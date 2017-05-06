



Заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов после встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении по проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта выступил с интригующим заявлением. По его словам, «несмотря на определенное давление со стороны Азербайджана и России, Армения все еще не хочет менять свою позицию».

Напомним, что в сообщении МИД России по итогам встречи трех министров подчеркивалась необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в мае и июне 2016 года. Эти соглашения, правда, так и не подписанные Баку, предусматривают создание на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и появление там международных наблюдателей. Поэтому заявление Мамедова выглядит алогичным. Если говорить вообще о неком давлении, то это, скорее, Москва и Ереван, которые заявляют о приверженности упомянутым соглашением, могли бы давить на Азербайджан. Вместе с тем, говоря об официальном уровне подачи информации, позитивным моментом выглядит то, что стороны возобновили на уровне министров иностранных дел прямые переговоры. Тем не менее к заявлению Мамедова стоит внимательнее присмотреться по следующим причинам. Дело в том, что в бакинских СМИ сформировалась устойчивая позиция, согласно которой диалог Баку-Ереван негласно сводится к тому, сколько районов «надо передавать Азербайджану». Более того, эта версия вроде бы находит самое неожиданное «подтверждение».

Так, об этом недавно в Баку рассуждал один из главных российских «евразийцев», политолог Александр Дугин. По его словам, «в ближайшей повестке дня передача пяти областей Азербайджану, что является самым главным в «плане Лаврова», к которому «наша группа тоже приложила свою руку, я лично обсуждал этот план с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу». С Чавушоглу можно говорить о чем угодно. Но дело в том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опровергал и опровергает наличие у него какого-либо «плана» по Нагорному Карабаху, что подтверждает и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд. Правда, Хогланд при этом уточняет, что есть документ, вокруг которого стороны ведут переговоры. Но он не называется «планом Лаврова». Этот «план» состоит из трех частей, детали его не озвучиваются. Может быть, это и есть та самая ситуация, когда говорят, что дыма без огня не бывает.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Во всяком случае по нашим наблюдениям всегда осторожный в своих оценках британский аналитик, эксперт по Кавказу Томас де Ваал «вдруг» заявляет изданию azeri. today следующее: «Каждый, кто анализирует карабахский конфликт, понимает, что существуют некоторые базовые компромиссы, на которые должна пойти каждая из сторон. С азербайджанской стороны компромисс предполагает разрешение самоуправления для карабахских армян, то есть они не будут напрямую подчиняться Баку, и будут представлять собой своего рода коридор в Армению через Лачин. С армянской стороны это означает, в первую очередь, возврат районов вокруг Нагорного Карабаха — Агдама, Физули, Джебраила, Кубатлы и Зангелана, а затем Кельбаджара и «некоридорной» части Лачина с отдельным обсуждением статуса самого Лачина». По словам Ваала, «компромиссы случаются только в атмосфере взаимного доверия и чувства безопасности, что совершенно отсутствует в настоящий момент».

Наконец, об этих же проблемах поведал в интервью АрмИнфо член дирекции ИМЭМО РАН, экс-директор Службы внешней разведки и экс-замглавы МИД РФ Вячеслав Трубников: «Я оставляю решение карабахского вопроса на усмотрение Еревана, Баку и, безусловно, Степанакерта. Поскольку без Степанакерта какого-либо прочного, мирного урегулирования не будет. Ситуация непризнанного государства также имеет определенное психологическое воздействие на тех кто живет в этом государстве. В первую очередь, как мне кажется, это должны учитывать в Ереване и во вторую в Баку. Для Баку этот вопрос, на мой взгляд, решен — Карабах в составе Азербайджана вряд ли когда-то будет. А для Армении нет, и здесь еще надо будет разбираться. При этом, прямая наземная связь через территорию Армении Азербайджана с Нахичеванью, на мой взгляд, является определенной компенсацией Баку. Равно как и возвращение Азербайджану 7 районов, находящихся сегодня под контролем Армении. Конечно, такой вариант, быть может, устроит далеко не всех, но, во всяком случае, почвы для серьезных территориальных претензий не будет».

Таким образом, мы видим, что вопрос о возвращении Азербайджану несколько районов «вброшен» в информационное политическое пространство и активно обсуждается экспертами с различной степенью авторитетности. Однако при этом наблюдаются важные нюансы.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Дугин в интервью порталу «Новая Эпоха» заявил следующее: «Роль России в урегулировании карабахского конфликта в частности возврата хотя бы 5 из 7 районов Азербайджану будет ключевой темой. Мы практически подходим к этому, и соответственно будут уничтожены и ликвидированы все барьеры, которые препятствуют более тесному сотрудничеству в ряде транснациональных союзах. Это может быть и Евразийским союзом или могут быть и другие инициативы. Поэтому залогом территориальной целостности Азербайджана включая административную территориальную целостность, признание Карабаха частью Азербайджана со стороны России, является ключевым в архитектуре сохранения суверенитета Азербайджана. И этот вопрос не о Карабахе и эта тема стоит сегодня в российско-азербайджано-армянской дипломатии при полном согласии с этим проектом Турции и Ирана. Все региональные игроки заинтересованы в этом, кроме Запада, который любые миротворческие усилия в регионе будет саботировать. Как только мы это поймем и разработаем план по противодействию этим планам Запада, ситуация будет развиваться стремительно. Второй этап можно начать на более позднее время, так как это требует более детального обсуждения».

Говоря иначе, Дугин приглашает Азербайджан в Евразийский экономический союз, не исключая возможности подключения к процессу урегулирования конфликта Ирана и Турции. Трубников в упомянутом интервью АрмИнфо рассуждает в ином ключе: «Позиция России по Карабаху и так ясна — победителей и побежденных в Карабахе быть не должно. И не одна из стран конфликта не должна и не может себя усиливать за счет влияния третьей стороны. Там где не будет компромисса, там, где останется свобода для реванша окончательное соглашение невозможно. Это будет лишь временным соглашением. Поэтому Карабах надо решать раз и навсегда». И добавляет: «Формат Минской группы для разрешения этой проблемы вполне достаточен. Во всяком случае, как минимум не давать этой проблемы пространства для большей интернационализации. Посредников тут явно достаточно и вовлекать никого дополнительно в этот процесс не надо. Поэтому что в индивидуальном качестве и Россия, и США, и Франция играют самую серьезную роль в контактах на самом высоком уровне».

Конечно, Дугин, Томас де Ваал и Трубников выступают в роли экспертов и вправе высказывать свои суждения и версии относительно возможностей урегулирования нагорно-карабахского конфликта и ситуации в регионе. Но есть официальная позиция, с которой в принципе должен считаться эксперт любого уровня. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на официальном открытии IV Всемирного форума межкультурного диалога в Баку, говоря о нагорно-карабахском конфликте, заявил, что «в отношении него нормы международного права, к сожалению, не работают», упомянув при этом известные четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Это фактически обнуляет ситуацию.