутые в Абу-Даби договоренности станут поворотным пунктом в процессе политического урегулирования в Ливии. Это отвечает не только чаяниям ливийского народа, но и интересам всего региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Со своей стороны в контактах с ливийскими сторонами продолжим усилия, направленные на достижение национального согласия, обеспечение условий для устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и независимого государства.»

А 5 мая состоялся телефонный разговор спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Сиялой. В разговоре затрагивался вопрос прошедшей встречи в Абу-Даби Главы Президентского совета Ливии, Премьер-министра Правительства национального согласия Ф.Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Х.Хафтара и была подтверждена позиция Москвы в поддержку предпринимаемых ливийцами усилий на данном направлении.

Следующим ожидаемым событием будет встреча в Каире между Сарраджем и Хафтаром в ближайшее время. Возможно, будут официально озвучены следующие шаги по нормализации обстановки в стране. Будем следить за развитием ситуации.