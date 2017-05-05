



Prezydent.pl По какой Конституции будут жить эти польские дети, когда вырастут?

Президент Польши Анджей Дуда призвал поляков задуматься о конституционной реформе. Об этом он заявил во время выступления по случаю национального праздника Третьего Мая, установленного в честь принятия 3 мая 1791 года первой польской Конституции. Дуда напомнил, что сейчас поляки живут по Основному закону, одобренному в 1997 году. «На мой взгляд, как президента, мои сограждане имеют право выразить свое мнение: хорошо ли работает Конституция Польши в течение этих 20 лет, удовлетворены ли поляки моделью государственного устройства или же требуются перемены, заслуживают ли поляки и Польша новой Конституции. — подчеркнул Дуда. — В следующем 2018 году, это год 100-летия восстановления независимости Республики Польша, народ должен сказать, каким он видит президента страны, какой роль Сената и Сейма, какие права граждан и свободы должны быть усилены».

Radosław Czarnecki Анджей Дуда

Ровно год назад запуск полномасштабной государственной реформы уже анонсировал президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. «В следующем году исполняется 20 лет со дня принятия Конституции, я думаю, что это хорошее время для начала работы над новой Конституцией», — заявил Качиньский во время выступления в Сейме на партийном собрании по случаю Дня государственного флага и пояснил, что рассматривает вариант проведения референдума по вопросу принятия Основного закона. Однако сейчас для политиков «Права и Справедливости» инициатива их однопартийца, президента Польши, оказалась сюрпризом. Руководитель аппарата премьер-министра Эльжбета Витек поспешила сказать, что идея проведения референдума является детищем PiS. Однако вице-премьер Ярослав Говин заявил, что все это — личная инициатива президента. «Насколько я знаю, с кем-либо из правительственных и властных кругов консультаций не велось», — добавил Говин. Дистанцировалась от Дуды и пресс-секретарь «Права и Справедливости» Беата Мазурек, отметившая, что при всем уважении к «инициативе президента» она «требует осмысления и выяснения, о каких изменениях идет речь».

Это хорошее замечание, поскольку президент Польши не расшифровал, чего же именно он хочет. Однако, на наш взгляд, за него это сделал вице-спикер Сейма Станислав Тышка, представляющий молодую политическую силу, движение Kukiz'15. По словам Тышки, судя по всему, все дело в конфликте между Дудой и министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, который в последнее время вышел на поверхность. Публичный скандал вызвало обнародование того факта, что министр обороны ни во что не ставит президента, отказываясь даже реагировать на письма Дуды. Хотя статья 134 Конституции гласит, что «президент Республики является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Польской Республики. В мирное время президент Республики осуществляет верховенство над Вооруженными силами через министра национальной обороны».

Вопрос в том, что лежит в основе сложившегося положения — конфликт на личностном уровне или институциональные огрехи польского Основного закона. На сегодня в Польше сложилась уникальная ситуация, государством правит человек, который не является ни премьер-министром, ни президентом страны. Ярослав Качиньский — формально рядовой депутат Сейма. Но как глава правящей партии именно он определяет, каким будет персональный состав правительства и других структур, и решает, каким курсом во внутренней и внешней политике должна следовать страна. Это привело к тому, что в Польше появилось два центра власти. Один в лице законных институтов, работающих в правовом поле, насколько возможно открытых для общественности и средств массовой информации, ограниченный в своих полномочиях правовыми актами.

Другой находится на варшавской улице Новогродзкой, дом 84/86, где размещена штаб-квартира «Права и Справедливости». Сюда стремятся попасть министры и депутаты, чтобы встретиться с Качиньским. И тот, кто последним успевает достучаться до «уха президента», имеет все шансы протолкнуть свой вариант решения той или иной проблемы, причем без какой-либо лишней огласки, дискуссий и назойливого внимания средств массовой информации. Наличие «альтернативного» центра власти дезорганизует работу кабинета министров, поскольку у недовольного министра всегда есть шанс добиться отмены уже согласованного и одобренного правительством решения. И, конечно, все это мало радует президента Польши, который и без того ограничен Конституцией в своих правах.

Aargambit Ярослав Качиньский

Публичное заявление о необходимости проведения референдума по Основному закону, которому должно предшествовать широкое общественное обсуждение, позволяет Дуде напомнить о себе. Что в этой ситуации будет делать Качиньский? Глава партии, конечно, может снять остроту проблемы, дав команду отправить министра обороны в отставку, тем более что он сам его недавно вслух критиковал. Мачеревич имеет самый большой среди польских политиков антирейтинг, он вызывает антипатию у премьер-министра Беаты Шидло. Однако за министром обороны стоит элитная группа поддержки, один из ее членов — владелец влиятельной медиа-группы, католический священник отец Тадеуш Рыдзик.

Он оказывал и оказывает медийную поддержку PiS, но вряд ли будет рад потерять такого серьезного союзника как министр обороны, а партия не может отказаться от услуг отца Тадеуша, так как до сих пор работает в агрессивной информационной среде. Вместе с тем, «Право и Справедливость» не готова позволить себе неконтролируемую кампанию по подготовке к конституционному референдуму. Ведь она способна трансформироваться в обсуждение вопроса доверия правящей партии. PiS не уверена, что его выиграет.

Скорее всего, в итоге Качиньский и Дуда придут к некоему компромиссу. Дело в условиях. Как сообщалось на официальном сайте президента Польши, в понедельник, 24 апреля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Анджеем Дудой. И далее: «Эрдоган рассказал президенту Дуде о ходе и результатах конституционного референдума в Турции и последующих шагах, связанных с реформой государства. Президент Польши стал одним из немногих мировых лидеров, с которым президент Эрдоган контактировал по этому вопросу в последнее время. Политики обсудили вопрос о международной реакции на референдум. Президент Дуда подчеркнул в этом контексте важность восстановления доверия и диалога между европейскими странами с тем, чтобы обеспечить взаимное уважение и безопасность».

Турецкий президент, выиграв свой референдум незначительным большинством, смог расширить собственные полномочия. Кто знает, не консультировался ли с ним польский президент перед тем, как призвал провести референдум по Конституции в Польше? Посмотрим.