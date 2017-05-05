Апрель 2017 года ознаменовался серьезным влиянием федеральной политической повестки на региональную. Это касалось как политики властей, так и конкуренции в оппозиционной среде.

ИА REGNUM Брусчатка

1. Федеральная политика в отношении регионов

Самым обсуждаемым трендом в региональной политике Центра в апреле по-прежнему оставалось обновление губернаторского корпуса. Отставки главы Марий Эл Леонида Маркелова и его коллеги из Удмуртии Александра Соловьева в целом были ожидаемыми. Однако сюрпризом для многих стала замена этих руководителей по жесткому сценарию — с возбуждением против них уголовных дел и арестами. Курс на антикоррупционную зачистку среди высокопоставленных чиновников в регионах явно будет продолжен, хотя в ближайшее время аресты губернаторов менее вероятны.

Новые подходы были продемонстрированы и при назначении врио глав Марий Эл и Удмуртии. И Александр Евстифеев и Александр Бречалов не связаны напрямую с корпорациями, имеющими интересы в данных республиках. При этом новое назначение Александра Бречалова — редкий случай, когда врио главы региона становится политический менеджер (который широко известен прежде всего благодаря работе в руководстве ОНФ и Общественной палаты РФ).

Важным индикатором стали поправки в закон «О государственной гражданской службе», в апреле принятые Госдумой в первом чтении. Поправки предоставляют госоргану субъекта Федерации или его должностному лицу право продлевать срок службы руководителей высшей группы в региональных структурах власти до 70 лет. Целый ряд вновь назначенных врио губернаторов не спешат проводить масштабные перестановки на уровне региональных правительств. Подобная ситуация сложилась, например, в Рязанской области, Бурятии и Марий Эл. Часто кадры из других частей страны не стремятся ехать в проблемный и не самый богатый регион — даже на руководящие должности. Поиск более молодых и при этом квалифицированных специалистов на месте может быть тоже затруднен, так как более благополучные регионы массово «вытягивают» к себе кадры из менее благополучных. Поэтому для таких регионов поправки, позволяющие региональным чиновникам высшего звена работать на своих должностях до 70 лет, являются еще одной страховкой от кадровых проблем.

В регионах, где врио губернаторов сейчас проводят осторожную кадровую политику, без масштабных перестановок, серьезное переформатирование региональных правительств может произойти после начала реализации там крупных экономических проектов с участием федеральных игроков.

2. Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

Самым резонансным социальным конфликтом регионального уровня в апреле стало обсуждение реновации в Москве. Рост недоверия жителей к его реализации привел к ослаблению позиций мэрии. 20 апреля 2017 года фракции КПРФ и ЛДПР в Госдуме поддержали проект федерального закона № 120 505−7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве», создающий правовую базу для реновации. Основная часть фракции «Справедливая Россия» воздержалась от голосования, а трое депутатов (Вадим Белоусов, и Валерий Газзаев и Галина Хованская) проголосовали против. Тем не менее работа партии с участниками «антиреновационного протеста» в самой Москве была не особенно заметна. На этом фоне усилилось влияние на протест непарламентских и несистемных сил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Сбить напряженность вокруг проекта помогло вмешательство федеральной власти. Задачу успокоить недовольных москвичей взял на себя не только Владимир Путин (пообещавший отклонить законопроект о реновации, если он будет нарушать права граждан), но и Вячеслав Володин, отметивший, что «любые попытки административно и в одностороннем порядке навязать людям комфорт окажутся, скорее всего, неудачными». Следующий значимый ход Володина в той же ситуации — заявление, что второе чтение проекта по реновации в Госдуме перенесено на июль. Реновация — региональная проблема с федеральным резонансом. Однако реагирование Володина на этот социальный конфликт может стать прецедентом — и заявкой на новую роль председателя Госдумы в региональной политике.

Не исключено, что в работе с лояльным избирателем по проблеме реновации повысится роль «Единой России». Первый шаг был сделан еще в первой половине апреля, когда секретарь МГРО партии Андрей Метельский предложил, чтобы в квартирах, предоставляемых в процессе реновации малообеспеченным жителям Москвы, делался ремонт «под ключ». В будущем возможно и более активное подключение к проблеме федеральных «единороссов». Свою роль здесь может сыграть и Социальная платформа партии.

Значимым фактором для политической ситуации в регионах в целом по-прежнему остаются праймериз «Единой России». Системная оппозиция попыталась перехватить информационную инициативу у «единороссов», привлекая внимание к теме выдвижения единых кандидатов на губернаторских выборах. Однако неготовность таких сил переходить к реальным договоренностям по этому вопросу (за редким исключением, как в Севастополе), вскоре привели к падению интереса СМИ к подобным инициативам. Заметное внимание прессы привлекла даже достаточно рутинная часть праймериз — регистрация кандидатов. В конце мая, когда состоится предварительное внутрипартийное голосование в «Единой России», праймериз могут оказаться ключевыми политическими событиями там, где ожидаются предвыборные кампании на уровне региона или в областных центрах.

Er.ru Единая Россия

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Регионы по уровню внутриэлитной напряженности в апреле можно разделить на несколько групп.

Первая — территории, где внутриэлитные конфликты становились интенсивнее. Это может быть связано с намеченными на сентябрь 2017 года выборами в представительные органы областных центров (Омская область), губернаторскими выборами (Бурятия, Севастополь) или сочетанием таких кампаний (Ярославская область). В мае здесь стоит ожидать дальнейшей эскалации внутриэлитных конфликтов.

Вторая — территории внутриэлитного торга или выжидания местных игроков после прихода в регион вновь назначенных губернаторов. Такая ситуация сложилась в Свердловской, Новгородской областях, Карелии, Удмуртии. Новым губернаторам Центр, скорее всего, окажет серьезную поддержку. От старых (как, вероятно, в случае с врио главы Свердловской области Евгением Куйвашевым) Кремль будет ожидать проявления инициативы и готовности самостоятельно перехватывать региональную повестку у оппозиции.

Picserver.org Конфликт

Третья — регионы с явным снижением внутриэлитной напряженности. Примером являются Марий Эл или Пермский край. Здесь пока неплохо развивается диалог врио губернаторов как с влиятельными представителями местных элит, так и с оппозиционными партиями. Возможно, в ряде случаев оппоненты прежних глав подобных регионов войдут в команду новых руководителей.

Важным сигналом для региональных элит остаются мероприятия с участием Владимира Путина — например, визит в Ярославскую область или проведение Госсовета в Новгородской. Причем врио новгородского губернатора Андрей Никитин только в начале апреля общался с Дмитрием Медведевым. При этом Владимир Путин заявил про «повышенное внимание» к состоянию дорог именно на Новгородчине, что может предполагать дополнительную финансовую помощь региону.

4. Протестные настроения

В апреле усилилась конкуренция между оппозиционными силами в сфере уличной протестной активности. Во многом это был ответ на уличные акции 26 марта 2017 года. Организованная КПРФ всероссийская кампания протеста против экономической политики правительства, охватившая целый ряд регионов 8 апреля, была довольно массовой. Однако ее участниками в большинстве случаев стали твердые сторонники партии. Кампания не позволила всерьез расширить мобилизационную базу коммунистов, а информационный эффект от нее оказался не очень большим.

Прошедшие 29 апреля под эгидой «Открытой России» акции «Надоел» — при довольно заметном внимании прессы — показали, что эта организация может вовлечь в свою орбиту довольно незначительную часть даже среди протестных либералов. Попытки расширить массовость акции «Открытой России» за счет социальной тематики также не принесли особого эффекта. Так, организаторы акции в столице попытались связать ее и с темой реновации. Ранее представитель это организации Мария Баронова в своем открытом письме в мэрию Москвы по поводу согласования шествия «Надоел» отметила, что «нам не нравится… снос пятиэтажек в дорогих транспортных узлах и отселение их владельцев в максимальном удалении от метро». Кроме того, в городе появились листовки с лозунгом «Хочешь сохранить дом — выходите на митинг 29 апреля». Но в итоге даже участники столичной акции «Надоел» отмечали, что основная часть пришедших представляет традиционное ядро либеральных мероприятий, без заметного притока «новых рассерженных горожан».

Среди протестных кампаний регионального уровня можно отметить, например, прошедший 9 апреля в Якутске митинг, сопровождавшийся требованиями отставки главы республики Егора Борисова. Акция была организована непарламентским оппозиционным блоком «Сила сплочения» и сопровождалась достаточно радикальными требованиями к Центру — например, восстановления федеративного договора с Якутией.

Май и июнь 2017 года ознаменуются продолжением конкуренции оппозиционных сил за статус главных операторов уличного протеста. При этом в ряде регионов инициативу вновь попытаются перехватить несистемные и непарламентские группы. Конкурентные преимущества в этой ситуации появляются у политических сил, которые сумеют вести не только нишевую работу среди традиционных сторонников, но и вовлекать в свою орбиту неполитические протестные группы.

5. Предвыборные кампании

Стоит отметить состоявшиеся 9 апреля 2017 года довыборы в Думу Великого Новгорода по округам №5 и 6. В обоих случаях победили кандидаты от «Единой России» — Светлана Петрова (получила 45,54% голосов) и Эдуард Григорьев (68,46%). В целом это создает позитивный информационный фон и для врио главы региона — в преддверии губернаторских выборов поражения «единороссов», как правило, используются оппозиционными силами как доказательство слабых стартовых позиций для региональных властей. Результаты этих выборов позитивно работают на имидж и «Справедливой России». Выдвинутый ею кандидат Максим Муратшин (пусть и не являющийся членом этой партии) получил 40,36% голосов в округе №5, лишь незначительно отстав от лидера гонки.

Заметное внимание привлекли выборы сельсовета в поселении Гвазда Бутурлиновского района Воронежской области, прошедшие 23 апреля. Многие федеральные СМИ отметили, что в этот сельсовет не было избрано ни одного кандидата от «Единой России». Действительно, среди победителей этих выборов нет кандидатов, выдвинутых этой партией. Однако из 10 членов вновь избранного сельсовета — два члена и четыре сторонника «Единой России». На ход предвыборной кампании повлиял конфликт местного уровня.

По мере приближения Единого дня голосования в сентябре 2017 года внимание СМИ к локальным неудачам кандидатов «Единой России» будет нарастать, даже если подобный исход голосования связан исключительно с местной повесткой. Это традиционно для развертывания избирательной кампании ‑ и вряд ли существенно повлияет на исход выборов губернаторов и представительных органов областных центров.