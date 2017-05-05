Более 53,5 тыс. наград участникам Великой Отечественной войны до сих пор им не вручены, сообщил начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков. Он отметил, что поиски награжденных будут продолжены.

Орден адмирала Нахимова

Усилия Минобороны РФ, прилагаемые для того, чтобы «награда нашла героя», пусть даже спустя свыше 70 лет после окончания войны, заслуживают, несомненно, самой высокой оценки.

Но в то же время эти усилия, даже на самом минимальном уровне, не исчерпывают тему солдатского подвига и нашей за него благодарности.

Вполне очевидно, что главный архивист Минобороны, называя достаточно скромную цифру неврученных наград, имел в виду только тех фронтовиков, которые были удостоены их еще в годы войны, но по разным причинам не получили.

Цитата из к/ф «В бой идут одни «старики». Реж. Леонид Быков. 1973. СССР «Старикам» было не больше двадцати

Таким образом, данная наградная кампания никоим образом не касается тех миллионов солдат Великой Отечественной, которые принесли на алтарь Победы самое дорогое — свою жизнь, но в абсолютном большинстве случаев никакой боевой награды за это не получили. Среди них и мой родной дядя, красноармеец 2-й гвардейской механизированной бригады Константин Селиванов, от которого в нашей семье осталась только запись из «Донесения о безвозвратных потерях».

Нам неизвестны конкретные обстоятельства гибели этого человека. Но тем не менее фактом является то, что он погиб в бою за Родину. Разве это не достаточный повод для того, чтобы отметить наградой его вклад в спасение нашей страны и всей человеческой цивилизации от нацистского рабства?

Тот же самый вопрос более чем уместен и в миллионах других аналогичных случаев.

Эта, на мой взгляд, вопиющая несправедливость существует уже почти три четверти века. Но почему-то до сих пор на данную тему практически никто не считает нужным говорить.

По сложившейся еще в сталинские времена наградной традиции, представлять к орденам и медалям полагалось только за конкретные отличия и подвиги. Гибель солдата на поле боя, то есть акт высочайшего самопожертвования, к числу таковых не относилась.

Кроме того, долгие годы в силу унаследованной от НКВД подозрительности считалось, что такое посмертное всеобщее награждение в принципе невозможно, потому что неизвестны обстоятельства гибели каждого конкретного человека. А может он просто сдался в плен или вообще перешел на сторону врага — а мы его за это к медали!

И такое оскорбительное недоверие по отношению ко всем без разбору, к миллионам павших и пропавших без вести, до сих пор считается чуть ли не нормой! Мол — пускай сначала докажут, что они не предатели и не враги народа. А поскольку доказывать это давно уже некому, то и вопрос можно считать закрытым.

Цитата из к/ф «Офицеры». Реж. Владимир Роговой. 1971. СССР Егор и Маша

Но ведь это ужасная несправедливость по отношению к не вернувшимся с войны! Потому что абсолютное большинство из них были мужественными людьми, настоящими патриотами и защитниками своей Родины. И не их вина, что они погибли в своих безвестных окопах, не оставив в истории никаких следов.

В 1941 году бесследно исчезали целые полки и дивизии, от которых не осталось ровно ничего — даже пепла. И это что — повод считать их солдат и офицеров недостойными людьми? Тех, кто во многих случаях погибли все до единого, не пропустив врага дальше своих рубежей!

Всем хорошо известны фотографии советских военнопленных 1941 года, которые с удовольствием тиражировали фашисты. На большинстве из них наши бойцы выглядят, мягко говоря, неважно — изможденные, грязные, в каких-то лохмотьях, небритые. А теперь задайте себе вопрос — может ли так выглядеть солдат, который сдался врагу сразу же по прибытии на фронт? Ответ очевиден — конечно же, нет!

Эти якобы позорные фотографии на самом деле и есть самое красноречивое свидетельство мужества и героизма наших предков. Чтобы в этом убедиться, стоит почитать воспоминания тех немногих, кто вышел живым из той мясорубки. Например, бойца 150-й стрелковой дивизии Одесского военного округа (Южного фронта) Дмитрия Левинского. Который очень подробно описал, как отступал вместе со своей разбитой частью от румынской границы в направлении Николаева. Как они, израсходовав все боеприпасы и запасы еды, но не бросив оружия, пробирались фактически по немецким тылам, постоянно подвергаясь налетам вражеской авиации и артиллерии. И только когда уже находились в крайней степени истощения и утраты физических сил, были захвачены в плен немцами.

Именно такой и была наиболее массовая ситуация пленения наших бойцов и командиров, подавляющее большинство которых дралось с фашистами до последнего патрона и до последней возможности. Не следует забывать, что врага у границ встретила регулярная, кадровая Красная армия. То есть — настоящие, закаленные годами учений и походов военные люди, имевшие хорошую боевую выучку, солдатскую выносливость и, что самое главное — непоколебимую идейную стойкость. Особенно свойственную тому — чисто советскому армейскому поколению 1920−23 годов рождения. Такие люди, по определению, не могли стать в массе своей банальными предателями. И не стали, либо погибнув в бою, либо попав в плен в самых безвыходных обстоятельствах.

Фактически самое правильное отношение к ним с нашей стороны должно быть прямо противоположным той «презумпции виновности», которая осталась в общественном сознании со времен НКВД. То есть этих людей следует априори рассматривать как павших в боях за Родину. То есть как героев. И, следовательно, как тех, кто безусловно достоин награды своего Отечества.

Цитата из к/ф «Летят журавли». Реж. Михаил Калатозов. 1957. СССР Последние минуты

Кто-то наверняка скажет — но зачем эту тему поднимать сегодня, когда прошло уже столько лет? Полагаю, что ответ на этот вопрос очевиден каждому думающему человеку, дорожащему историей и будущим своей страны. Без твердой исторической памяти ничего хорошего от будущего ждать не приходится. Неотъемлемой частью этой памяти и должно стать государственное воздаяние всем не вернувшимся с войны. Боевая награда должна стать достоянием каждой семьи, чей дед или прадед сложил свою голову на поле боя или погиб в нацистском застенке. Чтобы и внуки, и правнуки знали и помнили, что подвиг их предка по достоинству оценен страной и народом. И что так будет всегда, когда Родина призовет своих сыновей и дочерей исполнить воинский долг. Лично для меня будет высочайшей честью получить такие награды за моих погибших на той войне четырех родственников — солдат Красной армии. И завещать их моим потомкам как величайшую святыню нашей семейной истории.