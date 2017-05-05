В Рязанском кремле, во дворце князя Олега, 5 мая открылась выставка «Сталинград 1942−1943 годов глазами художников». Выставка как бы посвящена 75-летию самого знаменитого сражения Великой Отечественной войны. Как бы… Но кое-что в самой идее выставки позволяет задуматься о совершенно иной цели ее устроителей.

Рисунок Ханса Лиска

В экспозиции — более 80 картин и рисунков, созданных художниками студии Батальной живописи имени Грекова и художниками-непрофессионалами, сражавшимися на разных сторонах той войны. В числе этих работ горожане увидят рисунки гитлеровского художника-пропагандиста Ханса Лиска и рисунки военного врача вермахта Курта Ройбера.

Само решение поместить рядом с полотнами, прославляющими подвиг советского солдата, картинки-зарисовки поработителей, пришедших к нам тогда грабить и убивать, — похоже на символ желания любой ценой примирить нашу совесть, память и честь с той черной силой, что пыталась превратить нас в рабов. Организаторы выставки в Рязанском кремле говорят, что речь идет лишь о «примирении русского и немецкого народов», но персонажи рисунков Ханса Лиски однозначно воплощают нацистский «арийский дух». Примириться, стало быть, надо с этим духом? — ведь к войне с немецким народом мы не призывали никогда, даже во время войны.

О деяниях носителей «арийского духа» могут много рассказать пепелища сгинувших деревень России, Украины, Белоруссии, планомерно и буднично уничтоженных по плану «ОСТ».

Про эти деяния могут напомнить фотографии, которых палачи сделали очень много, явно гордясь собой. Они снимались «на память» на фоне виселиц и ям, полных трупов советских людей, посылая доказательства своей доблести домой своим родным. И их родичи гордились исполнителями очистки восточных земель для расселения на ней новых хозяев.

Рисунок Ханса Лиска

В личной беседе организаторы выставки не решились даже назвать изображенных на картинах Ханса Лиски гитлеровских вояк нацистами. Эти носители того самого «арийского духа» удостоились от работников Музея «Рязанский кремль» гордого имени «воины»… Что это, как не попытка отстирать грязное белье нацизма от крови убитых этими подонками детей, женщин, стариков и солдат нашей Родины?

Эти рисунки нацистов, выставленные в сакральном месте, крепости Рязанского кремля суть документы, обличающие фашизм. И организаторы выставки не могут этого не понимать, но «примирители» старательно не замечают очевидного: не чувствуется обвинительных интонаций в экспозиции, звучат оправдательные… Духовно примирители уже не наши, они — «тамошние», западные. И ради того, чтобы быть причастными к Западу, можно и душу продать, и открыть ворота вражьей силе, вражьей воле к сердцам наших людей, а особенно — к сердцам молодых людей, у которых не сформирован иммунитет исторической памяти.

Что должен подумать юноша, пришедший на это посмотреть? Что и те, и эти — одинаково доблестные воины, и никто как бы не виноват? Что злая воля тиранов столкнула их в смертельной битве друг с другом где-то, неизвестно где? «Под Сталинградом»? А где это? На карте и города такого нет давно. В школьных учебниках про Сталинградскую битву написано два абзаца, про Эль-Аламейн или Мидуэй ‑ и то больше. И вообще, разве не американцы выиграли во Второй мировой?

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

Примечательно, что приурочена выставка-провокация к Дню Победы. А провокации против основателя советского государства Владимира Ленина приурочены к дню его рождения. Провокации против всего того красного, что сломало хребет черной мрази нацизма в середине ХХ века: коммунизма, Советов, социализма и СССР — к дню 7 ноября, уже отмененному празднику. Основательно окопались в недрах нашего общества отстирыватели поганого, гнусного и мрачного, старательно вываливающие в грязи всё светлое, славное и победное.

Кому это нужно? Иностранным «партнерам», чье «мнение» наиболее авторитетно и даже «общеизвестно». Эмигрантам, после Гражданской войны выпертым восставшим народом и не простившим ему то, что он без их милостивого руководства одолел и во многом превзошел «цивилизованный» Запад. Доморощенным пенкоснимателям, преданно смотрящим в рот первым и вторым в сладостной надежде получить грант, а если сильно повезет, то и пристроиться здесь гауляйтером при щедром иноземном барине.

А почему мероприятия, задуманные для патриотического воспитания, не обходятся без тонких и толстых провокаций? То портрет гражданина Романова, никак к Великой Отечественной войне не причастного, в «Бессмертный полк» пристроят, то на плакат с георгиевской лентой всунут гитлеровского солдата, штурмующего Брестскую крепость, или американского «зеленого берета», занятого сжиганием защитников Вьетнама.

«Девочка напутала»? Что-то эта «девочка» напутывает строго в одну сторону — в сторону глумления над нашей историей и нашими святынями. В сторону сбивания людей с дороги к правде и справедливости.