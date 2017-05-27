15 февраля 2017 года «человек дороги», как сам себя про себя говорит Артур Парфенчиков, еще ехал в поезде на новое место работы — в Карелию, а его уже приветствовали земляки: икону и благословление митрополита Петрозаводского и Карельского врио главы региона передали прямо в купе.

Rk.karelia.ru Артур Парфенчиков

«Решение стать главой было принято быстро. Во многом для меня это вопрос не административный, а духовный», — заявил на следующий день Артур Парфенчиков. — Раз еще и икону вручили, значит все по воле Божией», — цитирует Артура Парфенчикова ИА «Республика».

Новость о смене губернатора Карелия встретила с настороженностью, ставшей привычной: за последние семь лет высшая власть в регионе менялась уже четвертый раз. К персоне самого Артура Парфенчикова республика отнеслась с большим любопытством. И тому есть несколько причин. Впервые после семилетнего перерыва в Карелию назначили местного уроженца. Во-вторых, в современной истории республики впервые на должность главы поставлен представитель высших эшелонов государственной власти. Артур Парфенчиков возглавлял службу судебных приставов страны восемь с лишним лет. У руля республики встал чиновник с федеральным опытом. А это широта взглядов, знание российской глубинки. Это связи, без которых дотационному региону очень непросто продавливать свои интересы — прежде всего, финансирование за счет федеральных программ. Сам Парфенчиков в день своего назначения пообещал прессе использовать опыт работы в правоохранительных органах для борьбы с коррупцией в республике.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

Были и остаются опасения. Так, часть карельских элит считает, что в Карелии окончательно наступила «эпоха силовиков». Что с приходом к власти действительного государственного советника 1 класса Парфенчикова, чей чин равен званию генерал-полковника или адмирала, укрепится курс его предшественника Александра Худилайнена — во многом опиравшегося на Следственный комитет, прокуратуру, МВД.

Парфенчиков приехал, принял дела и на второй день работы дал большую пресс-конференцию. Рассказал о детстве в Питкярантском районе, о любви к здешней культуре, языку, об участии в поисковом движении. О принципах своей работы.

«Мой стиль работы — дорога», — добавил Артур Парфенчиков, — «поэтому я буду много и часто бывать в районах Карелии».

На первой встрече с журналистами он анонсировал еще одну вещь, которую в республике оценили положительно: активный пользователь соцсетей продолжит вести свою страницу в Facebook, а у правительства республики появится аккаунт в Instagram. Узнав от журналистов, что вся Карелия «сидит «ВКонтакте», он пообещал, что зарегистрируется и в этой соцсети. Страницу завел ‑ и даже открыл для комментариев.

Приезд в Карелию первого зампредседателя Фонда содействия реформированию ЖКХ Михаила Талалыкина столкнул врио главы с проблемой, из-за которой его предшественник получил выговор от президента. Программа расселения аварийного жилья в республике хромает по-прежнему: к 11 апреля 2017 года регион до сих пор не выполнил и половины прошлогодней программы. Артуру Парфенчикову приходится тяжело: многие в республике уверены, что Карелия не успеет расселить все квадратные метры «аварийки» к концу действия программы — к 1 сентября 2017 года. Сам Артур Парфенчиков в оценках ситуации не стесняется.

«Такой концентрации некомпетентности и разгильдяйства я никогда не встречал», — заявил врио главы Карелии депутатам Заксобрания республики на ежегодном отчете 20 апреля. — Начиная с составления неполных списков аварийного жилья муниципалитетами и заканчивая авралом на стройплощадках. В итоге в республике появилось такое определение как «новое аварийное жилье». Но как бы не было тяжело, Карелия выполнит все обязательства по переселению», — приводит слова Артура Парфенчикова ИА «Республика». В частности, удалось договориться, что Москва перечислит Карелии дополнительные средства в размере почти 800 миллионов рублей.

В начале марта врио главы поехал в районы Карелии. Общественность откровенно гадала — куда в первую очередь направится новый руководитель, как покажет себя? На карте Карелии куда ни ткни — везде найдутся проблемы, нерешаемые годами. Из 333 российских моногородов десять — находятся в Карелии. Жизнь целых районов зависит от работы градообразующих предприятий. Как юрист в погонах справится с экономическими проблемами? Артур Парфенчиков ответил назначением: на должность советника по вопросам стратегического развития был вызван зампредседателя правительства Бурятии Александр Чепик, в прошлом крупный успешный бизнесмен"Знаю Чепика как эффективного руководителя, что подтверждается и позитивными результатами развития экономики Республики Бурятия в последние годы, в том числе и в такой важной отрасли, как туризм. Важно, что структура и приоритетные отрасли экономики Карелии и Бурятии схожи», — написал на своей странице в Facebook врио главы Карелии. Своему советнику врио главы поручил создать новую структуру регионального правительства. Александр Чепик предложения представил — и в конце апреля новое правительство возглавил. Новый премьер-министр должен сосредоточиться на наиболее проблемных для региона направлениях: медицине, аварийном жилье, тарифах, поддержке малого и среднего бизнеса, пассажирских перевозках. Причем, в условиях строжайшей экономии: по словам Артура Парфенчикова, в дотационном регионе нужно экономить каждую копейку.

Gov.karelia.ru Заседание правительства Карелии

С установкой на экономию связано еще одно кадровое назначение: Госкомитет по ценам и тарифам покинул многолетний его руководитель Артур Мяки. В самом начале своей работы и Парфенчиков, и Чепик были буквально ошарашены уровнем тарифов на электроэнергию для бизнесменов и предприятий. Стоимость одного киловатт-часа в Карелии доходит до 8,5 рубля, тогда как в соседней Ленобласти — 4,6 рубля. А отмена с 1 июля «последней мили» и вовсе ставит малый и средний бизнес в республике на колени.

«Здесь мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в управлении госимуществом: кулуарность принятия решений и непрозрачность расчетов», — заявил врио главы Карелии.

Все эти темы врио главы намерен обсуждать на встречах участников праймериз в районах республики. 20 апреля в список участников предварительного голосования партия «Единая Россия» включила беспартийного Артура Парфенчикова.