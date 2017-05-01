Важную роль в попытках принести мир на ливийскую землю играют соседние государства. Ряд мирных инициатив исходил в последние несколько месяцев от египетского руководства, от президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. На саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), проходившем в марте этого года в Каире, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси при поддержке Алжира и Египта объявил об инициативе по решению ливийского кризиса, опираясь на помощь остальных арабских стран. Конечно, соседи Ливии в первую очередь заинтересованы в установлении мира и согласия на ливийской земле, чтобы политическая турбулентность не перекинулась через границы разделенной междоусобицей Ливии. И хотя ЛАГ официально поддерживает Правительство Национального Единства (ПНЕ), возглавляемое Фаизом Сараджем, в последнее время активизировались встречи алжирского и тунисского руководства с представителями палаты представителей (Тобрук), возглавляемой Агилой Салахом Иссой. По отдельности руководители Алжира и Туниса встречались как с Фаизом Сараджем, так и с генералом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской Народной Армией (ЛНА), считающимся основным оппонентом Сараджа, владеющим серьезными силовыми ресурсами. Президент Египта пытался организовать личную встречу Хафтара и Сараджа для начала переговоров о сближении позиций, но попытка была безуспешной, и генерал Хафтар достаточно нервно реагировал на вопросы российского кореспондента, пытавшегося уточнить причину срыва несостоявшихся переговоров.

Aakg.tk Флаг Ливии

Magharebia Халифа Белкасим Хафтар

Россия активно участвует в попытках налаживания диалога среди различных групп политического влияния в Ливии. Руководители российского МИДа в конце 2016 года и уже в этом году несколько раз встречались с главой ПНЕ Фаизом Сараджем как в Москве, так и на полях саммита ЛАГ, ну, а с генералом Хафтаром встречи происходили не только в Москве и Ливии, но и на борту российского авианосца, после чего к генералу Хафтару прочно прикрепился на Западе ярлык пророссийского политика, что вряд ли в полной мере является отражением действительности. Напомним, что генерал действительно проходил обучение в Советском Союзе и хорошо владеет русским языком, но не надо забывать, что Халифа Хафтар после разрыва с Муаммаром Каддафи прожил 20 лет в США, и ходили довольно устойчивые слухи о его связях с Центральным разведывательным управлением США. Так что генерал, скорее всего, в первую очередь проливийский политик и пытается заручиться поддержкой со всех возможных сторон.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt Муаммар Каддафи

В апреле в российской столице отметились и представители третьей силы, движения «Единая Ливия», представляющего влиятельную силу в районе городов Мистраты и Сирта, то есть в центре страны на Средиземноморском побережье. Это движение опирается на силы местного милицейского ополчения и ставит себе в заслугу освобождение от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Сирта при поддержке авиации США. «Единая Ливия» поддерживает ПНЕ, но по многим вопросам имеет свое особое мнение и проводит свою независимую политику без оглядки как на Фаиза Сараджа, так и на Халифу Хафтара. Участники делегации встретились с представителями МИД, Государственной думы и Совета Федерации.

Внутри Ливии, как уже отмечалось, трудно достигнуть согласия, потому что каждая из присутствующих групп влияния ведет борьбу за контроль над ресурсами, прежде всего нефтью, и не собирается легко отступаться от тех выгод, которыми располагает на сегодняшний день. У ПНЕ это официальное признание мирового сообщества, у генерала Хафтара — фактический контроль над восточной частью страны, включая ряд нефтеналивных терминалов. У «Единой Ливии» — управление крупными городами Сирт и Мистрата, расположенными на побережье со своей портовой инфраструктурой.

Выход из тяжелой ситуации возможен при объединении усилий всего международного сообщества, как стран-соседей, названных в начале статьи, так и Европейского союза, прежде всего Италии, больше всего заинтересованной в цивилизованном решении вопроса беженцев, безусловно, России, и, конечно, США. США на данный момент не сформулировали позицию по Ливии, как, впрочем, и по большому кругу других важных международных вопросов. Были выступления отдельных политиков, экспертов и генералов по ливийской проблематике, но цельной позиции Государственного департамента высказано не было.

Несмотря на определенное напряжение, возникшее в отношениях России и США после запуска американских «Томагавков» по сирийскому аэродрому, и неопределенность с датой встречи между лидерами наших государств, есть небольшой перечень тем, в которых США и Россия могут прийти к согласию. И, как ни странно, вполне возможно, одна из таких тем — Ливия. Между позициями российского МИДа по Ливии и позицией Госдепа нет непримиримых противоречий. Это не Сирия, где заинтересованные внешние игроки, такие как Турция, Иран, Саудовская Аравия, курдское ополчение и США с Россией, поддерживающие в этом конфликте различных игроков, стоят практически на диаметрально противоположных позициях по способам решения сирийской проблемы и возможным путям выхода из конфликта.

В Ливии на данном этапе сохраняется возможность объединения усилий всех внешних и внутренних заинтересованных сторон для поиска взаимоприемлемых решений с сохранением единого государства, признаваемого мировым сообществом, управляемого парламентом, выбранным всем ливийским народом, несмотря на различия во взглядах на историю страны и на пути ее развития, этническую принадлежность и другие противоречия.