В апреле в отставку были досрочно отправлены главы республик Удмуртия и Марий Эл. При этом бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, который руководил регионом с 2014 года, арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Чуть позднее, уже после сложения полномочий, по подозрению в коррупционных преступлениях был арестован и экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, возглавлявший регион 16 лет.

В результате новых отставок в рейтинге появляются сразу два фигуранта — и.о. главы Удмуртской республики Александр Бречалов (42-е место) и и.о. главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (43-е место). Губернаторские выборы в этих регионах должны состояться в сентябре 2017 года. Стартовые позиции новых региональных руководителей в рейтинге выглядят высокими, и это обусловлено их статусом и опытом. Назначение Бречалова показывает относительную значимость его фигуры — после ухода из Общественной палаты он мог остаться и невостребованным. Евстифеев — выходец из команды Сергея Кириенко. Когда в мае 2000 года Кириенко был назначен полпредом в Приволжском федеральном округе, Евстифеев вошел в его первую команду, заняв должность заместителя полпреда и курируя работу судов и органов юстиции.

Александр Евстифеев

Первая пятерка рейтинга не претерпевает изменений. Возглавляет рейтинг по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Дальнейшая динамика позиций мэра Москвы в рейтинге будет зависеть прежде всего от того, удастся ли городской власти стабилизировать ситуацию с общественным мнением накануне муниципальных выборов на фоне заметного недовольства программой сноса пятиэтажек.

Вторая строка рейтинговой таблицы остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, третья — за главой Татарстана Рустамом Миннихановым, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга, как и месяцем ранее, занимает теперь глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (7-е место, плюс 3 пункта) после продолжительного падения в рейтинге, несмотря на сохраняющееся напряжение в городе, начинает восстанавливать утраченные позиции. Глава Крыма Сергей Аксенов после снижения в предыдущем месяце, обусловленного не вполне адекватной публичной активностью, прибавляет 6 пунктов, занимая 12-е место.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (15-е место) закрепляется в группе «Очень сильное влияние». В ходе отчета перед областной думой он выступил с критикой федерального правительства. Продолжает занимать высокие позиции в рейтинге губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (17). В апреле в его регионе состоялся Красноярский экономический форум, который был посвящен обсуждению стратегических направлений развития России, а также внедрению современных управленческих технологий.

Виктор Толоконский

После взлета в мартовском рейтинге губернатор Белгородской области Евгений Савченко (18-е место, минус 5 пунктов) возвращается на свои привычные высокие позиции. При этом в апреле глава региона в ходе личной встречи с президентом получил одобрение в своем намерении переизбираться на новый срок в сентябре 2017 года.

В группу «Очень сильное влияние», занимая 20-е место и прибавляя сразу 14 пунктов, впервые входит глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Президент принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона до выборов губернатора, которые должны пройти в сентябре; завершение периода неопределенности с кандидатом от власти на пост свердловского губернатора — главная причина укрепления позиций Куйвашева. Теперь динамика его влияния будет зависеть от развертывания избирательной кампании. Положительную динамику демонстрирует и также назначенный на пост врио глава Республики Мордовия Владимир Волков (27-е место, плюс 1 пункт).

В апреле президент посетил Новгородскую и Ярославскую области, оказав очевидную имиджевую поддержку исполняющим обязанности глав этих регионов. И.о. губернатора Новгородской области Андрей Никитин быстро установил контроль над управлением регионом и пока не сталкивается с активными действиями оппозиционных кандидатов; он прибавляет 10 пунктов и занимает 39-е место в рейтинге. И.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов (41-е место, минус 5 пунктов) испытывает проблемы, вызванные борьбой элит, и возвращается на позиции в рейтинге (довольно высокие, заметим), которые были у него до роста в марте 2017 года.

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников поднимается в рейтинге сразу на 9 пунктов, занимая 35-е место, усиливает свое политическое влияние и и.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов (46-е место, плюс 8 пунктов).

В целом относительно стабильны: не испытывают резкого спада или улучшаются — позиции остальных исполняющих обязанности глав регионов, которым предстоят выборы в сентябре. И. о губернатора Рязанской области Николай Любимов и и.о. главы Республики Бурятия Алексей Цыденов поднимаются в рейтинге на одну позицию, занимая 55-е и 64-е место соответственно. Напротив, и.о. главы республики Карелия Артур Парфенчиков (47-е место, минус 2 пункта) и и.о. губернатора Кировской области Игорь Василиев (25-е место, минус 3 пункта) после значительного роста в марте ситуативно немного теряют позиции в апрельском рейтинге; то же самое отличает и.о. губернатора Томской области Сергея Жвачкина (37-е место, минус 2 пункта). И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на фоне конфликтов в городе теряет 2 пункта, занимая 49-е место.

Председатель правительства Республики Хакасия Виктор Зимин восстанавливает политическое влияние, прибавив сразу 20 пунктов, и занимает 63-е место. После встречи с президентом глава Хакасии отправил правительство региона в отставку. Кроме того, ему удалось добиться выделения дополнительных средств из федерального бюджета на сумму свыше 11 млрд. рублей. Стабилизируется ситуация и вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина (75-е место, плюс 5 пунктов); распространенные ожидания досрочного сложения им полномочий пока определенно не подтвердились.

Продолжает падение в рейтинге губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (70-е место, минус 6 пунктов). Начиная с декабря Новосибирск пережил серию митингов, связанных с высокой стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Однако лишь сейчас глава региона отреагировал на протесты, отменив решение повысить тарифы ЖКХ на 15%, которое вызвало острую реакцию жителей. Вместо этого плата вырастет на рекомендованные федеральным правительством 4%. Не справляется с ростом социальной напряженности глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (76-е место, минус 13 пунктов): в регионе продолжаются резонансные выступления дальнобойщиков.

На фоне политического кризиса вокруг несостоявшихся выборов мэра Омска резко теряет позиции в рейтинге губернатор Омской области Виктор Назаров (59-е место, минус 16 пунктов). В Омске депутаты городского совета не смогли избрать нового мэра в связи с отказом от борьбы всех заявленных кандидатов — в том числе вице-губернатора, человека из команды Назарова Станислава Гребенщикова, который стал фигурантом уголовного дела.

Виктор Назаров

Сохраняются проблемы в отношениях с региональным центром и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (83-е место, минус 4 пункта), который опускается в конец рейтинговой таблицы. Ему не удалось провести на пост главы Владивостока своего представителя Андрея Брика. В результате и.о. главы города Владивостока был назначен вице-мэр Константин Межонов, близкий к временно отстраненному на период следствия градоначальнику Игорю Пушкареву, который находится в конфронтации с губернатором.

Теряет влияние и губернатор Иркутской области Сергей Левченко (74-е место, минус 8 пунктов). Главе региона не удается добиться проведения референдума по прямым выборам мэра Иркутска; идея не получает поддержки ни в Центре, ни среди региональной элиты.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в марте

Средний балл

1

1

7,24

2

2

7,13

3

3

7,00

4

4

6,57

5

5

6,42

6

6

6,38

7

10

6,29

8

8

6,21

9

7

6,07

10

14

5,90

11

12

5,85

12

18

5,81

13

9

5,76

14

11

5,74

15

15

5,70

16

17

5,68

17

16

5,63

18

13

5,58

19

19

5,55

20

34

5,52

21

21

5,50

22

20

5,47

23

24

5,44

24

23

5,40

25

22

5,38

26

25

5,35

27

28

5,33

28

27

5,30

29

26

5,26

30

30

5,22

31

40

5,20

32

29

5,18

33

31

5,15

34

33

5,11

35

44

5,07

36

37

5,03

37

35

5,00

38

32

4,95

39

49

4,92

40

42

4,89

41

36

4,84

42

-

4,80

43

-

4,77

44

50

4,73

45

46

4,70

46

54

4,65

47

45

4,62

48

38

4,58

49

47

4,55

50

39

4,51

51

48

4,46

52

41

4,43

53

55

4,40

54

53

4,37

55

56

4,32

56

59

4,30

57

60

4,25

58

51

4,20

59

43

4,13

60

52

4,00

61

61

3,88

62

69

3,80

63

83

3,74

64

65

3,71

65

71

3,65

66

62

3,62

67

67

3,57

68

58

3,50

69

73

3,45

70

64

3,43

71

71

3,35

72

72

3,33

73

70

3,29

74

66

3,25

75

80

3,17

76

63

3,15

77

78

3,10

78

76

3,04

79

84

3,00

80

77

2,85

81

82

2,76

82

68

2,70

83

79

2,65

84

81

2,61

85

85

2,50

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук