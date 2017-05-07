Подвиг авиагруппы под командованием первого летчика-чеченца, погибшей при уничтожении немецкого аэродрома, было решено увековечить в виде памятной стелы в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В этом районе базировался штурмовой авиаполк, которым командовал Акаев. Инициативу поддержали губернатор Ленобласти и глава Чеченской республики. Однако в преддверии 72-й годовщины Победы в согласовании установки мемориала отказал не только местный совет депутатов, но и совет ветеранов поселка. Что стало причиной такого странного решения, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Moypolk.ru Даша Акаев

Чеченский летчик в боях за Ленинград

В защите Ленинграда и освобождении его от блокады в годы Великой Отечественной войны принимали участие представители самых разных национальностей Советского Союза. Одним из них был летчик Даша́ Акаев.

Родился Даша Акаев в селении Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 5 апреля 1910 года в семье бойца легендарной «Дикой дивизии» Ибрагима Акаева. Работал слесарем на заводе Ростсельмаш, как и многие юноши того времени, посещал аэроклуб. Увлечение вскоре стало профессией: Акаев поступил в объединенную школу пилотов Гражданского воздушного флота города Бийска. В 1933 году получил назначение в Закавказскую сельхозавиацию. Однако вместо опыления полей от вредителей, молодому пилоту вскоре пришлось сесть за штурвал военного самолета.

Уже в следующем году Даша Акаев — летчик подразделения морской авиации, дислоцируемого в Ейске, на берегу Азовского моря. Затем его перевели на службу в Хабаровск, где он стал летчиком авиаэкскадрильи Амурской Краснознаменной военной флотилии, возглавив экипаж гидросамолета МБР-2 (морской ближний разведчик).

Когда началась Великая Отечественная война, старший лейтенант Акаев подал рапорт с просьбой отправить на фронт. В распоряжение Краснознаменного Балтийского флота летчик Акаев поступил 31 января 1942 года.

Гидросамолет МБР-2

За четыре дня в феврале 1942-го Акаев произвел 12 боевых вылетов в ночное время на самолетах МБР-2, за что был награжден орденом Красной Звезды. В сентябре 1943 года Акаеву присвоили внеочередное звание майора и назначили командиром 35-го штурмового авиаполка, летавшего на легендарных Ил-2.

Ленинградский фронт и поддерживающая его авиация Краснознаменного Балтийского флота перешли в наступление 14 января 1944 года, чтобы через несколько дней полностью освободить Ленинград от фашистской блокады. Во взламывании вражеской обороны активное участие принимали летчики во главе с Акаевым.

«Штурмовики майора Акаева, несмотря на низкую облачность и плохую видимость, организованно подходили к цели и поражали ее. Первым в воздух поднялся майор Акаев. Для обеспечения успеха операции он сначала атаковал зенитные средства врага. Уничтожил четыре зенитных автомата, затем поджег танк, взорвал бронемашину, землянку с солдатами и офицерами…», — писала газета «Правда» 18 января 1944 года.

Командование дивизии за блестящее выполнение боевых заданий представило майора Акаева к полководческому ордену Александра Невского.

«Несомненно, в Акаеве — чеченце по национальности, и в людях его части, как в капле воды отражена сила нашего многонационального Советского Союза, страны, граждане и воины которой, разные по национальности, но одинаковые в своей любви к Родине, били врага с упорством, ожесточением и мастерством», — писали в те дни во фронтовой газете «Летчик Балтики».

Последний боевой вылет

В битве за Балтику серьезную роль играл немецкий аэродром близ эстонского города Раквере. Базировавшиеся там немецкие тяжелые бомбардировщики наносили большой урон нашим войскам. Построенный с целью уничтожения Ленинграда, в случае прорыва блокады аэродром должен был создать воздушную преграду на пути наших войск на запад. К разгрому этого аэродрома Даша Акаев и его подчиненные готовились заранее.

«Мама, я уже командир штурмового авиаполка, награжден двумя орденами. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда: спасал ленинградцев от голодной смерти. А теперь со своими боевыми товарищами гоним немецких оккупантов за пределы нашей страны. Мстим фашистам за разоренные села, за бесчинства и надругательства над людьми. Нам некогда отдыхать, мама. Днем и ночью штурмуем вражеские позиции», — писал Акаев матери незадолго до своей гибели.

Звено Ил-2

Мать Акаева получила письмо от сына 22 февраля 1944 года, а уже на следующий день ее вытолкнули из родного дома — началась депортация чеченцев и ингушей, незаконно и несправедливо названных «врагами». О трагедии народа, сыном которого он был, Акаев узнал по радиообмену в эфире накануне своего последнего вылета. Отправить в ссылку с фронта должны были и его, но перед этим командир решил еще раз поквитаться с настоящими врагами советского народа.

26 февраля 1944 года Даша Акаев и девять его боевых товарищей совершили внезапный массированный налет на немецкую авиабазу в Раквере. Неприступный нацистский аэродром стратегического назначения был полностью уничтожен ценою жизни восьми летчиков. Двое их товарищей из сбитых вражескими зенитками машин попали в плен. Штурмовик Акаева, загоревшись, упал в районе аэродрома.

Герои пали смертью храбрых, но подвиг командира и всех, кто был вместе с ним, предали забвению. Посмертно представленный к званию Героя Советского Союза, Даши Акаев был вычеркнут из списка, как представитель депортированного народа.

В интересах справедливости

Восстановить справедливость решили активисты из числа жителей поселка Лебяжье, предложившие установить стелу в память о подвиге погибшей авиагруппы Акаева.

«Эта история началась несколько лет назад, когда к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратились представители чеченской диаспоры — историки, установившие, что в этом месте базировалась эскадрилья, которой руководил Даша Акаев. Нам понравилась идея многонационального памятника, что погиб чеченец, но такой же советский человек. Думали, что это будет очень хорошо для молодежи, которую начинает разделять национализм, если тут будет стоять памятник с именами не только русских солдат, но и тех народов, которые также защищали страну», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы Александр Алексеев.

Отметим, что в составе авиагруппы Акаева были уроженцы Ленинграда, Архангельской, Куйбышевской, Ивановской областей и Украины.

В комитете по молодежной политике Ленобласти корреспонденту агентства подтвердили, что инициатива группы жителей поселка Лебяжье об установке такого мемориала была рассмотрена и одобрена исполнительной властью 47-го региона. Идею увековечения памяти Акаева поддержал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, о чем и сообщил в письме губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, поручившему дальнейшую проработку идеи областным комитетам по культуре и молодежной политике.

Для решения вопросов по разработке эскизного проекта памятного знака была создана рабочая группа. 19 октября 2016 года прошло совещание с участием представителей профильных комитетов, руководителей Ломоносовского района, администрации Лебяженского поселения, общественных организаций региона и представителей инициативной группы, где было принято предварительное решение об установке памятного знака в поселке Лебяжье.

В ноябре 2016 года совместно с Историческим клубом при губернаторе Ленобласти был разработан и согласован с инициативной группой эскиз памятного знака, исходя из возможности его установки в границах памятника «Защитникам ленинградского неба» в Лебяжьем.

23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей с территории Чечни

В марте 2017 года состоялось заседание рабочей группы, инициированное администрацией Ломоносовского района, где были подведены итоги проделанной работы и выработаны новые решения по установке и процедуре торжественного открытия памятного знака, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодежной политике. Кроме того, была начата работа по поиску родственников летчиков, чьи имена планируется увековечить на стеле.

Стелу хотели установить уже в этом году, в начале мая, чтобы успеть ко Дню Победы. Активисты были уверены, что с учетом столь широкой поддержки инициативы, памятник будет установлен. Однако этого не произошло.

Стела преткновения

В преддверии майских праздников (26 апреля) предложение об установке мемориала авиагруппе Акаева в Лебяжьем было единогласно отвергнуто местным советом депутатов во главе с Дмитрием Полковниковым.

Дмитрий Полковников, в недавнем прошлом боевой офицер, сражавшийся за целостность страны и против международных террористов. Подполковник морской пехоты ВМФ РФ, Герой России (1995 г.), участник «первой чеченской» кампании и штурма Грозного, ныне — глава МО «Ломоносовский муниципальный район» и совета депутатов Лебяженского городского поселения.

Поддержал отрицательное решение совета депутатов, как ни покажется странным, и председатель местного совета ветеранов Валерий Сотников. Таким образом, идея памятной стелы, встретившая одобрение на всех уровнях, кроме местного, повисла в воздухе. Для дальнейшего обсуждения создана рабочая группа, и должны пройти общественные слушания, после которых и будет принято окончательное решение.

«Представляем, какие будут общественные слушания. Боимся, что идея так и канет в Лету», — выразил обеспокоенность инициаторов установки стелы Александр Алексеев.

Удивление позицией местного совета ветеранов высказал представитель чечено-ингушской диаспоры, президент общественно-политической организации «Вайнахский конгресс Санкт-Петербурга» Элих Асхабов.

«Я не понимаю, как это в нашей стране, которая победила фашизм, ветераны войны могут быть против установки памятника любому погибшему в Великой Отечественной войне. Люди живут благодаря тем, кто погиб в эту войну, благодаря их подвигам. Пусть это будет хоть папуас из Новой Гвинеи, но если он воевал за нашу страну и погиб за нашу страну, этого человека надо уважать», — заявил Асхабов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны, по данным историков, были призваны на фронт свыше 20 тысяч чеченцев, и тысячи из них погибли, защищая общую Родину.

«Мы хотели увековечить этой стелой подвиг группы штурмового полка. Даже когда Акаев узнал, что весь его народ депортирован, он пошел на смерть, в последний свой вылет. Погибло восемь из десяти членов авиагруппы. Но все они знали, что идут на смерть. Это были белорусы, украинцы, грузины. Это надо подчеркивать и доводить до молодежи. Нравится нам это или нет, Россия — страна многонациональная. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе дружбы, патриотизма», — подчеркнул Элих Асхабов.

«Любые подвиги героев Великой Отечественной войны должны быть увековечены», — озвучил свою гражданскую позицию глава Лебяженской администрации Александр Магон, отметив, что, как человек, возглавляющий исполнительную власть в поселке, он выполнит решение совета депутатов, каким бы оно ни было.

«Неуместное место»

В пресс-службе Ломоносовского района корреспондента ИА REGNUM заверили, что решение совета депутатов Лебяженского городского поселения относительно стелы летчикам связано, прежде всего, с нежеланием «вносить дополнительный элемент в мемориальный комплекс, уже имеющийся в поселке».

Акаев Даша Ибрагимович

Председатель Совета ветеранов поселка Лебяжье Валерий Сотников в беседе с корреспондентом агентства перечислил основания, по которым местными ветеранами была отвергнута идея установки этой стелы в Лебяжьем.

«Группа во главе с Акаевым вылетала для бомбардировки аэродрома в феврале 1944 года, тогда как в январе блокада Ленинграда уже была снята. То есть, выполняла фронтовые задачи по освобождению советской Прибалтики, поэтому к памятнику «Защитникам ленинградского неба» этот подвиг отношения не имел», — указал Сотников первую причину.

Кроме того, по его словам, восемь фамилий летчиков из десяти обозначенных в проекте стелы, которую планировалось установить, уже увековечены на мраморных плитах памятника «Балтийцам» в соседней деревне Шепелево, которая входит в состав Лебяженского городского поселения.

«Наш памятник в Лебяжьем стоит без фамилий и олицетворяет подвиги всех летчиков, защищавших небо Ленинграда», — подчеркнул Сотников, добавив также, что и авиаторы Балтийского флота придерживаются мнения, что дополнительная стела и выделение отдельных имен в границах имеющегося памятника на территории Лебяжьего являются нецелесообразным.

По мнению Сотникова, выделение авиаполка Даши Акаева из сотен военнослужащих морской авиации Балтийского флота «унижает достоинство и память остальных летчиков, отдавших жизнь за нашу Родину». Ему также кажется неправильной и идея увековечивания памяти двух летчиков этого полка, попавших в плен, поскольку тогда следует увековечить память огромного числа людей, также попавших в плен в годы войны.

По словам Сотникова, совет ветеранов Балтийского флота уже предлагал в своем письме установить памятник в районе деревни Шепелево, либо в Копорье — именно у того аэродрома, с которого вылетала авиагруппа Даши Акаева. «Память об их подвиге должна быть, но на том месте, где это уместно», — подчеркнул Валерий Сотников.

В конечном итоге, совет депутатов Лебяженского поселения принял решение обратиться к губернатору Ленобласти с ходатайством об отмене решения по установке памятного знака авиагруппе в поселке Лебяжье у памятника «Защитникам ленинградского неба». Также было решено создать рабочую группу из шести человек, а после того, как она внесет предложения по новому месту установки памятного знака, назначить дату общественных слушаний по этому вопросу.

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«Главная наша цель — сохранение исторической памяти, мы стремимся увековечить имена героев, а не приурочить открытие памятного знака к конкретной дате. При этом такая работа всегда ведется во взаимодействии с органами местного самоуправления и с учетом мнений общественности. Работа по согласованию места установки памятного знака летчикам 35-го штурмового авиационного полка продолжается», — заявил агентству председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Олег Иванов.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием этой истории, закономерным итогом которой должно стать увековечение памяти о незаслуженно забытых в минувшие годы героях, отдавших всё для нашей Победы.