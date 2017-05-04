3 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция военного парада, посвященного 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Танк Т-34-85 – советский средний танк с 85-мм пушкой, принятый на вооружение в 1944 году. Наиболее совершенная модификация одного из лучших танков Великой Отечественной войны

В Параде Победы 2017 примет участие 114 единиц сухопутной техники, 72 единицы авиации и 10 001 военнослужащий. Главными новинками в этом году станут танки Т-72Б3 с дополнительной защитой и арктическая техника — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ». Обе машины созданы на базе двухзвенного вездехода ДТ-30 «Витязь», предназначенного для работы в условиях Крайнего Севера.

ИА REGNUM подготовило фоторепортаж с репетиции Парада Победы.