Азербайджанский Нацбанк снизил учетную ставку с 5% до 3%
27 февраля 2009
Азербайджан, 27 февраля, 2009, 17:47 — ИА Регнум. Согласно решению правления Национального банка Азербайджана (НБА), со 2 марта 2009 года учетная ставка снижается с 5% до 3%. Об этом сообщил журналистам председатель правления НБА
Коррективы внесены в соответствии с принятым в этом году Милли меджлисом решения и с учетом углубления глобального кризиса и ликвидности на международном рынке. Напомним, что в октябре прошлого года НБА снизил учетную ставку с 15% до 5%.