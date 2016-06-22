Министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин, в деятельности которого прокуратура усмотрела признаки конфликта интересов, а общественники активно намекают на его отставку, почти после года молчания решил откровенно рассказать, кто и зачем объявил ему «травлю».

Msr.nso.ru Министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин

Информация разного содержания на страницах новосибирских общественников в социальных сетях, в первую очередь Евгения Митрофанова, относительно деятельности Пыхтина, с периодичностью обновляется, обрастая все новыми подробностями. Так в одном из последних постов был представлен скан ответа из прокуратуры Новосибирской области, датированный 21 апреля 2017 года.

В нем говорится, что «прокуратурой области в деятельности министра социального развития установлены признаки конфликта интересов, выразившиеся в использовании им на личной пасеке труда работников и техники подведомственных министерству учреждений». По данным фактам прокуратура еще 16 мая 2016 года внесла представление и 13 октября 2016 года направила соответствующую информацию губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому. Однако, «в связи с продолжающейся нетрудоспособностью Сергея Пыхтина, решение о привлечении его к ответственности губернатором до настоящего времени не принято».

Представители общественности тут же усмотрели в продолжительной болезни чиновника попытку уйти от ответственности и пересидеть конфликт на больничном. Все это подогревалось молчанием самого Пыхтина, который почти на год «скрылся» от СМИ и никак не комментировал происходящие вокруг его персоны события. На все запросы от представителей СМИ в самом министерстве социального развития давались официальные отписки. И только недавно, разоткровенничавшаяся сотрудница министерства соцразвития, комментируя очередной запрос ИА REGNUM, по телефону отметила, что все разговоры вокруг Пыхтина не правда. И спросила, что на запрос хочется получить: правду или очередной «пиар» общественников, которые так активно порочат министра.

Вот, что сказано в последнем официальном ответе министерства относительного заинтересованности прокуратуры фигурой Пыхтина: «поводом для расследования послужило поступившее в конце марта 2016 года в правительство Новосибирской области анонимное сообщение. В рамках изучения доводов были инициированы проверочные мероприятия, касающиеся заполнения деклараций Сергея Пыхтина и проверкой правоотношений между ним, как частным лицом, и учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области. Пыхтиным в необходимые сроки даны соответствующие подробные письменные разъяснения».

Иван Шилов ИА REGNUM Перо и текст

В министерстве соцразвития, которое возглавляет сам Пыхтин, уверяют, что недвижимое имущество и средства, подлежащие декларации, были задекларированы чиновником в соответствии с действующим законодательством.

«Сергею Иосифовичу в рамках проверочных мероприятий специалистами прокуратуры были заданы два вопроса: по невнесению в декларацию о доходах 22 346 рублей от софинансирования пенсий и не корректной информации по отношению супруги Н.М.Пыхтиной. Пыхтин, в частности, пояснил, что при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год стало известно, что его супруга, является учредителем ООО «Ариул» (размер доли — 100%, номинальная стоимость доли 10 тыс. рублей), по документам этой организации является ее директором. Супруга ошибочно полагала, что не требуется сообщать информацию о своем участии в ООО, достаточно дать информацию о своих доходах (декларирован ее доход от деятельности юридического лица за 2012, 2011, 2010 год)», — сказано в ответе министерства, где также подчеркивается, что Пыхтин пояснил, что с 2013 года деятельность организацией не осуществляется (приложив нулевую отчетность за 2013, 2014, 2015 год), доход с 2013 года отсутствуети его супруга готовит документы на ликвидацию, планируя завершить ее в ближайшее время (организация ликвидирована в декабре 2016 года).

Все дополнительные вопросы, которые касались технических моментов заполнения деклараций, как уверяют в министерстве, были рассмотрены и даны соответствующие объяснения, проводимые в ходе проверки в апреле — мае 2016 года. В начале мая 2016 года все пояснения были направлены в прокуратуру Новосибирской области.

По поводу незадекларированных в 2014 году денежных средствах в сумме 22 346 рублей, полученных от Регионального негосударственного пенсионного фонда «Сибирский Сберегательный», дан ответ: «выяснилось, что данная сумма и не подлежала декларации, согласно методическим рекомендациям».

«Что касается активного тиражирования недостоверной информации о якобы привлечении сотрудников подведомственных учреждений, Сергей Пыхтин неоднократно пояснял, все взаимоотношения по найму транспорта и сельскохозяйственной техники оформлялись через соответствующие договоры оказания услуг, оплачивались по тарифу, как частным лицом, взаимоотношения устанавливались лишь с теми учреждениями, которые вправе оказывать платные услуги населению. Документы прилагались. Оплата вносилась в установленном порядке, подтверждающие документы присутствуют», — подчеркивается в ответе на запрос ИА REGNUM в министерство социального развития Новосибирской области, где также отмечается, что информация об использовании труда без надлежащего оформления двух бывших сотрудников одного из подведомственных учреждений в разное время в 2014 году на личной пасеке Пыхтина, которая, по устной информации, нашла отражение в вынесенном представлении за подписью Владимира Фалилеева (прокурор Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ) так и не была подтверждена по итогам проводимых проверочных мероприятий».

В министерстве сообщили, что на сегодняшний день, все учреждения социального обслуживания Новосибирской области работают в штатном режиме, информация о проведении в них «обысков» в течение апреля 2017 года является распространением заведомо ложной информацией. Что касается министра, то «на сегодняшний день Сергей Пыхтин находится на больничном, после выхода из которого, он готов дать подробные объяснения по сложившейся ситуации. Вопрос об административной ответственности в отношении Пыхтина также будет подниматься после окончания его нетрудоспособности».

Общественные активисты, которые подняли вопрос о конфликте интересов и которые не забывают о нем уже почти год, с нетерпением ждут выхода министра с больничного. Евгений Митрофанов с явным сарказмом пишет: «Жалко Пыхтина. Все болеет». Еще один общественник Владимир Кириллов ему вторит.

«Министр не работает год, официально. Городецкий не может уволить, слишком много схем посыпится, да и прокурорские своих не сдают. Но две недели назад были обыски в самых кассовых учреждениях пыхтинской империи, история накажет жуликов», — написал Кириллов на своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время, Сергей Пыхтин решил «выйти из тени» раньше, чем с официального больничного. До этого молчавший почти год министр дал интервью журналисту «8 канала».

Министр заявил, что расценивает происходящее вокруг него как «заказную травлю» и говорит, что знает тех людей, кто ее начал и ведет.

«Я знаю, кто эти люди. Одному человеку искренне помог, что смог. И для меня неожиданно было, что в свое время этот человек начал сливать грязь на меня. Началось все с анонимки, а анонимке, скорее всего, предшествовало то, что кого-то нашли на мое место. Видимо, уже кандидат был, вопрос: как убрать Пыхтина. И была состряпана вот эта кляуза, которая была увезена в Москву определенными людьми. В этой кляузе собрана грязь. Откровенно говоря, я ее не читал, я слишком впечатлителен. Люди, которые эту кляузу писали, скорее всего, были проплачены», — отметил министр, уверяя, что его длительное отсутствие на рабочем месте с «травлей» никак не связано — он уже «трижды хотел выходить на работу, готовился», потому что есть задачи, которые боится упустить и потом они негативно скажутся на работе, на населении области и города. Но, по его словам, врачи — кардиологи, терапевты, которые его лечат, не выписали на работу. Вместо него сейчас трудится исполняющий обязанности.

На обвинения в коррупции отвечает, что он — не олигарх, и вилл у него нет, а есть работа и есть пасека.

Райлян Фома Родионович. Вечер. Пасека

«Но я не то чтобы грамм, я миллиграмм не продал меда в свои учреждения, когда стал государственным служащим. Да, раньше, когда я не был государственным служащим, люди приезжали. Да и вообще я не торговец, я не умею этим делом заниматься», — уверяет Пыхтин и тут же продолжает, что разговоры о том, что на его пасеке трудились без надлежащего оформления бывшие сотрудники одного из подведомственных учреждений, не совсем правда.

«На самом деле, я искал повара. И я обратился, сказал, кто хочет из ребят ваших, потому что там женщин нет, только мужчины. И ко мне обратился один человек. Он работал на самом деле поваром, пока находился в отпуске. Я заглядывал, что эту всю гадость, что дети с детских домов. Да Бог с вами, это же — грех», — говорит Пыхтин.

Губернатор области по словам Пыхтина сегодня с ним не по каким вопросам не общается и точка зрения главы области на данный момент ему не известна. Только однажды у главы области и главы министрества социального развития области состоялся разговор, но о подробностях чиновник умолчал. Правда, губернатор Владимир Городецкий еще в июне 2016 года на встрече с журналистами подтвердил, что представление прокуратуры существует.

«Элементы, предпосылки для конфликта интересов есть. Мы провели внутреннее расследование о правильности заполнения декларации о доходах и так далее. Сергей Иосифович сегодня на законных основаниях находится на больничном. Как только он выйдет, появится предмет для рассмотрения и принятия какого-то решения», — сказал тогда Городецкий, не уточнив, какое наказание может последовать и будет ли уволен министр. Сегодня министр Пыхтин намерен все же выйти на работу, «несмотря на эту заказную травлю». Но когда это произойдет и какое последует «наказание» (если оно будет), пока не известно. Только стоит отметить, что Сергей Пыхтин является одним из самых опытных чиновников в новосибирском правительстве — с 2005 года он возглавлял департамент социального развития обладминистрации, а с 2010 года стал министром социального развития области. Свою должность он сохранил при трех губернаторах: Викторе Толоконском, Василии Юрченко и Владимире Городецком. В то же время, разговоры об отставке Пыхтина возникали и раньше, в том числе при губернаторе Василии Юрченко, но пока он смог сохранить свою должность.