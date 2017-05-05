Сегодня, 5 мая, состоялось закрытое заседание Монгольской Народной Революционной партии (МНРП), по итогам которого было объявлено о выдвижении кандидатом в президенты Намбара Энхбаяра, третьего президента Монголии.

Ludovic Hirlimann Памятник Чингис-хану

Президентские выборы в Монголии пройдут 26 июня 2017 года. Согласно закону о выборах, выдвижение кандидатов от политических партий, представленных в парламенте, должно начаться за 55 суток до начала голосования.

Первой своего кандидата в президенты выбирала Монгольская Народная партия (МНП): 3 мая 2017 года на основе открытого голосования на партийной конференции. В результате победил нынешний спикер парламента Миеэгомбо Энхболд.

В этот же день, 3 мая, состоялись внутрипартийные выборы кандидата от Демократической партии. В итоге за пост президента будет бороться бывший член парламента Халтмаа Баттулга.

Кандидат от МНП Миеэгомбо Энхболд

Нынешний спикер парламента родился в 1964 году в столице Монголии, Улан-Баторе. В 1982 году окончил среднюю школу, а в 1987 году — Монгольский Государственный Университет, по специальности экономист. Имеет магистерскую степень по экономике, является действительным членом Международной академии информатизации. Почётный доктор местного университета «Орхон» и университета «Гуан Ун» Республики Корея. С 1987 года работал по специальности, а с 1996 года начал свою политическую карьеру в качестве начальника президиума Заседания гражданских делегаций района Чингэлтэй столицы. С 1999 по 2005 год был мэром Улан-Батора, в 2005 году стал членом парламента. С 2006 по 2007 год занимал пост премьер-министра Монголии, с 2007 по 2012 год — заместителя премьера-министра, с 2012 по 2016 год работал заместителем начальника Великого Государственного хурала (парламент Монголии — ИА REGNUM ). После победы МНП на парламентских выборах, прошедших 29 июня 2016 года, стал спикером парламента.

Tsetsegbadam Миеэгомбо Энхболд

В обществе у него сложилась репутация опытного политика, который в качестве председателя партии сыграл важную роль в ее победе в парламентских выборах. Так же запомнилось то, что он был в числе инициаторов строительства международного аэропорта в Хушигийн хондий, собственного спутника «Монголсат» и т.д.

Противники кандидата обвиняют его в незаконной торговле землями в период работы мэром. Но пока эти обвинения юридически не доказаны.

Женат, имеет двух дочерей.

Хозяин крупнейшего памятника Чингисхану

Кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга известен как крупный бизнесмен. Хотя он дважды избирался в парламент, для граждан страны он «Женко» Баттулга. «Женко» — название основанной им группы, занимающейся в основном деятельностью в области туризма.

Халтмаа Баттулга родился в 1963 год в городе Улан-Баторе. Окончив среднюю школу, поступил в Среднюю художественную школу и в 1982 году получил профессию художника.

До начала политической карьеры был также известен как спортсмен. Халтмаа Баттулга с 1979 по 1990 год входил в состав сборной по самбо. А с 1990 года занимался частным бизнесом, учредил компанию с ограниченной ответственностью «Женко» и работал генеральным директором компаний «Женко», «Мах Импекс» и гостиницы «Баянгол» до 2004 года.

Победил в парламентских выборах, состоявших в 2004 году, и стал членом Великого Государственного Хурала. С 2008 по 2012 год занимал пост министра транспорта, строительства и градострительства. В выборах 2012 года вновь победил и работал членом парламента до 2016 года, наряду с этим с 2012 по 2014 год занимал должность министра производства и сельского хозяйства.

С его именем связано много скандалов и слухов. Один из них касается незаконного импорта спирта в 1997 году, известного в Монголии как «Дело 17 контейнеров спирта». По связанному с ним уголовному делу допрашивалось множество лиц, в том числе и Халтмаа Баттулга и его родственники. Но в итоге расследование так и не было завершено, дело было закрыто. В 2016 нынешний кандидат в президенты стал подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, до сих пор не завершенному.

В то же время Халтмаа Баттулга много сделал для развития туризма. Например, крупнейший в мире памятник Чингисхану, Туристический комплекс «XIII век» были созданы частной компанией Халтмаа Баттулга и являются визитной карточкой столицы Монголии.

Дважды был женат. Вторая жена русская, родила ему четверых детей.

Экс-президент, а ныне кандидат

Последней из политических партий своего кандидата на пост президента выбрала МНРП. Им стал председатель Монгольской Народной Революционной партии и третий президент Монголии Намбар Энхбаяр.

Намбарын Энхбаяр и Владимир Путин. 2005

Родился он в 1958 году, окончил Московский литературный институт в 1980 году и университет Лидса в Великобритании. С 1980 до 1990 года работал переводчиком русского языка, был генеральным секретарем и вице-президентом Союза писателей Монголии.

Свою политическую карьеру он начал в 1985 году в качестве члена МНРП. В 1992 году был избран членом парламента и занял пост министра культуры. Переизбирался в парламент четыре раза до 2004 года. На президентских выборах 2005 года был выдвинут кандидатом от Монгольской народной революционной партии и победил, получив 54,2% голосов. На президентских выборах 2009 года потерпел поражение от нынешнего президента Цахиа Элбэгдоржа.

В апреле 2012 года был арестован по обвинению в коррупции и продаже государственной собственности. В том же году приговорен к четырем годам лишения свободы. Но в августе 2013 года президент Цахиа Элбэгдорж издал указ о помиловании. Намбар Энхбаяр был освобожден от судимости.