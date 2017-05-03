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Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 апреля составляли порядка 8,435 млрд кубометров. Таким образом, Украина снова начала накопление газа в ПХГ — плюс 159 млн кубометров за последнюю неделю апреля.

Предполагается, что начиная с мая, темпы накопления существенно вырастут — Украина предварительно законтрактовала на май 0,7−0,84 млрд кубометров газа из Европы. К тому же, в мае на Украине традиционно стартует сезон накопления газа к очередному отопительному сезону. Если правительство будет ориентироваться примерно на те же показатели, с которыми Украина вошла в прошлый отопительный сезон, за следующие 5,5 месяцев ей предстоит закачать в ПХГ примерно 6,5−7 млрд кубометров.

В компании «Укргаздобыча» (добывает примерно ¾ украинского газа) в конце апреля прошли обыски. «Обыски проводятся представителями СБУ по постановлению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему Прозорро [электронная система госзакупок — Ред.]», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Это уже не первые обыски в компании в нынешнем году. В феврале СБУ вела расследование по делу о контракте на предоставление «Укргаздобыче» услуг безопасности частными компаниями на сумму 95 млн грн. (украинское законодательство запрещает охрану государственных компаний частными охранными структурами). В этот раз причиной обыска стало использование на компьютерах компании программы «Стахановец» — мониторингового комплекса для отслеживания эффективности работы персонала. У СБУ возникли подозрения, что разработчик программы мог предоставлять информацию российским спецслужбам.

Для улучшения контроля потребления природного газа на Украине собираются создать единую базу абонентов. Это предусматривает законопроект, уже находящийся на рассмотрении в парламенте. Работы по созданию базы будут возложены на облгазы, которым предстоит собрать первичную информацию и регулярно её обновлять. За невыполнение этих действий законом предусмотрены штрафы в размере 4,8−8 млн грн.

Стоимость природного газа для потребителей со всеми расходами может вырасти в 2017 году до 9 тыс. грн. за тысячу кубометров, а в 2018-м — до 11 тыс. грн., предупреждают в Нацбанке Украины. На рост тарифа повлияют два основных фактора: курс гривны (предполагается, что в 2018 году он опустится до 30 грн./долл.), а также рост стоимости самого газа. Как известно, он реагирует на колебания цен на нефть с лагом 9 месяцев, т. е. к концу лета на стоимость газа начнут оказывать влияние цены на нефть конца 2016 года. Как известно, именно тогда произошло их укрепление и стабилизация в районе 50+ долл./баррель.

Есть и третья причина, в НБУ о ней могли не подозревать. В «Газпроме» рассчитывают, что средняя экспортная цена российского газа на европейском рынке в этом году вырастет до 180−190 долл./тыс. кубометров (167 долл. в 2016 году). Учитывая, что европейские компании перепродают Украине российский газ, это скажется на его стоимости для Украины даже в том случае, если валюта будет девальвировать не так сильно, как ожидают в НБУ.

Компания «Нафтогаз Украина» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) начала торги за транзит российского газа. Так, вероятно, следует расценивать одно из последних заявлений коммерческого директора компании Юрия Витренко: «С 2020 года тарифы [на прокачку российского газа по ГТС Украины — Ред.] снизятся примерно до десятой части от действующих. И это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем по «Северному потоку-2», — приводит слова чиновника Deutsche Welle. Вполне вероятно, что имел место некорректный перевод или неверная передача слов — вряд ли в компании действительно собираются снижать тарифы в 10 раз. Витренко указал также, что на уступки они будут готовы идти при наличии гарантий ежегодного транзита через Украину 110 млрд кубометров (82 млрд кубометров в 2016 году).

Бизнесмен Константин Григоришин в интервью порталу «Энергореформа» прокомментировал планы правительства Украины относительно обеспечения газом собственной добычи: «Чтобы увеличить добычу газа в Украине на 10 млрд (куб. м) и стать бездефицитной страной, надо пробурить 500 скважин. Стоимость бурения одной скважины — порядка 3 млн долл. Думаю, что можно сделать и дешевле — за 2 млн долл… Так что выйти на 30 млрд куб. м (добычи в год) можно за 3−4 года». Вместе с тем, он уверен, что на Украине среди приближённых к власти бизнесменов и даже в «Нафтогазе» сильно лобби, которому это невыгодно, поскольку и те, и другие за годы работы научились зарабатывать именно на импорте и не заинтересованы ничего менять. «…Но кому же это надо? Нам же нужен импортный паритет, нам надо импортировать газ. Тогда можно сказать, что у нас же цена — «Баумгартен+», «Роттердам+» [формулы цены на энергоресурсы, учитывающие котировки на соответствующих энергетических биржах Европы плюс доставка — Ред.]. Если раньше коррупция была на продаже газа, и она могла быть решена налаживанием учёта, то теперь — на закупке».

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 29 апреля составляли 1,965 млн тонн, из которых 1,572 млн тонн — угли газовых марок и 393 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, тенденции сохраняются: Украина наращивает запасы углей газовых марок, запасы антрацита постепенно уменьшаются ввиду блокады Донбасса. С 24 по 29 апреля запасы антрацита снизились на 20 тыс. тонн, газовых углей — выросли на 53 тыс. тонн.

В энергосистеме Украины по состоянию на 1 мая во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 2577 МВт (примерно 18,2% от общей мощности украинской тепловой генерации).

Украина выполнила своё обещание — 25 апреля подача электроэнергии в ЛНР была прекращена. Иностранные эксперты, на чьё мнение ссылается издание «Страна.ua» утверждают, что подобные действия могут крайне негативно повлиять на объекты инфраструктуры: «…на водозабор в городе Попасная, который снабжает жителей по обе стороны линии разграничения, и одну из крупнейших ТЭС страны — Луганскую, в городе Счастье». Напомним, что Луганская ТЭС — последняя из работающих ТЭС Украины на антраците, остальные остановились две и более недель назад.

Министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что причиной отключения стало отсутствие оплаты за электроэнергию за последние 2 месяца: «Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии», — приводит слова чиновника портал «112.Украина». Отключение электроэнергии только одной республике вызвано тем, что баланс перетоков между ДНР и Украиной отличается. Если верить министру, то потребление ЛНР — 4,5 млн кВт•ч в сутки (6 млн грн.). У ДНР — в десятки раз меньше, поэтому угроза её отключения пока не стоит.

В настоящее время территория республики снабжается электроэнергией со стороны РФ.

Несколько блоков украинских ТЭС всё же будут переведены на уголь газовой группы. По словам гендиректора энергохолдинга «ДТЭК Энерго» Максима Тимченко, такая модернизация будет проведена на Приднепровской и Криворожской ТЭС. «Мы сейчас выстраиваем всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки «Г», чтобы заменить антрацит, потерянный на Донбассе», — рассказал он в интервью изданию «Экономическая правда». Тимченко уточнил, что Приднепровская ТЭС (1765 МВт установленной мощности) со временем полностью перейдёт на уголь газовой группы, однако до начала нового отопительного сезона успеют модернизировать только 2 энергоблока по 150 МВт. В отношении Криворожской ТЭС (установленная мощность 2892 МВт) решение пока не принято: «…этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку «Г», а половину оставить на антраците». Для компании это означает не только расходы на переоборудование станций, но и увеличение инвестиций в угледобычу, что значительно существеннее.

Государственные ТЭС также переходят на газовый уголь, хотя и не такими темпами. В ближайшие 3−4 месяца, по словам Насалика, будет модернизирован 4-ый энергоблок Трипольской ТЭС.

Всего же, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства, Украина собирается экономить почти 3,9 млн тонн антрацита в год.

Этого собираются достичь разными путями:

— перевод энергоблоков №2 и №5 Змиевской ТЭС (Харьковская область) даст экономию в размере 1 млн тонн в год

— остальные планируется сэкономить оптимизацией распределения электроэнергии, производимой АЭС: линия «Ровенская АЭС — Киевская» (экономия 1,44 млн тонн угля), линия «Запорожская АЭС — Каховская» (экономия 0,75 млн тонн угля). Ещё 0,7 млн тонн позволит сэкономить перестройка мощностей Днестровской ГАЭС.

«Это не новые проекты, — пояснил в эфире радио «Голос Столицы» член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. — Они были задуманы и под них выделялись средства во времена предыдущего президента Виктора Януковича. Они позволяют… не разгрузить мощности, а предоставить возможность АЭС увеличить производство электроэнергии, то есть освободить так называемые замкнутые мощности и поставлять эту электроэнергию в центральный регион, в Киев, а также на юг. Но надо понимать, что это не решает проблемы, которая возникает с отсутствием маневренных мощностей. Эти два проекта просто скорее способствуют оптимальной работе, более эффективной работе АЭС — Ровенской и Запорожской. Относительно Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, то, в принципе, это довольно перспективное и одно из самых интересных направлений в энергетике Украины. Потому что это способствовало бы увеличению дефицитной доли в маневренных мощностях. Но это очень затратные проекты. Я думаю, что в лучшем случае мы увидим реализацию уже ближе к 2020 году. Это при условии финансирования».

Как утверждает глава Минэнерго, даже когда на украинские ТЭС будет налажена поставка импортного угля, Луганскую ТЭС это всё равно не спасёт от остановки: «…Мы не можем поставить даже с портов, потому что нет логистики. Луганская ТЭС построена таким образом, что на неё мы можем поставлять (уголь) или с неконтролируемой территории, или с украинской шахты, которая расположена на территории России. Там есть логистика, другой нет. Если не будет решён этот вопрос, то это будет стоять очень остро. Может быть такое, что мы остановим «Луганку», — заявил он журналистам после заседания правительства 26 апреля.

Уголь

Один из тендеров компании «Центрэнерго» (на поставку 0,7 млн тонн антрацита) выиграла компания «Сакнахшири», входящая в холдинг «Грузинская индустриальная группа» (принадлежит Давиду Бежуашвили, брату Гелы Бежуашвили, бывшего министра обороны Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили). Сумма контракта составит примерно 1,808 млрд грн. — около 97 долл/тонна.

Компания ранее занималась поставками грузинского угля в Армению и Болгарию, однако в Грузии не добывается антрацит — только газовые и коксующиеся угли. Иными словами, компании придётся вначале эти 700 тыс. тонн где-то купить. По всей видимости, компания брата соратника Саакашвили станет первой, кто попробует организовать схему «угольного реверса», т. е. поставки Украине угля из республик Донбасса. На это указывает в частности стоимость тонны угля: ранее руководство украинских ТЭС заявляло, что примерная стоимость африканского антрацита сегодня — 110−115 долл./тонна. Если грузинская компания поставляет за 97 долл., — значит, рассчитывает на очень короткое транспортное плечо. Есть один вариант, где она может найти уголь, удовлетворяющий всем условиям — Донецкий угольный бассейн, расположенный на территории Украины и России. «По имеющейся информации, уголёк для этой сделочки ещё с месяц назад доставили в Ригу из России, а туда — из Донецкой и Луганской области», — пишет редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачёв в своём Facebook. .

Согласно данным Госстата, блокада Донбасса привела к резкому уменьшению потребления угля Украиной. В марте этого года оно составило 2,85 млн тонн, что на 37,7% меньше, чем в марте 2016 года.

«Министерство [энергетики] недавно проводило совещание. Нам и Черноморскому морскому порту была поставлена задача быть готовыми к перевалке до конца года около 4,8 млн тонн импортных углей. Мы готовы», — такой информацией в интервью изданию «Новое время» поделился и.о. директора морского торгового порта Южный Виталий Жуковский. Готовность руководства — это хорошо, однако еще никогда до этого порты Украины не работали с такими объёмами.

Нефть

Издание «Экономическая правда» обращает внимание на многообещающее начинание Минэнерго. Некоторое время назад министерство стало учредителем «Украинской топливно-энергетической компании» — полностью государственной структуры. До последнего времени эта компания существовала лишь на бумаге, без активов. Однако авторам материала стало известно, что вскоре под её контроль может перейти Одесский нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС БРСМ (166 автозаправок). Собственником завода считается одиозный бизнесмен Сергей Курченко (хотя ходили слухи, что он лишь прикрывает участие кого-то из окружения Виктора Януковича), БРСМ — министра Эдуарда Ставицкого (соратника Януковича ещё по Донецку) из правительства Николая Азарова.

Отобрать бизнес у Ставицкого пытаются уже давно — в БРСМ периодически проходят обыски, работа компании затруднена. Одесский НПЗ и вовсе под арестом ещё с 2014 года, а в конце апреля практически всё его руководство либо было арестовано в рамках дела о реэкспорте 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (по утверждению обвинителей, убытки бюджета превысили 2 млрд грн), либо находится в розыске. Руководителем УТЭК стал Николай Гандзюк (он и его брат принимали участие в бизнес-проектах главы Минэнерго ещё в 90-е годы).

Если Минэнерго удастся отобрать заправки у соратника Януковича, Насалику останется только решить вопрос с загрузкой Одесского НПЗ нефтью — не слишком сложная задача для министра энергетики. Учитывая уровень, на котором всё это происходит, проект явно курируется высшим руководством Украины.

Отопление и коммунальные услуги

В «Киевэнерго» (компания-поставщик электричества, горячей воды и тепла в столице Украины) констатируют: долги киевлян за потреблённые услуги приближаются к новому рубежу: 5 млрд грн. (2,8 млрд грн. на 1 апреля 2016 года).

В «Нафтогазе», где могут оперировать статистикой в масштабах всей Украины, констатируют серьёзное падение оплаты населения и коммунальных предприятий за жилищно-коммунальные услуги. Согласно отчёту, в 2016 году средний уровень расчётов упал до 69% (93% в 2015 году). Т. е. 3 из 10 потребителей не платят поставщикам услуг.

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