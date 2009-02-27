Азербайджан, 27 февраля, 2009, 17:47 — ИА Регнум. Согласно решению правления Национального банка Азербайджана (НБА), со 2 марта 2009 года учетная ставка снижается с 5% до 3%. Об этом сообщил журналистам председатель правления НБА Эльман Рустамов , отметив, что максимальный предел процентного коридора снижен с 10% до 8%, а уровень обязательного резервирования по валютным средствам снижен с 3-х до 0,5 %.

Коррективы внесены в соответствии с принятым в этом году Милли меджлисом решения и с учетом углубления глобального кризиса и ликвидности на международном рынке. Напомним, что в октябре прошлого года НБА снизил учетную ставку с 15% до 5%.