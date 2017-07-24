После мирового финансово-экономического кризиса (2007 года) Китай взялся за передел сфер влияния на постсоветском пространстве. Никаких громких концепций не провозглашалось. Китайский капитал действовал тихо, но твёрдо, располагая поддержкой лондонского Сити и Демократической партии США, которая по итогам президентской кампании 2008 года готовилась занять Белый дом. Экспансия шла семимильными шагами. Ещё в 2007 году Турция, Грузия и Азербайджан подписывают меморандум о строительстве железной дороги Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс. А в 2008 году начинается реализация проекта. Ставка делается на полную изоляцию России от закавказского театра, которую планировалось обеспечить через августовскую войну, развязанную президентом Грузии Михаилом Саакашвили в отношении Южной Осетии и Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Затем военная активность перекинулась на дипломатический фронт. 10 октября 2009 года Армения и Турция по давлением США подписывают Цюрихские протоколы об установлении дипломатических связей. Госсекретарь Хиллари Клинтон была довольна — политическое фиаско Москвы маячит на горизонте. «Конфликт в Закавказье создаёт проблемы для поставок газа в ЕС из стран Средней Азии, что позволит сократить зависимость Европы от российских углеводородов», — заявляла она в надежде открыть для Китая транспортные коридоры в Старый Свет. К счастью, турецкий парламент отказался от ратификации этого бессмысленного документа: официальные отношения двух стран без признания Анкарой Геноцида армян 1915 года не давали Еревану и Степанакерту гарантий в вопросе рецидива злодеяний младотурецкого правительства.

Хонг Жэнг. Китай. Великий шелковый путь

Мало что изменилось с 2009 года.События лишь ускоряются. Турция, Грузия Азербайджан, Казахстан и Туркменистан планомерно встраиваются в китайско-британский проект «Шелкового пути», который на южном направлении идёт в обход России. Не случайно министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан рапортует о завершении строительства железной дороги Баку — Тбилиси — Карс (БТК) в конце июня 2017 года. В Анкаре уже готовятся к церемонии открытия магистрали, которую планирует посетить президент Реджеп Эрдоган, заложивший на реализацию БТК свою политическую карьеру.

Цена вопроса — приоритетное участие Турции в «Экономическом поясе Шелкового пути» с суммарным инвестиционным потенциалом в $21 трлн. Грузинский участок проекта БТК был достроен ещё в апреле с.г. Маршрут состоит из железной дороги Карс — Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км приходится на территорию Турции, а 30 км — Грузии. Стройка также охватила 183-километровый участок железной дороги Ахалкалаки — Тбилиси. Что касается транспортного потенциала БТК, то он оценивается в 17 млн тонн грузов в год. Анкара не останавливается на достигнутом, предлагая проект железной дороги Карс — Ыгдыр — Нахичевань. «Президент и премьер-министр Турции внимательно наблюдают за процессом строительства БТК. Этот коридор является крайне важным для Турции, так как привлечет значительную часть грузоперевозок на турецкую территорию», — заявил Арслан, уточнив, что путь свяжет грузопотоки из Китая, Казахстана и Туркменистана.

В схожем ключе рассуждает заместитель премьер-министра Турции Тургул Туркеш, называя КНР «ключевым долгосрочным союзником» Анкары. По словам Туркеша, «Китай является вторым по величине внешнеторговым партнёром Турции и главным контрагентом Анкары в Азии по итогам 2016 года». С учётом того, что главный экономический партнёр Турции — страны Евросоюза, на саммите «Шелкового пути» в Пекине (14—15 мая с.г.) Эрдогану и председателю КНР Си Цзиньпину будет о чем поговорить. Тем временем газета Daily Sabah рапортует о реализованных на территории Турции инфраструктурных проектах: Евразийский автомобильный тоннель (Eurasia Tunnel) по дну Босфора, о котором русскоязычная Wikipedia предпочитает умолчать; мост султана Селима Явуза, который предназначен как для автомобилей, так и для железнодорожного транспорта; проект Баку — Тбилиси — Карс, а также железнодорожная ветка Карс — Эдирне, выводят грузопотоки напрямую к границе с Евросоюзом.

Пекин обхаживает Баку. «Азербайджан поддержал инициативу создания Экономического пояса «Шелкового пути» и имеет большой потенциал для участия в данном проекте», — цитирует «Синьхуа» посла КНР в Азербайджане Вэй Цзяньхуа, который выступил 28 апреля в Бакинском государственном университете. И здесь дело не в политесе, а в новых геополитических реалиях, которые формируются на наших глазах. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров говорит о них открыто, сравнивая БТК с проектом Багдадской железной дороги (см. подробнее московскую пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым от 6 марта с.г.).

Визит немецкого кайзера Вильгельма II в Турцию в октябре 1917 года

Разумеется, исторические аналогии — дело опасное, но зато отрезвляющее. Достаточно вспомнить, что строительство Багдадской железной дороги через территорию Османской империи продвигалось американским финансово-промышленным капиталом через кайзера Вильгельма II, который намеревался построить Великогерманию на обломках старой Британской империи. Дело закончилось Арабским восстанием 1916 года и сжатием османских владений до границ современной Турции. Теперь ситуация развивается в обратном направлении. 16 апреля Реджеп Эрдоган одержал неуверенную победу на референдуме, которая тем не менее открыла ему путь к возрождению султаната.

Пекин вздохнул с облегчением: инвестиции в железнодорожные проекты пока в сохранности. «Долгосрочные инвестиции Пекина в Турции будут прибыльными, если наделенный расширенными полномочиями президент сохранит контроль над внутренней политикой страны», — пишет гонконгская South China Morning Post, обозначая Стамбул и Сиань (провинции Шэньси) как две опорные точки «Шелкового пути». Далее обозреватель китайского издания Фар Ким Бенг пускается в апологетику Эрдогана: «В период с 2002 по 2016 год под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана — сначала премьер-министра, а затем и президента — Турция стала ключевой страной, гарантирующей стабильность Ближнего Востока, Европы и даже Северной Африки». Интересно, не так ли? Примечательно, что за две недели до голосования на референдуме министр экономики Турции Нихат Зейбекчи предложил Великобритании заключить (после её выхода из состава ЕС) соглашение о зоне свободной торговли. Влияние Пекина и здесь читается между строк.

Более того, китайский фактор благоприятствует диалогу Азербайджана с Джибути, о чем свидетельствует визит в Баку председателя Национальной ассамблеи Джибути Мухаммеда Али Хумеда, который состоялся 3 мая. Стоит ли напоминать, что поездка прошла на фоне пятидневных турецко-азербайджанских учений, которые стартовали 1 мая. То есть морской и сухопутный «Шелковый путь» подаются в пакете, что находит своё продолжение в инициативе Израиля по «выдавливанию» Ирана из Сирии. В этом смысле предложение президента США Дональда Трампа по «зонам безопасности» в САР — не только часть антииранской стратегии Пентагона, но и ставка американской элиты на южный транспортный коридор «Шелкового пути» через Турцию, что отвечает долгосрочной британской стратегии по выдавливанию России из Закавказья, которая берёт свое начало в двух чеченских кампаниях (1994—1996 гг., 1999 —2009 гг.). Тогда конфликт на Северном Кавказе позволил президенту Азербайджана Гейдару Алиеву выиграть время для лоббирования (в интересах американо-британского консорциума) транзита природного газа из стран Средней Азии в Западную Европу.

С учетом обозначенных выше тенденций, союзнические отношения России и Турции являются фикцией, поскольку Анкара с подачи Лондона, Пекина и Вашингтона планомерно уничтожает (в ходе операции «Щит Евфрата») транспортный коридор через Сирию, девальвируя тем самым позиции ВКС России в Латакии и Тартусе. В качестве бонуса НАТО открывает Турции дополнительные возможности для маневра в Закавказье,что никак не совместимо с интересами национальной безопасности России. Ситуацию ещё можно выправить. Для начала следует публично отвергнуть позорный план раздела Сирии на «зоны безопасности», предложенный американо-британскими колонизаторами. Иначе мы потеряем лицо.