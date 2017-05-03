Законодатели Великобритании заявили 2 мая, что ядерная энергетика страны может пойти ко дну из-за Brexit, что лишь осложняет и без того непростую задачу Лондона по разрыву отношений с Евросоюзом, пишет Робби Греймермей в статье для The Foreign Policy.

Petr Kratochvil Брексит

Так, комитет британского парламента по вопросам стратегии бизнеса, энергетики и промышленности выступил с предостережением в адрес ядерной промышленности Соединенного Королевства, которая столкнется с рядом проблем в связи с необходимостью выйти из состава Евроатома — панъевропейского регулирующего органа в области ядерной энергетики, устанавливающего правила нормы, проводящего инспекции по безопасности и координирующего закупки ядерного топлива. С тех пор как Великобритания стала членом этой организации в 1973 году, Лондон строил свою ядерную энергетику именно вокруг Евроатома.

«Правительство не учло потенциально катастрофические последствия целей Brexit для ядерной отрасли», — отметил парламентарий Иан Райт, занимающий пост председателя межпартийного комитета, в свете нового доклада о ядерной отрасли страны. «Последствия этого значительны. Под вопросом оказывается продолжение работы ядерной отрасли Соединенного Королевства», — добавил он.

В докладе приводятся данные, демонстрирующие, что для того чтобы разорвать свои связи с ядерной энергетикой ЕС, Великобритании придется потратить средств и времени больше, чем предполагает правительство, тогда как любые нарушения в работе ядерной отрасли Великобритании могут иметь значительные экономические и экологические последствия. Это связано с тем, что на долю ядерной энергетики приходится около 20% всей электроэнергии страны. При этом с учетом планов вывода из эксплуатации половины мощностей к 2025 году, нарушение поставок топлива может привести к отключениям электроэнергии.

На сегодняшний день в Великобритании работает 15 АЭС, еще одну — «Хинкли Пойнт С» — планируется запустить в 2025 году. Хотя и по этому проекту может ударить Brexit, поскольку в возведении станции участвует и Евроатом.

По словам Симона Тальяпьетра, эксперта по вопросам энергетики брюссельского аналитического центра Bruegel, выход из состава Евроатома может «выдернуть ковер из-под» ядерной отрасли Великобритании. Евроатом имеет соглашения о сотрудничестве в области поставок топлива и исследований с около 20 другими странами по всему миру. Таким образом, в случае выхода Великобритании из Евроатома Лондону придется проводить переговоры с каждым из них, в том числе с МАГАТЭ.

«Соединенному Королевству придется «нажать на кнопку перезагрузки по всем вопросам», — отметил Тальяпьетра.

При этом проведение международных переговоров по ядерному топливу нельзя назвать простой задачей. Комитет парламента предупредил, что выход из Евроатома и попытки заклюить новые соглашения может негативно сказаться на ядерной отрасли и поставить под угрозу поставки электроэнергии.

Подобный шаг также будет сопряжен со значительными затратами. По мнению экспертов, вывод из эксплуатации лишь одного ядерного исследовательского центра ЕС — распjложенного в Оксфордшире Объ­е­ди­нён­ного европейского токамак/ДЖЭТ — может обойтись в $336 млн. Более того, половина ядерных мощностей страны должна быть выведена из эксплуатации из-за устаревания к 2025 году, что означает, что стоит ожидать большего числа затрат на вывод из эксплуатации ядерных объектов.

«Это создаст значительные издержки для Соединенного Королевства», — отметил Тальяпьетра.

Еще в январе правительство Терезы Мэй заявило, что оно покинет Евроатом, поскольку организация находится под юрисдикцией Европейского суда. Мэй отказалась сохранять какие-либо институты Соединенного Королевства под контролем ЕС после развода Лондона и Брюсселя.

«Нам неизвестно о каких-либо значительных аргументах в пользу выхода из рамок Евростата, которые были озвучивались во время кампании в преддверии референдума или после него», — указывается в докладе парламента. «Подобный результат, по всей видимости, является плачевным и, возможно, непредвиденным последствием решения премьер-министра выйти из-под юрисдикции Европейского суда».

Авторы доклада призывают Мэй выработать ту или иную форму переходного соглашения, для того чтобы задержать выход из страны из Евроатома или заключить соглашение на правах третьей страны с этим органом.

Со своей стороны, консервативное правительство Мэй попыталось представить этот доклад в качестве политического вопроса перед внеочередными выборами, которые пройдут в июне.

«Будущее ядерной индустрии в этой стране может быть защищено исключительно премьер-министром, который будет в действительности стоять на защите Великобритании и ядерной энергетики в переговорах по Brexit», — заявил министр по делам бизнеса и энергетики Грег Кларк после публикации доклада.

По его словам, Мэй представляет «сильное руководство» по этому вопросу, тогда как ее «безолаберные» политические соперники стремятся вывести из эксплуатации ядерные станции. Он тем не менее не стал отвечать на критику, указанную в докладе, и касаться последствий Brexit для ядерной энергетики.

В докладе также высказан призыв к Лондону «сохранять приверженность внутренним законопроектам об изменении климата и не позволять Brexit подрывать цели по сокращению выбросов», однако это может оказаться сложнее сделать, чем сказать.

Тальяпьетра подчеркнул, что ядерная энергетика страны носит ключевой характер для выполнения обязательств страны по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения по климату. Однако если Соединенное Королевство своим стремлением к Brexit пустит на дно свою ядерную промышленность, там же окажутся и обязательства по предотвращению изменения климата.