Общественные слушания по строительству монгольских ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала — реки Селенги — прошли в Бурятии в марте 2017 года. Однако экологи, местное население, представители общественных организаций до сих пор продолжают с жаром обсуждать их итоги.

Kirsten Buerger Байкал

В мае аналогичные слушания должны состояться в Иркутской области. По мнению активного участника слушаний в Бурятии, российского координатора международной экологической коалиции «Реки без границ», председателя общественной экологической палаты Красноярского края Александра Колотова, «монгольская сторона уже начала медиа-подготовку к грядущим мероприятиям, обвиняя российских экологов в том, что они вводят в заблуждение местное население и настраивают их против монгольских проектов, которые уже заручились поддержкой Всемирного банка».

ИА REGNUM : Александр Анатольевич, в интервью ИА REGNUM эксперт министерства энергетики Монголии Гэндэнсурэн Ёндонгомбо выразил мнение, что неправительственные организации, которые выступают против ГЭС, имеют «мало квалифицированных в соответствующей области людей». Что вы можете сказать на этот счет?

А. Колотов: После прошедших в Бурятии общественных слушаний по монгольским ГЭС монгольская сторона активизировалась и высказывает сейчас в СМИ свои претензии к негативному для них результату этих слушаний, указывая на общественные экологические организации в качестве главных «виновников» такого расклада.

Я считаю так: лучше бы монгольская сторона активизировалась на самих общественных слушаниях, чем так усердно после драки кулаками махать. Из Монголии по районам Бурятии колесил автобус с сорока представителями монгольского проекта MINIS (именно в рамках этого проекта планируется строительство Шурэнской ГЭС на Селенге и ГЭС «Орхон» для отвода части притока Селенги в пустыню Гоби). Десять слушаний, сотни конкретных вопросов от местных жителей — и надо было очень хорошо постараться, чтобы везде получить стопроцентно негативный результат. Практически все ответы монгольской стороны на конкретные вопросы аудитории представляли собой образец бессодержательной речи, призванной не разъяснить те или иные аспекты предполагаемых проектов ГЭС, а пообещать все сразу и ничего конкретного. Разумеется, такие ответы не только не снимали опасений местных жителей, а, наоборот, усиливали их. Так что вряд ли стоит удивляться, что везде, в каждом районе Бурятии в конце многочасовых публичных слушаний было единогласное голосование против предлагаемых монгольских проектов, угрожающих Селенге и Байкалу. Ни монгольская сторона, ни представители Всемирного банка за десять слушаний не смогли убедить ни единого человека в целесообразности своих планов по перегораживанию плотинами байкальских притоков.

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Что касается мнения монгольской стороны о том, что жители Бурятии имели неверное представление о монгольских проектах, сформированное общественными экологическими организациями, это, мягко говоря, беспочвенное обвинение.

Местные жители знакомились с теми проектными материалами, которые монгольская сторона сама направила в общественные приемные. Других проектных материалов в приемных не было. Если люди что-то там неправильно поняли — ну так разъясните им, как правильно, у вас для этого есть все ресурсы, все возможности, «зеленый свет» от местных администраций. Бесполезно! Мы сразу после первых слушаний подходили к монгольской делегации и советовали им упростить их доклады, говорить на понятном для обычных людей языке, а не на волапюке для технических специалистов. К нам снова не прислушались, а на последних слушаниях в Улан-Удэ еще и обвинили в подрывной деятельности.

Хотелось бы также отметить, что до слушаний в России проект MINIS присылал нам из Улан-Батора благодарственные письма, свою признательность за деятельность коалиции «Реки без границ» выражали самые авторитетные организации: Международный союз охраны природы, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных, не говоря уже об Инспекционном совете Всемирного банка и Минприроды России. Теперь вдруг оказалось, что благодарили они «непрофессиональных и некомпетентных» людей, которые собрались в коалиции «Реки без границ».

ИА REGNUM : Монгольские эксперты уверяют, что воздействие их проектов на Байкал будет незначительным. Например, бывший директор проекта Эгийнской ГЭС Дурзээ Одхуу заявил, что влияние Эгийнгольской гидроэлектростанции на Байкал составит всего 0,023%. Причем такое влияние может сохраняться в течение первых 2−3 лет заполнения водохранилища, а последующая эксплуатация ГЭС уже не окажет никакого влияния на Байкал. По вашему мнению, это действительно так?

У меня всего один вопрос по этому поводу: если исследование по влиянию планируемой Эгийнгольской ГЭС на Байкал проведено и составляет ничтожные 0,023%, то почему монгольская сторона упорно отказывается обнародовать это исследование? Все последние годы на все запросы российской стороны Монголия отделывается обещаниями представить свое сенсационное исследование в самом ближайшем будущем, которое все никак не наступает. Монгольская сторона даже отказалась привезти специалистов по ГЭС «Эгийн-гол» на общественные слушания в Бурятии, и в итоге получилась довольно неловкая ситуация: из сорока членов монгольской делегации на слушаниях никто не мог ответить ни на один вопрос, связанный с возможным воздействием проекта Эгийнгольской ГЭС на экосистему Байкала.

Господин Одхуу заявлял, что целью возведения Эгийнгольской ГЭС является создание нового резервуара чистой воды в размере 5,7 млрд куб. метров. Говорю с полной ответственностью, что во всей имеющейся документации и по Эгийнгольской ГЭС, и по ГЭС «Шурэн» нигде не ставится задачей создание резервуара для целей водоснабжения: в непосредственной близости от планируемых водохранилищ просто нет городов, требующих водоснабжения, а для тех городов, которые находятся вдалеке от предполагаемого Эгийнгольского водохранилища, гораздо проще снабжать себя водой куда лучшего качества из аллювиальных отложений в поймах рядом протекающих рек. Именно так, например, ближайший город Эрдэнэт надежно обеспечивает себя водой из Селенги.

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ИА REGNUM : Но ведь предоставляемая информация о дефиците электроэнергии для жителей Монголии на чем-то основывается

Я уверен, что это очередной пример психологического манипулирования. И монгольская делегация, и представители Всемирного банка пытались представить дело так, что речь идет исключительно о благе местных жителей в Монголии. Однако, по нашему мнению, все предлагаемые проекты монгольских ГЭС на крупнейших притоках Байкала — это, прежде всего, энерго‑ и водоснабжение огромного горнодобывающего комплекса, промышленности, а не населения. В самой Монголии у местных жителей отберут плодородные земли и пастбища под водохранилища, заставят их переселиться в другое место — о каком благе может здесь идти речь?

Что касается энергодефицита, нам говорят, что монгольские ГЭС должны обеспечить энергобезопасность жителей Улан-Батора, тогда как основное предназначение новых гидроэлектростанций — давать энергию горным комбинатам. Удовлетворить же утренние и вечерние пики энергопотребления Улан-Батора можно куда менее дорогостоящими и более эффективными методами, чем возведение гигантских ГЭС, угрожающих Байкалу.

ИА REGNUM : Вскоре общественные слушания по проектам монгольских ГЭС должны пройти в Иркутской области. По вашему мнению, они пройдут по такому же сценарию, как и в Бурятии?

Это зависит от того, какие именно цели преследуются. Если монгольская сторона продолжат списывать неудачи своего проекта на непонимание со стороны России и на противодействие со стороны экологов, то нас ждет вторая серия путешествия сорока героев из Монголии по холодному и неприветливому Приангарью. Или же монгольская сторона может перейти в наступление и обрушиться с критикой на российскую сторону. Посмотрим. Ждать осталось недолго, всего две недели: 16 мая первые общественные слушания пройдут в Слюдянке, 17 мая — в Еланцах. Заключительные слушания состоятся 18 мая в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в Бурятии состоялись общественные слушания, на которых обсуждалось техническое задание монгольских проектов «Шуренская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». По мнению представителей общественности региона, а также ряда экологов, строительство ГЭС в Монголии может напрямую негативно повлиять на состояние озера Байкал. В частности говорилось, что это может привести к снижению уровня воды в озере Байкал, и без того переживающем маловодный период.

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Напомним, в апреле 2017 года активисты бурятской общественной организации «Новая энергия» сняли клип, выступив таким образом против строительства монгольских ГЭС. «Мы выступаем против проекта строительства монгольских ГЭС и призываем всех неравнодушных присоединиться к нам», — заявил председатель организации Иван Логинов. Принявшие участие в клипе активисты «Новой энергии», жители Улан-Удэ, держали в руках плакаты с надписью #байкалживи.