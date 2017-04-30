



Cdn.fararu.com Теледебаты в ИРИ

Шесть кандидатов на пост президента Ирана приняли участие в первых дебатах на национальном телеканале Irib TV1. Дискуссия состоялась 28 апреля и длилась около трех часов. Главной темой стали социальные вопросы: борьба с маргинализацией населения, безработица, повышение уровня жизни, расселение ветхого жилья. Дебаты состояли из трех частей. В первой части в течение четырех минут один из кандидатов с трибуны отвечал на вопрос ведущего.

Очередность выступления и вопрос, на который им предстояло ответить, определялись жребием. После кандидатам с места предоставлялось по две минуты на критику и вопросы к выступавшему. В завершении кандидату, стоявшему у трибуны, давалось пять минут для ответов. Во второй части ведущий задавал по очереди по одному вопросу кандидату. На ответ отводилось всего две минуты. В завершении участникам президентской гонки давалось по три минуты для финального выступления.

Помимо дебатов, у кандидатов есть еще и другие каналы предвыборной агитации. На телевидение предусмотрено еще два формата для донесения до граждан своей политической программы. Первый — интервью с ведущим по заданной теме. Второй — обращение к гражданам, когда кандидат зачитывает свое послание избирателям. Также предусмотрены радиоэфиры. Всем кандидатам дается равное количество эфиров.

Первые дебаты на выборах президента Ирана 2017

В преддверии первой очной встречи участников президентской кампании зрители предвкушали словесную перепалку между действующим президентом Хасаном Рухани и его основным конкурентом — экс-генпрокурором ИРИ Эбрахимом Раиси. Однако битвы главных кандидатов не случилось.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Рухани не оправдал ожиданий. Он говорил медленно и общими фразами, не использовал эффективно время, предоставленное ему для выступлений. Отбиваясь от нападок и критики в адрес правительства, действующий президент переводил темы в шутки. «Если бы не было этого правительства, сегодня наши друзья не смогли бы агитировать в интернете», — заверил своих оппонентов президент. Он также обвинил Галибафа во лжи и распространении фейковых новостей.

Трое кандидатов — экс-министр промышленности ИРИ Мостафа Хашеми-Таба, Раиси и экс-министр культуры Ирана Мостафа Мирсалим остались в тени дискуссии Рухани-Джахангири против Галибафа.

Во время дебатов Раиси придерживался популистской риторики в духе Махмуда Ахмадинежада, сделав упор на социальную справедливость. Однако в экономическом плане он не предложил альтернатив действующей политике правительства. Иранские аналитики и СМИ назвали его главным неудачником дебатов. Ему не удалось продемонстрировать харизму. Теперь встает вопрос: сможет ли Раиси составить реальную конкуренцию Рухани? Даже его сторонники сомневаются в этом.

Мэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф строит свою избирательную кампанию на критике правительства, напоминая о предвыборных обещаниях Рухани, данных им в президентской гонке 2013 года. Главный лозунг мэра иранской столицы: «От правительства слов к правительству действий». На теледебатах Галибаф пытался свести полемику до противостояния с Рухани. Градоначальник выдвинул формулу «4% против 96%», то есть аристократия против малоимущих, сделав акцент на безработице и слабой экономике. Для Галибафа эти выборы — последняя возможность занять пост президента. Для него это третья президентская кампания, а Тегераном он руководит с августа 2005 года.

По мнению иранского политического аналитика Хасана Росули, яркое выступление Галибафа вписывается в стратегию консервативного лагеря, которой объясняется и неприметность Раиси на первых дебатах. «Консерваторы будут следить за обеими кандидатами. Сейчас они хотят накачать рейтинг Галибафа, чтобы потом убедить его снять кандидатуру в пользу Раиси», — заявил политолог порталу Entekhab.

Fvpresident.ir Эсхак Джахангири

Неожиданно для всех главной звездой дебатов стал первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. СМИ и аналитики отвели ему роль громоотвода Рухани и кандидата-спойлера. Главной задачей его участия считается защита курса правительства. Однако он проявил выдержку и хладнокровие, уверенно оперировал статистическими данными в ответ на критику правительства.

В отличие от пяти других дебатеров, пользующихся обтекаемыми фразами о «народном благе» и «решением всех проблем сразу», Джахангири говорил по делу. Он пошел в лобовую атаку на Галибафа. «Человек, который был организатором атаки на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, сейчас у кого в предвыборном штабе работает?», — поинтересовался первый вице-президент.

Речь шла о Хасане Кордмихане, который руководил несколькими молодежными консервативными движениями и вошел в штаб мэра Тегерана. В январе 2016 года он был одним из организаторов атаки на посольство Саудовской Аравии в Иране. Кордмихане также был в командировке в Сирии. Известно, что его работу в Сирии курировал лично командир спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

Джахангири смотрелся уверенней всех кандидатов. Не случайно после завершения дебатов в социальных сетях резко увеличилось число его сторонников. В сети Twitter Джахангири как основного кандидата поддержали глава администрации Хатами — Мохаммад Али Абгахи, ведущий Гостелерадио Ирана Вахид Имани и ряд других иранских журналистов. Первую подборку твитов собрало близкое к КСИР информационное агентство Tasnim News. В ответ консервативные медиа начали раскручивать идею о том, что не первый-вице-президент, а его шеф Рухани может снять кандидатуру.

Итоги дебатов

Заявленные фавориты президентской гонки в лице Рухани и Раиси не оправдали ожиданий. В лагере реформаторов царит неопределенность. Лидер реформистской фракции «Надежда» в парламенте и руководитель Высшего совета политиков-реформаторов Мохаммад-Реза Ареф, заявлявший о безоговорочной поддержке Рухани, после дебатов сказал: «Мы с самого начала говорили, что Хасан Рухани станет основным кандидатом от реформаторов, но не единственным». Он уклонился от ответа на вопрос об окончательном решении в пользу какого-либо кандидата. «Высший совет примет коллективное решение. Только после этого смогу вам назвать конкретную фамилию», — цитирует Арефа Tasnim News.

В свою очередь силы, стоящие за Раиси, решили укрепить его позиции. Аятолла Мохаммад Мехди Фагихи, входящий в состав Общества преподавателей-богословов Кума, сообщил о поддержке организацией кандидатуры экс-генпрокурора. По словам Фагихи, на прошедшем 28 апреля собрании организации большинство членов проголосовало за Раиси. «Сегодня большинство голосов было отдано за Эбрагима Раиси. Поэтому на выборах президента мы поддерживаем его кандидатуру», — приводит слова богослова агентство Tasnim News. Еще одна организация, играющая важную роль в политической и общественной жизни Ирана, — «Общество борющегося духовенства», пока не объявила о своем решении по кандидатам. Поддержка этих двух организаций может гарантировать кандидату победу на выборах.

По результатам опроса, проведенного порталом Entekhab, на первых дебатах победу одержала связка Рухани-Джахангири. За них проголосовало 84% пользователей. Галибаф-Раиси набрали лишь 13%, а 3% поделили между собой оставшиеся кандидаты. В интернет-голосовании приняли участие 25,5 тыс. человек.

Reza Dehshiri ВС Ирана

Дестабилизация Ирана?

26 апреля в провинции Систан и Белуджистан на ирано-пакистанской границе произошло нападение на иранских пограничников. Террористы убили десять человек, одного захватили в плен и увезли в Пакистан. Президент ИРИ Хасан Рухани и МИД ИРИ призвали пакистанских властей найти и наказать виновных.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической организации «Джаиш аль-Адль» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она была создана в 2012 году членами «Движения народного сопротивления Ирана» («Джондалла»). В 2010 году лидер «Джондаллы» Абдулмалик Риги был убит, что ослабило террористическую группировку. Первое нападение «Джаиш аль-Адль» совершили в 2013 году, когда боевики убили 14 пограничников, спустя год их жертвами стали восемь иранских военных. Как сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на Foreign Policy, боевиков «Джондаллы» готовили агенты ЦРУ.

Военное руководство ИРИ сохраняет спокойствие. Командующий Сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заверил, что времена, когда бандиты атаковали позиции иранских сил правопорядка из своих укрытий в горах Систана и Белуджистана закончились. «Сегодня террористы отступили в свое логово в Пакистане и оттуда атакуют Иран. У бандитов больше нет возможности действовать на нашей территории», — приводит слова генерала канал Press TV.

Пакпур отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и «крестный отец терроризма» США пытаются вернуть контрреволюционные силы в Иран для дестабилизации ситуации. «Враги Ирана должны знать, что действия террористов не останутся без ответа», — подчеркнул в интервью Defa Press начальник Сил обеспечения правопорядка (NAJA) ИРИ Хоссейн Аштари.

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехган заявил, что США живут в надежде оказать влияние на иранские выборы. «Если американцы думают, что они способны повлиять на президентские выборы в ИРИ, то они глубоко заблуждаются. Иранцы — мудрый народ. Мы знаем своих врагов и действуем вопреки их требованиям», — заявил министр в интервью арабской редакции RT. По словам Дехгана, США и Великобритания используют средства массовой информации для поддержки одной политической группы против другой. Здесь имеются в виду западные ираноязычные BBC,VOA, DW и «Радио Свобода». Межнациональная тема будет использоваться внешними игроками для нагнетания обстановки внутри исламской республики. В ближайшее время возможно обострение ситуации в курдских района Ирана.

Выборы в Иране и «русский след»

Новую окраску получил двухдневный визит главы Татарии Рустама Минниханова в Иран. В ходе зарубежной поездки глава российского региона провел встречи с членами иранского правительства, включая Эсхака Джахангири. Минниханов также посетил Мешхед, где встретился с губернатором провинции Хорасан-Резави Али-Резой Рашидияном и директором крупного исламского фонда «Астан Кудс Разави», кандидатом в президенты Эбрахимом Раиси.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

«Мы провели ряд конструктивных встреч с руководством региона, наметили шаги для дальнейшего плодотворного взаимодействия. Состоялся бизнес-форум с участием деловых кругов Татарии и Хорасан-Резави. Помимо этого, мы посетили образовательные и культурные учреждения Мешхеда. Я благодарен губернатору Али Реза Рашидияну за организацию мероприятий», — резюмировал Рустам Минниханов. По словам Рашидияна, на встрече речь шла о вопросах двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и образования. Лидер Татарии посетил Мавзолей имама Резы — архитектурный комплекс в городе Мешхед, центр туризма и паломничества в Иране.

Антироссийскую волну подхватил бывший пресс-секретарь президента Хатами (1997−2005 гг.) Абдолла Рамазан-Заде. Он оценил встречу Раиси с Миннихановым как проявление «неопытности и неэффективности». «Нам нужно помнить о выборах президента в США и не допустить русского влияния в Иране. К сожалению, многие иранские СМИ используют русские источники информации для освещения мировых процессов. А некоторые информационные ресурсы публикуют аналитику российских военных. Разве в последнее время мы слышали от иранских разведывательных органов о задержании русских шпионов? Неужели в Иране нет русских разведчиков и они не собирают информацию о нашей стране?», — приводит слова Рамазан-Заде Raja News.

Иранские журналисты напомнили случай, произошедший в период выборов 1997 года. Тогда за пост президента боролись реформатор Мохаммад Хатами и консерватор Али Акбар Натег-Нури. В феврале 1997 года представитель консервативного кандидата Мохаммад Джавад Лариджани, который сейчас возглавляет Совет по правам человека Ирана, направился в составе делегации МИД ИРИ в Лондон. В Великобритании он встретился с генеральным директором МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Ником Брауном. По информации СМИ, Лариджани искал поддержки кандидатуры Натега-Нури в Великобритании. Эта встреча нанесла репутационный урон Натег-Нури, а СМИ позиционировали инцидент как предательство иранских интересов. В итоге за Хатами проголосовали 20 млн избирателей против 7,2 млн у Натега-Нури.

Интересно, как оппозиционная блогосфера и СМИ представляют Минниханова. Вместо главы Татарии его позиционируют как специального представителя президента России Владимира Путина. На примере скандала вокруг авиабазы в Хамадане нам известно, как иранцы реагируют на вмешательство в свои внутренние дела. Пока идея с русским влиянием не получила широкой информационной поддержки. Однако в случае победы Раиси и малейшей напряженности в отношениях между Тегераном и Москвой эту историю могут раскрутить в разных направлениях.