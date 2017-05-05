Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в апреле 2017 г
В апреле в отставку были досрочно отправлены главы республик Удмуртия и Марий Эл. При этом бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, который руководил регионом с 2014 года, арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Чуть позднее, уже после сложения полномочий, по подозрению в коррупционных преступлениях был арестован и экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, возглавлявший регион 16 лет.
В результате новых отставок в рейтинге появляются сразу два фигуранта — и.о. главы Удмуртской республики Александр Бречалов (42-е место) и и.о. главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (43-е место). Губернаторские выборы в этих регионах должны состояться в сентябре 2017 года. Стартовые позиции новых региональных руководителей в рейтинге выглядят высокими, и это обусловлено их статусом и опытом. Назначение Бречалова показывает относительную значимость его фигуры — после ухода из Общественной палаты он мог остаться и невостребованным. Евстифеев — выходец из команды Сергея Кириенко. Когда в мае 2000 года Кириенко был назначен полпредом в Приволжском федеральном округе, Евстифеев вошел в его первую команду, заняв должность заместителя полпреда и курируя работу судов и органов юстиции.
Первая пятерка рейтинга не претерпевает изменений. Возглавляет рейтинг по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Дальнейшая динамика позиций мэра Москвы в рейтинге будет зависеть прежде всего от того, удастся ли городской власти стабилизировать ситуацию с общественным мнением накануне муниципальных выборов на фоне заметного недовольства программой сноса пятиэтажек.
Вторая строка рейтинговой таблицы остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, третья — за главой Татарстана Рустамом Миннихановым, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга, как и месяцем ранее, занимает теперь глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (7-е место, плюс 3 пункта) после продолжительного падения в рейтинге, несмотря на сохраняющееся напряжение в городе, начинает восстанавливать утраченные позиции. Глава Крыма Сергей Аксенов после снижения в предыдущем месяце, обусловленного не вполне адекватной публичной активностью, прибавляет 6 пунктов, занимая 12-е место.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (15-е место) закрепляется в группе «Очень сильное влияние». В ходе отчета перед областной думой он выступил с критикой федерального правительства. Продолжает занимать высокие позиции в рейтинге губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (17). В апреле в его регионе состоялся Красноярский экономический форум, который был посвящен обсуждению стратегических направлений развития России, а также внедрению современных управленческих технологий.
После взлета в мартовском рейтинге губернатор Белгородской области Евгений Савченко (18-е место, минус 5 пунктов) возвращается на свои привычные высокие позиции. При этом в апреле глава региона в ходе личной встречи с президентом получил одобрение в своем намерении переизбираться на новый срок в сентябре 2017 года.
В группу «Очень сильное влияние», занимая 20-е место и прибавляя сразу 14 пунктов, впервые входит глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Президент принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона до выборов губернатора, которые должны пройти в сентябре; завершение периода неопределенности с кандидатом от власти на пост свердловского губернатора — главная причина укрепления позиций Куйвашева. Теперь динамика его влияния будет зависеть от развертывания избирательной кампании. Положительную динамику демонстрирует и также назначенный на пост врио глава Республики Мордовия Владимир Волков (27-е место, плюс 1 пункт).
В апреле президент посетил Новгородскую и Ярославскую области, оказав очевидную имиджевую поддержку исполняющим обязанности глав этих регионов. И.о. губернатора Новгородской области Андрей Никитин быстро установил контроль над управлением регионом и пока не сталкивается с активными действиями оппозиционных кандидатов; он прибавляет 10 пунктов и занимает 39-е место в рейтинге. И.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов (41-е место, минус 5 пунктов) испытывает проблемы, вызванные борьбой элит, и возвращается на позиции в рейтинге (довольно высокие, заметим), которые были у него до роста в марте 2017 года.
И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников поднимается в рейтинге сразу на 9 пунктов, занимая 35-е место, усиливает свое политическое влияние и и.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов (46-е место, плюс 8 пунктов).
В целом относительно стабильны: не испытывают резкого спада или улучшаются — позиции остальных исполняющих обязанности глав регионов, которым предстоят выборы в сентябре. И. о губернатора Рязанской области Николай Любимов и и.о. главы Республики Бурятия Алексей Цыденов поднимаются в рейтинге на одну позицию, занимая 55-е и 64-е место соответственно. Напротив, и.о. главы республики Карелия Артур Парфенчиков (47-е место, минус 2 пункта) и и.о. губернатора Кировской области Игорь Василиев (25-е место, минус 3 пункта) после значительного роста в марте ситуативно немного теряют позиции в апрельском рейтинге; то же самое отличает и.о. губернатора Томской области Сергея Жвачкина (37-е место, минус 2 пункта). И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на фоне конфликтов в городе теряет 2 пункта, занимая 49-е место.
Председатель правительства Республики Хакасия Виктор Зимин восстанавливает политическое влияние, прибавив сразу 20 пунктов, и занимает 63-е место. После встречи с президентом глава Хакасии отправил правительство региона в отставку. Кроме того, ему удалось добиться выделения дополнительных средств из федерального бюджета на сумму свыше 11 млрд. рублей. Стабилизируется ситуация и вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина (75-е место, плюс 5 пунктов); распространенные ожидания досрочного сложения им полномочий пока определенно не подтвердились.
Продолжает падение в рейтинге губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (70-е место, минус 6 пунктов). Начиная с декабря Новосибирск пережил серию митингов, связанных с высокой стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Однако лишь сейчас глава региона отреагировал на протесты, отменив решение повысить тарифы ЖКХ на 15%, которое вызвало острую реакцию жителей. Вместо этого плата вырастет на рекомендованные федеральным правительством 4%. Не справляется с ростом социальной напряженности глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (76-е место, минус 13 пунктов): в регионе продолжаются резонансные выступления дальнобойщиков.
На фоне политического кризиса вокруг несостоявшихся выборов мэра Омска резко теряет позиции в рейтинге губернатор Омской области Виктор Назаров (59-е место, минус 16 пунктов). В Омске депутаты городского совета не смогли избрать нового мэра в связи с отказом от борьбы всех заявленных кандидатов — в том числе вице-губернатора, человека из команды Назарова Станислава Гребенщикова, который стал фигурантом уголовного дела.
Сохраняются проблемы в отношениях с региональным центром и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (83-е место, минус 4 пункта), который опускается в конец рейтинговой таблицы. Ему не удалось провести на пост главы Владивостока своего представителя Андрея Брика. В результате и.о. главы города Владивостока был назначен вице-мэр Константин Межонов, близкий к временно отстраненному на период следствия градоначальнику Игорю Пушкареву, который находится в конфронтации с губернатором.
Теряет влияние и губернатор Иркутской области Сергей Левченко (74-е место, минус 8 пунктов). Главе региона не удается добиться проведения референдума по прямым выборам мэра Иркутска; идея не получает поддержки ни в Центре, ни среди региональной элиты.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в марте
Средний балл
1
1
7,24
2
2
7,13
3
3
7,00
4
4
6,57
5
5
6,42
6
6
6,38
7
10
6,29
8
8
6,21
9
7
6,07
10
14
5,90
11
12
5,85
12
18
5,81
13
9
5,76
14
11
5,74
15
15
5,70
16
17
5,68
17
16
5,63
18
13
5,58
19
19
5,55
20
34
5,52
21
21
5,50
22
20
5,47
23
24
5,44
24
23
5,40
25
22
5,38
26
25
5,35
27
28
5,33
28
27
5,30
29
26
5,26
30
30
5,22
31
40
5,20
32
29
5,18
33
31
5,15
34
33
5,11
35
44
5,07
36
37
5,03
37
35
5,00
38
32
4,95
39
49
4,92
40
42
4,89
41
36
4,84
42
-
4,80
43
-
4,77
44
50
4,73
45
46
4,70
46
54
4,65
47
45
4,62
48
38
4,58
49
47
4,55
50
39
4,51
51
48
4,46
52
41
4,43
53
55
4,40
54
53
4,37
55
56
4,32
56
59
4,30
57
60
4,25
58
51
4,20
59
43
4,13
60
52
4,00
61
61
3,88
62
69
3,80
63
83
3,74
64
65
3,71
65
71
3,65
66
62
3,62
67
67
3,57
68
58
3,50
69
73
3,45
70
64
3,43
71
71
3,35
72
72
3,33
73
70
3,29
74
66
3,25
75
80
3,17
76
63
3,15
77
78
3,10
78
76
3,04
79
84
3,00
80
77
2,85
81
82
2,76
82
68
2,70
83
79
2,65
84
81
2,61
85
85
2,50
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук