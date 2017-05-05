



Kremlin.ru Рукопожатие

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о готовности начать укладку труб на морском участке газопровода «Турецкого потока». Видимо, не случайно это сообщение последовало сразу после переговоров главы России со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Судя по всему, по проекту утрясли все вопросы. И снова не случайно Путин уверенно заявил, что Анкара будет поддерживать проект, так что «надо начать работать».

Надо полагать, что теперь реализация проекта будет идти форсированными темпами, поскольку уже давно, как утверждают эксперты, с опережением графика ведется строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, и тоже через Турцию. Открытие первой очереди «Турецкого потока» ожидается в конце 2019 года. Правда, считается, что эти два проекта не являются конкурентами, прежде всего, из-за различий в мощностях. Через TANAP планируется поставлять 16 млрд куб. газа в год с перспективой расширения до 31 млрд куб., но только после 2020 года. Что касается «Турецкого потока», то его первая нитка предназначается для экспорта газа в Турцию объемом 15,75 млрд куб. в год.

Вторая нитка с такой же мощностью предназначается для поставок газа в Европу. Поэтому при определенных условиях и обстоятельствах может возникнуть вопрос о способности европейской экономики потреблять предлагаемые объемы. В этой связи Миллер доложил президенту, что с начала года поставки российского газа в Европу выросли более чем на 15 процентных пунктов, нет сомнений в том, «что такой рост спроса подтверждает актуальность наших планов, а также намерения по реализации крупных газотранспортных проектов, среди которых, конечно же, «Турецкий поток». Однако никто не знает, как будут дальше развиваться события на европейском газовом рынке.

В то же время Турция сможет избежать любых потрясений в случае возникновения газовых споров между Москвой и Киевом или, к примеру, с Бухарестом. Газ будет поставляться напрямую из России в Турцию, минуя транзитные страны — Украину, Молдавию, Болгарию и Румынию. Турция становится мощным энергетическим транспортным узлом и транзитной страной, которая будет играть важную роль в обеспечении безопасности газовых поставок как на европейском, так и на глобальном уровне. Кстати, для нее эта ситуация приобретает важное значение с учетом бурных событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Раньше Анкара, понимая, что Россия через «Турецкий поток» решает проблему отказа от украинского транзита, пыталась выкручивать «Газпрому» руки, требуя скидок на газ в обмен на заключение соглашения по проекту, маневрировала в вопросах транзита российского и каспийского газа через свою территорию. Теперь для подобной игры у нее не стало хватать ресурсов. Хотя бы потому, что Турция остро нуждается в устойчивых доверительных отношениях с Москвой с учетом развития событий в Сирии, да и не только там.

Немецкое деловое издание Wirtschaftswoche отмечает, что «Эрдоган более зависим от проекта «Турецкий поток», но до того, как первая ветка будет завершена в 2019 году, еще многое может произойти». Сегодня геополитика стала такой же капризной и неустойчивой, как погода в Заполярье, откуда «Газпром» качает свой газ.