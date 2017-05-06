



I.

Проезжая австрийскую деревеньку под названием Маутхаузен, замечаешь ухоженные домики, просторные палисадники, спокойную беззаботную жизнь и одновременно чувствуешь где-то на уровне подсознания, что это — прóклятое место. От одной мысли о том, как такие же мирные и улыбчивые жители спокойно жили рядом с одним из самых страшных концлагерей Третьего рейха пробивает холодный пот. В феврале 1945 года эти мирные и улыбчивые жители дружно взялись за оружие, чтобы принять участие в так называемой «Мюльфиртельской охоте на зайцев». Они азартно преследовали и зверски убили около 410 советских военнопленных, бежавших всего за несколько месяцев до Победы из концлагеря Маутхаузен. Бойцы Фольксштурма, члены Гитлерюгенда, члены местной ячейки НСДАП и беспартийные добровольцы энергично искали в окрестностях истощённых и плохо одетых, увязавших при сильном морозе в снегу русских «зайцев» и убивали их прямо на месте [1]. Убивали нередко подручными средствами — топорами, вилами — поскольку берегли патроны. Трупы свозили в соседнюю деревню и сваливали во дворе местной школы. Здесь же эсэсовцы вели подсчёт, зачеркивая нарисованные на стене палочки. Спустя несколько дней они заявили, что «счёт сошелся» [2].

Выходим на парковке перед лагерем из машины. Промозглая, влажная мартовская погода, свистит пронизывающий ветер. Тёплая одежда почти не спасает. С содроганием представляю себе, как при такой и ещё худшей погоде работали в общей сложности 335 тысяч пленных, почти раздетые, изнурённые голодом, непосильным трудом, пытками…

Далеко от парковки, в стороне от массивных лагерных стен из лесу блеснуло что-то золотым цветом и погасло в кронах деревьев. Мрачные тучи поглотили последние солнечные лучи. Странная тревога охватила сердце при виде этого золотого всполоха. Мысленно успокаиваю себя: ну что там может быть вдали от лагеря, среди высоких деревьев?..

Не буду писать о том, какие ощущения оставляют бараки пленных, блок смерти, стена пыток, каменоломни, камера медицинских экспериментов, газовые камеры, крематорий. Расскажу о другом. На внушительной территории концлагеря воздвигнуто большое число памятников и мемориальных досок в память о представителях практически всех умерщвлённых в лагере народов. Величественный памятник Советскому Союзу единственный стоит в строительных лесах, его почти не видно. Отгоняю навязчивое чувство огорчения, объясняя себе, что памятник, мол, чистят, готовят к 9 мая.

Всюду спрашиваем работников мемориального центра, где находятся бараки, в которых содержали советских военнопленных. Все пожимают плечами и говорят, что эти бараки не сохранились, их нет. Как же нет?! Свыше 130 тысяч военнопленных, из них 32 тысячи зверски замученных и убитых. 39% всех заключённых лагеря были советскими гражданами. Так называемый «русский лагерь» был одним из самых больших подразделений Маутхаузена, его строили первые советские военнопленные, пригнанные в лагерь в октябре 1941 года. Большинство из них не пережило весны 1942 года. И его просто нет? Как это можно объяснить?!

Растёт ощущение того, что из сознания людей старательно стирается память о подвиге советского народа, который весь мир собою заслонил. Сознательно стирается память о народе-победителе, о народе, воевавшем и жертвовавшем миллионами своих сыновей и дочерей за всех людей — без разделения их на национальности, касты и классы… «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» [3].

После осмотра территории лагерного комплекса снова посещает мысль: «Что же там блеснуло в лесу?» Выходим из-за массивных, громоздких, мрачных каменных стен, словно олицетворяющих нацистскую империю и построенных в расчёте на тысячелетней Третий рейх, который был создан в противовес Третьему Риму. Возле каменной лестницы табличка: «Бывший русский лагерь». За лестницей — широкое пустое пространство в виде обширного луга и лесополосы за ним. Спускаемся, идём по поросшему травой и редкими одуванчиками лугу. Муж говорит: «Здесь пахнет как на кладбище — мёртвыми». Какие мёртвые? Лагерь далеко, здесь травка, птички поют. Пересекаем луг. И вдруг из-за высоких берёз и кипарисов перед нашими изумлёнными взорами предстаёт памятник советским военнопленным. Стела с золотой звездой вверху и пронзительной надписью: «Здесь находился так называемый лагерь русских (санитарный лагерь). В этих бараках гитлеровскими палачами были зверски замучены тысячи мужественных людей Советского социалистического государства. Они умерли как жертвы борьбы за освобождение Европы, за освобождение нашей родины Австрии».

После установки мемориала вокруг него посадили берёзки и кипарисы, которые теперь просто никто не стрижёт. Даже в безлиственные месяцы этот памятник почти не виден снаружи. Только если пройти через луг к лесополосе и выйти во фронт памятника, удаётся его увидеть. Летом он и вовсе скрыт от глаз посетителей. Чувствуется, что те, кто ведёт против нашей Родины информационно-психологическую войну (коротко ИПВ), делают своё дело профессионально, и это — всего лишь одно из её проявлений. А на войне, как известно, мелочей нет.

Подавленные возвращаемся назад. Поднимаемся по длинной лестнице на пригорок к лагерным стенам, какое-то шестое чувство заставляет оглянуться. Перехватывает дыхание. С высоты на жидкой мартовской травке всего обширного луга видны прямоугольные очертания зданий. Как на аэрофотосъёмках просматриваются остатки старых городов, так и здесь слой земли и растительности не смог скрыть проступающие фундаменты бараков, не видные тем, кто ходит прямо по ним.

Снова спускаемся вниз. Вспоминаем указанное на карте расположение «русского лагеря», который оказывается находится у нас под ногами. Не в силах уйти, ходим по лугу. В дальней его части — раскидистая ива, тяжёлые ветви её склоняются до земли, а под длинными ветвями, скрытая от глаз посетителей, стоит мемориальная доска, говорящая о том, что здесь погребены тысячи заключённых, умерших после освобождения. Теперь становится понятным «запах» кладбища. Земля наполнена неописуемым человеческим страданием и смертью. Всё это остаётся совершенно неизвестной, старательно закрытой страницей истории для большинства посетителей лагерного комплекса. Ещё один из бесчисленных, систематических актов ИПВ.

«Они умерли как жертвы борьбы за освобождение Европы», — кричат нам гранитные строчки с памятника. «Но помнит мир спасённый…», — уверяет нас знакомая с детства песня. А разве помнит мир спасённый? Что же тревожит нынче освобождённую ими Европу?

II.

А нынче Западную Европу лихорадит от миллионов мигрантов, наводняющих её страны, от кровавой войны на Ближнем Востоке, ведущейся прекрасно оснащённой армией т. н. «исламского государства», от нечеловечески жестоких терактов в крупных городах Европы, от стремительно нарастающей угрозы горячей, третьей мировой войны, которая, начавшись, неминуемо перерастёт в ядерную и не оставит от этой самой Европы камня на камне.

Внимательно наблюдая процесс наполнения Западных стран так называемыми беженцами, счёт которым давно потерян, можно проследить рукотворность данного проекта. Но в чём же его цель? Попробуем порассуждать, основываясь на фактах и логике.

Летом 2015 года сотни тысяч мигрантов хлынули к границам Евросоюза, большинство из них через Словению и Австрию — в Германию. Военные и полицейские, трудившиеся в те горячие месяцы на границах, рассказывали в личных беседах, что они принимали людей безо всякой проверки документов или багажа и ежедневно целыми автобусами перевозили их через границу. Немалая часть тех, кого называли беженцами, была вовсе не из Сирии или стран, охваченных войной с так называемым ИС. Они были из Косово (около трети), из Албании, Афганистана, Пакистана, стран Африки и даже из Сербии и Украины [4].

Один серьёзный человек, приближённый к элитарно-политическим кругам Австрии, работал тогда на горячих приграничных точках. Позже в доверительной беседе он сказал относительно количества беженцев, действительно попавших в страну и «растворившихся» далее на просторах Евросоюза, что если мы к указываемому в СМИ официальному числу прибавим ещё один ноль, то явно не ошибёмся. Точного учёта всех прибывших, а соответственно и конкретных цифр нет. Многие из тех, кто был учтён при переходе через границу, больше не проявлялись ни в числе зарегистрированных по месту предполагаемого назначения, ни в числе соискателей убежища. Судя по всему, они ушли в теневые преступные группировки.

Маутхазен

Те преступления, за которые в исламских странах законом предписываются отрубание руки или смертная казнь, наказываются в Европе зачастую лишь непродолжительным тюремным заключением или штрафом. Для выходцев с Ближнего Востока данная вроде бы гуманная законодательная база сродни с отсутствием закона как такового. Соответственно растёт и множится число жестоких преступлений со стороны мигрантов, которым местная западноевропейская полиция часто даже не имеет права положить конец, связанная по рукам и ногам уставом, правилами поведения с беженцами. Об этом дельно и по существу рассказывает короткий фильм из серии Специальный репортаж — «Изнасилование Европы».

Некоторые представители правоохранительных органов Австрии с горечью жалуются на то, что негласное указание начальства запрещает им принимать заявления от местных жителей, пострадавших от нападений т.н. беженцев. На улицах крупных городов иногда задерживают мигрантов с оружием или взрывчаткой в рюкзаке. На вопросы, откуда у них эти рюкзаки, задержанные отвечают на ломаном немецком «не моё, не моё», и их чаще всего… отпускают, забрав лишь содержимое «багажа»! Чтобы не вызывать паники, в западных СМИ практически не пропускают ни этой, ни любой другой соответствующей информации. Но страх и подавленность местного населения растут.

Так в чём же цель данного проекта «Великого переселения народов»? Можно предположить, что как и у всех процессов, запускаемых в действие определёнными элитными кругами, в данном проекте есть несколько разных уровней. Если разобрать один из них, то выходят на поверхность и другие.

Когда в обществе происходят серьёзные потрясения, когда в воздухе пахнет войной, когда благоденствие и уверенность в завтрашнем дне уходят из-под ног, а растут страх и чувство унижения, общество начинает инстинктивно искать твёрдую почву под ногами. В этом поиске опоры люди склонны обращаться к опыту прошлого: той модели жизнеустройства, которая снимала страх и утоляла горе, олицетворяла силу и давала стабильность, укрепляла государственность и, главное, которая могла положить конец беспределу, могла стать стержнем, опорой в колеблющемся и грозящем завалиться мире.

В такие тяжёлые периоды русский человек часто даже подсознательно стремится найти опору в славном прошлом Советского Союза, в его защищающей руке, в его принципах социальной справедливости и, конечно же, в его великой Победе.

Как показывают наблюдения, общество не только немецкоязычных, но и некоторых других стран Евросоюза — чаще инстинктивно, а нередко и осознанно — ищет такую опору во временах Третьего рейха. Люди вспоминают экономический и национальный подъём, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и, главное, силу и величие тогдашнего собранного под знамёнами Гитлера первого Евросоюза.

Методами информационно-психологической войны, отточенными ещё в соответствующих ведомствах фашистской Германии и доведёнными сегодня на совокупном Западе до невероятного совершенства, удалось после 1945 года превратить для населения своих стран слово коммунизм в жупел, а СССР — в исчадие ада. Людей лишили возможности узнать о том, что же дал всему миру Советский Союз.

С другой стороны, ужасные преступления, совершённые нацистским режимом на территории СССР, остались для большинства населения Западной Европы, к сожалению, неизвестными. А вот — небольшая деталь: в австрийских городах на некоторых зданиях можно встретить таблички с надписями о том, что, мол, этот дом был частично разрушен при бомбардировке союзной авиацией. Если данный дом был частично разрушен, значит, остальные вообще разрушены не были? Вспомните Сталинград или Севастополь, в которых после их освобождения не осталось ни одного целого здания, или Керчь, в которой из почти 100 тысяч человек, населявших этот город в 1940 году, в 1945-м осталось чуть более 30 жителей.

Практически в каждой деревне Австрии стоит памятник «героям, павшим в войне 1939−1945 гг.», как правило, с поимённым перечислением «героев». Некоторые очевидцы тогдашних событий жалуются, как плохо было во время войны, т.к., мол, кофе приходилось пить без молока. Тут уж, как говорится, nocomments.

Что знают о Красной Армии люди, находившиеся ранее по ту сторону железного занавеса? В основном то, что это были пьяницы и грабители, насильники и убийцы. Об этом населению ежегодно к 9 мая с готовностью напоминают все газеты и журналы и сейчас. Нет, увы, не помнит мир спасённый…

Как следствие, сильное воздействие на массовое сознание путём «Великого переселения народов» формирует общественное мнение граждан Евросоюза отнюдь не в пользу великого прошлого СССР и его опыта жизни в кризисные времена, основанного на принципах социальной справедливости. А тогда в пользу какого же прошлого, опыт которого мог бы решить актуальные проблемы, склоняется общественное мнение?

Что говорит нам статистика:

Словакия. «Народная партия — наша Словакия». Позиционирует себя как правопреемница тесно сотрудничавшей с немецкими национал-социалистами Глинковой словацкой народной партии [5], единственной (с 1939 по 1945 гг.) словацкой партии в подконтрольной Третьему рейху Первой Словацкой республике [6]. На парламентских выборах 2012 года «Народная партия — наша Словакия» получила 1,58% голосов, а 4 года спустя, на парламентских выборах 2016 года набрала уже 8,04% и получила 14 мандатов в Национальном Совете Словацкой Республики.

Франция. «Национальный фронт». Глава партии Марин Ле Пен на данный момент публично поддерживает политику Владимира Путина. А до 2014 г. она активно сотрудничала с украинскими наци (онали)стами из партии «Свобода» [7], которые ни тогда, ни ранее не скрывали своих намерений, убеждений и привязанностей [8].

На парламентских выборах 2007 года партия «Национальный фронт» получила 4,29%, а в 2012 уже 13,60% голосов. Соответственно выросло количество голосов, отданных французами на выборах в Европарламент: с 6,34% в 2009 году до рекордных 24,86% в 2014 году.

Нидерланды. «Партия свободы». Лидер партии Герт Вилдерс широко известен своими антииммигрантскими, расистскими и ксенофобскими лозунгами и одновременно популистскими обещаниями экономической поддержки только для коренных голландцев. На парламентских выборах 2012 года «Партия свободы» получила 10,08% голосов, а в 2017 году — уже 13,10%, став второй партией в стране [9].

Германия. «Альтернатива для Германии». На данный момент — одна из наиболее популярных партий в стране. На федеральных выборах 2013 г. «Альтернатива для Германии» набрала 4,7% голосов. На выборах в Европарламент 2014 г. — 7,0%. В настоящее время около 16% граждан Германии готовы проголосовать за АдГ [ 10], а на выборах в некоторые земельные парламенты Германии партия получила 24% голосов [11].

Глава отделения партии АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке заявил в январе 2017 г., что Германия должна прекратить искупать вину за преступления нацистов [12]. Неоднократно высказываемые им публично лозунги «Немцы! 3000 лет — Европа! 1000 лет — Германия!» уж очень сильно напоминают известное словосочетание «Тысячелетний рейх» [13]. Несмотря на данные откровенно ревизионистские и пронацистские высказывания, г-н Хеке отнюдь не был вынужден покинуть партию и даже сохранил свой пост главы одного из её отделений.

Относительно такого рода посылов со стороны партийных деятелей сразу вспоминается позаимствованная из авиации и нередко применяемая в экономике теория «шокового тестирования». Даётся сильный шоковый импульс и наблюдается реакция системы: регистрируются порог критических нагрузок, варианты самокомпенсации, возможные сбои или даже её разрушение. На основании анализа данной реакции определяются степень устойчивости системы и её слабые точки. Данный метод также достаточно успешен в исследованиях реакции общества на шоковые социально-политические импульсы. Он позволяет собирать информацию о готовности общественной системы принять, одобрить те или иные действия со стороны властьимущих.

Австрия. «Партия свободы». Основателями партии были функционеры гитлеровской НСДАП [14]. Серьёзные труды о связях с неонацистами нынешнего лидера партии и реального претендента на должность федерального канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также за малым не состоявшегося президента Австрии Норберта Хофера написал австрийский писатель и журналист, первый и в тот год главный лауреат премии им. Бруно Крайского за лучшую политическую книгу Ханс-Хеннинг Шарзах [15]. Эти труды называются «Штрахе: в коричневом болоте» [16] и «Собрание фактов о кандидате в президенты и члене Буршеншафта Норберте Хофере» [17].

Весьма примечателен тот факт, что большинство из названных выше партий являются членами «Европы наций и свобод» — крайне правой националистической фракции Европейского парламента, которая была создана после выборов в Европарламент 2014 г. и включает в себя на данный момент 9 партий: восемь западноевропейских и одну румынскую [18].

Итак, безусловную опасность представляет малоконтролируемое переполнение стран ЕС мигрантами с Ближнего Востока и Африки, но не менее угрожающим представляется вызванное этим резкое усиление праворадикальных симпатий (уже) разбуженного, но (пока ещё) сытого населения Западной Европы.

В конце февраля 2017 года глава австрийской «Партии свободы» Хайнц-Кристиан Штрахе выступил за то, чтобы вместо доминируемого Соединёнными Штатами НАТО создать самостоятельную военную структуру под названием Европейская армия. Согласно выступлению, в рамках проекта Европейской армии к сотрудничеству могут быть привлечены и те страны, которые ещё только хотят стать членами НАТО [19].

Возникает логичный вопрос: а что же будет в данном случае со статусом Австрии как нейтральной страны? Постоянный нейтралитет республики Австрия и, соответственно, гарантия её неприсоединения не только к НАТО, но и к другим международным военным союзам был одним из важнейших внешнеполитических успехов СССР раннего послевоенного времени. Этот нейтралитет (который, кстати, до сих пор так важен и дорог большинству австрийцев) был достигнут благодаря усилиям Советского Союза, после нашей Победы над фашистской Германией.

Впрочем, Австрия уже в 90-е годы начала переосмысливать принципы нейтралитета, открыв своё воздушное пространство для самолётов, задействованных в войне в Персидском заливе в 1991 году, а также во время операции НАТО против Югославии в 1999 году. С 1995 года Австрия активно участвует в структуре безопасности Европейского Союза, что практически перечёркивает позицию нейтралитета.

Согласно трактовке Штрахе членство Австрии в новосоздаваемой Европейской армии не противоречит понятию нейтралитета, поскольку речь идёт «не о наступлении, а об обороне». Интересно, когда и в каком государстве подлунного мира было «министерство наступления», а не министерство обороны? Кроме того, г-ном Штрахе отмечена необходимость наличия ядерного оружия в арсенале армии Европы «в качестве части европейской оборонной политики» [20]. Возникает вопрос: от кого планируют обороняться?

Грац, Австрия. Памятник нацистам

Кто-то может подумать, что Европа хочет уменьшить свою зависимость от США. Но нужно понимать, что Западная Европа после 1945 года и до сего дня фундаментально несуверенна! Особенно экономически и политически зависимой от Соединённых Штатов она стала в связи с планом Маршалла. В 2014 году ведущий американский аналитик и политконсультант, основатель и глава ведущей в США частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор» (теневого ЦРУ) Джордж Фридман в интервью польскому изданию с многоговорящим названием «Речьпосполита» сказал следующее: «…В Вашингтоне уже многие задаются вопросом, а нужно ли Америке продолжать работать в Европе в рамках НАТО, или эта структура неэффективна, и нужно будет построить новую сеть союзников? (т.е. создать более эффективную военную структуру — прим. авт.)» [21]

«США не в состоянии оккупировать всю Евразию. В тот момент, когда ботинок нашего солдата ступает на землю Евразии, мы автоматически уступаем по численности войск. Мы не можем везде ввести войска, но зато мы в состоянии поддерживать враждующие между собой стороны, чтоб они концентрировались на себе, а не против нас. Мы поддержим их политически, финансово, окажем военную помощь и пошлём наших советников», — сообщил Фридман, выступая в 2015 г. на Чикагском совете по глобальным делам [22]. Так что вопрос о создании альтернативной НАТО военной структуры, состоящей из армий государств Европы, не только не противоречит интересам определённых элитных, властных кругов Соединённых Штатов, но как раз наоборот — является их целью.

О степени так называемой независимости от НАТО новоизобретённой Европейской армии наглядно говорит проходившая в Берлине в 2016 году встреча тогдашнего министра иностранных дел и нынешнего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера ни с кем иным, как с генсеком НАТО Столтенбергом. На встрече обсуждались создание единой армии Европы, а также предложения Венгрии и Чехии по включению их в данную армию. Сказанная Столтенбергом на встрече фраза о том, что «ЕС и НАТО в своей деятельности должны не противоречить, а дополнять друг друга» расставляет, судя по всему, в данном вопросе все точки над «i»[23].

На этом фоне в несколько ином аспекте смотрится стратегия тех же самых «хозяев» по созданию военного пояса вдоль всей западной границы России (на этот раз уже официально, с помощью НАТО). Это — та же самая концепция, которую небезызвестный Пилсудский именовал Междуморьем или «Intermarium». Под предлогом якобы «российской агрессии» на Украине США ускорили формирование военного пояса из подразделений быстрого реагирования на территории между Балтийским и Черным морями, т. е. в Румынии, Болгарии, Польше, Прибалтике и на Украине вплоть до Одессы [24]. Если кто думает, что эта стратегическая концепция появилась только после начала гражданской войны на Украине, то он ошибается. Она была озвучена ещё в 2000 году руководством МИДа Соединённых Штатов на конференции в Братиславе [25]. После встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в июне 2016 года данная концепция применяется на практике под манипулятивным названием «Долговременная ротация крупных военных единиц на западной российской границе» [26].

А что же с нашим Отечеством?

III.

С какими глобальными проблемами ввиду вышеизложенного сталкивается на данный момент Россия?

С одной стороны, в Восточной Европе на территории бывших Советских республик и стран Варшавского договора, умело превращённых в наших «заклятых друзей», прямо у границ РФ силами НАТО формируется милитаризованный пояс между Балтийским и Чёрным морями, укомплектованный помимо местных армий тысячами опытных натовских военных, тяжёлой военной техникой и готовый к мгновенным действиям.

С другой стороны, следует задаться вопросом, зачем американский истеблишмент заинтересован в создании в Западной Европе силами таких крупных стран как Германия, Франция и Великобритания (а также Австрия, Чехия, Венгрия и пр.) якобы параллельной НАТО военной структуры — Европейской армии? [27] На саммите, проходившем в сентябре 2016 года в Братиславе с представителями 27 стран ЕС, при вопросе об источниках внешней угрозы для Евросоюза речь шла бóльшей частью о противодействии России [28].

Налицо, однако, политика двуликого Януса: декларированное создание армии, якобы независимой от политики Штатов и НАТО, якобы настроенной на сотрудничество с Россией, а на деле — воплощение планов заокеанских кукловодов и обострение конфликта с Россией.

С третьей стороны, в ходе реализации текущего проекта «Великого переселения народов» среди населения Евросоюза имеет место резкое усиление крайне правых, националистических, ксенофобских и радикальных тенденций. Это — такая своеобразная «тоска по Рейху» (для тоскующих, само собой, по Рейху со знаком плюс), которая со стороны СМИ активно подпитывается ревизионизмом, переписыванием истории Второй мировой войны и действиями, имеющими целью исключение Советского Союза из ряда стран-победителей.

То есть Европу усиленно накачивают национализмом, в связи с этим на выборах всё бóльшую популярность обретают соответствующие запросам общества партии (которые обещают навести порядок и «разобраться» с мусульманскими мигрантами), постепенно перенимающие бразды правления в свои руки. В то же время большинство европейских политиков данного толка отличаются декларативно подчёркнуто хорошим отношением (sic!) в первую очередь к В.В. Путину и уж потом к России в целом. На фоне этого в западных СМИ усиленно разворачивается очередная, только уже более тонкая и профессионально отточенная кампания по причислению Путина к числу неонацистски, радикально право-настроенных политиков, а то и по проведению прямых параллелей между Путиным и Гитлером.

Стоит обратить внимание на искусную манипуляцию и, как её следствие, на расщепление сознания населения Западной Европы. С одной стороны, имеет место своеобразная ностальгия по временам Рейха (со знаком плюс), а также растущие симпатии к крайне правым партиям. Но с другой стороны, приравнивание Путина к Гитлеру, а России к новому воплощению Рейха (тут уже со знаком минус) вызывает бурное возмущение населения ЕС и, как следствие, призывы разобраться с «диктаторским режимом» как повар с картошкой.

На Западе раскручивается очередной виток антипутинской и антирусской кампании. Теперь ни для кого не секрет, что, оказывается, именно Россия в лице Путина инвестировала в предвыборные кампании или в политические успехи националистов, крайне правых и связанных с нацистами партий Германии, Франции, Венгрии, Италии и пр. и пр [29].

«Разлучить Европу и США было мечтой всех советских руководителей со времен Сталина, а теперь стало стратегической целью Владимира Путина, наряду со стремлением расколоть Евросоюз посредством поддержки правых популистов в Европе и проведением кампании по дезинформации», — пишет в 2017 году ориентированная на интеллектуальную публику австрийская газета «Der Standard» [30].

Но и сбрасывать со счетов компрометирующие действия со стороны пятой колонны из числа российских правящих элит тоже нельзя. Наводит на размышления тот факт, что в декабре 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между партией парламентского большинства «Единая Россия» и австрийской «Партией свободы». А ещё раньше, в марте 2015 года, в Санкт-Петербурге прошёл «Международный русский консервативный форум», на который съехались многие европейские крайне правые, в том числе и представители национал-демократической партии Германии, которую в самой Германии считают неонацистской [31].

Что это, попытка России расколоть сплочённый в своей антироссийской политике Запад? Весьма опасная попытка! Особенно в той ситуации холодной войны, когда она в любой момент может перерасти в горячую. На язык просится вопрос, который П.Н. Милюков в 1916 году задал с трибуны Четвёртой Государственной думы: «Что это, глупость или измена?» Если глупость — то виновных следует серьёзно (в т.ч. и публично) вразумить, если измена — серьёзно наказать.

Немецкий журнал «Der Spiegel» пишет в 2016 году, что Россия (прошу заметить, не отдельные её политические деятели как, например, г-н Дугин, а в первую очередь именно Россия), строит в Европе структуру «Чёрного интернационала» [32].

Австрийская газета «Wiener Zeitung» подчёркивает, что активность России в Европе поражает — её результатом они видят ни много ни мало «Чёрный интернационал», состоящий из правых партий Польши, Венгрии, Австрии, Финляндии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии и Германии, поддерживающих тесные, в том числе финансовые отношения с Москвой [33].

Вот это да! Западный читатель теперь уверен, что именно Россия строит «Чёрный интернационал». Такая формулировка, понятное дело, ставит для «всей цивилизованной мировой общественности» Россию в разряд нацистских преступников. Соответственно, подводится фундамент под применение военной силы против «диктаторского режима, исчадия зла, нового воплощения Рейха со знаком минус» — нужное подчеркнуть. В умах людей западного общества проводится легитимация возможного нанесения военного удара по России в том случае, когда таковой удар станет необходимым. Думаете, не может быть?

Посмотрите на американские бомбардировки Сирии. Молниеносная подготовительная кампания в западных СМИ — и Европа ужаснулась тому, что «Асад бомбит отравляющими газами детей и госпиталя» [34]. Не прошло и двух суток, как под одобряющие возгласы той же Европы по базе ВВС в Сирии были выпущены 59 крылатых ракет США.

Никто даже на задался обычным вопросом: «Сui prodest», кому это выгодно? Разве Асаду, у которого освобождение Сирии, а также урегулированное с Западом согласие на дальнейшее управление страной были уже почти в руках, выгоден такой шаг? А Запад возликовал о том, что «кровавый диктатор» наконец-то получил по заслугам.

Памятник советским военопленым

Имя «диктатора» можно вписать любое, сценарий остаётся тем же: «Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать«[35].

Насколько серьёзно воспринимает российский народ остроту момента? Насколько сильны в каждом из нас чувство ЛИЧНОЙ ответственности за происходящее и чувство внутренней мобилизации? Если чётко и ясно не расставить все ценностные вехи и ориентиры, то невозможно победить в данной войне на уничтожение, ведущейся против нашей Родины.

Население страны всегда состоит из двух субъектов: власти и народа. У каждого свой круг ответственности.

Власти как субъекту — жизненно необходимо признать и официально объявить о том, что идёт Холодная война, которую не мы начали, но которую нам навязали. В этой войне у нас есть лишь два сценария: сдаться и умереть — или победить.

В связи с этим нужно как можно скорее нейтрализовать действия пятой колонны. В современные времена такую нейтрализацию вполне можно начать с отключения соответствующих личностей и организаций от информационных и финансовых потоков. Кроме того, публичная огласка и подробный разбор антигосударственной деятельности этих «бойцов невидимого фронта» тоже сыграют свою важную информационно-психологическую роль. В интернете уже существуют какие-то страницы с подобного рода содержанием, но всё это — лишь частная инициатива отдельных граждан, это не является выражением официальной позиции власти. Это — скорее исключение, чем правило [36].

А ещё власть, решившаяся на победу, а не на капитуляцию, должна осознать экзистенциальную необходимость начать ускоренный перевод экономики страны в мобилизационный режим (также всерьёз занявшись при этом вопросами потребления и поведения олигархической элиты). Власть должна начать активные и решительные действия по этому поводу и открыто объяснить народу, почему она это делает.

Народу же как субъекту — необходимо проснуться, внутренне и внешне мобилизоваться. Заставить себя отказаться от того образа жизни, при котором мы живём за счёт наших внуков. Чуть выше поднять глаза от бытовых забот и увидеть — КАКОЕ зло надвигается на нас и наших детей. Вспомнить славное прошлое Отечества нашего и внести свой вклад в общую победу. Кто же, если не мы? Наши бабушки, деды и прадеды отдавали свою жизнь за то, чтобы мы жили. Они гибли на полях боёв и в фашистских концлагерях, выживали в нечеловеческих условиях угнанными в «Рейх» рабами и на оккупированных территориях, изнемогали от голода и, привязывая себя к станкам, чтобы не упасть в обморок, выпускали в умирающем от голода блокадном Ленинграде боеприпасы и вооружение для фронта, защищали последние пяди земли после восьмимесячной осады Севастополя, задыхались от отравляющих газов в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, умирали, но не сдавались. Они трудились и боролись до последнего вздоха за то, «чтоб вечно снились Родине моей берёзовые сны».

Мы им всем сильно задолжали.

Каждому из них.

А долги нужно отдавать.

Всегда.

[1] Худ. Фильм «Охота на зайцев» // https://ru.wikipedia.org/wiki/Охота_на_зайцев_(фильм)https://www.youtube.com/watch?v=ve3yPEgozzEru.wikipedia.org/wiki/Мюльфиртельская_охота_на_зайцев

[2] ribalych.ru/2014/01/11/uzniki-20-go-bloka-poslednij-boj/

[3] Евангелие от Иоанна Глава 15, стих 13.

[4] www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts

[5] www.rt.com/news/334706-neo-nazis-elected-slovakia/

[6] ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F

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[19] www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5175398/FPOeChef_Strache-will-nun-doch-eine-EUArmee-mit-Atomwaffe

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[34] http://www.neue.at/politik/2017/04/04/mit-giftgas-gegen-kinder-und-kliniken.neue

[35] И.А. Крылов, ВОЛК И ЯГНЁНОК

[36] http://5kolonna.info/5kolonna-v-rossii-spisok/

Сокращённая версия статьи опубликована в газете «Суть времени»